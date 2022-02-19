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Санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться найважливіших секторів її економіки, - фон дер Ляєн

Санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться найважливіших секторів її економіки, - фон дер Ляєн

Європейський Союз готовий негайно застосувати санкції проти РФ, якщо вона розпочне агресію проти України, і вони стосуватимуться найважливіших секторів російської економіки, включаючи енергетику та технології.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

санкції (11750) фон дер Ляєн Урсула (760)


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Топ коментарі
+11
Заблокируйте наворованное бабло Ротенбергов и Уткиных и ***** писец приснится и без санкций.
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19.02.2022 12:02
+9
Юра просто не выдержал. Потому как он часто бывает на фронте и общается с нашими военными и видит, что творят свинопсы. А потом приезжает в глибокий тыл и видит трындец который творится, а именно полная свобода действий для прокацапский мрази, которая чувствует полную безнаказанность
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19.02.2022 12:14
+7
Я лично зауважал Юрия Бутусова что он заехал в рожу шуфричу. Спасибо Юрий
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19.02.2022 12:09
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Дякуємо за непохитну підтримку України...
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19.02.2022 12:02 Відповісти
Заблокируйте наворованное бабло Ротенбергов и Уткиных и ***** писец приснится и без санкций.
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19.02.2022 12:02 Відповісти
не тільки у верхівки - взагалі по рашці блоканути треба, чекаю:

Oleksandr Andrushchenko@alexandrsea

·https://twitter.com/alexandrsea/status/1494763657921716235 2 ч

Байден:
З цієї хвилини в Московії не працюють Мастеркард, Віза, всі рахунки РФ в валюті блокуються
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19.02.2022 12:09 Відповісти
да,было бы сильно..
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19.02.2022 12:40 Відповісти
Або не торкнуться. Ох уж ці європейці. Слова ж мають говоритися для озвучування дії, а не просто щоб не мовчати
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19.02.2022 12:03 Відповісти
"Включаючи енергетику" - це вже цікаво, але хотілося б конкретніше
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19.02.2022 12:04 Відповісти
А санкциивключите наверное тогда когда ***** будет объявлять ультиматум вашим послам во Львове??
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19.02.2022 12:04 Відповісти
Припиніть закупівлю енергоносіїв, так, це сильно вдарить по економіці Європи, але ці втрати не будуть такими важкими в порівнянні з тим, що отримає Європа в разі створення нового Гілтлера, це вже будуть втрати на десятки і може сотні мільйонів, і не грошей, людей!
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19.02.2022 12:04 Відповісти
Это рекомендация для зе-власти Украины?
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19.02.2022 12:13 Відповісти
З себе треба починати. Наприклад перестати купляти бензин для свого авто. Він весь кацапський і гроші йдуть х-лу на войнушки.
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19.02.2022 12:31 Відповісти
без відключення свіфту це напівміри.
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19.02.2022 12:05 Відповісти
Це, насправді, туфта, що дійсно може рашку вбити, це припинення торгівлі, припинення закупівлі енергоносіїв, ось це "голка у яйці".
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19.02.2022 12:08 Відповісти
так правильно, відключення від свіфту паралізує торгівельні відносин
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19.02.2022 12:15 Відповісти
И будут они баксы за углеводороды садовыми тачками через границу возить.
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19.02.2022 12:59 Відповісти
А яйцо в утке, а утка в зайце. А заяц, доволен, что ему кащей бессмертный, утку в жопу засунул? А заяц, это Европа? А волк, это Си Дзиньпин? А щука, это Лукашенко? А сокол, это Асад, или Николас Мадура?
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19.02.2022 12:57 Відповісти
Свіфт потрібен щоб стягувати з кацапів наявні борги.
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19.02.2022 12:32 Відповісти
ТОЛЬКО ЭМБАРГО СПАСЕТ ОТЦА РУССКОЙ ДЕМОКРАТИИ!
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19.02.2022 12:05 Відповісти
Санкції - дорога з двостороннім рухом. Набагато дешевше було надати Україні реальну важку зброю. І припинити вівіз капіталів олігархами, для акумуляції у ВПК.
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19.02.2022 12:05 Відповісти
Чуємо таке 8 років.
А санкції проти другорядних секторів?
Труби від Ямалу до ФРН - німецьки.
Турбіни у Криму - німецьки.
Навіть російськи "орлани" літають ЗАВДЯКИ НІМЕЦЬКИМ ДВИГУНАМ,і з німецькою електронікою.
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19.02.2022 12:06 Відповісти
Я лично зауважал Юрия Бутусова что он заехал в рожу шуфричу. Спасибо Юрий
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19.02.2022 12:09 Відповісти
Юра просто не выдержал. Потому как он часто бывает на фронте и общается с нашими военными и видит, что творят свинопсы. А потом приезжает в глибокий тыл и видит трындец который творится, а именно полная свобода действий для прокацапский мрази, которая чувствует полную безнаказанность
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19.02.2022 12:14 Відповісти
Не выдержал не подхъодит. .Этим ублюдкам шушричам нужно не просто харю бить. а в тюрьму сажать млять
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19.02.2022 14:20 Відповісти
ми потім, колись, як що, вдаримо санкціями, по економіці, по оточенню.
не знаю ким шановні.....
киздіти не мішки носити........
у людини від безкарності дах з,їхав
а ви, ****, про здоровий глузд киздите...
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19.02.2022 12:11 Відповісти
Нажаль, вони будуть суп з топора їсти, аби тільки Україну підкорити... Кажуть в СРСР їм було краще, звісно краще, бо паразитували на поневолених республіках (народах)
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19.02.2022 12:11 Відповісти
А потом прекратили паразитировать
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19.02.2022 13:10 Відповісти
досі паразитують
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19.02.2022 13:36 Відповісти
На графике всё видно. Республики позднего Совка паразитировали не на Украине или Эстонии, а на сибирской нефти.
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19.02.2022 13:39 Відповісти
Ти, мабуть, і уявлення не маєш, яка у нас корупція, російська корупція, яка за любої можливості краде без совісті. Вони як мали владу при совку, так і досі мають (приклад: Медведчук і ко).

Коли почистимо від цих кацапських глистів країну, тоді і поговоримо. А графік можеш собі засунути в дупу, лісом на Залісся, лаптєголовий.
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19.02.2022 15:14 Відповісти
Коррупция есть и в рф и в Азербайджане, но в экономике они круто пошли вверх. Нефть рулит. График не мой, это данные МВФ и ВБ.
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19.02.2022 16:02 Відповісти
Вам нужно начинать делать швейцарские часы или японские микросхемы, ну или кроликов выращивать. Что ни будь такое, что не требует дорогостоящего сырья, энергии и других ресурсов. Но, что то я не вижу на этом цензоре никаких планов развития, новых созидательных идей и изобретений в экономике. И Вы совершенно напрасно откладываете борьбу с коррупцией на конец очереди тех нужных дел.
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19.02.2022 18:48 Відповісти
Кремляді очевидно вважають, що краще втратити трохи від санкцій, але отримати місце у новому світовому фінансовому порядку. Тому напівміри не дадуть результату, тільки повна ізоляція.
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19.02.2022 12:12 Відповісти
Всему виноватые дорогая нефть и дорогой газ.
В России появилось бабло на войну.
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19.02.2022 12:14 Відповісти
то точно
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19.02.2022 12:19 Відповісти
Цікаво, якщо санкції будуть введені у разі вторгнення, то чи буде сприйматися вторгненням, наступ російських "добровольців" з окупованих територій і захоплення нових міст. Адже рф, як завжди, скаже, що це шахтарі та трактористи?
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19.02.2022 12:35 Відповісти
...а вторгнення може статись не там, де його тепер чекаюьб
стежмо за Сувалкським коридором

Более 30 многоцелевых вертолётов были замечены (https://vk.com/feed?w=wall-161051187_10500) на предельно малой высоте в Кореличском районе Гродненской области.
https://t.me/charter97_org/62280
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19.02.2022 12:36 Відповісти
Санкции должны давить лично на Пуйла и его ближайшее шобло. Кацапы стерпят все
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19.02.2022 12:46 Відповісти
Так может уже пора ввести эти санкции прямо сейчас, так сказать на пол шишечки, как пробник - пробный вариант духов, а не в сотый раз рассказывать какие они будут ужасные? разговоры до ***** не доходят , нужно действие.
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19.02.2022 12:52 Відповісти
Так когда непомерные санкции будут введены против Пуйла? Или, этих обстрелов мало? А, где «глубочайшая озабоченность»?
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19.02.2022 13:03 Відповісти
Глава ЕС (Урсула - подруга Меркель) провозгласила новые подходы, которые "разденут" Россию.

"Мы столкнулись с вопиющей попыткой России переписать правила нашей международной системы.
Но мы все еще надеемся, что мир восторжествует и что дипломатия приведет нас к миру.

Каким образом Европа поддерживает эти усилия:

Во-первых, мы подготовили санкции, которые могут иметь серьезные последствия для Москвы в случае дальнейшего военного нападения.

Мышление Кремля, которое исходит из темного прошлого, может стоить России процветающего будущего.

Во-вторых, мы диверсифицируем поставщиков и источники, чтобы сделать ЕС более энергетически независимым.

3-е, мы поддерживаем демократию в Украине.

Страна, которая сейчас сильнее, чем 8 лет назад.

И в-четвертых, ЕС и трансатлантическое сообщество полностью согласованы и едины.

Когда снова и снова Россия пыталась разделить нас, мы отвечали единым голосом и общим посланием."

Если ЕС диверсифицирует поставщиков и источники энергии, т.е. откажется от российского газа и нефти, то это и только это даст эффект. Все остальные санкции - фикция. Но про полный отказ от РФ, как поставщика, т.е. про эмбарго речь не идет, а диверсификация вещь относительная и требует много времени.

https://twitter.com/***********/status/1494956708086571014
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19.02.2022 13:05 Відповісти
Ключевая фраза: "мы отвечали единым голосом и общим посланием."
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19.02.2022 23:35 Відповісти
Если бы ответили сразу после оккупации Грузии или после оккупации Крыма должным образом, а не фиктивными санкциями, то не было бы сейчас такой ситуации. Но они и сейчас не хотят вводить эмбарго и отключать SWIFT, они хотят отделаться болтовнёй
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20.02.2022 00:41 Відповісти
swift отключите
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19.02.2022 13:11 Відповісти
 
 