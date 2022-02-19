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Новини Війна
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Правоохоронці документують наслідки сьогоднішніх обстрілів з боку військ РФ на Донеччині. Найбільше постраждали села у Волноваському районі. ФОТОрепортаж

Правоохоронці документують наслідки сьогоднішніх обстрілів з боку військ РФ на Донеччині. Найбільше постраждали села у Волноваському районі. ФОТОрепортаж

Дев'ять населених пунктів Донеччини постраждали внаслідок обстрілів з боку військ РФ. Поліція документує наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, в результаті обстрілів пошкоджено будинки, знеструмлено перший підйом Південнодонбаського водопроводу. За фактами обстрілів відкрито кримінальні провадження, на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи.

Сьогодні, 19 лютого, з ночі до 11 години ранку, під вогнем з боку незаконних збройних формувань опинилися дев’ять населених пунктів, найбільше постраждали села у Волноваському районі.

Так, внаслідок обстрілу пошкоджено перший підйом ПДВ, розташований біля с. Василівка, який подає воду на північ області.

О 2:00 обстрілу зазнало с.Новогнатівка поблизу Волновахи, де було пошкоджено будинок та господарське приміщення місцевого мешканця. Постраждали стіни, дах, 10 вікон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстрілюють із мінометів дорожній коридор "Луганськ-Щастя", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Правоохоронці документують наслідки сьогоднішніх обстрілів з боку військ РФ на Донеччині. Найбільше постраждали села у Волноваському районі 01
Правоохоронці документують наслідки сьогоднішніх обстрілів з боку військ РФ на Донеччині. Найбільше постраждали села у Волноваському районі 02
Правоохоронці документують наслідки сьогоднішніх обстрілів з боку військ РФ на Донеччині. Найбільше постраждали села у Волноваському районі 03
Правоохоронці документують наслідки сьогоднішніх обстрілів з боку військ РФ на Донеччині. Найбільше постраждали села у Волноваському районі 04
Правоохоронці документують наслідки сьогоднішніх обстрілів з боку військ РФ на Донеччині. Найбільше постраждали села у Волноваському районі 05
Правоохоронці документують наслідки сьогоднішніх обстрілів з боку військ РФ на Донеччині. Найбільше постраждали села у Волноваському районі 06

У сусідньому селі Миколаївка снаряд вибухнув у городі, спричинивши руйнування будинку. Пошкоджено оселі по всій вулиці. Потерпілі повідомили до поліції про пошкодження колодязя, системи газопостачання й ліній електропередач. Поранених серед населення немає.

Поліцейські документують наслідки подій та надають допомогу громадянам. За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

Правоохоронці документують наслідки сьогоднішніх обстрілів з боку військ РФ на Донеччині. Найбільше постраждали села у Волноваському районі 07

Автор: 

обстріл (28171) Нацполіція (15123) Донецька область (8291) найманці рф (2043)


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Південь Донецької області, якщо Пуйло визнає Диниру і там заворушиться потрібно забрати неодмінно.
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19.02.2022 14:46 Відповісти
ублюдки роблять велику помилку розв'язуючи цю війну. Терпіння жителів України - не безмежне.
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19.02.2022 14:47 Відповісти
Нужнабылапроста атвести вайска и не правациравать?
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19.02.2022 14:48 Відповісти
Пуйло обстрілює російськомовних мешканців Донбасу
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19.02.2022 14:50 Відповісти
Ну и результат этого документировани? 8 лет документируют. Хотят дождаться, чтобы Путина судили посмертно?
Лучше привезите туда десяток журналимтов ведущих мировых СМИ.
Эффект будет в разы бОльший.
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19.02.2022 14:54 Відповісти
Мокші потім будуть виплачувати нам репарації.
Світове правосуддя вже дозріло до цього рішення.
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19.02.2022 15:01 Відповісти
Да хоть сам ***** приедет и из автомата половину тех сел перестреляет. Все равно - "Украина виновата, мы знаем кто стреляет, от кого вы на защищаете". Там вата 100%.
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19.02.2022 15:14 Відповісти
Знайомі місця....
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19.02.2022 19:47 Відповісти
 
 