Вторгнення Росії в Україну стане величезною стратегічною помилкою, - заступник голови НАТО Джоане

Вторгнення РФ в Україну буде величезною стратегічною помилкою, зараз Захід об'єднаний більше, ніж будь-коли, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Я можу сказати, що якщо Росія ухвалить сумне рішення, величезну стратегічну помилку Росії, на наш погляд, все ж таки вторгнутися, я можу гарантувати, що Захід об'єднаний більше, ніж будь-коли. НАТО і ЄС працюють наскільки близько, як ніколи. США, Канада, Великобританія, Норвегія, країни, які не в ЄС, працюють разом тісно, ​​щоб політичні, економічні, технологічні, довгострокові, репутаційні наслідки для Росії були виключно жорсткими", - сказав Джоане на 5-му "Українському ланчі" в Мюнхені в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

5-й Український ланч у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні" організований Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією (YES) з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

Мета "Українського ланчу" у Мюнхені - просування України на порядку денному глобальної безпеки та наголосити на важливості України для безпеки Європи та міжнародного порядку. Дискусія зосередилася на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, і які шляхи просування існують у цьому питанні.

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