Ми робимо все, щоб усунути будь-які причини, які Росія може використати для виправдання вторгнення в Україну, - США про оприлюднення агресивних планів Кремля

США оприлюднюють агресивні плани Кремля для того, щоб усунути будь-які причини, які Росія може використати для виправдання вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні посольства США у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми оприлюднюємо плани Росії. Не тому, що ми хочемо конфлікту, а тому, що ми робимо все, що в наших силах, щоб усунути будь-які причини, які Росія може використати для виправдання вторгнення в Україну. Якщо Росія реалізує свої плани, вона буде відповідальна за катастрофічну війну", - зазначили у посольстві США в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Путін прийняв рішення атакувати Україну та спробує напасти на Київ

Нагадаємо, 18 лютого президент США Джо Байден виступив із зверненням щодо ситуації довкола України. Він зазначив, що за даними американської розвідки, президент РФ Володимир Путін прийняв рішення атакувати Україну та спробує напасти на Київ. Байден вчергове наголосив, що Сполучені Штати Америки не мають наміру відправляти своїх військових до України, проте надають фінансову допомогу.

Він також наголосив, що Росії ще не пізно провести деескалацію та обрати шлях дипломатії, проте у разі вторгнення в Україну США готові запровадити жорсткі санкції.