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Новини Війна
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Станом на 12.00 19 лютого загинув 1 воїн, зафіксовано 37 обстрілів з боку військ РФ у напрямку 12-ти населених пунктів, - Бутусов

Станом на 12.00 19 лютого загинув 1 воїн, зафіксовано 37 обстрілів з боку військ РФ у напрямку 12-ти населених пунктів, - Бутусов

Станом на 12.00 19 лютого російські війська провели 37 обстрілів у напрямку 12-ти українських населених пунктів.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ.

"Росія застосовує за даними українських військових артилерію калібру 152 мм та 122 мм, 120 мм міномети та інше озброєння", - пише він.

Бутусов нагадує, що від прямого влучання загинув у бою один український воїн.

"Напруження на Донбасі зростає. Біля кордонів з окупованим Донбасом різко збільшилась активність та переміщення російських військ", - додав він.

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Станом на 12.00 19 лютого загинув 1 воїн, зафіксовано 37 обстрілів з боку військ РФ у напрямку 12-ти населених пунктів, - Бутусов 01

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354) Бутусов Юрій (3574) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Москалі убили УКРАЇНЦЯ. І байдуже, якого він етнічного походження
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19.02.2022 13:31
+4
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19.02.2022 13:17
+4
Байрактары молчат? Боятся спровоцировать *****?
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19.02.2022 13:29
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Россияне убили русского
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19.02.2022 13:17 Відповісти
И это правда. Орде пофиг кого убивать, лишь бы цели ********** реализовывать
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19.02.2022 13:20 Відповісти
Москалі убили УКРАЇНЦЯ. І байдуже, якого він етнічного походження
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19.02.2022 13:31 Відповісти
Да, так и есть
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19.02.2022 13:53 Відповісти
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19.02.2022 13:17 Відповісти
Для вбивці Путлєра , людські життя нічого не значать , бо це не людина , а якась неземна потвора , яка думає жити вічно 😡але
здохнеш скоро , так як не маєш права жити на цій землі !
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19.02.2022 13:23 Відповісти
Байрактары молчат? Боятся спровоцировать *****?
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19.02.2022 13:29 Відповісти
Що там мзч? Вже роздуплилося гнівним виступом на безпековій конференції? Хоча б таким, як в ООН про шефіра?
А, звісно, то ж ШЕФІР, а то діти - у садочку, чи вивезені до ********* - байдуже. БАЙДУЖЕ ЙОМУ - вони до нього ЖОДНОГО СТОСУНКУ НЕ МАЮТЬ...
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19.02.2022 13:30 Відповісти
Дивлячись сцену у шустера відчув що пан Бутусов вирішив серйозно поборотись за життя шурфіча
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19.02.2022 13:36 Відповісти
Передивись уважніше.
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19.02.2022 13:40 Відповісти
кацапура й колаборанти все по нас гатять.... де відповідь, де кацапські трупи???? народ чекає.
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19.02.2022 14:16 Відповісти
Опять началось "низзя стрелять в ответ ато путин нападет".Самая позорная война в истории,украинцев убивают на украине и они не могут выстрелить в ответ чтобы не раздражать кацапов.Кацапы все равно начнут войну,это очевидно,так нафига терпеть этот позор?Солдат уже погиб от этого.
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19.02.2022 14:39 Відповісти
37 обстрілів, один загинув.
а де ж ті долбані санкції?
чи вони допомагають після смерті???
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19.02.2022 15:03 Відповісти
 
 