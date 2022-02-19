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Нардепи Арахамія, Завітневич, Мисягін та Безугла прибули в зону проведення ООС. ФОТО

Нардепи Арахамія, Завітневич, Мисягін та Безугла прибули в зону проведення ООС. ФОТО

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін та Мар’яна Безугла прибули в зону проведення ООС.

Про це повідомила у телеграм-каналі речниця політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

За її інформацією, народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції наших військових.

Нардепи Арахамія, Завітневич, Мисягін та Безугла прибули в зону проведення ООС 01

Нардепи Арахамія, Завітневич, Мисягін та Безугла прибули в зону проведення ООС 02
Нардепи Арахамія, Завітневич, Мисягін та Безугла прибули в зону проведення ООС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри та нардепи за дорученням Зеленського завтра відвідають лінію розмежування, - Данілов

Автор: 

Данілов (1259) Арахамія Давид (1103) операція Об’єднаних сил (6725) Верещук (683) Завітневич (55) Мисяк Віктор (2) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+65
а нах?.. чтобы отвлечь военных от выполняемых задач, зебуины ?
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19.02.2022 12:43
+53
Враги народа прибыли на позиции ВСУ для шпионажа. Украинцев там нет
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19.02.2022 12:44
+37
Хламмидия и к.о.
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19.02.2022 12:43
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а нах?.. чтобы отвлечь военных от выполняемых задач, зебуины ?
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19.02.2022 12:43 Відповісти
не, ну если теперь сепары удачно стрельнут - то хоть одно хорошее дело в своей жизни сделают...
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19.02.2022 13:04 Відповісти
безугла, арахамия и прочая проросийская шелупонь прибыли в ООС за УБД и для сбора информации для расеи.
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19.02.2022 13:06 Відповісти
кстати, видел этот борт на флайрадаре.. и приземлился он в 200-250 км от линии фронта..

возле Днепра))

"передовая", кули))
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19.02.2022 13:08 Відповісти
Да, потом он может выключить транспондер и сесть в Чугуеве или Краматорске.
Так что флайтрадар, не всё отображает.
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19.02.2022 13:37 Відповісти
он именно сел, а не віключил трансподер.
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19.02.2022 15:20 Відповісти
Вы не поняли.
Ну сел он в Днепре. и хорошо.
Постоял и взлетел С ВЫКЛЮЧЕННЫМ транспондером. Сделал работу. Вернулся в Днепр и опять включил.
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20.02.2022 12:21 Відповісти
Что бы получить корочки УБД.
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19.02.2022 15:33 Відповісти
Тєпєрь я спакоєн...
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19.02.2022 12:43 Відповісти
Хламмидия и к.о.
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19.02.2022 12:43 Відповісти
Агрохимия..
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19.02.2022 14:10 Відповісти
Таракания
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19.02.2022 15:11 Відповісти
Враги народа прибыли на позиции ВСУ для шпионажа. Украинцев там нет
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19.02.2022 12:44 Відповісти
Ты еще прокукарекай о братских народах и о том, что Киев основали московский князья.
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19.02.2022 13:21 Відповісти
Поцікався хто такий Юрій Мисягин і стули пельку, будь такий ласкавий.
Стосовно Арахамії - то да, з ним в одному літаку летіти - вже зашквар.
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19.02.2022 13:25 Відповісти
Мисягін - зебіл. Решта все - у минулому. Я не чув і не читав жодних заяв Мисягін стосовно жодного! зашквару зелених чи то рузіна, чи інших. А стосовно порядних людей у слуга, то це все одно, що казати по порядних людей нацистській НСДАП. Порядні - Антон Поляков(покійний) і ще декілька цю банду залишили.
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19.02.2022 14:09 Відповісти
ну нафіга вони там потрібні?
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19.02.2022 12:44 Відповісти
Ну Арайімія , зараз ти отримаєш за всі чорні зради на форумі.
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19.02.2022 12:44 Відповісти
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19.02.2022 12:45 Відповісти
Бзд.кло... даже не заступался за шуфрика, осиновым листиком вокруг порхал, чухан.
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19.02.2022 12:47 Відповісти
Аагенти хутіна приїхали подивитсь обстановку, шоб передати дані своїм кремлівським хазяям!
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19.02.2022 12:45 Відповісти
Поцікався хто такий Юрій Мисягин і стули пельку, будь такий ласкавий.
Стосовно Арахамії - то да, з ним в одному літаку летіти - вже зашквар.
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19.02.2022 13:26 Відповісти
А хто він такий? Він прислуга зеленого клоуна. Він що, відверто вийшов та сказав, що Трухін злочинець, чи він не отримує конвертик щомісяця, чи може він висловився щодо того, що три роки на армію зелена наволоч не звертала уваги, а лише крала на "великому крадівництві". Він мовчить, його всле влаштовує! Ми всі вже побачили цих "борців", які різко позитикали свої пащи пачкою доларів.
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19.02.2022 13:46 Відповісти
Группа захвата?
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19.02.2022 12:45 Відповісти
Зараз їм Севрюга і Скумбрія будуть танцювати па-де-де із Буковеля. Канкан не танцюють бо нема Буби, він зараз на балалайці ..... в Мюнхені грає. Жокей Арахахмія є, цього вистачить.
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19.02.2022 12:45 Відповісти
Диверсійна група на чолі з Арахнідія
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19.02.2022 12:45 Відповісти
Химии автомат в зубы и хотя бы полгода на линию, может тогда будет прислушиваться к Байдену?
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19.02.2022 12:46 Відповісти
Всім трьом лопати - нехай копають ! І то під наглядом . А верещук вміє літати на мотузках - нехай замість безпілотника літає .
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19.02.2022 15:27 Відповісти
АраХламидия приехал рассказать войскам о провокациях западных СМИ и лично Байден
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19.02.2022 12:46 Відповісти
Уррррраааа! Ми врятовані!
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19.02.2022 12:47 Відповісти
мабуть десь у Сєвєродонецьку, або в Слов'янську, не ближче
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19.02.2022 12:47 Відповісти
Мудаки, приехали к военным без масок, еще и небритые, як с запою.
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19.02.2022 12:49 Відповісти
Щоб в них міна попала.
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19.02.2022 12:49 Відповісти
Чого ці потвори зелені туди поперлися , щоби іх наші хлопці захищали від клятоі москальні,
ризикуючи своім життям ?

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19.02.2022 12:49 Відповісти
а приїхали вони туди для інструктажу військових, шмаркля янелоховська через них хоче передати наказ хлопцям на передку -не відповідати на "провокації", тобто стояти на смерть у повний рост з хлібом і сілью, принаймі до того моменту поки те чучало не повернеться з Мюнхена.
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19.02.2022 13:00 Відповісти

Мешканці Донбасу, які повірили путінським пропагандистам і вирішили тікати до Ростова, в реальності зустрічають зовсім інший прийом.

Понад три десятки автобусів з жінками та дітьми всю ніч простояли у селищі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області після оголошення евакуації.


Не було ні сніданку , ні обігріву !
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19.02.2022 12:50 Відповісти
Абизьяния и Безмозглая. Мисягин, не позорься!
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19.02.2022 12:51 Відповісти
Евакуируйте их на Растов, к той старане.
ЖДУТ 10 ТИШЬЧ, не срамши, не емши почти сутки
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324602/
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19.02.2022 12:52 Відповісти
"Всем эвакуированным президент России Путин распорядился выдать по 10 тысяч рублей."

За деньгами и поехали: на бабушку, маму и младенца получается 30 тысяч рыблей, что по меркам Донбасса деньги немалые.
Получат выплату - и обратно двинутся.
Если, конечно, доживут, потому что сыр бесплатный, как известно, кладут в мышеловку.
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19.02.2022 13:42 Відповісти
Тут такая мысль мне в голову пришла (народ то в ЛДНР ушлый, по две пенсии ухитряются в одни руки получать - украинскую и местную - и на российскую облизываются).
А не положена ли эвакуированным временная прописка в РФ?
А не положена ли по временной прописке выплата материнского капитала?
Паспорта и российкое гражданство у них уже есть...
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19.02.2022 13:57 Відповісти
"До мая 2019 года заявления о получении ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала принимались только по месту регистрации (прописки). С 12 мая такое заявление можно подать и по месту фактического проживания. Теперь для получения выплаты не нужна даже временная регистрация,"

Все, хана бюджету РФ.
Ай, да Пушилин с пасечником, ай да молодцы.
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19.02.2022 13:58 Відповісти
меня вообще то интересует как там настроение у вчерашнего так сказать героя БУТУСОВА ЮРИЯ, после отпизжевания немножко вражину шуфрича...мне показалось что ЮРИЙ так завёлся что есле бы это было где то один на один не накамеру .то он бы задушил шуфрича окончательно....
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19.02.2022 12:52 Відповісти
І зникли ...
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19.02.2022 12:52 Відповісти
Сча безуглая как станцует танец краба на передовой,у и без того обдолбанных впопучленцев башни вконец посносит
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19.02.2022 12:53 Відповісти
..а чего-то более полезного, чем эти совершенно бесполезные, даже вредные, засланцы, самолёт ЗСУ не привёз?..
походу Арахнида заценила полёты самолётами на шару..
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19.02.2022 12:53 Відповісти
"передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції наших військових"

Ото чувак там несе дві маленьких коробки - то є "закуплені напередодні дрони"!

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19.02.2022 12:54 Відповісти
То, ма'ть, суші для нарідних обранців...
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19.02.2022 12:57 Відповісти
Эти дебилы даже закосить под пороха не способны
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19.02.2022 12:58 Відповісти
АГА... ДРОНИ купили ВОЛОНТЕРИ, а ці диверсанти підмазались.... ото вже ж паскуди...
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19.02.2022 14:02 Відповісти
Ці добровольці теж шмалятимуть по кацапам?
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19.02.2022 12:55 Відповісти
Ну вот первая часть фотосесиии уже налицо.
На лица военных посмотрела,там все без слов понятно.
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19.02.2022 12:56 Відповісти
Вроде на передке ещё не открывали филиал Сухумского обезьяньего питомника.
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19.02.2022 12:58 Відповісти
НЕ ДАЙ БОГ!!!!!
РебятаЮ после их отъездаЮ срочно кардинально меняйте позиции!!!!!
Точные координаты будут в Москве одновременно с их вылетом обратно!
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19.02.2022 13:00 Відповісти
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19.02.2022 13:03 Відповісти
Испанский стыд.
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19.02.2022 13:07 Відповісти
гастроли умалишенных артистов шапито им. В.А. Зелупы!
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19.02.2022 13:07 Відповісти
Какой шанс у военных войти в Историю Украины!
Даже не надо быть снайпером.
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19.02.2022 13:08 Відповісти
Какая история? Это шушера об которую даже руки не стоит марать, у меня они кроме брезгливости ни каких чувств больше не вызывают.
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19.02.2022 15:30 Відповісти
пиар-команда прибыла на фотосессию
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19.02.2022 13:09 Відповісти
Есть пожелание выдать им по каске и автомату и оставить на предке в окопе до окончания этой эскалации.. Ну хоть какую то пользу может принесут...Верещук будет отпугивать противника своим голосом, а Арахамия физиономией.
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19.02.2022 13:09 Відповісти
Верещук можно в тыл на зонтике закинуть под видом спившейся Захаровой.... и разрулить все бістро и без вістрелов....
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19.02.2022 13:11 Відповісти
Зеленский вернется из Мюнхена сегодня же - Офис президента

«Среди встреч Главы государства следует отметить следующие: с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камаллой Гаррис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины. Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины.

Визит распланирован динамично, возвращение в Киев - сегодня,» - сообщили в ОП.
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19.02.2022 13:10 Відповісти
а нах он там.. без пианино.
показали людям "абизянку без штанов" - и можно возвращать в клетку
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19.02.2022 15:22 Відповісти
"а нах он там.. без пианино?" - да он и здесь что с пианино, что без пианино нах не нужен.
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19.02.2022 15:35 Відповісти
Головне - "підхід" "відхід" "фіксація"! Тепер вони - "ГОЛОВНІ БОРЦУНИ ЗА УКРАЇНУ"!!!
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19.02.2022 13:10 Відповісти
АГА. І Посвідчення учасника Бойових Дій дадуть... бесплатно у Метро кататись.... Земельну ділянку....
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19.02.2022 14:06 Відповісти
У моноскота в зоне ООС - корпоратив?
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19.02.2022 13:11 Відповісти
Бойовий кіт


@super_cat_UA

·
https://twitter.com/super_cat_UA/status/1494942553128452096 3 ч



За останні 9 годин у ФБ Джо Байдена вісім постів присвячені України. Тобто весь ФБ Байдена зараз про Україну. За останню добу у ФБ Зеленського НУЛЬ постів
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19.02.2022 13:16 Відповісти
літаком військово-транспорним. Більше ж їм возити нічого....
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19.02.2022 13:17 Відповісти
Хламідія і зелени шлюхи приїхали попиаритися..Гидко дивитися на цю зелену ганебну падаль..
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19.02.2022 13:18 Відповісти
хорошая (на самом деле не очень) попытка, подоляковское, но нет
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19.02.2022 13:21 Відповісти
некому сказать сухумской бибизяне, что руки желательно вытащить из карманов?
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19.02.2022 13:20 Відповісти
Слуги на гастролях, рейтинги нужно повышать , срочно нужно заниматься очковтирательством типа "Вони працюють"
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19.02.2022 13:21 Відповісти
Що, приземлилися в Горлівці? По місцях "боєвої слави" "95 кварталу" і Володі Гундоса?, чи десь в Маріуполі, чи Краматорську на третій полосі і заважаєте бійцям викорнувати свої прямі обов'язки, будуть з вами возитися, як няньки в дитячих садочках. УБД буде? Буде і квартири отримаєте і підвищену зарплату, ордена і медалі, але навіть в приціл не бачивши ворога. Хоча, що я мелю, вони з ними сидять в парламенті. У "зелених" половина тих, що разом душею і серцем з нарідом даунбаса і расєєю.
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19.02.2022 13:27 Відповісти
пиар для шоубизнеса у власти - фсё....
только не обжирайте солдат, суки...
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19.02.2022 13:28 Відповісти
документы захотели получить?
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19.02.2022 13:28 Відповісти
ваЗЕлиновский Сброд решили попиариться, особенно сочинская макака и безМозглая!!!
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19.02.2022 13:28 Відповісти
А эта дурочка с магадана Безугла, что там в ООС будет делать!!?? Она всё видит через ИСКАЖЁННЫЕ очки ЗЕЛЕНСКОГО.
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19.02.2022 13:28 Відповісти
Толку с этого Арахамии.
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19.02.2022 13:29 Відповісти
Деревню дураков - арахамию нужно поженить с колобком - безуглой. Пара будет хоть куда! А на свадьбу подарить громадные бейджи "УБД".
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19.02.2022 13:31 Відповісти
Поженить? что бы потом Франкинштейнов плодить?
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19.02.2022 15:38 Відповісти
Помітив злість та гнів на обличчях військових. Таке враження що раз не втримаються і почнуть №издити тих моноскотів.
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19.02.2022 13:31 Відповісти
И шо сразу война прекратилась потому что агрохимия приехал? Чиполлино, ну на фига ты военных от выполнения задач отрываешь? Встречай вас , провожай, накрывай поляну, беседуй (о том по чём в Одессе рубероид), проводи экскурсии, делай селфи и тд. Ну кому это нужно? Или ты думаешь что солдаты тебя сильно уважают и будут слушать открыв рот? И во вторых - во врем войны парламента в стране не существует. Вся полнота Влады передаётся ставке или генеральному штабу.
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19.02.2022 13:37 Відповісти
как то дико советские украинские депутаты приехали инспектировать Армию Украины, которая к советскому никакого отношения не имеет ( у советских нет своего государства, ссср распалось в 1991г , у них осталась одна столица Мацква)
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19.02.2022 13:41 Відповісти
Тепер воїнам потрібно бути особливо обачними, щоб не показати цим «слугам» чогось зайвого!
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19.02.2022 13:58 Відповісти
Кремлевские крысы пробрались на украинские позиции, ничего хорошего .
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19.02.2022 14:03 Відповісти
Схоже на Краматорський аеродром за мікрорайоном, який місцеві називають "Даманським".
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19.02.2022 14:09 Відповісти
"Передать накануне закупленные дроны..." Кем закупленные, Агрохимией, полудурью Безуглой или женой Альфовца, сжигавшего дом профсоюзов в Киеве?
Приехали, баре, военнные во фрунт перед этой мразью. Ну приехали, поторговали на камеру фейсами, поотвлекали военных, хорошо покушали и домой...
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19.02.2022 14:46 Відповісти
Це "подарунок" від криворізького опариша у вигляді зеленого непотребу, замість обіцяного підвищення зарплати.
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19.02.2022 14:55 Відповісти
Цікаво, шо робитимуть на лінії розмежування ці "трускавецькі патріоти"?

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19.02.2022 15:27 Відповісти
BEZDELNIKI PRIEXALI NA SAFARI
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19.02.2022 15:31 Відповісти
о! і Безмозгла там? а шо воно там робить?
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19.02.2022 16:36 Відповісти
и где этот шальной снаряд для арахамии.....
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19.02.2022 16:36 Відповісти
 
 