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Росія підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб, які підлягають арешту або вбивству у разі вторгення в Україну, - Foreign Policy

Росія підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб, які підлягають арешту або вбивству у разі вторгення в Україну, - Foreign Policy

Сполучені Штати Америки отримали розвідувальні дані про те, що Росія у випадку вторгнення в Україну може атакувати відомих політичних опонентів, антикорупційних активістів, білоруських і російських дисидентів, які живуть у вигнанні.

Про це повідомляє Foreign Policy із посиланням на американського чиновника та джерела, посвячені у дані розвідки США, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, чотири особи, ознайомлені з американською розвідкою, заявили, що Росія підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб, які підлягають арешту або вбивству у разі нападу Росії на Україну.

П’ята особа, – американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, – сказала, що Сполучені Штати знижують рівень секретності розвідданих щодо загроз конкретним групам в Україні, щоб поділитися цією інформацією з українськими урядовцями та іншими партнерами в регіоні, які можуть допомогти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон застерігає РФ: У разі вторгнення до України ми запровадимо санкції, а потім відкриємо "матрьошку"

Речник президента України Володимира Зеленського не відповів одразу на запит про коментар.

"Як ми бачили в минулому, ми очікуємо, що Росія спробує посилити співпрацю за допомогою залякування та репресій", - сказав офіційний представник США, який говорив у фоновому режимі на умовах анонімності.

"Ці дії, які в минулих російських операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення/насильницькі зникнення, затримання та застосування катувань, ймовірно, будуть спрямовані на тих, хто виступає проти дій Росії, включаючи російських та білоруських дисидентів у вигнанні в Україні, журналістів та антикорупціонерів, а також уразливих верств населення, таких як релігійні та етнічні меншини та ЛГБТКІ+", - зазначив чиновник.

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Адміністрація Джо Байдена була вражена тим, наскільки формалізовані списки, націлені на тих, хто може оскаржити російський порядок денний.

Партнери з "Five Eyes" (розвідувальний альянс, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія й Нова Зеландія) також відстежували російські спецслужби, такі як ФСБ і ГРУ, які створюють списки мішеней і вбивств.

Один помічник Конгресу, висловлюючись на умовах анонімності, сказав, що ці кроки є типовими для російської доктрини: Збройні сили захоплюють військові об’єкти, спецагенти – формують конфлікт, розвідники – мають позбутися елементів опозиції.

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вторгнення (380) репресії (1621) росія (64871)


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Топ коментарі
+46
ПУТЛЕР,НЕПРИХОВАНИЙ ФАШИСТ...
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19.02.2022 15:07
+27
абизяна агрохимия в списке? видатний же діяч? и коля-котлета бесспорно тоже должен быть в списке.
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19.02.2022 15:09
+27
Глупое лапотное быдло, подотритесь своим списком. У нас тоже есть список предателей Родины, колаборантов и прочей шушеры, дрочащих на фюрера репоедов. Вам все вспомнят.. И первый в этом списке - фюрер лапотной орды *****. Его повесят на спасской башне кремля вверх копытами.
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19.02.2022 15:11
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а чого ви чекали від фашистської орди?
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19.02.2022 15:52 Відповісти
Рассеи песта - проезжал сегодня мимо военкомата добровольцев стоит человек 250.
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19.02.2022 15:56 Відповісти
Крім тероборони-ще вже формується самооборона....
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19.02.2022 21:01 Відповісти
Вот увидите, в случае оккупации, клоуна зеленского трогать не будут рашисты. Он как и дальше будет продолжать исполнять свои обязанности по уничтожению Украины.
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19.02.2022 16:08 Відповісти
а если не увидим?
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19.02.2022 16:37 Відповісти
а Петю - жму руку обнімаю - мабуть знову міністром ******* як при януковичу
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19.02.2022 21:29 Відповісти
если Вы имеете в виду Порошенко, то это наш следующий президент. У нас власть сменная, в отличии от росии
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19.02.2022 22:57 Відповісти
Мы тожа саставили списьки путирастав падлижащих дескинизассыи и куканизассыи.
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19.02.2022 16:33 Відповісти
Пшел вон,придурок лапотный.
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19.02.2022 16:40 Відповісти
Это не фейк, а "анонимные источники". Вы ничего не смыслите в современной пропаганде.
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19.02.2022 16:43 Відповісти
Коли рашисти зайшли в Донбас в 2014, то теж створювали списки, кого знищити, а кого кинути на підвал... Когось вдавалось попередити і декому вдалося врятуватися. Погугліть
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19.02.2022 17:10 Відповісти
Если бы у нас в руководстве СБУ были украинцы,а не бакановы и прочая шваль в прошлые годы,то уже давно бы минимум унылую лошадь лаврова похитили,привезли бы в Киев и сожгли на Майдане. А если кум ***** в Украине,как у себя дома,то 🤷
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19.02.2022 16:39 Відповісти
Смішно це читати, при початку повномасштабного вторгнення, ці " патріоти" політики приватними літаками втечуть в теплі краї 🤬
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19.02.2022 16:49 Відповісти
РОССИЯ - ФАШИСКАЯ СТРАНА ! НЕТ СВОБОДЫ СЛОВА ! БУТАФОРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ВЫБОРЫ !
ПРИКАЗЫ ВОЖДЯ ВЫШЕ ВСЕХ ЗАКОНОВ !
РОССИЯ ФАШИСТКАЯ АВТОКРАТИЯ !
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19.02.2022 17:05 Відповісти
список в студию!
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19.02.2022 17:12 Відповісти
ЗЕ и Ермаку врядли что-то угрожает со стороны кацапов.
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19.02.2022 17:14 Відповісти
Зеленського й Єрмака у тих списках точно немає!Там ті хто називає Путіна вбивцею а Росію агресором!
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19.02.2022 17:18 Відповісти
Про те що там відповів речник мабуть по-Фрейду прочитав "Ми очкуємо..."
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19.02.2022 18:19 Відповісти
ТАК ЗАКАЖИТЕ КИЛЛЕРАМ ИХ !!!
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19.02.2022 18:57 Відповісти
Пора би почати Україні його виконувати: №1 мертвечук. №2 небитий шухрич. № далі весь жопоблок..... продовжимо
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19.02.2022 23:13 Відповісти
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