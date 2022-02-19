Для дипломатичного тиску на РФ Кулеба відвідає Мюнхенську конференцію, зустрінеться в США з Блінкеном та виступить на Генасамблеї ООН, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 19-23 лютого здійснить закордонні візити для участі в заходах ЄС і ООН і проведення переговорів зі США, щоб скоординувати зусилля щодо втілення глобальної стратегії стримування РФ від подальшої агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Так, в суботу, 19 лютого, у складі делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським міністр відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, де Кулеба проведе двосторонні зустрічі з міністрами закордонних справ низки іноземних держав.

У понеділок, 21 лютого, в Брюсселі глава МЗС України візьме участь у Раді ЄС у закордонних справах як спеціальний гість.

"Міністр поінформує європейських колег щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, зусиль нашої держави та її партнерів для зниження напруження й активізації процесу політико-дипломатичного врегулювання", - зазначено в повідомленні.

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Також 22 лютого заплановано візит Кулеби до Вашингтона. Міністр проведе переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, ключовими темами яких стане захист України від подальшої російської агресії, посилення обороноздатності, забезпечення економічної та фінансової стійкості.

"23 лютого в Нью-Йорку міністр виступить на Генеральній асамблеї ООН, де розповість широкій міжнародній спільноті про актуальну ситуацію на тимчасово окупованих територіях та поблизу державного кордону України", - повідомили в МЗС.

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