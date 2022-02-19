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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми робимо все, щоб усунути будь-які причини, які Росія може використати для виправдання вторгнення в Україну, - США про оприлюднення агресивних планів Кремля

Ми робимо все, щоб усунути будь-які причини, які Росія може використати для виправдання вторгнення в Україну, - США про оприлюднення агресивних планів Кремля

США оприлюднюють агресивні плани Кремля для того, щоб усунути будь-які причини, які Росія може використати для виправдання вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні посольства США у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми оприлюднюємо плани Росії. Не тому, що ми хочемо конфлікту, а тому, що ми робимо все, що в наших силах, щоб усунути будь-які причини, які Росія може використати для виправдання вторгнення в Україну. Якщо Росія реалізує свої плани, вона буде відповідальна за катастрофічну війну", - зазначили у посольстві США в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Путін прийняв рішення атакувати Україну та спробує напасти на Київ

Нагадаємо, 18 лютого президент США Джо Байден виступив із зверненням щодо ситуації довкола України. Він зазначив, що за даними американської розвідки, президент РФ Володимир Путін прийняв рішення атакувати Україну та спробує напасти на Київ. Байден вчергове наголосив, що Сполучені Штати Америки не мають наміру відправляти своїх військових до України, проте надають фінансову допомогу. 

Він також наголосив, що Росії ще не пізно провести деескалацію та обрати шлях дипломатії, проте у разі вторгнення в Україну США готові запровадити жорсткі санкції.

армія рф (17160) Байден (2883) посольство (942) росія (64871) США (22417)


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Топ коментарі
+29
Спасибо, Джо. Это для всех очевидно... Для всех, кроме зебилов и прочих безумных арахамий.
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19.02.2022 11:24
+23
США все вірно робить,це зветься,контр пропоганда..шкода що багато наших можновладців думають що це просто США нагнітає,тупість увісяких Арахамій і Корабельних соснів просто зашкалює,і саме тому я боюся нинішню промову ЗЕленського у Мюнхані
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19.02.2022 11:25
+20
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa

После того, как появились метаданные обращения Пушилина и Пасечника об эвакуации, плюс кибератака, плюс понтонные мосты, плюс экстренное обращение Байдена, плюс данные разведки - у кого-то ещё остались сомнения, что шестнадцатого должно было начаться?
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19.02.2022 11:25
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Что то шимпанзе давно не высказывалось!
После того, как рашисты начали обстрелы, оно стало таким же разговорчивым, как рыба..
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19.02.2022 11:23 Відповісти
Первым делом устранить внутренних ГНИДОТ , подтанцовывающих УБИЙЦАМ -ТЕРРОРИСТАМ
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19.02.2022 12:06 Відповісти
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19.02.2022 12:23 Відповісти
Путін вирішить, чи буде вторгнення в Україну, а Байден визначить його результат...
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19.02.2022 12:24 Відповісти
Росію в середньовіччя повернути неможливо, бо вона з нього не вилазила, - тільки в неоліт...
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19.02.2022 12:25 Відповісти
Писав уже: мокшанські лідери можуть не усвідомлювати руйнівну силу санкцій ЦБ. Завдання дипломатії - донести до них цю економічну реальність 21 століття. Санції Штатів проти центробанку росії і вся москвинська війна проти України припиниться
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19.02.2022 18:28 Відповісти
Спасибо, Джо. Это для всех очевидно... Для всех, кроме зебилов и прочих безумных арахамий.
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19.02.2022 11:24 Відповісти
Ткач Михайло@Tkach_Mykhailo

https://mobile.twitter.com/Tkach_Mykhailo/status/1494811249338728450 1 ч



Мені все одно як виглядає президент у шоломі, як сидить бронежилет чи куртка на президенті мені теж неважливо, але чому?! чому президент США розповідає про ситуацію України більше за президента України?!

Йозеф Кнехт@jozefkneht1

Тому що ви скинули того президента, який розповідав все як є.
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19.02.2022 12:41 Відповісти
Закрийте небо над Україною. А надалі пуйло всереться і здрисне.
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19.02.2022 11:24 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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19.02.2022 11:25 Відповісти
США все вірно робить,це зветься,контр пропоганда..шкода що багато наших можновладців думають що це просто США нагнітає,тупість увісяких Арахамій і Корабельних соснів просто зашкалює,і саме тому я боюся нинішню промову ЗЕленського у Мюнхані
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19.02.2022 11:25 Відповісти
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa

После того, как появились метаданные обращения Пушилина и Пасечника об эвакуации, плюс кибератака, плюс понтонные мосты, плюс экстренное обращение Байдена, плюс данные разведки - у кого-то ещё остались сомнения, что шестнадцатого должно было начаться?
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19.02.2022 11:25 Відповісти
козломордый, хватит принимать денатурат
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19.02.2022 11:30 Відповісти
Навпаки - я б йому радив перейти на метиловий спирт.
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19.02.2022 11:57 Відповісти
Мені здається що все ж таки на совісті *****.
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19.02.2022 11:34 Відповісти
Жаль мало кто это понимает.
Мне вот звонят и говорят "арррряя Америкосы шугают нас спецом!!!!! что б экономика упала и тд"
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19.02.2022 11:28 Відповісти
Ну и знокомые у Вас!
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19.02.2022 11:40 Відповісти
Дякую, звичайно, але єдина причина, яку ви не можете усунути в принципі - це наше існування. Поки є ми - ми вороги кацапні.
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19.02.2022 11:31 Відповісти
ви кацапню не перебдіть....
кацапня полізе з поводом чі без - вона полізе.
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19.02.2022 11:33 Відповісти
Величезна подяка нашим американським друзям!
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19.02.2022 11:33 Відповісти
саме краще - це ввести війська ООН, чи може в план Далласа це не входить?
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19.02.2022 11:36 Відповісти
А кто, простите будет их вводить шобла, обосравшися глубоко обеспокоенных?
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19.02.2022 11:44 Відповісти
Шобла глибоко стурбованих погодила з Україною "дорожню карту", в якій були і війська ООН.
В 2019 році, новообраний клоун, під керівництвом своїх мокшанських кураторів, першим ділом похрінив всі ці напрацьовки.
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19.02.2022 12:30 Відповісти
діпломати, схоже, закрили ноутбукс.
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19.02.2022 11:36 Відповісти
Это бесполезно, это в генах у абсолютного большинства россиян: ненависть к Украине. У Путина добавляются еще и психические расстройства и обида на прошлое. Повод найдут, а если не найдут - начнут что-то взрывать. Так устроено мышление у этих валенков - через галошу все.

ПЫСЫ: вчера видел фото девушки в России, вышедшей на одиночный пикет и держащей плакат «Нет войне». По сути в данной ситуации это подвиг, поскольку последствия доя нее могут быть тяжелыми. Это восхищает, но увы, такие как она в меньшинстве.
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19.02.2022 11:36 Відповісти
Единицы!
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19.02.2022 11:42 Відповісти
Нет, не единицы, но относительно остальных их действительно немного.
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19.02.2022 11:46 Відповісти
And we say: THANK YOU USA !
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19.02.2022 11:36 Відповісти
Пока война в понимании населения раши где, то там на западе и не каким боком не затрагивает интересы обывателя с рублевки, все это пустые слова. Раша разжирела и воспринимает свой интерес только через личное бабло. Когда опустили цены на нефть кремлевский карлик почувствовал угрозу дворцового переворота. Хватит дразнить собаку палкой санкций, настало время врезать ею между глаз плешивого уродца.
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19.02.2022 11:37 Відповісти
Может пора уже сам этот КаРФаген устранить ? И тогда не надо будет искать и устранять какие-то причины ...
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19.02.2022 11:38 Відповісти
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19.02.2022 11:45 Відповісти
Вы не делаете даже половины того,что в ваших силах,господа американцы. Какие-то таёжные голодранцы подрывают авторитет "мирового полицейского."
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19.02.2022 11:42 Відповісти
Тут есть еще и другая задача: не развалить этих голодранцев, иначе будет тотальный ппц.
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19.02.2022 11:48 Відповісти
та да, Западный мир одинаково не хочет видеть кацапов ни на танках, ни с чемоданами!
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19.02.2022 11:53 Відповісти
так работает демократия! все должны "завестись", чтобы дело "поехало"! к сожалению, одни заводятся быстро, другие - медленно
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19.02.2022 11:52 Відповісти
*********** деда сам не хоче в могилу,
мільонів декілька він з собою забере.
і це буде найкращій сценарій - бо може і всіх....
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19.02.2022 11:43 Відповісти
В Украине есть президент?! Или комедийный актер гастролирующий по Европе? Почему о событиях в стране население узнает из выступлений мировых лидеров. Не можешь! Страшно! Сложи полномочия, но не позорь страну.
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19.02.2022 11:44 Відповісти
відповідь у вашому запитанні.
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19.02.2022 11:48 Відповісти
Если 73% во время войны выбирают клоуну, то мне кажется что неважно кто президент.
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19.02.2022 12:03 Відповісти
Помощь США трудно переоценить...и спасибо им ОГРОМНОЕ ! А вот нам надо тихонько сварганить десяток ( не надо тысячу!) ядерных боеголовок и ракетный дивизион с изделиями ,что до мацквы летят минут пять....И после этого дышать станет легче. А жить с этими соседями мы обречены долго.
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19.02.2022 11:48 Відповісти
но ведь там только одна причина - тело не в Мавзолее ...
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19.02.2022 11:48 Відповісти
Как же все? Причина же живой.
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19.02.2022 11:56 Відповісти
Кто-то еще думает что путинским холуям нужны причины???
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19.02.2022 12:02 Відповісти
Это прекрасно, но вряд ли поможет. Кремлёвские крысы всё равно найдут к чему дое*аться. Учитывая мощную контрпропаганду, повод будет детским и высосанным из пальца, но для рашкованов это не будет иметь никакого значения.
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19.02.2022 12:04 Відповісти
Надежда на дипломатию конечно была, но запад, как всегда, недооценил ********** *****! ( все время вспоминаю слова Немцова) Эти продажные демократы все выли, что нужно вести диалог...Додиаложились! Какой диалог с психически больным, который бросается на тебя с ножом? Я думаю, все кто реально оценивал происходящее, давно понимали куда все шло. Все, заблаговременное нагнетание аниукраинской истерии на парашенских СМИ. Это было понятно для чего из нас "лепили" врагов. Для чего эти тренировки с кибератаками и т.д.
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19.02.2022 12:10 Відповісти
"Байден в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки в Украину, однако оказывают финансовую помощь. "

==========

А почему бы ему не прислать ПВО и системы залпового огня Химарис, которые посылает Иордании?

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19.02.2022 13:15 Відповісти
Да кацапам по хрен. Они устроят любую жопорукую топорную провокацию, что бы оправдать вторжение - и уже зашевелились на Донбассе. Остановить их может только мощный удар в рыло, что бы сразу присели на бутылку. А болтовней их не остановишь.
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19.02.2022 13:31 Відповісти
а зеля молчит в тряпочку, чтобы беня копеечку не потерял
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19.02.2022 14:13 Відповісти
 
 