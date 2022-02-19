Джонсон застерігає РФ: У разі вторгнення до України ми запровадимо санкції, а потім відкриємо "матрьошку"
Британський прем'єр Борис Джонсон підтвердив готовність Лондона запровадити санкції проти окремих осіб і стратегічно важливих російських підприємств у разі початку Росією військових дій щодо України.
Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо Росія вторгнеться в сусідню країну, то ми накладемо санкції на окремих осіб і стратегічно важливі для Росії підприємства. Ми зробимо неможливим для них отримувати фінансові кошти з лондонських ринків капіталу. А потім ми відкриємо матрьошку. "Матрьошку" російських компаній і корпорацій під державним управлінням, щоб виявити відповідальних, що стоять за ними фінансово", - сказав Джонсон.
За його словами, Велика Британія і її союзники посилять свої військові потужності і вже збільшили присутність в рамках сил НАТО в Польщі.
Водночас Джонсон заявив, що наразі не знає, які плани Росії щодо України.
"Ми не знаємо, що має намір робити президент Путін", - сказав він, додавши, що "ознаки, які ми бачимо, - зловісні".
"На цьому етапі ми повинні прагнути до руху шляхом миру і діалогу", - наголосив британський прем'єр. Він вважає, що побоювання РФ з приводу НАТО позбавлені підстав.
"Ми могли б представити гарантії цього, якщо в них є необхідність", - сказав британський прем'єр.
Крім того, він не виключив, що напруженість між РФ і Заходом - надовго.
"Ми повинні бути готовими до того, що криза може затягнутися. І тоді Росія буде протягом тривалого часу шукати в наших лавах слабке місце", - вважає Джонсон.
"Доки для цього ще є час, закликаю Кремль до деескалації, до того, щоб відвести війська", - додав прем'єр Великої Британії.
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утопия 1986 года становится реальностью
При этом, не говоря уже о находящейся за гранью выживания остальной территории страны, даже московское коммунистическое общество оказывается невероятно одичалым и бедным даже в сравнении со знакомыми Карцеву https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8 советскими реалиями : Москва во многом перестроена и примитивна, совершившие преступления, больные, не сдавшие экзамены коммуняне высылаются в первое кольцо враждебности, браки разрешаются на продлеваемые четырёхлетия только по представлению властей и завершаются в 50 лет, для экономии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 газеты печатаются на рулонах туалетной бумаги, граждане летом носят короткие штаны и юбки в целях экономии ткани, а в офисах работают голыми по пояс для меньшего изнашивания одежды, они стригутся наголо и сдают волосы, секс-обслуживание производится в государственном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC публичном доме имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Н. К. Крупской и передвижных пунктах секс-услуг. Питаются «первичным продуктом» (суррогаты из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B2%D0%B0 брюквы , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0 лебеды , рыбной муки и т. п.) в «прекомпитах» (предприятия коммунистического питания из бывших https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F столовых ), а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B промтовары получают в «пукомрасах» (пункты коммунистического распределения по месту работы) «в пределах полного удовлетворения» по талонам, которые выдаются за обязательную сдачу «вторичного продукта» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B нечистоты -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B экскременты , экспортируемые Советским Союзом на Запад как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE биотопливо взамен растраченных нефти и газа) в «кабесотах» (кабинеты естественных отправлений). «Но хорошо ли смеяться над нищими?» - строго спрашивает у Карцева сам заместитель Гениалиссимуса по БЕЗО (то есть по госбезопасности).
Произошло полное сращение партии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91 спецслужб , и сама партия называется КПГБ - Коммунистическая партия государственной безопасности. Все сферы деятельности мобилизованы и военизированы - существуют литературная, воспитательная и др. службы с системой воинских званий, в качестве транспорта часто используются бронетранспортёры и т. д. Всем коммунянам в обязательном порядке с детства и далее в «предкомобах» (предприятия коммунистического обучения) вменяется любовь к Гениалиссимусу, его творениям, идеям и заслугам (в т. ч. в некоей Великой Бурят-Монгольской войне), однако сам Председатель Верховного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA Пятиугольника , Верховный Главнокомандующий, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C Генеральный секретарь ЦК КПГБ, Председатель КГБ и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8 Патриарх Всея Руси Гениалиссимус (который некогда имел не упоминаемое ныне имя Алексей Букашев и который оказался одноклассником Карцева) на самом деле не обладает такой большой властью, как может показаться на первый взгляд - его именем правят его бывшие соратники по Августовской революции из Редакционной Комиссии, Верховного Пятиугольника и БЕЗО, а Гениалиссимус давно отошёл от дел и сейчас живёт на своём космическом корабле, на котором ранее совершал бесконечные инспекционные поездки по стране. Москорепом и страной фактически управляют другие члены Верховного Пятиугольника - Председатель Редакционной Комиссии Горизонт Тимофеевич Разин, первый заместитель Гениалиссимуса по БЕЗО, Главный Маршал Москорепа (также пятижды Герой Москорепа, Герой Коммунистического труда) Берий Ильич Взрослый (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F аллюзии на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Берию и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2 Брежнева ), Главкомпис (главный коммунистический писатель), председатель Творческого Пятиугольника, генерал-лейтенант литературной службы Коммуний Иванович Смерчев (аллюзия на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A8 СМЕРШ ), первый заместитель Главкомписа по БЕЗО, генерал-майор БЕЗО Дзержин Гаврилович Сиромахин (аллюзия на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дзержинского ), первый заместитель Главкомписа по политическому воспитанию и пропаганде, генерал-майор политической службы Пропаганда Парамоновна Коровяк, первый заместитель Главкомписа по духовному окормлению, генерал-майор религиозной службы Отец Звездоний. В новой системе оказалась востребованной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C церковь , которая получила все блага в обмен на одну только «мелочь» - отказаться от Бога и заменить его Гениалиссимусом. При этом государственно-религиозная система базируется на Пятиединстве народности, партийности, религиозности, бдительности и госбезопасности, среди коммунян существуют обряды приветствия «Слава Гениалиссимусу» и перезвездения (вместо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 перекреститься ранее), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Священное писание оказывается якобы творением Гениалиссимуса, в фактически возглавляемой Отцом Звездонием новой коммунистической церкви также существуют воинские звания, а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81 Маркс , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 Энгельс , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD Ленин канонизированы и вместе с «первым коммунистом» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Христом и Гениалиссимусом повсеместно славятся и портретируются.
кощей был зол
и маленького роста
когда в яйце игла
то добрым быть... не просто......))))
Боже храни Королеву!!!
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/22-02-2022-gotovyat-li-putin-i-zelenskiy-kapitulyaciyu-ukrainy-18022022-451824 22.02.2022. Чи готують Путін та Зеленський капітуляцію України
Путін може погодитися на зустріч лише задля того, щоб Зеленський підписав відмову України від намірів вступити до НАТО. За деякими відомостями, такий варіант привіз із Києва до Москви 15 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц. Якщо це так, то Путін справді може організувати військову ескалацію, щоб наша Верховна Рада швидко це ратифікувала.
НАРЕШТІ!!!
Путлер же зараз вимагає гарантій, чому не Будапештський формат для початку перемовин про гарантії?
Порошенко заявил о неэффективности Будапештского меморандума: Вместо санкций за невыполнение там механизм консультаций.
15.02.2022 "Первое поручение СНБО, чтобы МИД Украины связалось со всеми странами-гарантами Будапештского процесса, было сделано в марте 2014 года по созыву консультаций. Всего было инициировано 17 раз создание консультаций в рамках Будапештского меморандума. Ни одна из них не состоялась", - подчеркнул пятый президент. Он отметил, что в меморандуме "вместо слова "гарантии" есть слово "заверение", "озабоченность" вместо гарантий".
Ось ви наприклад одружились та майже щоденно півторююте одне і теж, але дружина не вагитнее. Але ви з нею повторююте одне і теж, і повторююте і повторююте і нарешті Чудо - у вашої родині буде поповнення ))))
До речи, той же самий Альберт Апштейн казав друге, і це друге я використовую майже як девіз - " В науке немає і неможе бути авторітетів"
Данилов бывший Луганский бандит, а вся братва серьезная была на крючке КГБ и на каждого по увесистой папке компромата. А КГБ в раше просто переименовали а архивы никуда неделись . Вот и вся причина слепоты Данилова и ему подобных!
ну якщо його мати живе в Луганську, про шо ми будемо говорити, про яке РНБО
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
До речи, різко підняв ціну на газ, НА СПОТОВОМУ ринку ЄС, Путлер як раз з цього нічого не отримав, бо різко почали нарощувати добичу газу у Норвегії, пішов додатковий газ з Азербайджану, пішли ціли каравани газовозів з сланцевим газом з США і ціна обвалилися, а також ЄС не захотіла купувати занадто дорогий газ у РФ.
экспортные пошлины составляют 1226 долларов за тонну для меди, 2321 долларов для никеля и 254 доллара за низкосортный алюминий. Каждая стальная продукция будет иметь свою ставку пошлины, по крайней мере, 115 долларов за тонну горячекатаного проката, это в среднем России принесет при текущих ценах 8-10 млрд налоговых поступлений в месяц.
Ось вам питання. Уран РФ купує у Казахстану. А де буде брати на свої півсотні реакторів, у разі ембарго?
Україна займає:
1-е місце в Європі за розвіданими вилученими запасами уранових руд;
2-е місце в Європі, 10-е місце в світі за запасами титанових руд;
2-е місце в світі за розвіданими запасами марганцевих руд (2,3 млрд тонн або 12% від світових запасів);
2-е місце в світі за запасами залізних руд (30 млрд. тон);
4-е місце в світі за запасами калію (Стебницьке родовище);
2-е місце в Європі за запасами ртутних руд;
3-е місце в Європі (13-е в світі) за запасами сланцевого газу (22 трлн м.куб);
його величності Китаю газ по 150-170 $ за 1000 куб. В наступному
році буде ще дешевше. Ліс та землю віддали Китаю взагалі задурно.
Нафта взагалі забруднена,Пам'ятаєте як в Білорусі став нафтопереробний
завод.Грязюку кацапи качають!За зерно нема чого патякати,кацапи жеруть
фуражне. Так що статистику Росстату нам не треба цитувати та про
космічні прибутки. 1,5% відсотки світового ВВП не велика радість.
ПРИКАЗЫ ВОЖДЯ ВЫШЕ ВСЕХ ЗАКОНОВ !
РОССИЯ ФАШИСТКАЯ АВТОКРАТИЯ !