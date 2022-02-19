Ми розраховуємо на подальшу підтримку від США, - Зеленський на зустрічі з Гарріс
Президент України Володимир Зеленський у розмові з віцепрезидентом США Камалою Гарріс заявив, що розраховує на подальшу підтримку Сполучених Штатів Америки України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив під час зустрічі з віце-президентом США на полях Мюнхенської конференції.
"Нам необхідні зараз конкретні кроки, конкретна підтримка. Ми (вже - ред) отримуємо підтримку від вас у питаннях оборони для Збройних сил. І ми готові це обговорювати і продовжувати цей діалог, тому що ми дуже зацікавлені в цьому (у підтримці ред). Коли я говорю "ми", я маю на увазі не тільки Україну, тому що наша сильна армія захищає Європу, і ми всі хочемо бути єдиними, хочемо дивитися в мирне майбутнє разом", - сказав Зеленський.
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попросил, чтобы в прессе не "нагнетали", а так все пучком:
Диду, дэнги давай !
гівноїд квартальний
или этот бред для внутренних лохов 73% ?
А якої воно ще підтримки хоче? 😲Те, що робить США - хіба не конкретні кроки, не конкретна підтримка?
і завжди читаю Ваші дописи - в них багато смисла.
друґий швиденько пояснюе за першим - шукае смисл...