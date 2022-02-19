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Ми розраховуємо на подальшу підтримку від США, - Зеленський на зустрічі з Гарріс

Ми розраховуємо на подальшу підтримку від США, - Зеленський на зустрічі з Гарріс

Президент України Володимир Зеленський у розмові з віцепрезидентом США Камалою Гарріс заявив, що розраховує на подальшу підтримку Сполучених Штатів Америки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив під час зустрічі з віце-президентом США на полях Мюнхенської конференції.

"Нам необхідні зараз конкретні кроки, конкретна підтримка. Ми (вже - ред) отримуємо підтримку від вас у питаннях оборони для Збройних сил. І ми готові це обговорювати і продовжувати цей діалог, тому що ми дуже зацікавлені в цьому (у підтримці ред). Коли я говорю "ми", я маю на увазі не тільки Україну, тому що наша сильна армія захищає Європу, і ми всі хочемо бути єдиними, хочемо дивитися в мирне майбутнє разом", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжать підтримувати народ України, - віцепрезидент Гарріс

Зеленський (23653) підтримка (591) Гарріс (127)


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Топ коментарі
+8
Уклонісімус про українську армію каже "ми"...
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19.02.2022 16:00
+7
карманы и пасть зашил?
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19.02.2022 15:59
+5


попросил, чтобы в прессе не "нагнетали", а так все пучком:
Диду, дэнги давай !
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19.02.2022 16:03
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карманы и пасть зашил?
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19.02.2022 15:59 Відповісти


попросил, чтобы в прессе не "нагнетали", а так все пучком:
Диду, дэнги давай !
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19.02.2022 16:03 Відповісти
Уклонісімус про українську армію каже "ми"...
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19.02.2022 16:00 Відповісти
Великая Британия и США наши союзники!! это невероятно!
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19.02.2022 16:00 Відповісти
вероятно - і це е.
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19.02.2022 16:04 Відповісти
Зеее...Ти помилився членограй. Гарріс створена не для підтримки України а для чогось іншого, пігмейчик. Але ти не в її смаку.
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19.02.2022 16:01 Відповісти
Жаль, Петю не выпускают. Вот его она б заценила!
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19.02.2022 17:02 Відповісти
Что,уже не нагнетают?
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19.02.2022 16:02 Відповісти
Вы не панимаєте... Он же думал, шо то Парашенка Байдєна толкаєт...
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19.02.2022 16:10 Відповісти
та буде - розрахуевець, буде...
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19.02.2022 16:02 Відповісти
Володя, не дивись в очко путіну-підару, там дірка
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19.02.2022 16:04 Відповісти
ви багато очікуете від буби...
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19.02.2022 16:09 Відповісти
https://novyny.live/politics/nato-peremeshchaet-svoi-ofis-iz-kieva-vo-lvov-smi-40285.html НАТО переміщує свій офіс з Києва до Львова
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19.02.2022 16:04 Відповісти
Без редакторской правки у Зельца опять получаются спичи в стиле "фейсомобтейбулфорева"...
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19.02.2022 16:07 Відповісти
США також розраховували що Блазень не буде перешкоджати обранню голови САП. Тим більше що він сам це півроку тому пообіцяв...
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19.02.2022 16:09 Відповісти
зелення і Україна це різні речі.
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19.02.2022 16:12 Відповісти
яке ж воно кончене!
гівноїд квартальний
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19.02.2022 16:11 Відповісти
Так на этой неделе зелох рассказывал, что американцы нагнетают истерию. Зачем теперь клоун говорит, что стране нужна американская помощь?
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19.02.2022 16:13 Відповісти
Шо взять с артіста...
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19.02.2022 16:15 Відповісти
в псіхіатрів е діагноз.
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19.02.2022 16:22 Відповісти
split persomality
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19.02.2022 16:28 Відповісти
yes it is!
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19.02.2022 16:31 Відповісти
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19.02.2022 16:32 Відповісти
почему про шашлыки и дороги не сказал?
или этот бред для внутренних лохов 73% ?
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19.02.2022 16:17 Відповісти
"Нам необходимы сейчас конкретные шаги, конкретна поддержка. Источник:
А якої воно ще підтримки хоче? 😲Те, що робить США - хіба не конкретні кроки, не конкретна підтримка?
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19.02.2022 16:18 Відповісти
тобі, за пургу, стільки не платять....
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19.02.2022 16:23 Відповісти
і я знаю, шо ти знаешь, а скока в юанях?
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19.02.2022 16:28 Відповісти
Кому заплатил-то? Нелоху или Харрис?
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19.02.2022 16:31 Відповісти
Харріс не бере - невеликий choice залишився...
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19.02.2022 16:40 Відповісти
Ну просто ничего другого на его глупость и написать сложно было.
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19.02.2022 19:38 Відповісти
розумію.
і завжди читаю Ваші дописи - в них багато смисла.
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19.02.2022 19:50 Відповісти
Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку от США, чтоб арахамия их за это ругал и называл вредителями - Зеленский
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19.02.2022 16:52 Відповісти
aмеріканці ну дуже довірчіви - вони вірять словам....
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19.02.2022 17:24 Відповісти
Главное, чтобы во время встречи не было ломки.
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19.02.2022 18:18 Відповісти
слухав йоґо виступ - один переводить.
друґий швиденько пояснюе за першим - шукае смисл...
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19.02.2022 20:22 Відповісти
 
 