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Це відверта брехня і провокація, - Залужний про фейки щодо обстрілів РФ з території України

Це відверта брехня і провокація, - Залужний про фейки щодо обстрілів РФ з території України

Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України та нагнітаючи ситуацію. Так, російські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

Він підкреслив: "Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем а ні окупованих територій, а ні території РФ.

Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення "сенсаційних повідомлень" окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року.

Зокрема, "фейковим" є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряду від РСЗВ "Град" і 122 мм снаряда в Ростовській області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не зацікавлені у ескалації ситуації, - Кулеба спростував фейкові заяви Росії про те, що два снаряди були випущені з України на територію РФ

Він продовжив: "Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню "Град" та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України.

Відтак, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та свідомо продукують брехливі повідомлення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штаб ООС називає фейком публікації в російських ЗМІ про причетність ЗСУ до прильоту снаряда в Ростовську область РФ

обстріл (28171) фейк (742) Залужний (723)


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Топ коментарі
+6
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19.02.2022 16:52
+4
Хорошо, что на Западе не верят. Так что всё делает правильно пока наша армия.
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19.02.2022 16:53
+4
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО. Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати! Ворог має бачити українські прапори над Україною!
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19.02.2022 16:56
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19.02.2022 16:52 Відповісти
Привіт, діти! Кхе-кхе.... Рюзьке світ прийшов...
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19.02.2022 16:54 Відповісти
Хорошо, что на Западе не верят. Так что всё делает правильно пока наша армия.
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19.02.2022 16:53 Відповісти
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО. Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати! Ворог має бачити українські прапори над Україною!
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19.02.2022 16:56 Відповісти
У Тарасівському районі Ростовської області розірвався ще один снаряд. Це вже другий снаряд на день. Про це повідомляє ТАРС.

За даними джерела, ймовірно, розірвався запальний ********* від ракетної системи залпового вогню "Град"...
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19.02.2022 17:14 Відповісти
Ну так не бреши.
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19.02.2022 16:56 Відповісти
На авто нівкого прапорів не має!
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19.02.2022 16:59 Відповісти
Не знаю як там у Києві, а у нас по місту не на самому авто, але на торпеді прапорець майже в кожного маршрутчика. У людей на власних авто також досить часто присутній. Он у нас у дворі на бідʼїзди висить вже давно. Окремі люди на балконах вивісили.
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19.02.2022 17:06 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела вся дотла.

Пожар на площади на Красной,

И труп сгоревшего Хйула !
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19.02.2022 16:59 Відповісти
Кому не зрозуміло що це фейки ! На фейки треба відповідати масовими фейками
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19.02.2022 17:00 Відповісти
Може до вати дойде, яка це мерзотна нація,їхні братушки,у сомалійських піратів більше честі й порядочності!
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19.02.2022 17:00 Відповісти
уберіте бубу с Америкі - це вже too much.
2 переводчіка з підарасом ніяк.... - бо це непереводно.
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19.02.2022 17:09 Відповісти
Можу порадити обдроченцям, що зробити, щоб Захід їм повірив: кожен має вистрілити собі в ногу (хто хоче -в живіт) і сказати, шо цн ЗСУ.
Нормальна людина ніколи не повірить, що таке можливо і подумають -"дійсно -ЗСУ".
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19.02.2022 17:10 Відповісти
А от насправді якій же цікавий досвід Чехословаччини в 1938 році ми проживаємо зараз. Сподіваюсь що через 65 років так же вдасться спокійно розійтись на окремі країни. Не життєздатність теперішньої України має бути правильно оцінено в майбутньому і зроблено відповідні висновки
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19.02.2022 17:16 Відповісти
У тебе лайно в голові. Не чекай 65 років, бо зашкарубне! Роби з цим щось!
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19.02.2022 17:29 Відповісти
ну ви і відгодували поросяту, щекі на плечах...
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19.02.2022 17:18 Відповісти
CNN live now
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19.02.2022 17:19 Відповісти
слава яйцям, кумедія скінчилася...
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19.02.2022 17:22 Відповісти
Да небыло там вообще обстрелов РФ. Снаряд просто привезли и подорвали посреди проселочной дороги. Почему прямо на дороге? Да потому что облом было тащить 50кг снаряд на середину посреди поля да и журналистов возить удобнее чтобы ноги не замарали в болоте
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19.02.2022 19:16 Відповісти
Саме головне зараз для української армії - це не бути знищеними за декілька годин атаки Рашистської *********! Для цього не має бути складі, чи аеродромів. Вся техніка, весь особовий склад має розсосередитись по місцевості! Заведіть тягачі з ракетами в ліси на відстань 5 км один від одний, посадіть винищувачі на запасні аеродроми, на сільські дороги в кінці кінців. Не дайте себе знищити рекетним та авіоударом, який буде передуватиме навалі рашистів. Зберегти техніку, амуніцію, літаки, ракети та особовий склад в перші декілька годин - і війна виграна. Тоді ми зможемо захистити свою неньку! Якщо буде перша атака зараз, то вони вдарять ракетами, потім авіацією, щоб знищити всі військові табори в тих областях, а потім миттєво займуть Одесу, Херсон, Марік, щоб забеспечити воду на Крим. В сотий раз кажу, що треба робити русло каналу непридатнє для використовування. А зараз для військових чудова нагода потренуватись. Треба максимально зайти в великі міста, зайняти там позиції для оборони. Відпустили б дітей зі шкіл раніше на канікули, а солдат розмістили там, наприклад. Так незручно для міського життя, але загинути миттєво при накритті ракетами в полі ще більш незручно. Сподіваюсь, військове керівництво постійно передислокує частини, техніку, запаси набоїв. Підсумовуючи, задача номер один на Пд та Сх не загинути миттєво під час ракетної хвилі та зберегти техніку. Задача номер два, швидко окопатись в містах і затягнути рашистів на довгі виснажливі бої за кожен будинок та підвал. Якщо кацапам вдасться легко захопити декілька міст на півдні та сході, використовуючи тактику ракетного удару як в Сирії, то такаж доля чекатиме і інші військові частини, розміщені географічно глибше. Також необхідно оголосити військову годину в уразливих містах та посадити військ комендатуру замість ватних мерів: в Одесі, Маріуполі, Мелітополі, Миколаєві, Херсоні, Харькові Генічеську, Бердянск
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19.02.2022 20:21 Відповісти
 
 