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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У російської агресії є свій сценарій гри, який ми надто добре знаємо, - віцепрезидент США Гарріс

У російської агресії є свій сценарій гри, який ми надто добре знаємо, - віцепрезидент США Гарріс

Білий дім вважає, що знає план Путіна щодо агресії проти України.

Про це заявила віцепрезидентка Камала Гарріс у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Гарріс наголосила, що держави НАТО єдині у оцінці дій Росії, оскільки ті надто очевидні. "У російської агресії є свій сценарій гри, який ми надто добре знаємо", - заявила вона.

Віцепрезидентка вважає, що РФ ще деякий час наполягатиме, що вона не бере участь у нападі на Україну, чекаючи моменту, щоби вступити у гру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції, зустрінеться з Джонсоном, Шольцом та Гарріс. Повернення додому - сьогодні ж, - ОПУ

"Росія буде грати у власну байдужість та невинуватість і одночасно створюватими хибні підстави для нападу. Для цього вона збирає сили у місцях атаки. Тому ми зараз отримуємо повідомлення про поширення неправдивої російської пропаганди", - додала вона.

Гарріс також стверджує, що підходи Вашингтона та Москви до діалогу є відмінними.

"Ми відкриті для серйозної дипломатії. Натомість Росія продовжує казати на словах про те, що вона відкрита для діалогу, а на практиці – звужує простір для діалогу" - заявила вона.

Водночас Камала Гарріс заявила, що США планують зупинити Росію безпрецедентним тиском у разі нападу на Україну.

Також читайте: Лавров не вірить в "небачені" санкції проти РФ: Розрахунок на розсудливість західних партнерів

агресія (1194) Гарріс (127)


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Топ коментарі
+30
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19.02.2022 13:59
+11
Яніні - респект ! Ні-і !!! Респектище !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.02.2022 14:28
+10
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Бездарный Гляйвиц Путина-Пушилина с химическими диверсантами и «эвакуацией детей» с головой выдаёт военных преступников.
Если мы хотим остановить большую войну, общественный Нюрнберг надо начинать сегодня.
Да, и не забыть пацана Риббентропа. Повесить его по понятиям.
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19.02.2022 14:13
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jответка на ці сценарії:

19/02/2022 13:30 Kiyv
Northrop Grumman/Boeing E-8 Joint STARS - самолёт боевого управления и целеуказания, создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300.

Boeing RC-135 (заводское обозначение - Boeing 739) - семейство крупных стратегических разведывательных самолётов
https://www.flightradar24.com/multiview/2ade7b9f,2adf0039

https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2022/02/41053***************************.png
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19.02.2022 13:56 Відповісти
27 грудня 2021 року Сполучені Штати вперше відправили до України, для спостереження вздовж окупованих території, літак бойового управління та цілевказівки E-8 Joint Stars[1].

Розвідувальний Boeing E-8C Повітряних сил США піднявся в небо з авіабази Рамштайн, що у Німеччині, подолав повітряний простір Європи та направився до України[1].

Пролетівши від західного кордону нашої держави, над північними та центральними областями, літак приступив до виконання свого розвідувального завдання на південь від Харкова у напрямку окупованого Донбасу
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19.02.2022 13:57 Відповісти
Вони часто останнім часом літають, раніше над морем, а десь з тиждень почали і над суходолом літати. Іноді він один літає, але частіше їх два, а подекуди навіть три - ще звічайний розвідник буває, чи Глобал Хавк - беспілотник.
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19.02.2022 14:02 Відповісти
глобал хавк всю ніч над Україною літав..
Годину тому повернувся на Сіцілію
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19.02.2022 14:10 Відповісти
против рашкованского понтонного моста и новой БТГ хорошо покрутился - отсканировал силы возможного наступления на Киев по Правому берегу
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19.02.2022 14:05 Відповісти
кацапские експерти офуевают от понтов расейских гИнИралов и победобесия в войне с Украиной
)
https://vpk.name/news/577301_prognozy_krovozhadnyh_politologov.html?new#new
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19.02.2022 14:07 Відповісти
це майбутній президент США ?
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19.02.2022 13:57 Відповісти
не факт, тільки якщо партія висуне)
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19.02.2022 14:03 Відповісти
Совершенно верно !!! Это так задумали леваки-демы ..Сначала Бидон возмет на себя весь негатив президенства, потом ужодит по состоянию здоровья и исполняет обязанности Камилла, наводит порядок в конюшнях и - вот он готовый первый през США женщина!!! ..
...но это по их плану , а как там карта ляжет х. его з.
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19.02.2022 15:26 Відповісти
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19.02.2022 13:59 Відповісти
Яніні - респект ! Ні-і !!! Респектище !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.02.2022 14:28 Відповісти
наша Красункечка та неперевершена Яніна проти скаженої пропагандонки Сімонян...
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19.02.2022 14:58 Відповісти
Сценарий может быть такой. Марионетки ОРДЛО переходят в наступление с целью прекратить "обстрелы ВСУ", естественно терпят поражение и отступают. ВСУ их преследуют. Тут и следует удар кацапских регулярных частей.
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19.02.2022 14:00 Відповісти
ні, щоб атакувати зі всіх сторін кацапам треба реальний привід, підірвані автобуси з дітьми-біженцями для ***** саме те, що треба.
Але, ніби пронесло.
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19.02.2022 14:04 Відповісти
опять двадцать пять!! чем атаковать? 100-200 тысяч кацапских рыл - это ни о чём!
150 тысяч кацапских рыл 2 месяца не могла взять Джохар, который обороняли чеченские старики и дети с берданками! один раз, чеченцы чуть не оприходовали всю эту толпу!
еще раз: старики с детьми, с берданками, чуть не оприходовали "могучую и непобедимую"
В Украине рылам прийдется сражаться с РЕГУЛЯРНОЙ АРМИЕЙ!
кацапы один единственный раз сражались с регулярной армией в Хишаме... ну как сражались, обсерались!
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19.02.2022 14:09 Відповісти
На всю Украину 150 тыс. конечно мало. Но на оккупацию пары областей более чем достаточно.
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19.02.2022 14:14 Відповісти
уже сейчас кацапы настолько себя демонизировали, что больше ни у кого не возникает вопросов кто здесь жертва, а кто агрессор! Вы представляете себе размер негативных последствий в обмен на захват "пары областей"?
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19.02.2022 14:24 Відповісти
Двома словами - киздець параші.
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19.02.2022 14:30 Відповісти
кацапы будут работать в канве своего "броска мангуста" - создавая постоянные напряжения вокруг Украины, блокируя водные пути (но осторожно, потому что можно огрести от мирового сообщества - но этого будет достаточно, чтобы владельцы судов беспокоились и думали над альтернативными путями), будут эскалации в огрызках луганской/донецкой областей, будут поиски кровавого казуса-белли, чтобы ужаснуть европейцев... но им уже никто не верит, "культурная россия" закончилась для большинтва самых узколобых
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19.02.2022 14:36 Відповісти
культурной россии и небыло... наматывая на гусеницы народ и расстреливая свой парламент из танков, нападая все время на соседей и не только воинствующий людоед , убийца и маньяк рос, креп и становился все более коровожадным и изощренным во вранье и убийствах

1991-1993 Грузию,

1992 Приднестровье

1992 - 1997 Таджикистан

1992-1993 Абхазия

1994-1996 Чечню
1999 Дагестан

1999-2009 Чечню

2008 Южную Осетию

2009-2017 Северный Кавказ

2014 -по н.в. Украина. Окупирован Крым, Война в Лугандоне

2015-по н.в. Сирия
2018 Центрально-Африканская Республика
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19.02.2022 15:10 Відповісти
Представляю и что? Они на это пошли в Грузии и в Крыму. И есть очень большие шансы, что пойдут и сейчас.
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19.02.2022 14:35 Відповісти
серьёзно? то есть, по твоему мнению, нет никакой разницы между 2014 и 2022 годами?
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19.02.2022 14:37 Відповісти
О чём Вы конкретно?
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19.02.2022 14:39 Відповісти
2014

до этого момента, большинство украинцев уверены, что москали - наши братья и никакой войны быть не может! москали долго и упорно утверждают, что это именно так!
долгое время разрушаются армия, милиция, овощ регулярно сокращает армию, которая уже превратилась в стройбат!
западный мир понятия не имеет, что это за Украина такая и где она находится - для всего западного мира - мы - раша и мы все русские!
и даже при таких исходных данных - москали действуют скрытно, чтобы иметь возможность, в любой момент, откатить назад и сказать, что это не они!

2022

ни у кого нет иллюзий, что москали - наши враги! многие собственными руками ликвидировали рашапиторов
Украинская Армия - одетая, обутая, вооруженная, натренированная, огромное количество Ветеранов, получивших опыт войны!
Национальная Гвардия, Полиция, сейчас - территориальная оборона
Западный мир прекрасно осведомлёт, что агрессор - РФ, а жертва агрессии - Украина! Более того, предпринимает усилия остановить потенциальную войну, более того, жаждет ввергнуть рф во времена динозавров
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19.02.2022 14:48 Відповісти
Ок. Но есть и минусы. За эти 8 лет всё это всем на Западе настолько надоело, что они ждут любой развязки, чтобы наконец спокойно торговать. ВСУ в сравнении с армией рф имеют крайне малый опыт крупных войсковых операций и никакущую авиацию и ПВО. 5-я колонна не то чтобы уменьшилась, скорее затаилась.
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19.02.2022 15:30 Відповісти
надоело? поэтому они решили взвинтить ставки до последовавших угроз куйла ядерными бимбами?! надоело, значит?! 😂🤣 афидерзейн
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19.02.2022 15:35 Відповісти
Ввод войск НАТО на Донбасс закрыл бы все проблемы, а говорить можно всё что угодно.
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19.02.2022 15:58 Відповісти
Откуда такие подсчеты? Оккупировать можно только ту территорию, где есть поддержка местного населения и коллаборанты. В противном случае ее просто не удержать. Или нужно гораздо больше армии и полный террор. Но с другой стороны террор будет вызывать еще большее сопротивление.
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19.02.2022 15:47 Відповісти
Исходя из опыта оккупации Крыма, части Донбасса, части Сирии.
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19.02.2022 15:59 Відповісти
Ну за Сирию мне тяжело рассуждать - ситуацию там не отслеживаю. Относительно Крыма и Донбасса, а разве там местное прокацапленное население особо сопротивлялось? Может наоброт орали "путен - введи"? Вот он им и ввел по самые немогу. Теперь кряхтят только. Не воевали толком кацапы с нормальной регулярной армией. Даже в 2014-м их останавливали добробаты сначала. Не было толком армии у нас на тот момент. Но даже в таком состоянии наша армия их остановила. Или Вы думаете, что кацапы такие добрые, что сами дальше не захотели ползти?
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19.02.2022 16:09 Відповісти
Думаю не захотели. Не потому что добрые, просто не считали нужным. То что остановили добробаты сложно назвать регулярной армией, это скорее наспех состряпанная ихтамнетовская пародия на неё. А сейчас нам угрожает именно регулярная, с авиацией и ракетами.
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19.02.2022 16:15 Відповісти
Та неужели. И в Харькове не захотели, и в Одессе, и в Днепре, и в Запорожье? А может там просто по сусалам съездили и любители "рускага мира" отползли скуля? Еще раз говорю, что невозможно удержать территорию, если местное население готово бороться и защищаться. В истории таких примеров хватает.
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19.02.2022 16:31 Відповісти
Лично я думаю, что программа минимум была Крым, а другие куски Украины в качестве трофеев не рассматривались. Рассматривалась исключительно Украина целиком. Поэтому в Крыму действовали регуляры, а в остальных местах пришлось ихтамнетно помогать энтузиастам типа Гиркина. Когда поняли, что энтузиазма недостаточно, зафиксировали убытки в виде Донецка и Луганска.
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19.02.2022 17:37 Відповісти
Ога. И именно поэтому решили так называемый парад фейковых республик устроить в разных регионах Украины. Тока вот кроме Донбасса нигде этот фортель не прошел. Огребли. Это я относительно ого как "легко" бороться там где народ начинает защищаться.
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19.02.2022 17:44 Відповісти
Я вроде про это и говорю. Или Вы меня не слышите? Попробовали - контрреволюция в Украине не приживается. Решили тормознуть на том, что уже получили. Не было никаких боёв с регулярами. Киев не бомбили, как бомбили Тбилиси, танковые колонны не входили в Чернигов, как входили в Гори, десантники не топили флот в Одессе, как топили в Поти.
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19.02.2022 17:52 Відповісти
Вот и я говорю, что с регулярной украинской армией они еще не сталкивались толком.
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19.02.2022 17:56 Відповісти
А террористам ОРДЛО сейчас какая противостоит? Партизанская?
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19.02.2022 17:57 Відповісти
Господи, а она разве противостоит? Она пока только стоит. Противостоять она еще даже не начинала.
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19.02.2022 18:16 Відповісти
Вот и я говорю - реального опыта у нас близко к нулю.
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19.02.2022 18:21 Відповісти
Сколько у нас реального опыта думаю покажут ближайшие события. Если не дай бог что-то реально начнется. Я лично думаю, что реального опыта у ВСУ достаточно. Ну а кто из нас прав покажет жизнь.
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19.02.2022 18:24 Відповісти
помнишь "можем повторить"?
оце саме про кацапів.. їх понти)
вони вже "порахували" що:
https://vpk.name/news/577301_prognozy_krovozhadnyh_politologov.html?new#new
- «мощном огневом ударе России», которым якобы будут уничтожены «практически все системы наблюдения и связи, артиллерийские и танковые формирования ВСУ»
- В российском экспертном сообществе называются несколько часов, иногда даже несколько десятков минут. При этом как-то забывается, что все это мы уже проходили. Фраза «взять город одним парашютно-десантным полком за два часа» стала уже классикой жанра.

понти як завжди.. навіть для самих кацапів зрозумілі..
Але правда в тому, що кремль, розповсюджуючі ці понти в ЗМІ - самі в в них повірили!
і тепер дйсно так "думають".. на повному серьозі..
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19.02.2022 14:15 Відповісти
вони тимчасом уже окупували - тільки не Україну...

Российские войска остаются на территории Беларуси на неопределенный срок?

Так называемый «госсекретарь Совбеза» рб Александр Вольфович заявил (https://www.belta.by/society/view/volfovich-sovmestnaja-gruppirovka-*****************-uspeshno-spravilas-s-zadachami-sojuznoj-reshimosti-485726-2022/), что российские войска останутся в Беларуси и после окончания учений «Союзная решимость».

«Никто не говорил, что завтра или послезавтра российские военные вернутся в РФ», - заявил Александр Вольфович.

«Завтра завершаются учения «Союзная решимость», а внезапная проверка продолжается. Когда и до каких пор, это будет определено главнокомандующими», - сказал он. https://t.me/charter97_org/62288
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19.02.2022 14:24 Відповісти
Окупували тільки тому, що не було спротиву. Навіть навпаки - запросили.
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19.02.2022 16:32 Відповісти
после ракетного обстрела эти 100-200 тыс. выйдут на прогулку
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19.02.2022 14:19 Відповісти
ты, походу, вообще не понимаешь размеров Украины и способностей московии чего-то там обстреливать
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19.02.2022 14:25 Відповісти
Не ну правда. Если зарядят по нам ракетами - мало не покажется. Армия, может, и останется у границ, но авиа- и ракетные удары работают похлеще, чем живая сила
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19.02.2022 14:54 Відповісти
не работают! слишком большая территория Украины, слишком мало ракет у московии! а на чаше весов эмбарго на газ/нефть!
так что, благодаря лендлизу - территории освободим, всё что кацапы разрушат - мы отстроим! а для кацапстана это закончится фатально
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19.02.2022 15:14 Відповісти
Ракеты по гражданскому населению не смогут сделать нашу армию менее боеспособной. Зато народ в отношении кацапов озвереет и мотивация их убивать зашкалит. Ну и кроме того не нужно считать что мы в отношении авиации уж совсем беззащитные. Даже небольшой птичкопад сильно демотивирует пилотов вражеской армии.
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19.02.2022 16:34 Відповісти
Подивився я у "Злого одесита" сюжет з цими "біженцями" "НОМАНО"! "Смокчуть з причмоком!" З вчорашнього вечора "бовтаються як гімно в ополонці" в автобусах і нікому вони в Ростовській області не потрібні Хоча-б "для показухи" поставили пару польових кухонь з кашею і чаєм та людей погодували! Читав - і обіцяні "десять тисяч від Путіна" виявилися брехнею
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19.02.2022 14:54 Відповісти
срочно оформите это в вордовском файле, с графиками и виньетками и отправьте в штаб МО
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19.02.2022 14:05 Відповісти
Кто нас сделал с голой жопой против др зубов вооруженных сил РФ?
Всякая мразь типа: Бигуса, Лещенко, Наема,Шабунина!!!
Итого по их милости по памяти вспоминаю программы вооружения и перевооружения ВСУ:
- контрабанда из РФ необходимых ПВО Украины клистронов;
- высотомеров для авиации;
- заваленная практически готовая система управления войсками Дзвін;
- закупка касок и бронежилетом;
- создание москитного флота; 30 МБАк Гюрза, десант катеров около 10 штук ; ракетных катеров Лань не менее 10шт.
- производство боеприпасов в Украине.
И прочее и прочее!
И Зелена шмаркля затормозившая Нептун,тВільху, ПВО Корал, стратегическиц беспилотник Сокол и прочее!
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19.02.2022 14:07 Відповісти
У російської агресії є свій сценарій гри"- і називається він ""Рулетка"... російська ж, звичайно...
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19.02.2022 14:08 Відповісти
Е -ні!!! Тут не "російська рулетка а "путінська"!
- Чем отличается "русская рулетка" от "путинской"?
- Способом заряжания. В "русской рулетке" в барабан револьвера один патрон вкладывается, а в "путинской" - один вынимается..."
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19.02.2022 15:04 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Бездарный Гляйвиц Путина-Пушилина с химическими диверсантами и «эвакуацией детей» с головой выдаёт военных преступников.
Если мы хотим остановить большую войну, общественный Нюрнберг надо начинать сегодня.
Да, и не забыть пацана Риббентропа. Повесить его по понятиям.
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19.02.2022 14:13 Відповісти
Кому ті парашники тут здались ???
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19.02.2022 14:32 Відповісти
Это большевики. У них пояаились доллары и мерседесы, но остались они красными большевиками.
Война идет как и раньше против кровожадного коммунизма.
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19.02.2022 14:37 Відповісти
Вообще то у дедушки Линина был Роллс-Ройс.
Он же не лох какой педальный, чтобы на T-модели Форда ездить, дедушко то.
Это не шутка, в Гугл полно фотографий автомобиля Ленина.
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19.02.2022 15:07 Відповісти
Орда, що з них взяти, усе побудоване на брехні і фейках, оркиии🤮🤮🤮
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19.02.2022 14:51 Відповісти
Если честно ....то я вот-вот *******...я уже ловлю себя на мысли,что это все хорошо,что дамбасят -главное не я в Одессе,и моя сестра с папой в Киеве...превращают нас в животных ...
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19.02.2022 14:57 Відповісти
Следком РФ заявляет, что разорвавшийся в километре от границы в ростовской области снаряд якобы прилетел с украинского Крыма.
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19.02.2022 15:08 Відповісти
моё мнение всё ж таки ***** блефует и США это понимают... они не пошли на его условия, тогда он поднимает ставки, устраивает сейчас эти шоу разные сценарии и смотрит их реакцию. Байден сказал вчера что всё знают что готов он наступать и будут нам помогать, т.е. тоже как бы дал понять что не испугался. Максимум что ***** может попробовать это ввести свои войска официально в ОРДЛО, но тогда опять же вопрос нафига ему эта помойка если потом начнуться санкции из за неё.. Ему нужна победоносная война над Киевом но он сам не знает сможет ли, если обосрётся то его свои же прибьют в бункере потом... Вообщем он реальный террорист запугивает всех главное перед ним не прогнуться что пока все и делают кроме Германии
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19.02.2022 15:24 Відповісти
Главное, чтоб не прогнулось ЗЕчмо. Надо держать его за руки и следить, чтоб подписывал только те документы, которые предварительно умные проукраинские люди прочитают 2 раза и одобрят
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19.02.2022 15:40 Відповісти
Байден собаку съел на утилизации таких, как путин.
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19.02.2022 18:21 Відповісти
 
 