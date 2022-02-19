УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4620 відвідувачів онлайн
Новини Війна
35 751 59

Джонсон застерігає РФ: У разі вторгнення до України ми запровадимо санкції, а потім відкриємо "матрьошку"

Британський прем'єр Борис Джонсон підтвердив готовність Лондона запровадити санкції проти окремих осіб і стратегічно важливих російських підприємств у разі початку Росією військових дій щодо України.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо Росія вторгнеться в сусідню країну, то ми накладемо санкції на окремих осіб і стратегічно важливі для Росії підприємства. Ми зробимо неможливим для них отримувати фінансові кошти з лондонських ринків капіталу. А потім ми відкриємо матрьошку. "Матрьошку" російських компаній і корпорацій під державним управлінням, щоб виявити відповідальних, що стоять за ними фінансово", - сказав Джонсон.

За його словами, Велика Британія і її союзники посилять свої військові потужності і вже збільшили присутність в рамках сил НАТО в Польщі.

Водночас Джонсон заявив, що наразі не знає, які плани Росії щодо України.

"Ми не знаємо, що має намір робити президент Путін", - сказав він, додавши, що "ознаки, які ми бачимо, - зловісні".

"На цьому етапі ми повинні прагнути до руху шляхом миру і діалогу", - наголосив британський прем'єр. Він вважає, що побоювання РФ з приводу НАТО позбавлені підстав.

"Ми могли б представити гарантії цього, якщо в них є необхідність", - сказав британський прем'єр.

Крім того, він не виключив, що напруженість між РФ і Заходом - надовго.

"Ми повинні бути готовими до того, що криза може затягнутися. І тоді Росія буде протягом тривалого часу шукати в наших лавах слабке місце", - вважає Джонсон.

"Доки для цього ще є час, закликаю Кремль до деескалації, до того, щоб відвести війська", - додав прем'єр Великої Британії.

Автор: 

армія рф (17160) вторгнення (380) росія (64871) Джонсон Борис (582)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+102
показати весь коментар
19.02.2022 14:58
+60
Джонсону за матрьошку-респектіще...
показати весь коментар
19.02.2022 14:59
+41
а потім відкриємо "матрьошку"

показати весь коментар
19.02.2022 15:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я уже нашел слабое место - та же Венгрия
показати весь коментар
19.02.2022 14:57 Відповісти
У мокшів слабке місце- мікроелектроніка. З 2005 троку вони розробляють літаючий радар А-100 аналог Аваксу, Сармат розвиток СС-20. Результатів нуль. Скаржаться, детальок не вистачає. Навіть ЗРК Сосна для заміни Стріли 10 розробляють з того ж року і обіцяють перші екземпляри в 2024 році.,
показати весь коментар
19.02.2022 15:03 Відповісти
Джонсон говорил про то, что "тоді Росія буде протягом тривалого часу шукати в наших лавах слабке місце". Вот о чем я
показати весь коментар
19.02.2022 15:05 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_2042 москва 2042

утопия 1986 года становится реальностью

При этом, не говоря уже о находящейся за гранью выживания остальной территории страны, даже московское коммунистическое общество оказывается невероятно одичалым и бедным даже в сравнении со знакомыми Карцеву https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8 советскими реалиями : Москва во многом перестроена и примитивна, совершившие преступления, больные, не сдавшие экзамены коммуняне высылаются в первое кольцо враждебности, браки разрешаются на продлеваемые четырёхлетия только по представлению властей и завершаются в 50 лет, для экономии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 газеты печатаются на рулонах туалетной бумаги, граждане летом носят короткие штаны и юбки в целях экономии ткани, а в офисах работают голыми по пояс для меньшего изнашивания одежды, они стригутся наголо и сдают волосы, секс-обслуживание производится в государственном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC публичном доме имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Н. К. Крупской и передвижных пунктах секс-услуг. Питаются «первичным продуктом» (суррогаты из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0 брюквы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0 лебеды , рыбной муки и т. п.) в «прекомпитах» (предприятия коммунистического питания из бывших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F столовых ), а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B промтовары получают в «пукомрасах» (пункты коммунистического распределения по месту работы) «в пределах полного удовлетворения» по талонам, которые выдаются за обязательную сдачу «вторичного продукта» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B нечистоты -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B экскременты , экспортируемые Советским Союзом на Запад как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE биотопливо взамен растраченных нефти и газа) в «кабесотах» (кабинеты естественных отправлений). «Но хорошо ли смеяться над нищими?» - строго спрашивает у Карцева сам заместитель Гениалиссимуса по БЕЗО (то есть по госбезопасности).

Произошло полное сращение партии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91 спецслужб , и сама партия называется КПГБ - Коммунистическая партия государственной безопасности. Все сферы деятельности мобилизованы и военизированы - существуют литературная, воспитательная и др. службы с системой воинских званий, в качестве транспорта часто используются бронетранспортёры и т. д. Всем коммунянам в обязательном порядке с детства и далее в «предкомобах» (предприятия коммунистического обучения) вменяется любовь к Гениалиссимусу, его творениям, идеям и заслугам (в т. ч. в некоей Великой Бурят-Монгольской войне), однако сам Председатель Верховного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA Пятиугольника , Верховный Главнокомандующий, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C Генеральный секретарь ЦК КПГБ, Председатель КГБ и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 Патриарх Всея Руси Гениалиссимус (который некогда имел не упоминаемое ныне имя Алексей Букашев и который оказался одноклассником Карцева) на самом деле не обладает такой большой властью, как может показаться на первый взгляд - его именем правят его бывшие соратники по Августовской революции из Редакционной Комиссии, Верховного Пятиугольника и БЕЗО, а Гениалиссимус давно отошёл от дел и сейчас живёт на своём космическом корабле, на котором ранее совершал бесконечные инспекционные поездки по стране. Москорепом и страной фактически управляют другие члены Верховного Пятиугольника - Председатель Редакционной Комиссии Горизонт Тимофеевич Разин, первый заместитель Гениалиссимуса по БЕЗО, Главный Маршал Москорепа (также пятижды Герой Москорепа, Герой Коммунистического труда) Берий Ильич Взрослый (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F аллюзии на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Берию и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2 Брежнева ), Главкомпис (главный коммунистический писатель), председатель Творческого Пятиугольника, генерал-лейтенант литературной службы Коммуний Иванович Смерчев (аллюзия на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A8 СМЕРШ ), первый заместитель Главкомписа по БЕЗО, генерал-майор БЕЗО Дзержин Гаврилович Сиромахин (аллюзия на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дзержинского ), первый заместитель Главкомписа по политическому воспитанию и пропаганде, генерал-майор политической службы Пропаганда Парамоновна Коровяк, первый заместитель Главкомписа по духовному окормлению, генерал-майор религиозной службы Отец Звездоний. В новой системе оказалась востребованной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C церковь , которая получила все блага в обмен на одну только «мелочь» - отказаться от Бога и заменить его Гениалиссимусом. При этом государственно-религиозная система базируется на Пятиединстве народности, партийности, религиозности, бдительности и госбезопасности, среди коммунян существуют обряды приветствия «Слава Гениалиссимусу» и перезвездения (вместо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 перекреститься ранее), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Священное писание оказывается якобы творением Гениалиссимуса, в фактически возглавляемой Отцом Звездонием новой коммунистической церкви также существуют воинские звания, а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81 Маркс , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 Энгельс , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD Ленин канонизированы и вместе с «первым коммунистом» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Христом и Гениалиссимусом повсеместно славятся и портретируются.
показати весь коментар
19.02.2022 15:08 Відповісти
20 лет осталось. Когда 30 лет назад читал было смешно, а терь вполне возможно и доживу.
показати весь коментар
19.02.2022 15:23 Відповісти
Слаген!
показати весь коментар
19.02.2022 18:28 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 14:58 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 14:58 Відповісти
Ей можно было просто кинуть пустое сообщение, её аватарка выразила всю суть ))
показати весь коментар
19.02.2022 15:47 Відповісти
посил зрозумілий - тобто будуть шукати ларєц, в ларці качку, в качці яйце, а в яйці смерть Кощєєву.
показати весь коментар
19.02.2022 14:58 Відповісти
***
кощей был зол
и маленького роста
когда в яйце игла
то добрым быть... не просто......))))
показати весь коментар
19.02.2022 15:46 Відповісти
Джонсону за матрьошку-респектіще...
показати весь коментар
19.02.2022 14:59 Відповісти
Оооо бріти нагнуть хутінську матрьошку
показати весь коментар
19.02.2022 15:00 Відповісти
поимеют матрешку
показати весь коментар
19.02.2022 15:21 Відповісти
А "Челси" нагнут?
показати весь коментар
19.02.2022 15:22 Відповісти
судя по всему по самую балалайку...........
Боже храни Королеву!!!
показати весь коментар
19.02.2022 16:18 Відповісти
Выдкриємо "матрьошку" і почнемо грати ***** у "ромашку"...
показати весь коментар
19.02.2022 15:00 Відповісти
Если бьі США и НАТО в 2008г своевременно поделились своей разведовательной информацией с Саакашвили и ГШ Грузии , вторжения армии РФ можно бьіло бьі избежать . Либо Россия еще тогда попала бьі под санкции , как агрессор. Хорошо , что Запад понял свою ошибку и сегодня демонстрирует правильньій подход к действиям Кремля.
показати весь коментар
19.02.2022 15:03 Відповісти
Тоді був Обама. А Обама це щось таке, що зруйнувало мирову безпеку.
показати весь коментар
19.02.2022 16:54 Відповісти
🇬🇧💙💛
показати весь коментар
19.02.2022 15:04 Відповісти
а потім відкриємо "матрьошку"

показати весь коментар
19.02.2022 15:08 Відповісти
Відкрийте матрьошку в ОПі.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/22-02-2022-gotovyat-li-putin-i-zelenskiy-kapitulyaciyu-ukrainy-18022022-451824 22.02.2022. Чи готують Путін та Зеленський капітуляцію України

Путін може погодитися на зустріч лише задля того, щоб Зеленський підписав відмову України від намірів вступити до НАТО. За деякими відомостями, такий варіант привіз із Києва до Москви 15 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц. Якщо це так, то Путін справді може організувати військову ескалацію, щоб наша Верховна Рада швидко це ратифікувала.
показати весь коментар
19.02.2022 15:14 Відповісти
Токи що в Мюнхені, Зеленський нарешті сказав, що дав доручення МЗС скликати керівників країн-гарантів по Будапештському меморандуму.

НАРЕШТІ!!!
показати весь коментар
19.02.2022 16:56 Відповісти
Так про це вже не раз говорили, що гаранти не можуть зустрітись, бо путін не хоче. А якщо зберуться без параші, то рішення, які будуть прийняті, параша не визнає.
показати весь коментар
19.02.2022 17:12 Відповісти
Ось і побачимо.

Путлер же зараз вимагає гарантій, чому не Будапештський формат для початку перемовин про гарантії?
показати весь коментар
19.02.2022 17:35 Відповісти
где вас дебилов размножают?
Порошенко заявил о неэффективности Будапештского меморандума: Вместо санкций за невыполнение там механизм консультаций.
15.02.2022 "Первое поручение СНБО, чтобы МИД Украины связалось со всеми странами-гарантами Будапештского процесса, было сделано в марте 2014 года по созыву консультаций. Всего было инициировано 17 раз создание консультаций в рамках Будапештского меморандума. Ни одна из них не состоялась", - подчеркнул пятый президент. Он отметил, что в меморандуме "вместо слова "гарантии" есть слово "заверение", "озабоченность" вместо гарантий".
показати весь коментар
19.02.2022 18:18 Відповісти
Ось давайте і почекаємо. І якщо Будапештський формат спрацюєє, то вина за ті вісім років, що про нього не згадували, ляже на Турчинова та Порошенко, а це тоді політична смерть, та ще й скоріш за все крімінальна відповідальність.
показати весь коментар
19.02.2022 18:43 Відповісти
"Делать абсолютно одно и тоже, но ждать разный результат, может только идиот" - Альберт Эйнштейн
показати весь коментар
19.02.2022 19:08 Відповісти
Зуперечую.
Ось ви наприклад одружились та майже щоденно півторююте одне і теж, але дружина не вагитнее. Але ви з нею повторююте одне і теж, і повторююте і повторююте і нарешті Чудо - у вашої родині буде поповнення ))))

До речи, той же самий Альберт Апштейн казав друге, і це друге я використовую майже як девіз - " В науке немає і неможе бути авторітетів"
показати весь коментар
19.02.2022 19:27 Відповісти
Де там Кулеба?! З'їздь у парламент Великобританії, прочитай їм лекцію з історії України. А то вони й досі невкурсідєла.
показати весь коментар
19.02.2022 15:14 Відповісти
достатньо конфіскувати активи залєшан у Королівстві, як міль отримає табакєрку в скроню.
показати весь коментар
19.02.2022 15:18 Відповісти
Скронь не вистачить для тютюнниць, а шиї для шарфів...
показати весь коментар
19.02.2022 15:25 Відповісти
В нього двійників повно, тому шій всім бажаючим вистачить. Головне, щоб почали.
показати весь коментар
19.02.2022 16:59 Відповісти
Нравится не нравится а ***** зашкварится ...
показати весь коментар
19.02.2022 15:25 Відповісти
А в 80-тые был развод на 5-10 руб.- "Чебурашку хочешь увидеть?"
показати весь коментар
19.02.2022 15:26 Відповісти


Данилов бывший Луганский бандит, а вся братва серьезная была на крючке КГБ и на каждого по увесистой папке компромата. А КГБ в раше просто переименовали а архивы никуда неделись . Вот и вся причина слепоты Данилова и ему подобных!

ну якщо його мати живе в Луганську, про шо ми будемо говорити, про яке РНБО
показати весь коментар
19.02.2022 15:43 Відповісти
Почему-то всегда нравился мне этот британский парень. Ещё когда он был в МИДе. Может его прическа что-то значит?))
показати весь коментар
19.02.2022 16:06 Відповісти
Він дуже захоплюється Уінстоном Черчиллем, він для нього кумір, тому і зачистка, кроватка збоку, бо Черчилль був екстравагантен.
показати весь коментар
19.02.2022 17:00 Відповісти
Черчіль ненавидів і нацистів і комуняк. Кацапи-збочений симбіоз одного та іншого. Тому не дивно.
показати весь коментар
19.02.2022 17:08 Відповісти
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
показати весь коментар
19.02.2022 16:10 Відповісти
Ну Голова єврокомісії вже зробила заяву, що поступово треба відмовлятися від кацапських углеводородів.

До речи, різко підняв ціну на газ, НА СПОТОВОМУ ринку ЄС, Путлер як раз з цього нічого не отримав, бо різко почали нарощувати добичу газу у Норвегії, пішов додатковий газ з Азербайджану, пішли ціли каравани газовозів з сланцевим газом з США і ціна обвалилися, а також ЄС не захотіла купувати занадто дорогий газ у РФ.
показати весь коментар
19.02.2022 17:05 Відповісти
В жопу засунь себе этот текст из кацапских помоек.
показати весь коментар
19.02.2022 17:10 Відповісти
Не уподобляйтесь кацапью, будте чемними. Українцям не треба лаятися, але у разі чого збивати літаки, та знищувати їх танки.
показати весь коментар
19.02.2022 17:13 Відповісти
Які метали? РФ получає з України титанову губку. Але титанова губка, це вже на 98% вже титан. Залишилось на томуж Запоріжському Титаново-магнієвому комбінаті до тих декількох єтапів отримання металевого титану, додати ОСТАННІЙ - виплавити з титанової губки металевий титан. Це робиться в вакуумних електропечах, щоб вакуум буд повним. Але Харьківський Турбоатом, та Запоріжський Мотор-Січ сами плавлять металевий титан для свого виробництва, хоча і в малих об'ємах. Алеж технологія виплавки є. Є поруч запорожська АЕС, а на виплавку треба десь 8 годин, тобно можно це робити вночі та загружати АЕС...
показати весь коментар
19.02.2022 17:11 Відповісти
Россия продает в месяц при текущих ценах, Алюминий 10 млрд.$, никель 16 млрд $, медь 0.5 млрд$ обычный прокат 18 млрд$
экспортные пошлины составляют 1226 долларов за тонну для меди, 2321 долларов для никеля и 254 доллара за низкосортный алюминий. Каждая стальная продукция будет иметь свою ставку пошлины, по крайней мере, 115 долларов за тонну горячекатаного проката, это в среднем России принесет при текущих ценах 8-10 млрд налоговых поступлений в месяц.
показати весь коментар
19.02.2022 18:58 Відповісти
Є таки держави як Чилі, Австралія, котри чудово можуть замінити РФ на ринку металів.

Ось вам питання. Уран РФ купує у Казахстану. А де буде брати на свої півсотні реакторів, у разі ембарго?
показати весь коментар
19.02.2022 19:23 Відповісти
Я згоден, що можна замінти поставки з Россії, але європа цього не робить...
показати весь коментар
20.02.2022 15:57 Відповісти
Скажемо так - поки ще не робить. Тай не все те, що з РФ, то е кацапське...

Україна займає:
1-е місце в Європі за розвіданими вилученими запасами уранових руд;
2-е місце в Європі, 10-е місце в світі за запасами титанових руд;
2-е місце в світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд тонн або 12% від світових запасів);
2-е місце в світі за запасами залізних руд (30 млрд. тон);
4-е місце в світі за запасами калію (Стебницьке родовище);
2-е місце в Європі за запасами ртутних руд;
3-е місце в Європі (13-е в світі) за запасами сланцевого газу (22 трлн м.куб);
показати весь коментар
20.02.2022 16:57 Відповісти
Алльо ОДНАКО! ВИ не забувайте що рашкостан лаптевий продає
його величності Китаю газ по 150-170 $ за 1000 куб. В наступному
році буде ще дешевше. Ліс та землю віддали Китаю взагалі задурно.
Нафта взагалі забруднена,Пам'ятаєте як в Білорусі став нафтопереробний
завод.Грязюку кацапи качають!За зерно нема чого патякати,кацапи жеруть
фуражне. Так що статистику Росстату нам не треба цитувати та про
космічні прибутки. 1,5% відсотки світового ВВП не велика радість.
показати весь коментар
19.02.2022 18:54 Відповісти
Никто не отменял эмбарго на экспорт нефти из швабростана. Другой вопрос хватит ли яиц это эмбарго наложить.
показати весь коментар
19.02.2022 19:17 Відповісти
Джонсон откроет матрёшку....Гляньте на этого критина-открывалка у него между ног?
показати весь коментар
19.02.2022 16:34 Відповісти
Мардва бигом в ачереть сасаить фак апосранава ссаря мардовскава, Омерика акаракав больше не прышлет.
показати весь коментар
19.02.2022 16:48 Відповісти
РОССИЯ - ФАШИСКАЯ СТРАНА ! НЕТ СВОБОДЫ СЛОВА ! БУТАФОРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ВЫБОРЫ !
ПРИКАЗЫ ВОЖДЯ ВЫШЕ ВСЕХ ЗАКОНОВ !
РОССИЯ ФАШИСТКАЯ АВТОКРАТИЯ !
показати весь коментар
19.02.2022 17:06 Відповісти
А слабо сказать всем рашистским олигархам и их семьям сидящим в Англии что при вторжении в Украину их финансы будут заморожены,гражданство забрано, ВНЖ ануллированно и сами они будут депортированны в Россию обратно.Они же все за исключением единиц поддерживают плешивого.
показати весь коментар
19.02.2022 17:07 Відповісти
Так бріти вже попередили про те, що їх майно та гроши будуть конфісковани.
показати весь коментар
19.02.2022 17:12 Відповісти
Арештувати! Будуть потрібні для обмінного фонду!
показати весь коментар
19.02.2022 17:17 Відповісти
В той ситуации, что складывается- лучше перебдеть, чем недобдеть. Лучше санкции ввести сразу, пока война не началась, а потом, при выполнении всех условий по предотвращению войны-- эти санкции потихоньку снимать. Потому что когда драка начнется,после этого махать кулаками будет поздно. Да и Путин привык, что его только предупреждают и пугают.
показати весь коментар
19.02.2022 17:47 Відповісти
лучше ввести в любом случае. И не снимать - тоже)
показати весь коментар
19.02.2022 20:13 Відповісти
 
 