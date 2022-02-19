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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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В ОРДЛО "обнальники" користуються панікою – обвалився курс конвертації, люди вишиковуються у величезні черги, – правозахисник Лисянський

В ОРДЛО

На окупованій території Донеччини спостерігається паніка серед населення, чим користуються місцеві ділки. При цьому люди масово знімають готівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки".

Пункти, у яких можна перевести в готівку коштів з українських, зарубіжних, російських карт в ОРДЛО працюють у торгових центрах і магазинах. Зараз, користуючись панікою, такі пункти обвалили курс переведення в готівку з 2,6 до 2,4.

"Якщо перекладати простою мовою, то зараз втрати при конвертації з карток становлять 8,5%, вчора було 7%. По всій території ОРДЛО черги до таких конвертаційних центрів. Дружини учасників незаконних військових формувань проходять без черги та масово знімають готівку", – каже Лисянський.

Панічні настрої посилює так звана "мобілізація" - чоловіків з 18 до 55 років. Станом на ранок "військкомати" ОРДЛО вже зв'язуються з підприємствами та призовниками. Крім того, навчальні заклади військового типу в ОРДЛО також переведені в режим "мобілізації". В'їзд на територію ОРДЛО з боку РФ заборонено, місцеві підприємці, які вчора і раніше поїхали до Ростова-на-Дону та Москви за товарами, сьогодні не можуть повернутися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приїхали в нікуди. Не знаємо, що робити далі", - біженців з ОРДЛО кинули напризволяще в Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

евакуація (2300) Донбас (22354) Лисянський Павло (100) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+14
Якось байдуже, який там курс в ОРДіЛО...
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19.02.2022 13:54
+13
Правильно, - лохов надо доить!
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19.02.2022 13:57
+11
Гєнацид. Як і обіцяло начальство.
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19.02.2022 14:03
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19/02/2022 13:50 Kiyv
Northrop Grumman/Boeing E-8 Joint STARS - самолёт боевого управления и целеуказания, создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300.

Boeing RC-135 (заводское обозначение - Boeing 739) - семейство крупных стратегических разведывательных самолётов
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19.02.2022 13:53 Відповісти
Якось байдуже, який там курс в ОРДіЛО...
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19.02.2022 13:54 Відповісти
а шо ж такое?чего с расеи-матушки никого не впускают?
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19.02.2022 13:57 Відповісти
Хутин готовит сдачу лугандонии с понтами, бо санкции и мы - уже не лыком шиты.
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19.02.2022 14:13 Відповісти
Правильно, - лохов надо доить!
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19.02.2022 13:57 Відповісти
Гєнацид. Як і обіцяло начальство.
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19.02.2022 14:03 Відповісти
Дебіли, б....я!
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19.02.2022 14:03 Відповісти
Доантимайданились.
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19.02.2022 14:04 Відповісти
не только, еще и допутинавводились
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19.02.2022 14:33 Відповісти
Якось *****. Своїх проблем по горло.
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19.02.2022 14:12 Відповісти
Вам конец русиш швайн https://youtube.com/shorts/d1SINBoBqe0?feature=share
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19.02.2022 14:14 Відповісти
Из российских СМИ: - "Беженцы из ЛНР жалуются на отсутствие туалетов в Ростовской области"
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19.02.2022 14:18 Відповісти
Ну і славненько, їжте хрюскі мір!
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19.02.2022 14:19 Відповісти
Нас рать
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19.02.2022 14:22 Відповісти
Та і йух з ними!
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19.02.2022 14:30 Відповісти
Расчет простой и циничньій : вьівезти в РФ женщин и детей в качестве заложников , а их мужей и отцов забрить в армию в качестве "пушечного мяса" , которое погонят "освобождать" всю Донецкую и Луганскую области . Российские БТГ будут идти сзади , как заградотрядьі . Сталин с Жуковьім действовали аналогично в 1944г , когда мобилизованньіх украинцев массово бросали на убой , даже не переодев в форму РККА .
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19.02.2022 14:31 Відповісти
Ну і фіг з їхнім курсом! У пана чи "товаріщя" Лисянського більше немаю про що переживати????
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19.02.2022 14:33 Відповісти
Кто то там на РФ на этом зарабатывает.
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19.02.2022 14:35 Відповісти
не нормально так , готивку перевести з укр.карт(!) они шо, уже банкоматы привата и ощада в лугандоне имеют? во ***! кого хера тогда на кпп лазят, за прививками и укр.визами?!
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19.02.2022 14:40 Відповісти
якось байдуже який курс фуфля до фуя
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19.02.2022 16:24 Відповісти
 
 