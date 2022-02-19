Санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться найважливіших секторів її економіки, - фон дер Ляєн
Європейський Союз готовий негайно застосувати санкції проти РФ, якщо вона розпочне агресію проти України, і вони стосуватимуться найважливіших секторів російської економіки, включаючи енергетику та технології.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.
Топ коментарі
+11 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар19.02.2022 12:02
+9 Дмитрий Иванов #445055
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+7 Олег Петрович #320765
показати весь коментар19.02.2022 12:09
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Oleksandr Andrushchenko@alexandrsea
·https://twitter.com/alexandrsea/status/1494763657921716235 2 ч
Байден:
З цієї хвилини в Московії не працюють Мастеркард, Віза, всі рахунки РФ в валюті блокуються
А санкції проти другорядних секторів?
Труби від Ямалу до ФРН - німецьки.
Турбіни у Криму - німецьки.
Навіть російськи "орлани" літають ЗАВДЯКИ НІМЕЦЬКИМ ДВИГУНАМ,і з німецькою електронікою.
не знаю ким шановні.....
киздіти не мішки носити........
у людини від безкарності дах з,їхав
а ви, ****, про здоровий глузд киздите...
Коли почистимо від цих кацапських глистів країну, тоді і поговоримо. А графік можеш собі засунути в дупу, лісом на Залісся, лаптєголовий.
В России появилось бабло на войну.
стежмо за Сувалкським коридором
Более 30 многоцелевых вертолётов были замечены (https://vk.com/feed?w=wall-161051187_10500) на предельно малой высоте в Кореличском районе Гродненской области.
https://t.me/charter97_org/62280
"Мы столкнулись с вопиющей попыткой России переписать правила нашей международной системы.
Но мы все еще надеемся, что мир восторжествует и что дипломатия приведет нас к миру.
Каким образом Европа поддерживает эти усилия:
Во-первых, мы подготовили санкции, которые могут иметь серьезные последствия для Москвы в случае дальнейшего военного нападения.
Мышление Кремля, которое исходит из темного прошлого, может стоить России процветающего будущего.
Во-вторых, мы диверсифицируем поставщиков и источники, чтобы сделать ЕС более энергетически независимым.
3-е, мы поддерживаем демократию в Украине.
Страна, которая сейчас сильнее, чем 8 лет назад.
И в-четвертых, ЕС и трансатлантическое сообщество полностью согласованы и едины.
Когда снова и снова Россия пыталась разделить нас, мы отвечали единым голосом и общим посланием."
Если ЕС диверсифицирует поставщиков и источники энергии, т.е. откажется от российского газа и нефти, то это и только это даст эффект. Все остальные санкции - фикция. Но про полный отказ от РФ, как поставщика, т.е. про эмбарго речь не идет, а диверсификация вещь относительная и требует много времени.
https://twitter.com/***********/status/1494956708086571014