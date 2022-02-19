Ми не зацікавлені у ескалації ситуації, - Кулеба спростував фейкові заяви Росії про те, що два снаряди були випущені з України на територію РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував фейкові заяви РФ про те, що два українські снаряди впали на території Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кулеба заявив на 5-му Українському ланчі у Мюнхені у суботу.
"Це правда, що ситуація загострюється щогодини. Остання - це фейкові заяви РФ про те, що два українські снаряди впали на території Росії, близько 100 км від російсько-українського кордону. Ми не стріляли, це не наші снаряди. Це останнє, у чому ми зацікавлені - далі ескалювати ситуацію", - сказав міністр.
Раніше на сайті Слідчого комітету з'явилося повідомлення про намір розслідувати вибух снаряда в Ростовській області.
"Голова Слідчого комітету РФ Олександр Іванович Бастрикін доручив слідчим ДСУ СК Росії порушити кримінальну справу за даним фактом і провести ретельне та всебічне розслідування всіх обставин, що сталося", - йдеться у повідомленні.
Нібито, за даними російських ЗМІ, "снаряд, який був випущений з території України, розірвався у Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону".
5-й Український ланч у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні" організований Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією (YES) з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. У дискусії, яку модерувала головний редактор журналу The Economist Занні Мінтон Беддос, взяли участь історик та постійний автор The Atlantic Енн Епплбаум, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, колишній міністр оборони США генерал Джеймс Меттіс та колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід.
Мета Українського ланчу в Мюнхені — просування України на порядку денному глобальної безпеки та наголосити на важливості України для безпеки Європи та міжнародного порядку. Дискусія зосередилася на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, і які шляхи просування існують у цьому питанні.
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https://www.youtube.com/watch?v=HeindvrHXpk
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.
Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.
Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм !
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.
Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.
Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!
Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
автор - ветеран АТО Іван Гентош
2021 г.
Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:
В. Ворсобин:
- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?
В. Жириновский:
- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.
В. Ворсобин:
- Я не хочу войны.
В. Жириновский:
- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?
В. Ворсобин:
- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.
В. Жириновский:
- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…
В. Ворсобин:
- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?
В. Жириновский:
- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.
В. Ворсобин:
- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…
В. Жириновский:
- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.
В. Ворсобин:
- А народ куда денете, в лагеря отправите?
https://im.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2013/12/05/KMO_137549_00173_1_t218_170803.jpg
В. Жириновский:
- Кого?
В. Ворсобин:
- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?
В. Жириновский:
- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.
В. Ворсобин:
- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?
В. Жириновский:
- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?
В. Ворсобин:
- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?
В. Жириновский:
- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.
В. Ворсобин:
- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.
В. Жириновский:
- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.
В. Ворсобин:
- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.
В. Жириновский:
- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.
других рюзьге не бывает, потому как это дикая мешанина разных этносов, потому как рюзьге - понятие искусственное.