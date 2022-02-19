Світ відповів на виклик Росії глобальній безпеці умиротворенням, - Зеленський на Мюнхенській конференції
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив, що світові лідери відповіли на виклик Росії глобальній безпеці умиротворенням.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Система безпеки повільна. Ще раз дає збій. Через егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні. Як наслідок: злочини одних і байдужість інших. Байдужість, яка робить співучасником. Символічно, що я говорю про це саме тут. 15 років тому тут РФ заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворення. Результат? Щонайменше - анексія Криму і агресія проти моєї держави", - сказав Зеленський.
Він додав, що "ООН, яка повинна захищати мир і світову безпеку, не може захистити себе".
"Коли порушується її Статут. Коли один із членів Радбезу ООН анексує територію однієї із засновниць ООН. А Кримську платформу, формат і мета якої деокупація Криму і захист прав кримчан, сама ООН ігнорує", - наголосив він.
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Він що, навмисно це робить?
Джерело:
Пам'ятаю як ковбасило зрадогонів та бєніних пропагандонів, коли Зєлін попередник на міжнародних зустрічах казав "моя країна".
Те ж саме від клована вже Ок?
Или на Г+Г - там твои. Почему здесь трёшься и срёшь?
Зєля, ти?
Полторы арахамии, так сказать.
Притензій немає
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1495061798394998799 3 мин
Какая-то сволочь (и я подозреваю какая) крепко вбила в голову Зеленского недоверие к разведданным США. И он снова сегодня нёс ту жу ****ю в Мюнхене. В то самое время, когда на наших глазах путинский Гляйвиц пошагово развертывается именно так , как предупреждали союзники Украины.
Це той, хто "надо просто перестать стрелять" та "хочу просто посмотреть ему в глаза".
Текст майже правильний, але я не почув жодного разу фамілію Путєн, як людини, яка винна у війні, загибелі українців та загрозі, що нависла над Україною та Світом.
Зате дуже багато було звинувачень вбік наших партнерів - мало вони роблять і не так.
Справа в тому, що ти не на концерті, перед пересічним населенням виступаєш, які поржали та пішли - тебе слухають політики, які пам´ятають що ти казав місяць тому, рік, три роки. Вони пам´ятають навіть те, за що ти забув і якщо Байден з Джонсоном почали без тебе робити кроки по захисту України, то в цьому винен ти, зелений клован. Тобі, зеленій макакє, промовчати, а ти вивалив свої комплекси меньшевартості на весь Світ… дорослим ти ніколи не станеш…
Но мир не идеален. Он постоянно совершенствуется и будет совершенствоваться.
А для того чтобы достичь чего то в настоящем - надо профессионально разбираться в текущем моменте.
Для того чтобы запад стал грудью за Украину - надо всего лишь чтобы он принял страну Украина за идентичную странам запада.
По простому, на стране Украина должен стоять маркер "свой".
Но в настоящее время на стране Украина не стоит вообще никакого маркера.
Украина - это и совок, и нет.
Украинв- это и представитель цивилизованного мира и нет.
Поэтому запад и даёт исключительно оружие сейчас, чтобы определиться кто есть кто Украина.
И надо признать, что 100% вина того, что запад не определился с Украиной лежит непосредственно на Зеленском.
Лакмусовой бумажкой определения свой-чужой по отношению к Украине был конкурс на прокурора САП.
Чтобы дать это понять запад максимально акцентировал на этом внимание: личное обещание Зе Байдену, запись в меморандуме с МВФ, многочисленные заявления американских и европейских чиновников. И что Зе? Вдупль отморлзился и провалил не только конкурс САП, но конкурс НАБУ.
Один из международников уже открытым текстом озвучил не своё персональное мнение, а коллективнре мнение запада - зелёная команда крышует коррупцию.
А выборочное правосудие - это совок и маркер "чужой" на всей стране, который лично вывел своей рукой Зе.
Требования потом этого же Зе к западу принять чужого в НАТО - это нонсенс.
Правда абсолютный дилетант этого факта даже близко не осознает.
Но в Украине есть 25 миллионов свободных людей с маркером "свои" для запада, и власть с маркером "чужие", предпочитающая совковое выборочное правосудие.
Таким образом неопределёное положение страны и стало основной и пл сути единственной причиной хотелок Путлера. Ведь он может попытаться силовым методом нарисовать совковый маркер.
Не факт, что получится и не факт, что не получится.
Но подвесил страну в подобное неизвестное положение лично Зе, при котором страна ни на йоту не продвинулась от совка к западу. А попыток и действий по созданию своего собственного зелённого совка было немерянно.
Только вот строительство этого зелёного совка не входит ни в планы Путлера, ни в планы запада, ни в планы украинского народа.
Но совок может быть только один - кремлёвским. Квази совки это нонсенс.
А стоящий во главе совка клоун - это нечто из области фантастики для кремля.
И сколько бы не глядел в глазуи Путлера, для Путлера Зе может быть только и исключительно козлом отпущения. Путлер не потерпит ни конкуренции, ни такого унижения как общаться на равных с клоуном.
Зе дилетант. Абсолютный дилетант.
Дилетант во всех областях.
Дилетант, которфй всех учит жить. Прямо сейчас в Мюнхене.
Одна из китайских мудростец
Зеленскому нужно фильтровать то что он хочет сказать, и то что нужно говорить сейчас.
А сейчас не время для таких речей.
Это есть вынужденная крайняя мера, потому что наши гаранты безопасности не выполняют взятые на себя обязательства по обеспечению территориальной целостности Украины уже 8 лет!
3й ядерный потенциал не стоит десяти млрд кредитов, которые Украина обязана отдавать!
Против Ирана были введены в три раза белее тяжелые санкции, чем против наРФии!
Санкции должны динамически усиливаться через каждые 3 месяца, пока оккупанты не уберутся из Крыма и трети Донбасса.
При цьому про агресора ні слова.