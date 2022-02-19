Правоохоронці документують наслідки сьогоднішніх обстрілів з боку військ РФ на Донеччині. Найбільше постраждали села у Волноваському районі. ФОТОрепортаж

Дев'ять населених пунктів Донеччини постраждали внаслідок обстрілів з боку військ РФ. Поліція документує наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в результаті обстрілів пошкоджено будинки, знеструмлено перший підйом Південнодонбаського водопроводу. За фактами обстрілів відкрито кримінальні провадження, на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи.

Сьогодні, 19 лютого, з ночі до 11 години ранку, під вогнем з боку незаконних збройних формувань опинилися дев’ять населених пунктів, найбільше постраждали села у Волноваському районі.

Так, внаслідок обстрілу пошкоджено перший підйом ПДВ, розташований біля с. Василівка, який подає воду на північ області.

О 2:00 обстрілу зазнало с.Новогнатівка поблизу Волновахи, де було пошкоджено будинок та господарське приміщення місцевого мешканця. Постраждали стіни, дах, 10 вікон.

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У сусідньому селі Миколаївка снаряд вибухнув у городі, спричинивши руйнування будинку. Пошкоджено оселі по всій вулиці. Потерпілі повідомили до поліції про пошкодження колодязя, системи газопостачання й ліній електропередач. Поранених серед населення немає.

Поліцейські документують наслідки подій та надають допомогу громадянам. За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).