В ОРДЛО "обнальники" користуються панікою – обвалився курс конвертації, люди вишиковуються у величезні черги, – правозахисник Лисянський

На окупованій території Донеччини спостерігається паніка серед населення, чим користуються місцеві ділки. При цьому люди масово знімають готівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки".

Пункти, у яких можна перевести в готівку коштів з українських, зарубіжних, російських карт в ОРДЛО працюють у торгових центрах і магазинах. Зараз, користуючись панікою, такі пункти обвалили курс переведення в готівку з 2,6 до 2,4.

"Якщо перекладати простою мовою, то зараз втрати при конвертації з карток становлять 8,5%, вчора було 7%. По всій території ОРДЛО черги до таких конвертаційних центрів. Дружини учасників незаконних військових формувань проходять без черги та масово знімають готівку", – каже Лисянський.

Панічні настрої посилює так звана "мобілізація" - чоловіків з 18 до 55 років. Станом на ранок "військкомати" ОРДЛО вже зв'язуються з підприємствами та призовниками. Крім того, навчальні заклади військового типу в ОРДЛО також переведені в режим "мобілізації". В'їзд на територію ОРДЛО з боку РФ заборонено, місцеві підприємці, які вчора і раніше поїхали до Ростова-на-Дону та Москви за товарами, сьогодні не можуть повернутися.

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