Росія підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб, які підлягають арешту або вбивству у разі вторгення в Україну, - Foreign Policy

Сполучені Штати Америки отримали розвідувальні дані про те, що Росія у випадку вторгнення в Україну може атакувати відомих політичних опонентів, антикорупційних активістів, білоруських і російських дисидентів, які живуть у вигнанні.

Про це повідомляє Foreign Policy із посиланням на американського чиновника та джерела, посвячені у дані розвідки США, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, чотири особи, ознайомлені з американською розвідкою, заявили, що Росія підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб, які підлягають арешту або вбивству у разі нападу Росії на Україну.

П’ята особа, – американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, – сказала, що Сполучені Штати знижують рівень секретності розвідданих щодо загроз конкретним групам в Україні, щоб поділитися цією інформацією з українськими урядовцями та іншими партнерами в регіоні, які можуть допомогти.

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Речник президента України Володимира Зеленського не відповів одразу на запит про коментар.

"Як ми бачили в минулому, ми очікуємо, що Росія спробує посилити співпрацю за допомогою залякування та репресій", - сказав офіційний представник США, який говорив у фоновому режимі на умовах анонімності.

"Ці дії, які в минулих російських операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення/насильницькі зникнення, затримання та застосування катувань, ймовірно, будуть спрямовані на тих, хто виступає проти дій Росії, включаючи російських та білоруських дисидентів у вигнанні в Україні, журналістів та антикорупціонерів, а також уразливих верств населення, таких як релігійні та етнічні меншини та ЛГБТКІ+", - зазначив чиновник.

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Адміністрація Джо Байдена була вражена тим, наскільки формалізовані списки, націлені на тих, хто може оскаржити російський порядок денний.

Партнери з "Five Eyes" (розвідувальний альянс, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія й Нова Зеландія) також відстежували російські спецслужби, такі як ФСБ і ГРУ, які створюють списки мішеней і вбивств.

Один помічник Конгресу, висловлюючись на умовах анонімності, сказав, що ці кроки є типовими для російської доктрини: Збройні сили захоплюють військові об’єкти, спецагенти – формують конфлікт, розвідники – мають позбутися елементів опозиції.

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