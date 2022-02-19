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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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"Приїхали в нікуди. Не знаємо, що робити далі", - біженців з ОРДЛО кинули напризволяще в Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біженці, які відучора евакуювалися в РФ з окупованих території Донецької області, розповіли, що на кордоні з Росією у Ростовській області утворилися величезні затори з автомобілів. Тим, кому "пощастило" перетнути кордон, не знають, що робити далі: місця у пунктах тимчасового перебування закінчилися, їжі, туалетів, зв'язку з рідними та можливості повернутися назад у них немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Znak.

Як повідомляється, у селище Червоний десант, де знаходиться багато дитячих таборів та санаторіїв, куди планувалося селити біженців із окупованих територій, учора і сьогодні прибуло близько 30 автобусів. На них приїхало близько 1 тисячі людей.

Біженки Крістіна та Наталя, які приїхали до Росії на особистому транспорті з дітьми, розповіли, що простояли на кордоні з 18.00 п'ятниці до 08.00 суботи. За їхніми словами, на кордоні з Ростовською областю утворився затор у 20 км. Виїжджали вони під виття сирен, їхні чоловіки залишилися вдома.

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Тепер жінки перебувають у розгубленості, оскільки не знають, що робити далі. Їм невідомо, чи в дитячі табори пускають біженців, що приїхали на особистому транспорті.

"Ми приїхали у нікуди. Не знаємо, що робити далі. На місці розбиратимемося, де жити. Якщо не вистачить місць - проситимемося до місцевих жителів", - розповіли вони.

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Серед біженців дуже багато матерів із немовлятами, яким не надали ні їжі, ні можливості сходити в туалет, ні теплих приміщень. "Якщо тут замерзнемо на смерть, хто за це відповідатиме?", — кажуть вони, додаючи, що всю ніч провели на ногах, але досі немає жодної певності з тим, що буде далі.

Більшість тих, хто приїхав, немає жодного зв'язку з рідними на Донбасі. Вони розповідають, що на окупованих територіях  відключені інтернет та мобільний зв'язок. Особливе роздратування у біженців викликає те, що їх масово вивезли вночі під завивання сирен, а тепер кордон на в'їзд на окуповані території закрили. Водії автобусів, які привезли біженців, про закриття кордону на в'їзд дізналися від кореспондента видання. "У мене в кишені 50 рублів. Таранитимемо тоді ворота", - сказав один із них.

Люди не мають їжі, туалетів, а дитячий табір "Котлобудівник" вже не приймає постояльців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти можуть створити з "масової евакуації" мешканців ОРДЛО casus belli для виправдання нападу на Україну, - Інформаційний спротив

Представники місцевої адміністрації, які відповідають за роботу з розселенням біженців, кажуть, що у Червоному десанті вже немає місць у санаторіях та дитячих таборах – усе забито під зав'язку. Вирішується питання про перевезення прибулих з окупованих територій до Ростова, це близько 80 км дороги. При цьому квота на заселення – 400 осіб.

Додамо, що раніше ватажки донецьких терористів заявляли про те, що кордон із Ростовською областю перетнули близько 10 тисяч людей. Влада Ростовської області говорила, що для прийому біженців все готово, проте оголосили режим НС.

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Приїхали в нікуди. Не знаємо, що робити далі, - біженців з ОРДЛО кинули напризволяще в Росії 01
Приїхали в нікуди. Не знаємо, що робити далі, - біженців з ОРДЛО кинули напризволяще в Росії 02
Приїхали в нікуди. Не знаємо, що робити далі, - біженців з ОРДЛО кинули напризволяще в Росії 03
Приїхали в нікуди. Не знаємо, що робити далі, - біженців з ОРДЛО кинули напризволяще в Росії 04
Приїхали в нікуди. Не знаємо, що робити далі, - біженців з ОРДЛО кинули напризволяще в Росії 05

біженці (1856) росія (64871) евакуація (2300) Донбас (22354) Ян Осока (1495) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+161
Приїхали в нікуди - ярче ********* и не
опишешь
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19.02.2022 12:53
+107
зато без биндэр............
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19.02.2022 12:56
+93
путін, ввєді!

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19.02.2022 12:55
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Провладні тролі і боти розповсюджують московську пропаганду і розпалюють жаданий кремлем внутрішній конфлікт у державі.
На фото показують завезені на т.з. сепарські мітинги провокаторів з за поребрика
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19.02.2022 18:43 Відповісти
А як що ці сєпари завтра попросяться тобі додому ? Які будуть співчуття до руцкомірскіх.
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19.02.2022 19:32 Відповісти
Роспотребнадзор попросил исключить размещение беженцев на Кубани и Ставрополье
Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/373374/

© Кавказский Узел
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19.02.2022 18:37 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ СЛУЖБА ПСИХОЛОГОВ И ПСИХИАТРОВ ООН ОБСЛЕДОВАЛИ ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫВОД !!!
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19.02.2022 19:09 Відповісти
Чого їм погано жилося в мирній Україні ?
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19.02.2022 19:10 Відповісти
Тепер жінки перебувають у розгубленості, оскільки не знають, що робити далі. Їм невідомо, чи в дитячі табори пускають біженців, що приїхали на особистому транспорті."Ми приїхали у нікуди. Не знаємо, що робити далі. На місці розбиратимемося, де жити. Якщо не вистачить місць - проситимемося до місцевих жителів", - розповіли вони. Джерело:

ЯК ЦЕ НЕ ЗНАЄТЕ ЩО РОБИТИ ?
- ПЕНЗЛЮЙТЕ У СИБІР, ЗАЛИЩІТЬ УКРАЇНУ НОРМАЛЬНИМ УКРАЇНЦЯМ
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19.02.2022 19:30 Відповісти
" проситимемося до місцевих жителів"

Ыыы.. пусть видосик запилят. Интересно на это посмотреть
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19.02.2022 20:09 Відповісти
Всего лишь тысяча человек. Маловато будет, миллиона бы полтора - три вывезли это было бы дело.
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19.02.2022 19:36 Відповісти
Короче...Чемодан, вокзал, расєя.)))))))))
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19.02.2022 20:29 Відповісти
Будете в наших краях проходить мимо, проходите
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19.02.2022 20:32 Відповісти
Я *** морально деградую, мені ж повинно бути їх шкода - а на тому місці тричі *****
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19.02.2022 20:43 Відповісти
"Может потому что ты мудак?" ))
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19.02.2022 21:11 Відповісти
Не… Патамушта я твой элякулятдонор, эмбицил)))
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19.02.2022 21:25 Відповісти
Ничего страшного.Будет что вспомнить и рассказать внукам какими дебилами были ,если дебилизм вылечат.
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19.02.2022 21:33 Відповісти
ЩА по 10 штук, на рыльник , бухарей перехвадчикаф..... и все в паряде!
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19.02.2022 21:44 Відповісти
ДЕ ТИ?
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19.02.2022 21:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nZIMXdbe12I&t=271s https://www.youtube.com/watch?v=nZIMXdbe12I&t=271s


Путинский гениальный план рухнул. БЕЖЕНЦЫ САМИ РАССКАЗАЛИ ВСЮ ПРАВДУ
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19.02.2022 22:00 Відповісти
Нахрена злорадствовать? Сами скоро можем беженцами стать, и куда побежим? Европа типа Польши и Венгрии часть примет, но потом остальным откажет. И тогда туда, где примут. "Ополченцы" обстреливают своих и те бегут от "наступления".
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19.02.2022 22:12 Відповісти
Така доля всiх втiкачiв.
Боронiть землю свою вiд загарбникiв й втiкати нiкуди не треба буде.
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20.02.2022 08:56 Відповісти
Так сказать-мыча и стуча рогами.
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19.02.2022 22:27 Відповісти
Вони ж не знали що рашиссти з московії страшний за міфічних "фашистів" з Київа.... за те й страждають . Хоча мають радіти - вони у рюсскам мірє , як мріяли.
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20.02.2022 01:40 Відповісти
получили сполна за свой идиотизм ,хотели "схавать " больше , чем можно проглотить , наделали беды всей Украине , а теперь " не знаем куда ехать !!! " у вас же русская ксива , можно за Уралом место поискать , там китайцы еще не все захватили .....
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20.02.2022 08:49 Відповісти
Чомусь не шкода. Скільки десятків років звисока кричали "ми кармильци". хотіли руцьке мір, отримаєте - стандарт "руцьке свинья"
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20.02.2022 11:02 Відповісти
Русише швайне.
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20.02.2022 11:48 Відповісти
на автобусі попередження було де ти?
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20.02.2022 13:42 Відповісти
який противний прокацаплений голос : "Вы что хотите, чтоб мы на кладбище..."
сцарь сказал на кладбище, значит на кладбище !
вы и так - генетический шлак, мрази совковые !
и нех обсуждать !
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20.02.2022 15:00 Відповісти
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