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Україна вимагає чесних відповідей про перспективи членства в ЄС і НАТО, - Зеленський на Мюнхенській конференції

Україна вимагає чесних відповідей про перспективи членства в ЄС і НАТО, - Зеленський на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив, що Україна вимагає чесних відповідей про перспективи членства в Європейському Союзі та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"8 років тому українці зробили свій вибір, багато хто віддав за нього життя. Невже через 8 років після цього Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року РФ переконує, що ми обрали хибний шлях, що в Європі на нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити й обґрунтовувати діями, що це неправда? Хіба не ЄС повинен сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України до Союзу? Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує прямих чесних відповідей?",- сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ відповів на виклик Росії глобальній безпеці умиротворенням, - Зеленський на Мюнхенській конференції

За його словами, щоб "справді допомогти Україні, західним країнам, не потрібно постійно говорити тільки про дати ймовірного вторгнення".

"Ми захищатимемо свою землю і 16 лютого, і 1 березня, і 31 грудня. Нам набагато більше потрібні інші дати. І всі чудово розуміють, які", - наголосив він.

"Це стосується і НАТО. Нам кажуть - двері відчинені. Але поки що - стороннім вхід заборонений. Якщо не всі члени альянсу хочуть бачити нас або всі члени альянсу не хочуть бачити нас, скажіть чесно. Відчинені двері - це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання. Хіба право на правду не входить у наші розширені можливості?",- додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк виділив Україні $530 млн підтримки, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23653) НАТО (6395) членство в НАТО (1711) Євросоюз (13306)


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Топ коментарі
+59
тебе просять саму малість. Перестаньте красти.
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19.02.2022 17:15
+29
знову дурачка включив...
З такою корупцією включають тільки в тайожний союз.
Татарови і дєрьмаки, які блокують антикорупційні органи це добре знають.
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19.02.2022 17:18
+29
и убрать из властей всех мастей, включая его опу, парашных кротов.
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19.02.2022 17:19
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дурной зипыд вышкребок
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19.02.2022 19:11 Відповісти
То есть когда тебе открыто сказали ПНХ, то это не честно?
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19.02.2022 19:33 Відповісти
Як только ЗЕ и его ЗЕшобла сядет по тюрьмам с конфискацией, так сразу Украину примут в НАТО. Я полностью поддерживаю
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19.02.2022 20:40 Відповісти
Покласти кілометр дороги и вкрасти на кількість цілого автобану, посадити два дерева, а заразом вкрасти на цілий ліс, довікати Паперєднику про тарифи, крадіжки бюджету, "Котли" і втрати на фронті, а заразом продовжувати "його" шлях, грабуючи українців у всіх напрямках. Дати "Вовину" тисячу, але мразотно диктувати людям, куди її "запхнути".
Пишатися підтримкою Європи, тим, що нам привезли зброю, інструкторів, розмістили поряд з нашими кордонами на всяк випадок військо, тим що за нас вступилися країни Великої сімки. А потім просто в обличчя їм усім показати середній палець і через губу прокаркати, що вони нас "ніхера" не підтримали?! Да ти, падлюка убога, вже стільки мільонів від Європи отримав, що офшори мали б репнути, як и пики в твоїх майбутніх однокамерників!
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19.02.2022 20:51 Відповісти
Господи, забери к себе єтого имбицила!
зЕлох, кто с коррупцию заменил мафией? Наверное Порох! Запад и НАТО у тебя писюниста должны спрашивать: когда Украина в НАТО и ЕС вступит и перестанешь мозги им ипать? У тебя вся т. н. "команда" из преступников-взяточников, не говоря про прошлое, без конверта никуда! Ты блин ради пахана Народа Игорька Валерьивича, всю Украину продать готов! Ты блин, не Порх тупорылую няшу№2 засунул и т.д. и т.п. ...!
Бобочка, так когда мы всё таки вступим в ЕС и НАТО???
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19.02.2022 21:38 Відповісти
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