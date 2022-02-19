Слідком РФ заявляє, що снаряд, який розірвався за кілометр від кордону у Ростовській області, нібито прилетів від українських військових

Голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін доручив слідчим ГСУ СК Росії порушити кримінальну справу за фактом розриву снаряда у Ростовській області за кілометр від українського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Слідкому РФ.

Як зазначається, за цим фактом він доручив провести ретельне та всебічне розслідування всіх обставин.

Втім, російська сторона до проведення розслідування вже заявила, що снаряд нібито прилетів із української території від українських військових. Головний слідчий орган РФ впевнено заявляє про це, посилаючись на російські ЗМІ.

"За даними ЗМІ, на території Ростовської області поблизу кордону з Україною військовослужбовці українських збройних сил здійснили масовані обстріли із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок обстрілу снаряд, який був випущений з території України, розірвався у Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону", - запевняють у Слідкомі РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ЗМІ повідомляють про розрив снаряда у Ростовській області за кілометр від українського кордону