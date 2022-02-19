УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4620 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 451 34

Джонсон про загрозу вторгнення військ РФ: Армія України набагато досвідченіша, ніж у 2014 році. Багато батьків оплакуватимуть загибель російських солдатів

Джонсон про загрозу вторгнення військ РФ: Армія України набагато досвідченіша, ніж у 2014 році. Багато батьків оплакуватимуть загибель російських солдатів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що російські солдати, як і раніше, перебувають біля кордонів України і загрожують суверенітету нашої країни. Він зазначив, що світ повинен до останнього захищати Україну і в жодному разі не відвертатися від неї в ситуації, що склалася.

Про це Джонсон заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Політик пригрозив, що якщо РФ піде на вторгнення, "вона багато втратить, і батьки в Росії плакатимуть".

Путін повинен розуміти, що своїми діями він не може залякати НАТО – Альянс не має наміру зачиняти свої двері для України. Наразі НАТО зміцнює свої позиції на сході й готове реагувати на надзвичайні ситуації, наголосив британський прем'єр. При цьому він вважає, що всіх стримувальних заходів може виявитися замало, щоб зупинити Росію.

"Ми повинні здобути уроки із 2014 року. Що б не відбувалося в наступні дні та тижні, ми не можемо дозволити європейським країнам злякатися російської агресії, ми не можемо допустити другий поділ Європи на сфери впливу, і тепер ми маємо відмовитися від залежності від путінської нафти та газу", – заявив політик.

Борис Джонсон попередив, що Росія може вдатися до обману і поширювати хаос, щоб подати наступ РФ як "відповідь на провокацію".

Читайте також: Вторгнення Росії в Україну стане величезною стратегічною помилкою, - заступник голови НАТО Джоане

"Президент Путін і його оточення допускають серйозні прорахунки, маючи намір напасти на Україну, чия армія зараз набагато досвідченіша, ніж у 2014 році. Я боюся, що після блискавичної війни почнеться період заходів у відповідь, повстанських дій, і багато батьків у Росії оплакуватимуть загибель молодих російських солдатів", – сказав Джонсон.

Він зазначив, що не розуміє, як у Кремлі мають намір довгий час силою контролювати таку велику державу, як Україна, в якій ціле покоління "жило в умовах свободи".

Автор: 

армія рф (17160) вторгнення (380) росія (64871) Донбас (22354) Джонсон Борис (582)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Цього разу Україна перенесе війну на територію Білорусі і московії... Вже 2014 року не буде!
Запалає і на території московії і її шісток білорусів!
показати весь коментар
19.02.2022 15:34
+9
Джонсон до сих пор не знает руSSкой народной присказки: "Бабы ещё нарожают"?
показати весь коментар
19.02.2022 15:34
+8
Русские бабы ещё нарожают, от чеченцев
Всем насрать на русский гумус, кремлевскому крысенышу в первую очередь.
показати весь коментар
19.02.2022 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цього разу Україна перенесе війну на територію Білорусі і московії... Вже 2014 року не буде!
Запалає і на території московії і її шісток білорусів!
показати весь коментар
19.02.2022 15:34 Відповісти
Не потрібно зарані оплакувати ЗСУ. Наваляють бряттям таких звіздюлін, що будуть в Тулі перебудовуватися.
показати весь коментар
19.02.2022 15:41 Відповісти
Джонсон до сих пор не знает руSSкой народной присказки: "Бабы ещё нарожают"?
показати весь коментар
19.02.2022 15:34 Відповісти
бабы у них не сильно-то и рожают, кроме кавказцев да китайцев.
показати весь коментар
19.02.2022 15:45 Відповісти
Ну есликавказцы постараются... то нарожают.
показати весь коментар
19.02.2022 16:04 Відповісти
Та нарожать то не проблема. Проблема вырастить. На это время нужно. А пи нынешнем уровне современного вооружения его просто может не быть. Будут кончаться раньше чем подростать.
показати весь коментар
19.02.2022 15:59 Відповісти
с єтим большие проблемі.. рожать кацапки не хотят.
убіль до 1 млн. в год даже с учетом "понаехавших"
показати весь коментар
19.02.2022 18:27 Відповісти
Как у нас решительный преЗе....

Ой! а это не Бубачка сказал?
показати весь коментар
19.02.2022 15:36 Відповісти
Ничего сибирские кикиморы нарожают биоматериал для Путина
показати весь коментар
19.02.2022 15:37 Відповісти
Даві ванючєва бункєрнава клапа...
показати весь коментар
19.02.2022 15:38 Відповісти
Не получится блицкриг изначально , российская армия увязнет в нашей обороне , неся большие потери . Ракетньіми и авиационньіми ударами войну им не вьіиграть , т.к. капитуляции Украиньі не будет , а мотивация у российских солдат отсутствует , особенно , у срочников . Окружить , а тем более , захватить Киев , у них не вьійдет .
показати весь коментар
19.02.2022 15:39 Відповісти
Кричали мальчики "Ура!", и в воздух трусики бросали...
показати весь коментар
19.02.2022 15:39 Відповісти
Русские бабы ещё нарожают, от чеченцев
Всем насрать на русский гумус, кремлевскому крысенышу в первую очередь.
показати весь коментар
19.02.2022 15:39 Відповісти
Нам от этого не легче...орда станет еще более азиатской...процент унтерменьш станет больше
показати весь коментар
19.02.2022 16:03 Відповісти
Тут кацапам ще прилетіло - откєль нє ждалі .. .

Китай отвернулся от Путина и поддержал Украину - заявление из Пекина
Министр иностранных дел Китая Ван И высказал позицию своей страны по Украине

Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в своем выступлении на https://youtu.be/5tezG-z6QOo Мюнхенской конференции по безопасности .

"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, который китайское правительство выпустила на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая", - сказал он.
показати весь коментар
19.02.2022 15:40 Відповісти
Ну как бы логично - у Пекина сейчас олимипиада, которая предполагалась быть в центре мировых новостей. Такое впечатление, что ***** специально пересрал Пекину олимпиаду, иначе подобный маразм объяснить невозможно.
показати весь коментар
19.02.2022 15:47 Відповісти
Логика еще состоит в том, что по разным оценкам до 30% зерна в Китай идет с Украины.
показати весь коментар
19.02.2022 16:02 Відповісти
неожиданно.....
показати весь коментар
19.02.2022 20:17 Відповісти
Да пох на кацапских выпердешей, нам абы не хоронить украинских
показати весь коментар
19.02.2022 15:41 Відповісти
Без цього нажаль, у випадку великого вторгнення, не буде.
показати весь коментар
19.02.2022 16:26 Відповісти
Свиноматки детей не считают и не оплакивают. На самом деле вопрос в другом - кто пойдет в атаку? Ибо каждый совкодрочер-орденоносец видит себя с пулеметом в заградотряде и потом при мундире на параде, а не штурмующим Погостье или Невский пятачек
показати весь коментар
19.02.2022 15:43 Відповісти
Да кацапью насрать. Прекратите их мерять человеческими мерками, идиоты!
показати весь коментар
19.02.2022 15:51 Відповісти
Це то воно так.
Але в 2014 році Росія просто активно допомагала військам ЛДНР. А нині це буде "пряма" війна між Україною і Росією.
Скільки часу протримається Україна?! А її "партнери" дали чітко зрозуміти, що допоможуть хіба що зброєю.
показати весь коментар
19.02.2022 15:52 Відповісти
"військам ЛДНР"? в 14-м их не было.
показати весь коментар
19.02.2022 15:59 Відповісти
Україна не тільки протримається, а й переможе.
показати весь коментар
19.02.2022 16:03 Відповісти
Ось про це і кажемо. В Путлера у 2014-му-2015-му було набагато більше можливостей захопити Україну. Да в нас тоді навить Муженко Генштаб очолював. Але він тоді не зміг.
Ну провів Путлер багато навчать, а наши бійці були не на навчаннях, пройшли фронт.
показати весь коментар
19.02.2022 16:28 Відповісти
а ще небезпека з півночі і півдня
показати весь коментар
19.02.2022 17:07 Відповісти
шо за "войска лднр", откуда они взялись?) из каких шахт, ась?))
правильно! єто все РАСЕЙКИЕ войска, с которіми Украина сражается 8 лет..
пока всякие ссикуни их боятся)
https://vpk.name/news/577301_prognozy_krovozhadnyh_politologov.html?new#new
а вот єто - пишут сами кацапи.. у них СТРАХ перед войной с Украиной..


...ВЫВОДЫ

В общем, никакого украинского блицкрига не будет. Высказывания некоторых экспертов типа «Российская армия разгромит большую часть подразделений ВСУ за 30-40 минут», «Россия способна разгромить Украину за 10 минут в случае полномасштабной войны», «Россия разгромит Украину за восемь минут» не имеют под собой серьезных оснований.
показати весь коментар
19.02.2022 18:30 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 16:07 Відповісти
И это правильно, их ждет солнечный Магадан
показати весь коментар
19.02.2022 17:10 Відповісти
Най тільки сунуться - по щелепі так дамо , шо зуби через сраку повилітають...
показати весь коментар
19.02.2022 16:24 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 16:26 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 18:27 Відповісти
 
 