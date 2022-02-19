Нардепи Арахамія, Завітневич, Мисягін та Безугла прибули в зону проведення ООС. ФОТО

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін та Мар’яна Безугла прибули в зону проведення ООС.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її інформацією, народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції наших військових.





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