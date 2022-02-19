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Для дипломатичного тиску на РФ Кулеба відвідає Мюнхенську конференцію, зустрінеться в США з Блінкеном та виступить на Генасамблеї ООН, - МЗС

Для дипломатичного тиску на РФ Кулеба відвідає Мюнхенську конференцію, зустрінеться в США з Блінкеном та виступить на Генасамблеї ООН, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 19-23 лютого здійснить закордонні візити для участі в заходах ЄС і ООН і проведення переговорів зі США, щоб скоординувати зусилля щодо втілення глобальної стратегії стримування РФ від подальшої агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Так, в суботу, 19 лютого, у складі делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським міністр відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, де Кулеба проведе двосторонні зустрічі з міністрами закордонних справ низки іноземних держав.

У понеділок, 21 лютого, в Брюсселі глава МЗС України візьме участь у Раді ЄС у закордонних справах як спеціальний гість.

"Міністр поінформує європейських колег щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, зусиль нашої держави та її партнерів для зниження напруження й активізації процесу політико-дипломатичного врегулювання", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не проводить та не планує жодних наступальних операцій чи диверсій на Донбасі, - Кулеба

Також 22 лютого заплановано візит Кулеби до Вашингтона. Міністр проведе переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, ключовими темами яких стане захист України від подальшої російської агресії, посилення обороноздатності, забезпечення економічної та фінансової стійкості.

"23 лютого в Нью-Йорку міністр виступить на Генеральній асамблеї ООН, де розповість широкій міжнародній спільноті про актуальну ситуацію на тимчасово окупованих територіях та поблизу державного кордону України", - повідомили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ставленні Заходу до України відбувся "тектонічний зсув", - Кулеба

дипломатія (710) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Урод, Порошенко зупинив росіян з розваленою українською армією, а Зеленський закатав в асфальт 5 бюджетів оборони з 30% відкатами
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19.02.2022 13:46
+2
Кулеба напиши толковий текст Зеленьскому для Мюнхену,а то промову ЗЕ я боюсь більше чим обстрілів кацапів,може таке нагородити що потім не розгрібем
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19.02.2022 13:34
+1
Кулеба здриснув, Зеленський здриснув, щури
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19.02.2022 13:32
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Кулеба здриснув, Зеленський здриснув, щури
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19.02.2022 13:32 Відповісти
Урод, Порошенко зупинив росіян з розваленою українською армією, а Зеленський закатав в асфальт 5 бюджетів оборони з 30% відкатами
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19.02.2022 13:46 Відповісти
Оцінювати Росію з моральної точки зору немає сенсу, це як оцінювати Сталіна і Гітлера в 38-му
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19.02.2022 14:32 Відповісти
Коли Коломойський зустрічався з ФСБ у 19-му, про що тоді повідомляла влада, як ти думаєш деган, про що вони домовлялися?
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19.02.2022 13:36 Відповісти
ну ты же никуда не делся .осмотрись в офисе,все там...топят за отмену минских и за эвакуацию контроллирукмого Украиной донбасса.
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19.02.2022 13:37 Відповісти
Кулеба напиши толковий текст Зеленьскому для Мюнхену,а то промову ЗЕ я боюсь більше чим обстрілів кацапів,може таке нагородити що потім не розгрібем
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19.02.2022 13:34 Відповісти
наскільки зрозумів саме Кулеба виступить.... Якщо він - то спокійний а от Зе чути не можу - викликає огиду навіть тоді коли намагається казати правильні речі....
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19.02.2022 14:22 Відповісти
Кульома має не вилазити з країн Європи, Америки, ОБСЄ, ООН, тощо. І працювати, працювати, працювати.
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19.02.2022 13:34 Відповісти
Нехай ще в ООН Деніс Казанський (наприклад) виступить, киянку Монтян Мордор притягнув до Совбезу ООН, нехай притомного Донеччанина послухають...
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19.02.2022 13:35 Відповісти
кулеба,зезедента уже домой отправь.он все равно тебе ничо умного не посоветует.
правда и здесь он нафиг не нужен.но все таки,приличнее быть в стране,когда враг у порога.
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19.02.2022 13:35 Відповісти
В оон можно не ехать, не тратить время зря, все равно ничего не решает
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19.02.2022 13:39 Відповісти
а де Вава, Ермак? что притихли? к шашлыкам готовятся?
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19.02.2022 13:47 Відповісти
Воно, надіюсь, поїхало туди виключно за селфіками та магнітіками.
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19.02.2022 13:49 Відповісти
Кулеба, тільки не давайте гідранту виступати з промовою про "мір" (капітуляцію).
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19.02.2022 13:48 Відповісти
Кулеба не рискнул отправлять зенералиссимуса на серьезную встречу без суфлера, зебуинский лепет может плохо сказаться на международных отношениях
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19.02.2022 13:51 Відповісти
Уклониссимуса...
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19.02.2022 14:10 Відповісти
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19.02.2022 14:22 Відповісти
Ждем вьіступление президента Украиньі на Мюнхенской конференции , будет интересно не только украинцам , а и ведущим мировьім СМИ . Все будет Украина !🇺🇦
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19.02.2022 14:11 Відповісти
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19.02.2022 14:21 Відповісти
годами укр.фемида покрывает откровенных врагов Украины и в таком случае ничего не остаётся делать кроме как самим принимать меры иначе будем ходить по круг
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19.02.2022 14:24 Відповісти
Страна помойка путинская расия уже сасёт Укракинский гамбургер
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19.02.2022 14:25 Відповісти
А де Єрмак, шеф Кулєби? 😲 Мордою не вийшов по пристойних адресах роз'їжджати? В омани їздив аж бігом.
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19.02.2022 14:27 Відповісти
 
 