Ми не бачимо ознак відведення військ РФ від України, але ще не пізно зупинити підготовку до війни, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що скупчення військових сил РФ уздовж українських кордонів триває, і ризик конфлікту залишається дуже високим.

"Настали дуже-дуже небезпечні дні для Європи: Росія безперервно зосереджує війська вздовж українських кордонів, найбільше зосередження з часів холодної війни. Ми наразі не знаємо, що станеться в майбутньому, але ризик конфлікту дуже високий. Ми намагаємося застосовувати дипломатичні зусилля, намагаємося знайти дипломатичне рішення, але зараз ми не бачимо жодних ознак відведення військ і деескалації. Навпаки - зосередження сил РФ триває", - сказав Столтенберг, виступаючи в суботу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Генсек НАТО наголосив, що"ми моніторимо процес, намагаємося зробити все, що від нас залежить, використовуємо всі ресурси, щоб допомогти Україні".

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Водночас Столтенберг висловив переконання, що "ще не пізно зупинити підготовку до війни, ще не пізно для Російської Федерації змінити цей курс, ще не пізно почати напрацьовувати мирні рішення".

Генсек альянсу також заявив, що НАТО готова брати участь у суттєвому розширеному діалозі з Москвою.

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