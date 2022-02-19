Вибух на газопроводі в окупованому Луганську не вплинув на роботу української ГТС, - Макогон
Вибух на розподільчому газопроводі на тимчасово окупованій території в Луганській області не вплинув на роботу газотранспортної системи України, яка продовжує працювати в штатному режимі,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
"З урахуванням численних повідомлень у ЗМІ про вибух газопроводу в Луганській області на тимчасово окупованій території, повідомляємо, що транзит газу через тимчасово окуповану територію не здійснюється. На газотранспортну систему України інцидент не впливає. ВДТСУ працює у штатному режимі та продовжує надійно виконувати свої транзитні зобов'язання ", - написав Макогон.
Як він уточнив, вибух стався на розподільчому газопроводі біля Луганська на території, через яку магістральний газопровід "Дружба" не проходить.
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и где наш зеленский? где его обращение к Украинцам?
Неужели он точно сбежал вчера в Европу под видом конференции..?
Говорят он и телефон выключил от страха
Вот это вы навыбирали 73%.. теперь будем расхлёбывать разом!
Погодите ка.. а разве он должен был повлиять? Вообще есть разве связь ГТС там и тут? Нет ее. Так точно на работу ГТС НЕ ПОВЛИЯЛО то, что где-то в китае чихнул колхозник.