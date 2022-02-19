Станом на 12.00 19 лютого загинув 1 воїн, зафіксовано 37 обстрілів з боку військ РФ у напрямку 12-ти населених пунктів, - Бутусов
Станом на 12.00 19 лютого російські війська провели 37 обстрілів у напрямку 12-ти українських населених пунктів.
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ.
"Росія застосовує за даними українських військових артилерію калібру 152 мм та 122 мм, 120 мм міномети та інше озброєння", - пише він.
Бутусов нагадує, що від прямого влучання загинув у бою один український воїн.
"Напруження на Донбасі зростає. Біля кордонів з окупованим Донбасом різко збільшилась активність та переміщення російських військ", - додав він.
Топ коментарі
+8 Said_
показати весь коментар19.02.2022 13:31
+4 Чайка Київ
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+4 Vladimir Chayka
показати весь коментар19.02.2022 13:29
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здохнеш скоро , так як не маєш права жити на цій землі !
А, звісно, то ж ШЕФІР, а то діти - у садочку, чи вивезені до ********* - байдуже. БАЙДУЖЕ ЙОМУ - вони до нього ЖОДНОГО СТОСУНКУ НЕ МАЮТЬ...
а де ж ті долбані санкції?
чи вони допомагають після смерті???