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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми не бачимо ознак відведення військ РФ від України, але ще не пізно зупинити підготовку до війни, - Столтенберг

Ми не бачимо ознак відведення військ РФ від України, але ще не пізно зупинити підготовку до війни, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що скупчення військових сил РФ уздовж українських кордонів триває, і ризик конфлікту залишається дуже високим.

"Настали дуже-дуже небезпечні дні для Європи: Росія безперервно зосереджує війська вздовж українських кордонів, найбільше зосередження з часів холодної війни. Ми наразі не знаємо, що станеться в майбутньому, але ризик конфлікту дуже високий. Ми намагаємося застосовувати дипломатичні зусилля, намагаємося знайти дипломатичне рішення, але зараз ми не бачимо жодних ознак відведення військ і деескалації. Навпаки - зосередження сил РФ триває", - сказав Столтенберг, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Генсек НАТО наголосив, що"ми моніторимо процес, намагаємося зробити все, що від нас залежить, використовуємо всі ресурси, щоб допомогти Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО стурбоване тим, що РФ намагається створити привід для збройного нападу на Україну, - Столтенберг

Водночас Столтенберг висловив переконання, що "ще не пізно зупинити підготовку до війни, ще не пізно для Російської Федерації змінити цей курс, ще не пізно почати напрацьовувати мирні рішення".

Генсек альянсу також заявив, що НАТО готова брати участь у суттєвому розширеному діалозі з Москвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-яка подальша агресія з боку Росії дорого їй обійдеться, - Столтенберг

вторгнення (380) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+8
наші правнуки, які навіть не будуть знати наші ім'я,
будуть читати-слухати про цю сторінку історіі як покоління ********.
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19.02.2022 11:54
+2
Обстрелы территории Украины это что, как не война?
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19.02.2022 11:49
+2
А чего тогда пыня так с.ытся?
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19.02.2022 11:53
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Обстрелы территории Украины это что, как не война?
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19.02.2022 11:49 Відповісти
Хех. Тока вот кацапы как всегда морозятся "ихтамнебылоинет". Так что с точки зрения международного де-юре сейчас каг бэ обострение "гражданского конфликта" с риском перерастания в конфликт с Мордором, если он задействует свои войска, которые нагнал на границы в поддержку террористов из дынырылынылы.
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19.02.2022 12:16 Відповісти
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19.02.2022 12:22 Відповісти
Слухаю виступ канцлєра Шульца, і бачу як він допоможе нам у можливій війні. Звіздєц.
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19.02.2022 11:50 Відповісти
НАТО оказалось не военно - политическим блоком, а дипломатично - экономическим.
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19.02.2022 11:51 Відповісти
А чего тогда пыня так с.ытся?
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19.02.2022 11:53 Відповісти
с чего ты взял что куйло ссытся нато?
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19.02.2022 11:55 Відповісти
Хутя же молится , шо пятиконечной звезде , 1987-ому году.
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19.02.2022 11:57 Відповісти
та, это истории для местного рашабыдла
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19.02.2022 12:25 Відповісти
Наверное, потому, что он ссыкун по жизни. Он всего боится, Украину, Майдан, НАТО, белоленточников, Кадырова, ковида и до бесконечности
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19.02.2022 11:56 Відповісти
возрастное...
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19.02.2022 11:56 Відповісти
Могу поверить шо по возрастным признакам и по онкологическим, памперсы не спасают пыню от энуреза. От него же юринь-вонь - за версту. Насчет НАТО, кремлядь трусит, априори, бо лапотной наррабсее перед НАТО не устоять. Ядерка - не в счет, бо победителей не будет.
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19.02.2022 12:02 Відповісти
НАТО, по людским и техническим ресурсам, в разы-порядки впереди параши.
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19.02.2022 11:56 Відповісти
НАТО это как в басне рак лебедь и щука.
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19.02.2022 11:59 Відповісти
Вам видней. Но кацапы почему-то НАТО с.утся.
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19.02.2022 12:04 Відповісти
ипать умозаключение..)) лаптеногая методичка? пуйло от одного слова НАТО ссыца и в бункер лезет, представляю что с выродком будет если он случаем заденет хоть одну из стран НАТО...)) лапнетогую мокшандию, вместе с недофюрером пуйлом, быстренько фрагментируют...
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19.02.2022 12:33 Відповісти
Он давно уже задел и не раз страны члены НАТО.
В Чехии взрывы складов устроил, при которых погибли местные жители. В Великобритании операция отравления была, при которой тоже местные жители погибли.
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19.02.2022 16:13 Відповісти
Судя по всему Европа будет балаболить до последнего, пока не начнут гибнуть тысячами. А все эти обстрелы, которые постепенно будут нарастать и нарастать не будут замечать - типа это само собой разумеется. А клоун будет боятся дать отвёртку, чтобы псих не напал. Оно ссыкло под поводом конференции свинтило и даже экстренное обращение не сделало. Ждёт пока сценаристы напишут...
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19.02.2022 11:52 Відповісти
Посмотрим. Пока всё на уровне провокаций.
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19.02.2022 11:56 Відповісти
наші правнуки, які навіть не будуть знати наші ім'я,
будуть читати-слухати про цю сторінку історіі як покоління ********.
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19.02.2022 11:54 Відповісти
Большинство ничего не будет знать, также как мы ничерта не знаем о войнах прошлого кроме того что изучали на уроках истории, а не то чем жили люди тогда.
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19.02.2022 11:57 Відповісти
чому відразу войни? - нічого іншого не висвітлюеться?
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19.02.2022 12:10 Відповісти
Я сильно злой что-то и не хочу сраться. Почитай пост Гудыменка в фейсбуке.
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19.02.2022 12:14 Відповісти
або , аминазинчику шмат.
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19.02.2022 12:18 Відповісти
Пане, коли злий, посцiть , та поковзайтесь - попусте.
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19.02.2022 12:19 Відповісти
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19.02.2022 12:24 Відповісти
а на сьогодні добрих не знайдеш.
і "срач" не до міста - навіть мислі не було..
мав на увазі "черний квадрат" - красота, не передивишся, а то відразу войни-війни - от е же здобутки...
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19.02.2022 12:20 Відповісти
Вы шо в лужу сделал? А генетические исследования(гаплогруппные), археологические, языковые исследования, культурные надбання? Вы - с дуба грохнулся?
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19.02.2022 12:15 Відповісти
Vitaliy Barabanenko@Vitaliy70341751

https://mobile.twitter.com/Vitaliy70341751/status/1494807210102300674 11 ч



В Офисе Президента конфликт - Владимир Зеленский хочет утром покинуть Украину и вылететь в Мюнхен, часть ближайшего окружения Зеленского считает, что Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к рекомендациям Президента США Джо Байдена и остаться в Украине.
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19.02.2022 11:55 Відповісти
Представляю, в какой раскорячке буратинка...
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19.02.2022 11:59 Відповісти
Паляниця робить кусь@kak_to_tak_tak

https://mobile.twitter.com/kak_to_tak_tak/status/1494813739069104129 10 ч





А уявляєте, якщо він приїде і скаже:
"Дайте мені політичний притулок? А то там страшно, там Путін нападає, а зсередини мене порохоботи сварять, сміються та жартують з мене. А у вас тут гарно, посади у Газпромі дають. Я тут залишусь."
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19.02.2022 12:02 Відповісти
Баба з возу - кобилi легше.
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19.02.2022 12:12 Відповісти
а для чого ці новини українцям...це щось міняє
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19.02.2022 11:56 Відповісти
Оно шоесть в Украине, шо его нет - на что это может повлиять?
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19.02.2022 11:58 Відповісти
По факту ситуація показує що ніякого НАТО не існує! Існує купка чиновників які тупо п"здять бабки європейських платників податків!
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19.02.2022 11:58 Відповісти
Вы ждёте, чтобы "салдаты наты" вскопали вам огород?
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19.02.2022 12:01 Відповісти
а що, ми вже в НАТО, що вони мають воювати за нас?
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19.02.2022 12:06 Відповісти
Блин - 04.02.2022-20.02.2022 Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине (Китай)
Чекати прямих військових дій зі сторони РФ - Китай буде не задоволений
Тому - це не ми ... це не я ... і я/РФ тут ні при чому...
Але ... дальше ...
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19.02.2022 12:04 Відповісти
что ж вы господа хорошие куйней занимаетесь?
последние пару суток идут реальные обстрелы.
вы, ****, упорно ждете кровопролития?
а санкции на опережение нельзя вье...ать?
да так чтоб путина свои же замочили в сортире.
по всему видно что больше всего в войне, заинтересовани именно вы.
оружия не достаточно
поддержка хрен знает какая,
гарантии за передачу ядерного оружия забыты.
короче,
своя рубаха ближе к телу и чем хуже у соседей, тем они сговорчевей.
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19.02.2022 12:05 Відповісти
Пане, не рвiть серце. А то я бачу ви - гарячi, як свiже кiнське... ну, там самi домiркуйте(як по-писаному).
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19.02.2022 12:08 Відповісти
Потому что страшно. До спинного мозга начало что-то доходить.
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19.02.2022 12:15 Відповісти
Не такой страшен волк как его рисуют. Страшно? Кусты помогут и о, да! средство от поноса, обязательно.
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19.02.2022 12:22 Відповісти
Адже й iнше ми вже бачим,

Як по писку дать добряче,

Льоха наперед не скаче:

Свiй вже знае «паритет».
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19.02.2022 12:33 Відповісти
як що ти не розумієш, що єс та сша вигідна війна,
то сам ти таке,як пишеш мені.....
ще й зелене як твій прапорець.
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19.02.2022 13:24 Відповісти
А что нам скажет султан Эрдоган? Может хоть он пришлёт эскадрилью Байрактаров с операторами в Турци?
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19.02.2022 12:06 Відповісти
А вiн оклигав, пiсля ковiду вiд бiдосика?
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19.02.2022 12:09 Відповісти
РЮЗЬГАЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.

https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
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19.02.2022 12:20 Відповісти
мы имеем дело с шантажистами, гоняющими за миллиарды танчики туда-сюда на тысячи километров.
Просто представьте себе, сколько денег стоили эти перемещения техники. И как стали бы жить их пенсионеры, потратив эти деньги на социальные проекты и на пенсионный/жилищный фонд.
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19.02.2022 12:32 Відповісти
.
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19.02.2022 12:52 Відповісти
 
 