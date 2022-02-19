Це відверта брехня і провокація, - Залужний про фейки щодо обстрілів РФ з території України
Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України та нагнітаючи ситуацію. Так, російські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Він підкреслив: "Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем а ні окупованих територій, а ні території РФ.
Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення "сенсаційних повідомлень" окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року.
Зокрема, "фейковим" є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряду від РСЗВ "Град" і 122 мм снаряда в Ростовській області".
Він продовжив: "Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню "Град" та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України.
Відтак, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та свідомо продукують брехливі повідомлення".
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За даними джерела, ймовірно, розірвався запальний ********* від ракетної системи залпового вогню "Град"...
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Хйула !
2 переводчіка з підарасом ніяк.... - бо це непереводно.
Нормальна людина ніколи не повірить, що таке можливо і подумають -"дійсно -ЗСУ".