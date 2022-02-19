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Завдання Євросоюзу - позбутися залежності від російського газу, - фон дер Ляєн на Мюнхенській конференції

Завдання Євросоюзу - позбутися залежності від російського газу, - фон дер Ляєн на Мюнхенській конференції

Європейський союз прагне позбутися залежності від газу з Росії, оскільки Москва може маніпулювати постачанням газу і використовувати його як важіль тиску.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дискусії на Мюнхенський безпековій конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланнм на "УП".

"Ми вирішили зробити все можливе, щоб позбутися цієї залежності. Ми звернулися до наших друзів, які поставляють скраплений газ, в тому числі до США, і це нам дуже допомогло. Крім того, ми маємо розгалужену систему газопроводів та інтерконекторів, завдяки яким газ можна отримати в будь-якій точці ЄС, а також проводити реверс, в тому числі для України", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, приблизно 24% всієї енергії в ЄС – це газ. ЄС імпортує 90% цього газу і 40% із цього імпорту – російський газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС залежить від російського газу, - Боррель

"Це доволі велика залежність, хоча в різних країнах ЄС потреба дуже різна. Франція покладається на ядерну енергію і не така залежна, а Німеччина та Італія мають більші потреби у російському газі", - сказала президентка Єврокомісії.

За її словами, в останні 6 місяців "Газпром" постачає найнижчий можливий рівень газу, який вони мають постачати по контрактах.

"Їхні контракти називають "плати або поставляй" і вони часто обирають "плати". І тому у наших сховищах накопичення газу перебування на найнижчому рівні за 10 років. При цьому ціни на газ зросли до небес і тому це дуже дивна поведінка від компанії, яка мала б прагнути до максимальних поставок", - додала вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що окрім альтернативних шляхів постачання газу, ЄС вкладає значні кошти в альтернативні джерела енергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз існує консенсус, що будь-яке нове військове втручання Росії в Україну поставить хрест на "Північному потоці-2", - Кулеба

газ (10403) фон дер Ляєн Урсула (760)


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Топ коментарі
+22
"Дійшло"! На другому десятку років! А Україна про це казала ще з часів Ющенка!
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19.02.2022 13:19
+19
***** докерувалося.
в 2013 проти НАТО і за дружбу з расєєю була половина українців.
Політична сила з орієнтуванням на расєю були одні з найпопулярніших.
Тепер показати, що ти за расєю, це як в мордою в лайно.
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19.02.2022 13:18
+17
опа, снизошло озарение и глаза вдруг открылись? с чего вдруг?
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19.02.2022 13:17
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...і побудувати "Північний потік 3"!!!
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19.02.2022 13:17 Відповісти
хай будують, по тим трубам відходи можна доправляти в рашу
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19.02.2022 13:24 Відповісти
У Європейців сердце не камінь. Пройде час і попустить. А Путєн то для них радной.
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19.02.2022 13:33 Відповісти
В точку
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19.02.2022 14:04 Відповісти
все по войновичу и его "москва 2042"
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19.02.2022 13:36 Відповісти
труба ЮЙК ?

"она утонула"
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19.02.2022 13:59 Відповісти
опа, снизошло озарение и глаза вдруг открылись? с чего вдруг?
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19.02.2022 13:17 Відповісти
***** докерувалося.
в 2013 проти НАТО і за дружбу з расєєю була половина українців.
Політична сила з орієнтуванням на расєю були одні з найпопулярніших.
Тепер показати, що ти за расєю, це як в мордою в лайно.
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19.02.2022 13:18 Відповісти
...І отримати по пиці.
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19.02.2022 13:34 Відповісти
"Дійшло"! На другому десятку років! А Україна про це казала ще з часів Ющенка!
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19.02.2022 13:19 Відповісти
Чет мне кажется врёт, что бы отказаться от зависимости вы построили северный поток 1, 2? Офигенный план однако))
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19.02.2022 13:19 Відповісти
Вобще отказать от газа и перекрыть поток денег в раху. Они китаю продают по 120, а вы дурачки по 1000 покупаете. Конченные
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19.02.2022 13:23 Відповісти
Уже не просто так отказаться. Сумасшедшая бабка Меркель закрыла большинство АЭС и теперь без газа никак.
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19.02.2022 14:25 Відповісти
Причина не сумасшествие - а осознанное предательство, госизмена!
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19.02.2022 15:13 Відповісти
Це вже навіть жирафи в Африці зрозуміли . Рік тому .
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19.02.2022 13:24 Відповісти
Наконец политики поумнели, а нужно бы лет 10 назад думать о будущем. Нет, надо было подвести под третью мировую. Теперь эти импотенты будут виноваты в случае потерь и жертв.
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19.02.2022 13:24 Відповісти
Також наркомани?
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19.02.2022 13:29 Відповісти
Сильно слушали этку комсомолку -проститутку-Меркель!!Герой блин Германии!!Э теперь . что??Будете путину яйца лизать и на коленях просить газ?????
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19.02.2022 13:35 Відповісти
Странно они эту задачу выполняют...
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19.02.2022 13:38 Відповісти
Пока Германия не поставит терминалы приёмки сжиженного газа,
она будет сидеть на игле. В Европе одна из основных экономик- немецкая, вот и весь фокус. Кто контролирует экономику, тот и
проводит нужную себе политику.
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19.02.2022 13:42 Відповісти
Поставит. На другой стороне Балтики ***** уже начал строить огромный завод СПГ. Наверняка не для поляков или финов.
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19.02.2022 13:47 Відповісти
как? такой обьем заменить нечем
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19.02.2022 13:56 Відповісти
Хорошо,хоть сейчас дошло,а могло не дойти.С их озабоченостями.
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19.02.2022 13:57 Відповісти
ничего, хло в Китай газ продаст !

если с китайцами договорится.... по 130 $
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19.02.2022 14:01 Відповісти
Видимо решили наконец-то анонсировать Роша
https://youtu.be/Rdz0bPrfx90
Похоже Германия готова к переходу на энергию нового технологического уклада. Часть Азии и Мексика уже во всю осваивает новые источники.
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19.02.2022 14:12 Відповісти
Ха-ха-ха.... https://www.youtube.com/watch?v=OnYSUynQoLU
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19.02.2022 15:55 Відповісти
Хо-хо
https://youtu.be/FwVhWfmvPlc
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09.03.2022 22:21 Відповісти
У Германии не было колоний, во всяком случае продолжительное время. Немцы просто очень много экспортируют и имеют полный доступ на рынки ЕС и США, самые богатые рынки.
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19.02.2022 15:04 Відповісти
Европейский Союз стремится избавиться от зависимости от газа из России, поэтому Германия с путинцами построили СП-1 и СП-2.
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19.02.2022 14:21 Відповісти
Европейцам треба понять,що москали ради того,щоб продавать газ,способны устроить всем ядерную зиму.Сколько по вашему тогда,будет стоить газ?
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19.02.2022 14:22 Відповісти
Давно пора...
Тоді припиниться транзит агресорського газу через Україну. Україні майже вистачить власного газу (враховуючи те що промисловість зруйновано). А що не вистачить - купимо в Росії напряму, без дебільних переплат.
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19.02.2022 14:45 Відповісти
Нельзя с Россией вести какую-либо торговлю, т.к. любой доход для русских в конечном счете отливается в пули и снаряды убивающие украинских солдат.
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19.02.2022 15:06 Відповісти
З чим боровся на те і напоровся. Якщо будемо купувати на сході, то в Татарстані або в іншій країні, але не в московії.Для мокшанської федерації час пішов на місяці,. Події в Україні це її передсмертні конвульсії.
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19.02.2022 17:50 Відповісти
Ну до жирафа тоже доходить на сьомий день. Лишилось реалізувати
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19.02.2022 14:52 Відповісти
Невже нарешті зрозуміли?
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19.02.2022 14:53 Відповісти
С газом - понятно, а почему про нефть забыла? По-моему 48% поставок нефти в Европу - из мокшандии!
Монстру нужно рубить ВСЕ головы!!
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19.02.2022 15:31 Відповісти
Всегда смешило когда парашенцы в патриотическом угаре хвастаются могуществом параши. Если им на пол года закрыть нефтегазовый краник, они начнут, от своего "изобилия", жрать, живьем, друг друга. Потому, что вся их "могучая" экономика, это шаровые деньги доставаемые из земли.
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19.02.2022 15:51 Відповісти
 
 