Вибух на газопроводі в окупованому Луганську не вплинув на роботу української ГТС, - Макогон

Вибух на розподільчому газопроводі на тимчасово окупованій території в Луганській області не вплинув на роботу газотранспортної системи України, яка продовжує працювати в штатному режимі,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"З урахуванням численних повідомлень у ЗМІ про вибух газопроводу в Луганській області на тимчасово окупованій території, повідомляємо, що транзит газу через тимчасово окуповану територію не здійснюється. На газотранспортну систему України інцидент не впливає. ВДТСУ працює у штатному режимі та продовжує надійно виконувати свої транзитні зобов'язання ", - написав Макогон.

Як він уточнив, вибух стався на розподільчому газопроводі біля Луганська на території, через яку магістральний газопровід "Дружба" не проходить.

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