Ми робимо все, щоб усунути будь-які причини, які Росія може використати для виправдання вторгнення в Україну, - США про оприлюднення агресивних планів Кремля
США оприлюднюють агресивні плани Кремля для того, щоб усунути будь-які причини, які Росія може використати для виправдання вторгнення в Україну.
Про це йдеться у повідомленні посольства США у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми оприлюднюємо плани Росії. Не тому, що ми хочемо конфлікту, а тому, що ми робимо все, що в наших силах, щоб усунути будь-які причини, які Росія може використати для виправдання вторгнення в Україну. Якщо Росія реалізує свої плани, вона буде відповідальна за катастрофічну війну", - зазначили у посольстві США в Україні.
Нагадаємо, 18 лютого президент США Джо Байден виступив із зверненням щодо ситуації довкола України. Він зазначив, що за даними американської розвідки, президент РФ Володимир Путін прийняв рішення атакувати Україну та спробує напасти на Київ. Байден вчергове наголосив, що Сполучені Штати Америки не мають наміру відправляти своїх військових до України, проте надають фінансову допомогу.
Він також наголосив, що Росії ще не пізно провести деескалацію та обрати шлях дипломатії, проте у разі вторгнення в Україну США готові запровадити жорсткі санкції.
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После того, как рашисты начали обстрелы, оно стало таким же разговорчивым, как рыба..
https://mobile.twitter.com/Tkach_Mykhailo/status/1494811249338728450 1 ч
Мені все одно як виглядає президент у шоломі, як сидить бронежилет чи куртка на президенті мені теж неважливо, але чому?! чому президент США розповідає про ситуацію України більше за президента України?!
Йозеф Кнехт@jozefkneht1
Тому що ви скинули того президента, який розповідав все як є.
@StarshinaZapasa
После того, как появились метаданные обращения Пушилина и Пасечника об эвакуации, плюс кибератака, плюс понтонные мосты, плюс экстренное обращение Байдена, плюс данные разведки - у кого-то ещё остались сомнения, что шестнадцатого должно было начаться?
Мне вот звонят и говорят "арррряя Америкосы шугают нас спецом!!!!! что б экономика упала и тд"
кацапня полізе з поводом чі без - вона полізе.
В 2019 році, новообраний клоун, під керівництвом своїх мокшанських кураторів, першим ділом похрінив всі ці напрацьовки.
ПЫСЫ: вчера видел фото девушки в России, вышедшей на одиночный пикет и держащей плакат «Нет войне». По сути в данной ситуации это подвиг, поскольку последствия доя нее могут быть тяжелыми. Это восхищает, но увы, такие как она в меньшинстве.
мільонів декілька він з собою забере.
і це буде найкращій сценарій - бо може і всіх....
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А почему бы ему не прислать ПВО и системы залпового огня Химарис, которые посылает Иордании?