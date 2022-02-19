Ми не бачимо ознак відведення військ РФ від України, але ще не пізно зупинити підготовку до війни, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що скупчення військових сил РФ уздовж українських кордонів триває, і ризик конфлікту залишається дуже високим.
"Настали дуже-дуже небезпечні дні для Європи: Росія безперервно зосереджує війська вздовж українських кордонів, найбільше зосередження з часів холодної війни. Ми наразі не знаємо, що станеться в майбутньому, але ризик конфлікту дуже високий. Ми намагаємося застосовувати дипломатичні зусилля, намагаємося знайти дипломатичне рішення, але зараз ми не бачимо жодних ознак відведення військ і деескалації. Навпаки - зосередження сил РФ триває", - сказав Столтенберг, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Генсек НАТО наголосив, що"ми моніторимо процес, намагаємося зробити все, що від нас залежить, використовуємо всі ресурси, щоб допомогти Україні".
Водночас Столтенберг висловив переконання, що "ще не пізно зупинити підготовку до війни, ще не пізно для Російської Федерації змінити цей курс, ще не пізно почати напрацьовувати мирні рішення".
Генсек альянсу також заявив, що НАТО готова брати участь у суттєвому розширеному діалозі з Москвою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Чехии взрывы складов устроил, при которых погибли местные жители. В Великобритании операция отравления была, при которой тоже местные жители погибли.
будуть читати-слухати про цю сторінку історіі як покоління ********.
і "срач" не до міста - навіть мислі не було..
мав на увазі "черний квадрат" - красота, не передивишся, а то відразу войни-війни - от е же здобутки...
https://mobile.twitter.com/Vitaliy70341751/status/1494807210102300674 11 ч
В Офисе Президента конфликт - Владимир Зеленский хочет утром покинуть Украину и вылететь в Мюнхен, часть ближайшего окружения Зеленского считает, что Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к рекомендациям Президента США Джо Байдена и остаться в Украине.
https://mobile.twitter.com/kak_to_tak_tak/status/1494813739069104129 10 ч
А уявляєте, якщо він приїде і скаже:
"Дайте мені політичний притулок? А то там страшно, там Путін нападає, а зсередини мене порохоботи сварять, сміються та жартують з мене. А у вас тут гарно, посади у Газпромі дають. Я тут залишусь."
Чекати прямих військових дій зі сторони РФ - Китай буде не задоволений
Тому - це не ми ... це не я ... і я/РФ тут ні при чому...
Але ... дальше ...
последние пару суток идут реальные обстрелы.
вы, ****, упорно ждете кровопролития?
а санкции на опережение нельзя вье...ать?
да так чтоб путина свои же замочили в сортире.
по всему видно что больше всего в войне, заинтересовани именно вы.
оружия не достаточно
поддержка хрен знает какая,
гарантии за передачу ядерного оружия забыты.
короче,
своя рубаха ближе к телу и чем хуже у соседей, тем они сговорчевей.
Як по писку дать добряче,
Льоха наперед не скаче:
Свiй вже знае «паритет».
то сам ти таке,як пишеш мені.....
ще й зелене як твій прапорець.
Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
Просто представьте себе, сколько денег стоили эти перемещения техники. И как стали бы жить их пенсионеры, потратив эти деньги на социальные проекты и на пенсионный/жилищный фонд.