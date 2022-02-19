У російської агресії є свій сценарій гри, який ми надто добре знаємо, - віцепрезидент США Гарріс

Білий дім вважає, що знає план Путіна щодо агресії проти України.

Про це заявила віцепрезидентка Камала Гарріс у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Гарріс наголосила, що держави НАТО єдині у оцінці дій Росії, оскільки ті надто очевидні. "У російської агресії є свій сценарій гри, який ми надто добре знаємо", - заявила вона.

Віцепрезидентка вважає, що РФ ще деякий час наполягатиме, що вона не бере участь у нападі на Україну, чекаючи моменту, щоби вступити у гру.

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"Росія буде грати у власну байдужість та невинуватість і одночасно створюватими хибні підстави для нападу. Для цього вона збирає сили у місцях атаки. Тому ми зараз отримуємо повідомлення про поширення неправдивої російської пропаганди", - додала вона.

Гарріс також стверджує, що підходи Вашингтона та Москви до діалогу є відмінними.

"Ми відкриті для серйозної дипломатії. Натомість Росія продовжує казати на словах про те, що вона відкрита для діалогу, а на практиці – звужує простір для діалогу" - заявила вона.

Водночас Камала Гарріс заявила, що США планують зупинити Росію безпрецедентним тиском у разі нападу на Україну.

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