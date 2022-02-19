Світ відповів на виклик Росії глобальній безпеці умиротворенням, - Зеленський на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив, що світові лідери відповіли на виклик Росії глобальній безпеці умиротворенням.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Система безпеки повільна. Ще раз дає збій. Через егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні. Як наслідок: злочини одних і байдужість інших. Байдужість, яка робить співучасником. Символічно, що я говорю про це саме тут. 15 років тому тут РФ заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворення. Результат? Щонайменше - анексія Криму і агресія проти моєї держави", - сказав Зеленський.

Він додав, що "ООН, яка повинна захищати мир і світову безпеку, не може захистити себе".

"Коли порушується її Статут. Коли один із членів Радбезу ООН анексує територію однієї із засновниць ООН. А Кримську платформу, формат і мета якої деокупація Криму і захист прав кримчан, сама ООН ігнорує", - наголосив він.

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