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Вибух на газопроводі в окупованому Луганську не вплинув на роботу української ГТС, - Макогон

Вибух на газопроводі в окупованому Луганську не вплинув на роботу української ГТС, - Макогон

Вибух на розподільчому газопроводі на тимчасово окупованій території в Луганській області не вплинув на роботу газотранспортної системи України, яка продовжує працювати в штатному режимі,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"З урахуванням численних повідомлень у ЗМІ про вибух газопроводу в Луганській області на тимчасово окупованій території, повідомляємо, що транзит газу через тимчасово окуповану територію не здійснюється. На газотранспортну систему України інцидент не впливає. ВДТСУ працює у штатному режимі та продовжує надійно виконувати свої транзитні зобов'язання ", - написав Макогон.

Як він уточнив, вибух стався на розподільчому газопроводі біля Луганська на території, через яку магістральний газопровід "Дружба" не проходить.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сильний вибух стався у окупованому Луганську, горить газопровід, - соцмережі. ВIДЕО

вибух (4433) Луганськ (575) Макогон Сергій (116)


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та наче той вибух фейк
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19.02.2022 11:36 Відповісти
Тем боле что это взрыв был год назад.
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19.02.2022 11:37 Відповісти
Прошло 12 часов с заявления Байдена..
и где наш зеленский? где его обращение к Украинцам?
Неужели он точно сбежал вчера в Европу под видом конференции..?
Говорят он и телефон выключил от страха
Вот это вы навыбирали 73%.. теперь будем расхлёбывать разом!
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19.02.2022 11:57 Відповісти
Макогон заявив магістральний газопровід "Дружба" не проходить, а Порошенко в Савіка заявив, що саме "Дружба" зірвалась і це страшна біда і зрада. Як Ви думаєте хто з них нагнітає ситуацію, пвдриває економіку, розповсюджує фейки та товкає Рашинські норотиви . Я думаю Юрію нада одмудохать одного з них.
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19.02.2022 12:37 Відповісти
Взрыв в Луганске не повлиял на работу украинской ГТС ..
Погодите ка.. а разве он должен был повлиять? Вообще есть разве связь ГТС там и тут? Нет ее. Так точно на работу ГТС НЕ ПОВЛИЯЛО то, что где-то в китае чихнул колхозник.
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19.02.2022 13:44 Відповісти
 
 