"Приїхали в нікуди. Не знаємо, що робити далі", - біженців з ОРДЛО кинули напризволяще в Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Біженці, які відучора евакуювалися в РФ з окупованих території Донецької області, розповіли, що на кордоні з Росією у Ростовській області утворилися величезні затори з автомобілів. Тим, кому "пощастило" перетнути кордон, не знають, що робити далі: місця у пунктах тимчасового перебування закінчилися, їжі, туалетів, зв'язку з рідними та можливості повернутися назад у них немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Znak.
Як повідомляється, у селище Червоний десант, де знаходиться багато дитячих таборів та санаторіїв, куди планувалося селити біженців із окупованих територій, учора і сьогодні прибуло близько 30 автобусів. На них приїхало близько 1 тисячі людей.
Біженки Крістіна та Наталя, які приїхали до Росії на особистому транспорті з дітьми, розповіли, що простояли на кордоні з 18.00 п'ятниці до 08.00 суботи. За їхніми словами, на кордоні з Ростовською областю утворився затор у 20 км. Виїжджали вони під виття сирен, їхні чоловіки залишилися вдома.
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Тепер жінки перебувають у розгубленості, оскільки не знають, що робити далі. Їм невідомо, чи в дитячі табори пускають біженців, що приїхали на особистому транспорті.
"Ми приїхали у нікуди. Не знаємо, що робити далі. На місці розбиратимемося, де жити. Якщо не вистачить місць - проситимемося до місцевих жителів", - розповіли вони.
Серед біженців дуже багато матерів із немовлятами, яким не надали ні їжі, ні можливості сходити в туалет, ні теплих приміщень. "Якщо тут замерзнемо на смерть, хто за це відповідатиме?", — кажуть вони, додаючи, що всю ніч провели на ногах, але досі немає жодної певності з тим, що буде далі.
Більшість тих, хто приїхав, немає жодного зв'язку з рідними на Донбасі. Вони розповідають, що на окупованих територіях відключені інтернет та мобільний зв'язок. Особливе роздратування у біженців викликає те, що їх масово вивезли вночі під завивання сирен, а тепер кордон на в'їзд на окуповані території закрили. Водії автобусів, які привезли біженців, про закриття кордону на в'їзд дізналися від кореспондента видання. "У мене в кишені 50 рублів. Таранитимемо тоді ворота", - сказав один із них.
Люди не мають їжі, туалетів, а дитячий табір "Котлобудівник" вже не приймає постояльців.
Представники місцевої адміністрації, які відповідають за роботу з розселенням біженців, кажуть, що у Червоному десанті вже немає місць у санаторіях та дитячих таборах – усе забито під зав'язку. Вирішується питання про перевезення прибулих з окупованих територій до Ростова, це близько 80 км дороги. При цьому квота на заселення – 400 осіб.
Додамо, що раніше ватажки донецьких терористів заявляли про те, що кордон із Ростовською областю перетнули близько 10 тисяч людей. Влада Ростовської області говорила, що для прийому біженців все готово, проте оголосили режим НС.
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На фото показують завезені на т.з. сепарські мітинги провокаторів з за поребрика
Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/373374/
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ЯК ЦЕ НЕ ЗНАЄТЕ ЩО РОБИТИ ?
- ПЕНЗЛЮЙТЕ У СИБІР, ЗАЛИЩІТЬ УКРАЇНУ НОРМАЛЬНИМ УКРАЇНЦЯМ
Ыыы.. пусть видосик запилят. Интересно на это посмотреть
Путинский гениальный план рухнул. БЕЖЕНЦЫ САМИ РАССКАЗАЛИ ВСЮ ПРАВДУ
Боронiть землю свою вiд загарбникiв й втiкати нiкуди не треба буде.
сцарь сказал на кладбище, значит на кладбище !
вы и так - генетический шлак, мрази совковые !
и нех обсуждать !