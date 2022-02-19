Україна вимагає чесних відповідей про перспективи членства в ЄС і НАТО, - Зеленський на Мюнхенській конференції
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив, що Україна вимагає чесних відповідей про перспективи членства в Європейському Союзі та НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"8 років тому українці зробили свій вибір, багато хто віддав за нього життя. Невже через 8 років після цього Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року РФ переконує, що ми обрали хибний шлях, що в Європі на нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити й обґрунтовувати діями, що це неправда? Хіба не ЄС повинен сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України до Союзу? Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує прямих чесних відповідей?",- сказав Зеленський.
За його словами, щоб "справді допомогти Україні, західним країнам, не потрібно постійно говорити тільки про дати ймовірного вторгнення".
"Ми захищатимемо свою землю і 16 лютого, і 1 березня, і 31 грудня. Нам набагато більше потрібні інші дати. І всі чудово розуміють, які", - наголосив він.
"Це стосується і НАТО. Нам кажуть - двері відчинені. Але поки що - стороннім вхід заборонений. Якщо не всі члени альянсу хочуть бачити нас або всі члени альянсу не хочуть бачити нас, скажіть чесно. Відчинені двері - це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання. Хіба право на правду не входить у наші розширені можливості?",- додав Зеленський.
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Пишатися підтримкою Європи, тим, що нам привезли зброю, інструкторів, розмістили поряд з нашими кордонами на всяк випадок військо, тим що за нас вступилися країни Великої сімки. А потім просто в обличчя їм усім показати середній палець і через губу прокаркати, що вони нас "ніхера" не підтримали?! Да ти, падлюка убога, вже стільки мільонів від Європи отримав, що офшори мали б репнути, як и пики в твоїх майбутніх однокамерників!
зЕлох, кто с коррупцию заменил мафией? Наверное Порох! Запад и НАТО у тебя писюниста должны спрашивать: когда Украина в НАТО и ЕС вступит и перестанешь мозги им ипать? У тебя вся т. н. "команда" из преступников-взяточников, не говоря про прошлое, без конверта никуда! Ты блин ради пахана Народа Игорька Валерьивича, всю Украину продать готов! Ты блин, не Порх тупорылую няшу№2 засунул и т.д. и т.п. ...!
Бобочка, так когда мы всё таки вступим в ЕС и НАТО???