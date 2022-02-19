Санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться найважливіших секторів її економіки, - фон дер Ляєн

Європейський Союз готовий негайно застосувати санкції проти РФ, якщо вона розпочне агресію проти України, і вони стосуватимуться найважливіших секторів російської економіки, включаючи енергетику та технології.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.