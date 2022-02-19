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Слідком РФ заявляє, що снаряд, який розірвався за кілометр від кордону у Ростовській області, нібито прилетів від українських військових

Слідком РФ заявляє, що снаряд, який розірвався за кілометр від кордону у Ростовській області, нібито прилетів від українських військових

Голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін доручив слідчим ГСУ СК Росії порушити кримінальну справу за фактом розриву снаряда у Ростовській області за кілометр від українського кордону.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Слідкому РФ.

Як зазначається, за цим фактом він доручив провести ретельне та всебічне розслідування всіх обставин.

Втім, російська сторона до проведення розслідування вже заявила, що снаряд нібито прилетів із української території від українських військових. Головний слідчий орган РФ впевнено заявляє про це, посилаючись на російські ЗМІ. 

"За даними ЗМІ, на території Ростовської області поблизу кордону з Україною військовослужбовці українських збройних сил здійснили масовані обстріли із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок обстрілу снаряд, який був випущений з території України, розірвався у Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону", - запевняють у Слідкомі РФ. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ЗМІ повідомляють про розрив снаряда у Ростовській області за кілометр від українського кордону

Автор: 

вибух (4433) кордон (4748) Слідком рф (194)


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Топ коментарі
+52
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19.02.2022 13:37
+43
добре, що автобуси з біженцями не підірвали... поки що...
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19.02.2022 13:37
+35
Было бы удивительно, если бы следком сказал что-то другое!!
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19.02.2022 13:37
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добре, що автобуси з біженцями не підірвали... поки що...
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19.02.2022 13:37 Відповісти
Всьо , пара начінать вайну. Всі на сафарі на подлих хахлов!!! Щоправда мокші завжди дюже поважали українських артилеристів за їх снайперську працю
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19.02.2022 13:42 Відповісти
Northrop Grumman/Boeing E-8 Joint STARS - самолёт боевого управления и целеуказания, создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300.
Boeing RC-135 (заводское обозначение - Boeing 739) - семейство крупных стратегических разведывательных самолётов
https://www.flightradar24.com/multiview/2ade7b9f,2adf0039

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19.02.2022 13:48 Відповісти
Е@АНЫЙ СЛЕДКОМИТЕТ ЭТО ВАШЕ ХУ@ЛО ОКУРОЧНОЕ ВЫС@АЛОСЬ И К ВАМ В РОСТОВСЬКУ Б@ЯДС@У СВОЛОСТЬ И ПРИЛЕТЕЛО.. СДЕЛАЙТЕ АНАЛИЗ СОДЕРЖИМОМ НА ГЕННЫ..
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19.02.2022 13:56 Відповісти
Нашли кому верить !
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19.02.2022 13:37 Відповісти
Было бы удивительно, если бы следком сказал что-то другое!!
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19.02.2022 13:37 Відповісти
На снарядові була етикетка " зроблено Ярошем "
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19.02.2022 13:43 Відповісти
Візитівка наклеєна залишилась.
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19.02.2022 13:56 Відповісти
Не попали русня в колону з "беженцями"...
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19.02.2022 13:37 Відповісти
Вітром занесло?
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19.02.2022 13:37 Відповісти
Вітром нанесло туалетний папір у ямку...
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19.02.2022 13:42 Відповісти
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19.02.2022 13:37 Відповісти
Дуже схоже..нащадки гитлера готують новий Гляйвіц. Може пронесе..і ***** здохне.
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19.02.2022 15:06 Відповісти
смешно, их разобьют советом взять карту, линейку и померять ))
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19.02.2022 13:37 Відповісти
Не разобьют. Они не знают что такое карта и линейка.
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19.02.2022 13:44 Відповісти
Вставлю свои пять копеек))) Расстояние на картах меряют измерителем ( типа циркуля ) , а не линейкой, но Вашу мысль о том , что они с картами ( кроме игральных) не дружат, целиком поддерживаю. А уж что они линейкой меряют, не при дамах
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19.02.2022 14:17 Відповісти
Вважаю, що "там" потрібен мікрометр...
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19.02.2022 14:54 Відповісти
И дико пугаются курвиметра
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19.02.2022 15:15 Відповісти
странно что до воронежа и москвы не долетел)
а то в следкоме рашки на физику плюют.. как и на дальность полетов снарядов)
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19.02.2022 13:38 Відповісти
Если бы снаряд был в синих шлепанцах... Тогда да...
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19.02.2022 13:54 Відповісти
пардон! в синих шлепанцах, с клетчатой кошелкой и ...извините, ножовкой !!! )))
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19.02.2022 14:46 Відповісти
Начали твари пи***ть, повод искать для вторжения.
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19.02.2022 13:39 Відповісти
Ніт. Це все для того, щоб "сомнєвающієся" в політєкє партіі нє сомнєвалісь.
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19.02.2022 15:09 Відповісти
Диспетчер Карлос ніс, втомився, і упустив.
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19.02.2022 13:39 Відповісти
Индийское кино менее предсказуемо, чем следком *********
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19.02.2022 13:39 Відповісти
"па чістой случайності мальчікі в трусіках как раз ушлі на пєрєкур"...
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19.02.2022 13:39 Відповісти
Запускал лично Яценюк. У них как раз фотожоп подходящий имеется.
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19.02.2022 13:40 Відповісти
У них вообще очень смешные имена. Наверное, им самим смешно когда они их выпирают.
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19.02.2022 13:42 Відповісти
Что вы говорите!
И территорию лугандона пролетел и над кацапией километр пролетел…
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19.02.2022 13:40 Відповісти
"А что, укропы ж их салом мажут"...
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19.02.2022 13:44 Відповісти
Ага, нопесано на каждом осколке - на мацкву! Тока не долетело малость.
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19.02.2022 13:41 Відповісти
запамятайте першу цихру - 1км, далі буде 300м, потім 50, а далі, о господи....... , прямісінько у самісінький скреп, нє, ну не дибіли а?
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19.02.2022 13:42 Відповісти
кацапи нiколи незмiряться з державнiстю Украiни,бо втратили прямий доступ до сухопутного кордону з эвропою! Украiнскi полiтики мають вимагати на основi Будапештського меморандуму повернення ядерноi зброi вiд пiдписантiв цього документа.
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19.02.2022 13:42 Відповісти
про що ви пишите ? ваш Ізраїль навіть Залізний Купол не дав !
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19.02.2022 13:53 Відповісти
Мало того.. Ісраель заборонив всім третім краінам продавати зброю Украіні. Натомість будує в Києві за наші гроші свій голокост..заперечуючи голодомор. Отакі тварюки..
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19.02.2022 15:10 Відповісти
Нічого нового і оригінального з 38-го, 39-го років
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19.02.2022 13:42 Відповісти
та він двое суток блукав, місце шукав...
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19.02.2022 13:43 Відповісти
а где в этот момент был мальчик с трусиками ?
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19.02.2022 13:44 Відповісти
стирал трусики...
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19.02.2022 13:49 Відповісти
і само прібівался
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19.02.2022 15:12 Відповісти
То Бастрикін ще той експерт

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19.02.2022 13:44 Відповісти
Це як ? Вазьму в руки я ****** ?
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19.02.2022 14:58 Відповісти
Для местных лохов к этой ямке парочку прибитых бомжей не хватает
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19.02.2022 13:46 Відповісти
та хотя бы спаленных лаптей)))
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19.02.2022 14:47 Відповісти
Ещё не вечер - подвезут
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19.02.2022 15:12 Відповісти
В феврале часть техники войск нацгвардии РФ перебрасывается без номерных знаков. Именно росгвардейцы могут контролировать эвакуированных с ЛДНР.
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19.02.2022 13:46 Відповісти
Курви кремлівські
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19.02.2022 13:47 Відповісти
А як в 2014 році з території Ростовської області на нашу територію летіли "пачками" снаряди і "гради" то що, язик в дупі був?
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19.02.2022 13:48 Відповісти
Бомжи срусские какую то яму вырыли, а они ее как яму от снаряда показывают
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19.02.2022 13:48 Відповісти
Якого підрозділу була візітка? Що знову Ярош?
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19.02.2022 13:48 Відповісти
Тупо, как всегда..
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19.02.2022 13:56 Відповісти
Вывсеврете! Своими глазами видел! Мальчик в трусиках цвета аквафрэш был распят и расстрелян из украинской крупнокалиберной артиллерии за свои русскоязычные челюсти! Один снаряд отрикошетировал от этой самой челюсти и полетел прямо на дворец путина в Геленджике! Но снегири своими патриотичными телами закрыли путь украинскому снаряду! И он упал бы на мирные войска эрэфии собранные у границ (конечно для мира) но зацепился за швабру торчащую из багажника проезжающей вдоль границы машины гибдд и упал в километре от границы.

И не говорите что придумываю! Скоро все это и на ютубе увидите, когда с четырнадцатого дубля всетаки удастся это снять!
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19.02.2022 13:57 Відповісти
А то хто ж! Нічого не змінюється на **********!
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19.02.2022 14:00 Відповісти
😁😁😁 Как быстро определили?
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19.02.2022 14:03 Відповісти
Невже нам не знайти пару снарядів, що залетіли з боку рашки і порушити свою кримінальну справу?
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19.02.2022 14:04 Відповісти
Восемь лет верят бараны бесу путлеру, сколько еще надо бопванам, шобы вкоючить остатки мозгов, даже дремучмй совок зеленский, уже почти понял цели комуно-фашиста путоера
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19.02.2022 14:13 Відповісти
Из российских СМИ: - "Беженцы из ЛНР жалуются на отсутствие туалетов в Ростовской области"
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19.02.2022 14:15 Відповісти
Пусть гадят в штаны...
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19.02.2022 14:35 Відповісти
дык.. под берёзкой.. да лопушком..
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19.02.2022 14:37 Відповісти
для лопухов ешшо не сезон! придется майкой ))))
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19.02.2022 14:48 Відповісти
Нє, якби українці стріяли то прям по кремлівській площі.
Так що не зачьот вам, кацапчеги.
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19.02.2022 14:23 Відповісти
А какой снаряд оставляет вертикальную воронку с равномерным бруствером по диаметру?
Ну, кроме старомодной авиабомбы, которая падает вертикально.
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19.02.2022 14:35 Відповісти
9 букв
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19.02.2022 14:36 Відповісти
Ну а от кого же ещё? Только кто в это поверит кроме самих кацапов? Этим "фиговым листком" вторжение не прикрыть. Зачем хернёй маяться не понимаю? Решили-добро пожаловать...в ад. Нет- так сваливайте обратно на свои болота со своим металлоломом.
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19.02.2022 14:38 Відповісти
Кацап, нах...- це туди
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19.02.2022 14:41 Відповісти
Та невже?????
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19.02.2022 14:42 Відповісти
А чего сразу ВСУ? Все хотят шарахнуть по раше. Может это поляки стрельнули из дальнобойной пушки. Или молдаване.
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19.02.2022 14:43 Відповісти
Цікаво, як він туди потрапив, коли ОБСЄ звітує, що українська арта відведена. ЦІ всі вкиди потрібно спростовувати та показувати на весь світ, щоб навіть в самих ватних істот не виникало сумнівів хто є хто.
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19.02.2022 14:44 Відповісти
Многие в России не осознают, что война - это пустые холодильники дома и полные холодильники в моргах!
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19.02.2022 14:45 Відповісти
Нечем осознавать. Мозги заменены телевизором.
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19.02.2022 14:55 Відповісти
Как определили, что это был украинский снаряд? Он пел украинский гимн или на месте падения нашли визитку Яроша?
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19.02.2022 14:50 Відповісти
Следком РФ! Откройте глаза! У вас сумашедший со своєй разкладушкой, без очереди, в сакральний мавзолей лезет!
А ви про снаряд, котрий прилетел из ОРДЛО
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19.02.2022 14:52 Відповісти
Пацаны, которые служили в артполках и артдивизонах во времена СССР хорошо знают что такое воронка от снаряда калибра от 23 до 152 мм. То, что паказывает российское ватные СМИ - следы от китайской петарды. Российские СМИ - олигофрения. Парафин ваше оружие.
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19.02.2022 15:15 Відповісти
Ждём указ госдуры о присвоении следкому имени Троцкого.
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19.02.2022 15:34 Відповісти
блин думал поляцкое дрг и негры на абрамсахъ с финскими лыжами. а тут такой фейк
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19.02.2022 15:49 Відповісти
Специалисты, скажите, это следы какого транспортного средства ?
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19.02.2022 15:55 Відповісти
Похоже на БМП, ну или любую другую технику на базе МТЛБ или как в народе говорят "маталыги"
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19.02.2022 16:54 Відповісти
Зорян со Шкиряком вообще распоясались! Стреляют этими снарядами по невинным детям. Укрофашисты проклятые.Что то писькова не слышно. Давно оно не пи*дело о провокационных действиях ВСУ.
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19.02.2022 16:04 Відповісти
Згову та аргесифна фінляндська воєнщина, пардон, ДиНиРивівська
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19.02.2022 16:21 Відповісти
 
 