Ми не зацікавлені у ескалації ситуації, - Кулеба спростував фейкові заяви Росії про те, що два снаряди були випущені з України на територію РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував фейкові заяви РФ про те, що два українські снаряди впали на території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кулеба заявив на 5-му Українському ланчі у Мюнхені у суботу.

"Це правда, що ситуація загострюється щогодини. Остання - це фейкові заяви РФ про те, що два українські снаряди впали на території Росії, близько 100 км від російсько-українського кордону. Ми не стріляли, це не наші снаряди. Це останнє, у чому ми зацікавлені - далі ескалювати ситуацію", - сказав міністр.

Раніше на сайті Слідчого комітету з'явилося повідомлення про намір розслідувати вибух снаряда в Ростовській області.

"Голова Слідчого комітету РФ Олександр Іванович Бастрикін доручив слідчим ДСУ СК Росії порушити кримінальну справу за даним фактом і провести ретельне та всебічне розслідування всіх обставин, що сталося", - йдеться у повідомленні.

Нібито, за даними російських ЗМІ, "снаряд, який був випущений з території України, розірвався у Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону".

5-й Український ланч у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні" організований Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією (YES) з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. У дискусії, яку модерувала головний редактор журналу The Economist Занні Мінтон Беддос, взяли участь історик та постійний автор The Atlantic Енн Епплбаум, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, колишній міністр оборони США генерал Джеймс Меттіс та колишній директор Центрального розвідувального управління США генерал Девід.

Мета Українського ланчу в Мюнхені — просування України на порядку денному глобальної безпеки та наголосити на важливості України для безпеки Європи та міжнародного порядку. Дискусія зосередилася на питаннях загрози безпеці України, на тому, що це означає для Європи, і які шляхи просування існують у цьому питанні.