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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вторгнення Росії в Україну стане величезною стратегічною помилкою, - заступник голови НАТО Джоане

Вторгнення Росії в Україну стане величезною стратегічною помилкою, - заступник голови НАТО Джоане

Вторгнення РФ в Україну буде величезною стратегічною помилкою, зараз Захід об'єднаний більше, ніж будь-коли, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Я можу сказати, що якщо Росія ухвалить сумне рішення, величезну стратегічну помилку Росії, на наш погляд, все ж таки вторгнутися, я можу гарантувати, що Захід об'єднаний більше, ніж будь-коли. НАТО і ЄС працюють наскільки близько, як ніколи. США, Канада, Великобританія, Норвегія, країни, які не в ЄС, працюють разом тісно, ​​щоб політичні, економічні, технологічні, довгострокові, репутаційні наслідки для Росії були виключно жорсткими", - сказав Джоане на 5-му "Українському ланчі" в Мюнхені в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

5-й Український ланч у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні" організований Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією (YES) з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

Мета "Українського ланчу" у Мюнхені - просування України на порядку денному глобальної безпеки та наголосити на важливості України для безпеки Європи та міжнародного порядку. Дискусія зосередилася на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, і які шляхи просування існують у цьому питанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-яка подальша агресія з боку Росії дорого їй обійдеться, - Столтенберг

вторгнення (380) НАТО (6395) Джоане Мірча (32)


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Топ коментарі
+1
Оппля, тут и Пинчук с бутеобродами...
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19.02.2022 15:25
+1
Дякуємо усім хто підтримує Україну у боротьбі з смердючими лапатними свинями...
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19.02.2022 15:25
+1
Западу нужно действовать с Россией по жеще. Надо было бы ввести адские санкции по России за Донбасс и Крым. А потом бы разговаривать бы с Россией за столом переговоров
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19.02.2022 15:31
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Оппля, тут и Пинчук с бутеобродами...
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19.02.2022 15:25 Відповісти
Дякуємо усім хто підтримує Україну у боротьбі з смердючими лапатними свинями...
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19.02.2022 15:25 Відповісти
А чому не стало? Бо рашка вторглася в Україну 2014 році. Та що не меліть дурниць, нешановний західний партнере!
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19.02.2022 15:26 Відповісти
Великою помилкою буде - спровокувати Росію на це вторгнення. Адже перш аніж настануть наслідки для Росії, Україна як держава, просто перестане існувати.
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19.02.2022 15:29 Відповісти
Та невже? Пішла в дупу рашка разом з такими панікерами-провокаторами як Ви. Спробуйте, суки. Облизня вхопите.
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19.02.2022 15:54 Відповісти
Час покаже - хто що облизуватиме і в кого .
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19.02.2022 15:56 Відповісти
А як же ш. Обовʼязково. Ще дасть Бог таких як Ви запроданців-паникерів вирахуємо. Не турбуйтеся. Судячи з того, як володієте мовою, можу судити, що Ви типовий малорос-запроданець. Нічого і до гнид доберемось.
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19.02.2022 16:13 Відповісти
Саме себе в дзеркалі часом не боїшся?
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19.02.2022 16:28 Відповісти
Навіщо лякатися. Загалом я добра людина. Правда це ставлення не стосується кацапів та їх посіпак. Ну то таке.
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19.02.2022 16:47 Відповісти
поки що і надалі ти облизуєш прутня
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19.02.2022 18:45 Відповісти
Настоящая ваша фамилия Шуфрич? Это он так любит говорить.
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19.02.2022 17:29 Відповісти
Западу нужно действовать с Россией по жеще. Надо было бы ввести адские санкции по России за Донбасс и Крым. А потом бы разговаривать бы с Россией за столом переговоров
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19.02.2022 15:31 Відповісти
Если у фюрера лапотной орды поехала крыша от двухгодичного сидения под землей, в бункере, и он, как загнанная крыса непредсказуем, то генералы на расее вполне адекватно оценивают силу ВСУ и понимают, что нападение на Украину для орды закончится очень печально.
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19.02.2022 15:34 Відповісти
И самое главное даже не потери в личном составе. Развеется миф о непобедимой кацапской армии. А это куда страшнее.
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19.02.2022 15:56 Відповісти
lla9722наблюдатель,за 3,14здецом


@Alla19722

·
https://twitter.com/Alla19722/status/1494982619313881090 3 ч



Все мировые лидеры перешли из стадии ГЛУБОКОЙ ОБЕСПОКОЕННОСТИ,к стадии ЖЕСТКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ. Что должно произойти,чтобы они наконец-то перешли к стадии РЕАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ!!?
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19.02.2022 15:42 Відповісти
война в их доме
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19.02.2022 15:58 Відповісти
Рюзьке вдячне вам за попередження Саме так і здійснюються військові операції
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19.02.2022 15:46 Відповісти
Это преступление! А не "помылка".
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19.02.2022 16:25 Відповісти
Оказывается убить сотню другуютысяч человек это просто досадная ошибка)) как вы все за..ли
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19.02.2022 21:07 Відповісти
 
 