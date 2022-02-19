Станом на 12.00 19 лютого загинув 1 воїн, зафіксовано 37 обстрілів з боку військ РФ у напрямку 12-ти населених пунктів, - Бутусов

Станом на 12.00 19 лютого російські війська провели 37 обстрілів у напрямку 12-ти українських населених пунктів.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ.

"Росія застосовує за даними українських військових артилерію калібру 152 мм та 122 мм, 120 мм міномети та інше озброєння", - пише він.

Бутусов нагадує, що від прямого влучання загинув у бою один український воїн.

"Напруження на Донбасі зростає. Біля кордонів з окупованим Донбасом різко збільшилась активність та переміщення російських військ", - додав він.

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