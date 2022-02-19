УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
19 529 154

Світ відповів на виклик Росії глобальній безпеці умиротворенням, - Зеленський на Мюнхенській конференції

Світ відповів на виклик Росії глобальній безпеці умиротворенням, - Зеленський на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив, що світові лідери відповіли на виклик Росії глобальній безпеці умиротворенням.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Система безпеки повільна. Ще раз дає збій. Через егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні. Як наслідок: злочини одних і байдужість інших. Байдужість, яка робить співучасником. Символічно, що я говорю про це саме тут. 15 років тому тут РФ заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворення. Результат? Щонайменше - анексія Криму і агресія проти моєї держави", - сказав Зеленський.

Він додав, що "ООН, яка повинна захищати мир і світову безпеку, не може захистити себе".

"Коли порушується її Статут. Коли один із членів Радбезу ООН анексує територію однієї із засновниць ООН. А Кримську платформу, формат і мета якої деокупація Криму і захист прав кримчан, сама ООН ігнорує", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Джонсон провели зустріч у Мюнхені: Узгодили подальші спільні кроки на тлі агресії РФ. ФОТО

Зеленський (23653) Мюнхен (198)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
Что он неправильного сказал?
показати весь коментар
19.02.2022 17:04
+25
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО. Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати! Ворог має бачити українські прапори над Україною!
показати весь коментар
19.02.2022 17:00
+17
от саздателя "пасматреть в глаза" и "сойтись посередине" обвинения миру вьіглядят особенно умилительно
показати весь коментар
19.02.2022 17:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В зеркало посмотри
показати весь коментар
19.02.2022 17:11 Відповісти
Текст сам по себе хороший. Но тема текста гадская. Так что написан текст профи, но как бы не на часи.
показати весь коментар
19.02.2022 17:12 Відповісти
Молодець! Гарно консолідує, звинувачуючи захід.
Він що, навмисно це робить?
показати весь коментар
19.02.2022 17:09 Відповісти
авжеж
показати весь коментар
19.02.2022 17:14 Відповісти
"Щонайменше - анексія Криму і агресія проти моєї держави", - сказав Зеленський."

Джерело:

Пам'ятаю як ковбасило зрадогонів та бєніних пропагандонів, коли Зєлін попередник на міжнародних зустрічах казав "моя країна".

Те ж саме від клована вже Ок?
показати весь коментар
19.02.2022 17:10 Відповісти
Вьінипанимаааити, етадругоооое...
показати весь коментар
19.02.2022 17:14 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 17:15 Відповісти
Украина, чмо ты ублюдочное, не "твое государство" не "твоя держава". Украина - государство украинцев, а ты всего лишь временный исполняющий обязанности президента. причем очень херово исполняющий.
показати весь коментар
19.02.2022 17:10 Відповісти
тупое чмо, ещё что-то и воняет.
Или на Г+Г - там твои. Почему здесь трёшься и срёшь?
показати весь коментар
19.02.2022 17:24 Відповісти
В тебе?
Зєля, ти?
показати весь коментар
19.02.2022 17:17 Відповісти
да да.. Поищешь новые новые лица.. Я понимаю. пожрешь дерьма)) Но тебе ж не привыкать)) А насчет сроков зеленского тут ты абсолютно прав. У него уже не только 111 статья на лбу вытатуирована за вагнеровцев, там полный набор по всему УК)) Так что срок у него будет не один. Это точно.))
показати весь коментар
19.02.2022 17:26 Відповісти
У тебя скорее, коэффициент интеллекта 73
Полторы арахамии, так сказать.
показати весь коментар
19.02.2022 17:27 Відповісти
Перший раз скажу щось позитивне про нього, але він сказав а*уєнно.
показати весь коментар
19.02.2022 17:11 Відповісти
Виступ не дивився , цікаво в кінці своєї промови він поклянчив гроші " на дарогі " ?)
показати весь коментар
19.02.2022 17:11 Відповісти
про покушение на водителя шефира на этот раз не упоминал?
показати весь коментар
19.02.2022 17:11 Відповісти
якщо це все, що він сказав, то добре.

Притензій немає
показати весь коментар
19.02.2022 17:12 Відповісти
только б экспромтом ничего не прогундосил... ибо экспромт не его))))
показати весь коментар
19.02.2022 17:31 Відповісти













Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1495061798394998799 3 мин



Какая-то сволочь (и я подозреваю какая) крепко вбила в голову Зеленского недоверие к разведданным США. И он снова сегодня нёс ту жу ****ю в Мюнхене. В то самое время, когда на наших глазах путинский Гляйвиц пошагово развертывается именно так , как предупреждали союзники Украины.
показати весь коментар
19.02.2022 17:48 Відповісти
все по плану оно несет. Оно давно и целенаправленно хрипит антизападную риторику, ни слова плохого не говоря в адрес рашки и особенно Пуйла. Сегодня его главная задача - своими высерами максимально утомить западную коалицию, так как она мешает договорняку с Кремлем
показати весь коментар
19.02.2022 17:13 Відповісти
"західній коаліції" пора розчехлитись і вилізти зі своїх теплих піжам.
показати весь коментар
19.02.2022 17:16 Відповісти
вечер в хату - там зебло западной коалиции, которую ты почему-то взял в кавычки, ядерным оружием угрожает. еще вопросы есть?
показати весь коментар
19.02.2022 17:49 Відповісти
Тут такое дело, что у запада свой интерес в этом раскладе.
показати весь коментар
19.02.2022 17:16 Відповісти
1. который сходится с нашим. 2. есть выбор в данной ситуации
показати весь коментар
19.02.2022 17:50 Відповісти
Чуваки даже на английском c переводом нормальным пишут, что он два слова связать не может. И противоречит себе. Хотя некоторые и умиляются "какой лидер".
показати весь коментар
19.02.2022 17:14 Відповісти
НУ КТО ТО !!! ВСТАВТЕ ЕМУ КЛЯП В РОТ !!!!!!!!!!
показати весь коментар
19.02.2022 17:15 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 17:15 Відповісти
Та невже! Ти ж казав, що війна вигідна Порошенко. Що треба просто припинити стріляти, подивився в очі путлеру і побачив там бажання миру. Зеля, УЙДИ !!!!! УЙДИ!!!!
показати весь коментар
19.02.2022 17:17 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
показати весь коментар
19.02.2022 17:17 Відповісти
Не фанат Зеленського, але тут він 100% правий. ЄС без США це купка воєнних та економічних імпотентів.
показати весь коментар
19.02.2022 17:20 Відповісти
ну и шо - правильно сказал, потому что ВЫБОРА НЕТ!
показати весь коментар
19.02.2022 17:26 Відповісти
Демагогія та блюзнірство з вуст Зепоца.

Це той, хто "надо просто перестать стрелять" та "хочу просто посмотреть ему в глаза".
показати весь коментар
19.02.2022 17:28 Відповісти
Це,хіба,не воно тринділо про те що "Захід нагнітає","шкодить економіці"?! Це не той "величний" що хоче із вбивцею українців "зійтись посередині"?! Він вже назвав Росію агресором чи ще поки,"та сторона"!
показати весь коментар
19.02.2022 17:30 Відповісти
Підготуватись акторішка міг??? З якого дублю він ролі записував??? Що за слюнявий торопига???
Текст майже правильний, але я не почув жодного разу фамілію Путєн, як людини, яка винна у війні, загибелі українців та загрозі, що нависла над Україною та Світом.
Зате дуже багато було звинувачень вбік наших партнерів - мало вони роблять і не так.
Справа в тому, що ти не на концерті, перед пересічним населенням виступаєш, які поржали та пішли - тебе слухають політики, які пам´ятають що ти казав місяць тому, рік, три роки. Вони пам´ятають навіть те, за що ти забув і якщо Байден з Джонсоном почали без тебе робити кроки по захисту України, то в цьому винен ти, зелений клован. Тобі, зеленій макакє, промовчати, а ти вивалив свої комплекси меньшевартості на весь Світ… дорослим ти ніколи не станеш…
показати весь коментар
19.02.2022 17:33 Відповісти
Да уж... Сказано много красивых и правильных слов.
Но мир не идеален. Он постоянно совершенствуется и будет совершенствоваться.
А для того чтобы достичь чего то в настоящем - надо профессионально разбираться в текущем моменте.
Для того чтобы запад стал грудью за Украину - надо всего лишь чтобы он принял страну Украина за идентичную странам запада.
По простому, на стране Украина должен стоять маркер "свой".
Но в настоящее время на стране Украина не стоит вообще никакого маркера.
Украина - это и совок, и нет.
Украинв- это и представитель цивилизованного мира и нет.
Поэтому запад и даёт исключительно оружие сейчас, чтобы определиться кто есть кто Украина.
И надо признать, что 100% вина того, что запад не определился с Украиной лежит непосредственно на Зеленском.
Лакмусовой бумажкой определения свой-чужой по отношению к Украине был конкурс на прокурора САП.
Чтобы дать это понять запад максимально акцентировал на этом внимание: личное обещание Зе Байдену, запись в меморандуме с МВФ, многочисленные заявления американских и европейских чиновников. И что Зе? Вдупль отморлзился и провалил не только конкурс САП, но конкурс НАБУ.
Один из международников уже открытым текстом озвучил не своё персональное мнение, а коллективнре мнение запада - зелёная команда крышует коррупцию.
А выборочное правосудие - это совок и маркер "чужой" на всей стране, который лично вывел своей рукой Зе.
Требования потом этого же Зе к западу принять чужого в НАТО - это нонсенс.
Правда абсолютный дилетант этого факта даже близко не осознает.
Но в Украине есть 25 миллионов свободных людей с маркером "свои" для запада, и власть с маркером "чужие", предпочитающая совковое выборочное правосудие.
Таким образом неопределёное положение страны и стало основной и пл сути единственной причиной хотелок Путлера. Ведь он может попытаться силовым методом нарисовать совковый маркер.
Не факт, что получится и не факт, что не получится.
Но подвесил страну в подобное неизвестное положение лично Зе, при котором страна ни на йоту не продвинулась от совка к западу. А попыток и действий по созданию своего собственного зелённого совка было немерянно.
Только вот строительство этого зелёного совка не входит ни в планы Путлера, ни в планы запада, ни в планы украинского народа.
показати весь коментар
19.02.2022 17:33 Відповісти
Да, Зеленский основал ,,мягкую,, диктатуру ( насколько она может такой быть ) , выделил в обществе Зе своих , которым можно все , даже не слышит и не замечает оппозицию( Янучара и тот замечал), вселил в людей неуверенность и беспокойство ,, козлячим ,, законотворчеством, не скрываемой зависимостью от хозяина - Коломойского , бешеной безнаказанной коррупцией. Реформа судебной системы- ,, море слез,, И не понятная личная любовь к Путлеру , к Раше - желание имбецила ,, посмотреть в глаза,,..Он полтора года ни разу не назвал Путина оккупантом и убийцей и фашистом , наверное и никогда не назовёт - ну очень интеллигентный парень.....Сколько за год Украина могла сделать современного оружия - если бы этот комик не отдавал деньги олигархам и не закапывал бы в дороги за откаты. Почему его друзья комики- клоуны с нулевым интеллектом и слегка долбанутые - все в Правительстве???
показати весь коментар
19.02.2022 18:00 Відповісти
Зе полусовок. Беня махровый совок. Соответственно они и видят мир вокруг совковым.
Но совок может быть только один - кремлёвским. Квази совки это нонсенс.
А стоящий во главе совка клоун - это нечто из области фантастики для кремля.
И сколько бы не глядел в глазуи Путлера, для Путлера Зе может быть только и исключительно козлом отпущения. Путлер не потерпит ни конкуренции, ни такого унижения как общаться на равных с клоуном.
Зе дилетант. Абсолютный дилетант.
Дилетант во всех областях.
Дилетант, которфй всех учит жить. Прямо сейчас в Мюнхене.
показати весь коментар
19.02.2022 18:26 Відповісти
Люди с низким уровнем интеллекта и культуры прежде всего - всех , всему учат , особенно тому в чем не разбираются. У Зе , как и у Путлера - комплекс неполноценности , такие люди особенно опасны , так как ничего из этой жизни не берут - они никого не видят , ни к кому не прислушиваются. Завышенная самооценка и гордыня ( на пустом месте). Пустышка. Клоун может быть только клоуном.
показати весь коментар
19.02.2022 18:48 Відповісти
Нельзя недооценивать противника - это ведет к поражению как мега ошибка.
Одна из китайских мудростец
показати весь коментар
19.02.2022 20:05 Відповісти
Тут все правильно сказал иногда он и правильные вещи говорит, говорит правильно но часто подыгрывает роСоссии.
показати весь коментар
19.02.2022 17:37 Відповісти
Товариство! Ще раз закликаю поставити ЖОВТО-БЛАКИТНІ НА СВОЇХ ХАТАХ І АВТОМОБІЛЯХ. Ворог має бачити, що тут його не чекають!
показати весь коментар
19.02.2022 17:39 Відповісти
По сути он прав, надо было ещё и будапештским меморандумом по их очам проехаться!
показати весь коментар
19.02.2022 17:40 Відповісти
Про ООН все верно сказал. За США и Британию - там главы государств тратят все свое время и силы пытаясь остановить *****. И что они услышали? что они слышали на протяжении последнего месяца - что они нагнетают, дезинформируют, а сейчас еще их обвинили в эгоизме, равнодушии.
Зеленскому нужно фильтровать то что он хочет сказать, и то что нужно говорить сейчас.
А сейчас не время для таких речей.
показати весь коментар
19.02.2022 17:41 Відповісти
всё верно.
показати весь коментар
19.02.2022 17:54 Відповісти
Заяви, что наши земли не достанутся врагу, что все важные объекты и атомные станции заминированы ...
Это есть вынужденная крайняя мера, потому что наши гаранты безопасности не выполняют взятые на себя обязательства по обеспечению территориальной целостности Украины уже 8 лет!
3й ядерный потенциал не стоит десяти млрд кредитов, которые Украина обязана отдавать!
Против Ирана были введены в три раза белее тяжелые санкции, чем против наРФии!
Санкции должны динамически усиливаться через каждые 3 месяца, пока оккупанты не уберутся из Крыма и трети Донбасса.
показати весь коментар
19.02.2022 18:21 Відповісти
Паскуда, яка нічого не зробила для зміцнення обороноздатності країни, яка дозволяє дорозтягувати цю країну різним бєням, яка мимрила про "мір в глазах", заборонила давати відповідь на обстріли (і тепер пукнути боїться, коли ворог безкарно убиває воїнів і цивільних) ПОВЧАЄ і ВИМАГАЄ.
При цьому про агресора ні слова.
показати весь коментар
19.02.2022 18:25 Відповісти
Що там ще цвірінкає, цей зеленський?!як би ж він сам боровся з рф ! Замість цього, пригрів біля себе російськіх кротів, єрмака та інш. Навмисне провалив операцію з вагнерами...А тепер без стида каже, що ніхто нічого в світі не зробив! Як нам не повезло з ним, люди!
показати весь коментар
19.02.2022 18:43 Відповісти
очень не воспринимаю соплю как президента, но тут вроде он как раз все по делу сказал...надо давать пинка и наезжать на зажравшихся европейцев и заснувшего дедушку Байдена...иначе они 3ю мировую проспят
показати весь коментар
19.02.2022 21:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 