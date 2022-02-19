Джонсон про загрозу вторгнення військ РФ: Армія України набагато досвідченіша, ніж у 2014 році. Багато батьків оплакуватимуть загибель російських солдатів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що російські солдати, як і раніше, перебувають біля кордонів України і загрожують суверенітету нашої країни. Він зазначив, що світ повинен до останнього захищати Україну і в жодному разі не відвертатися від неї в ситуації, що склалася.

Про це Джонсон заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Політик пригрозив, що якщо РФ піде на вторгнення, "вона багато втратить, і батьки в Росії плакатимуть".

Путін повинен розуміти, що своїми діями він не може залякати НАТО – Альянс не має наміру зачиняти свої двері для України. Наразі НАТО зміцнює свої позиції на сході й готове реагувати на надзвичайні ситуації, наголосив британський прем'єр. При цьому він вважає, що всіх стримувальних заходів може виявитися замало, щоб зупинити Росію.

"Ми повинні здобути уроки із 2014 року. Що б не відбувалося в наступні дні та тижні, ми не можемо дозволити європейським країнам злякатися російської агресії, ми не можемо допустити другий поділ Європи на сфери впливу, і тепер ми маємо відмовитися від залежності від путінської нафти та газу", – заявив політик.

Борис Джонсон попередив, що Росія може вдатися до обману і поширювати хаос, щоб подати наступ РФ як "відповідь на провокацію".

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"Президент Путін і його оточення допускають серйозні прорахунки, маючи намір напасти на Україну, чия армія зараз набагато досвідченіша, ніж у 2014 році. Я боюся, що після блискавичної війни почнеться період заходів у відповідь, повстанських дій, і багато батьків у Росії оплакуватимуть загибель молодих російських солдатів", – сказав Джонсон.

Він зазначив, що не розуміє, як у Кремлі мають намір довгий час силою контролювати таку велику державу, як Україна, в якій ціле покоління "жило в умовах свободи".