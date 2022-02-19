Джонсон про загрозу вторгнення військ РФ: Армія України набагато досвідченіша, ніж у 2014 році. Багато батьків оплакуватимуть загибель російських солдатів
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що російські солдати, як і раніше, перебувають біля кордонів України і загрожують суверенітету нашої країни. Він зазначив, що світ повинен до останнього захищати Україну і в жодному разі не відвертатися від неї в ситуації, що склалася.
Про це Джонсон заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
Політик пригрозив, що якщо РФ піде на вторгнення, "вона багато втратить, і батьки в Росії плакатимуть".
Путін повинен розуміти, що своїми діями він не може залякати НАТО – Альянс не має наміру зачиняти свої двері для України. Наразі НАТО зміцнює свої позиції на сході й готове реагувати на надзвичайні ситуації, наголосив британський прем'єр. При цьому він вважає, що всіх стримувальних заходів може виявитися замало, щоб зупинити Росію.
"Ми повинні здобути уроки із 2014 року. Що б не відбувалося в наступні дні та тижні, ми не можемо дозволити європейським країнам злякатися російської агресії, ми не можемо допустити другий поділ Європи на сфери впливу, і тепер ми маємо відмовитися від залежності від путінської нафти та газу", – заявив політик.
Борис Джонсон попередив, що Росія може вдатися до обману і поширювати хаос, щоб подати наступ РФ як "відповідь на провокацію".
"Президент Путін і його оточення допускають серйозні прорахунки, маючи намір напасти на Україну, чия армія зараз набагато досвідченіша, ніж у 2014 році. Я боюся, що після блискавичної війни почнеться період заходів у відповідь, повстанських дій, і багато батьків у Росії оплакуватимуть загибель молодих російських солдатів", – сказав Джонсон.
Він зазначив, що не розуміє, як у Кремлі мають намір довгий час силою контролювати таку велику державу, як Україна, в якій ціле покоління "жило в умовах свободи".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Запалає і на території московії і її шісток білорусів!
убіль до 1 млн. в год даже с учетом "понаехавших"
Ой! а это не Бубачка сказал?
Всем насрать на русский гумус, кремлевскому крысенышу в первую очередь.
Китай отвернулся от Путина и поддержал Украину - заявление из Пекина
Министр иностранных дел Китая Ван И высказал позицию своей страны по Украине
Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в своем выступлении на https://youtu.be/5tezG-z6QOo Мюнхенской конференции по безопасности .
"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, который китайское правительство выпустила на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая", - сказал он.
Але в 2014 році Росія просто активно допомагала військам ЛДНР. А нині це буде "пряма" війна між Україною і Росією.
Скільки часу протримається Україна?! А її "партнери" дали чітко зрозуміти, що допоможуть хіба що зброєю.
Ну провів Путлер багато навчать, а наши бійці були не на навчаннях, пройшли фронт.
правильно! єто все РАСЕЙКИЕ войска, с которіми Украина сражается 8 лет..
пока всякие ссикуни их боятся)
https://vpk.name/news/577301_prognozy_krovozhadnyh_politologov.html?new#new
а вот єто - пишут сами кацапи.. у них СТРАХ перед войной с Украиной..
...ВЫВОДЫ
В общем, никакого украинского блицкрига не будет. Высказывания некоторых экспертов типа «Российская армия разгромит большую часть подразделений ВСУ за 30-40 минут», «Россия способна разгромить Украину за 10 минут в случае полномасштабной войны», «Россия разгромит Украину за восемь минут» не имеют под собой серьезных оснований.