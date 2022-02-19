Україна може поставити під сумнів зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, - Зеленський в Мюнхені
Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, однак, якщо вони не відбудуться або за їхніми результатами не будуть ухвалені конкретні рішення щодо гарантій безпеки для України, то Київ може поставити зобов'язання країн-гарантів під сумнів.
"Я, як президент, вперше ініціюю проведення консультацій в рамках Будапештського меморандуму. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я - робимо це востаннє", - сказав він у суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він додав, що вже доручив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі скликати консультації.
"Якщо вони знову не відбудуться або за їхніми результатами не будуть ухвалені конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів", - сказав він.
Також Зеленський зазначив, що за відмову від третього в світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки.
"Зброї у нас немає. Як і безпеки. Немає і частини території, яка за площею більша за Швейцарію, Нідерланди або Бельгію. А головне - немає мільйонів наших громадян. Всього цього немає. Але дещо є. Це право. Право вимагати перейти від політики умиротворення на забезпечення гарантій безпеки і миру", - підсумував президент.
Будь ласка, зачекайте...
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2. все свои воинственные претензии Зеленский предъявляет нашим союзникам. Мол они недостаточно хорошо нас защищают.
3. Зеленский прямым текстом угрожает Западу выйти из Будапештского меморандума, намекая на создание ядерного оружия. Не России угрожает, а США и ЕС!
Перспектива: "гундосый псих с ядерной бомбой против другого такого же психа с ядерной бомбой".
Создать ЯО в Украине: нужны технологии, персонал и производственные мощности, а чтобы их построить - нужны суммы, превышающие годовой бюджет минобороны. И откуда такие суммы возьмутся, если главНаркомандующий заявил, что не может увеличить финансирование армии, потому что тогда не на что будет строить дороги?
К тому же и Кравчук, который не подписывал тот меморандум, и Кучма, который его подписал, не раз говорили, что Клинтон, Мэйджор и прочие подписавшие позже, что их обманули. После всего вышло так, что подписи руководителей могущественнейших ядерных государств НИЧЕГО НЕ СТОЯТ.
А сколько денег потратили США и СССР на создание ЯО?
И может ли позволить себе Украина потратить на это аналогичную сумму?
Сколько единиц нужно создать, чтобы получить потенциал, сравнимый с мордорским и в какую сумму это выльется?
И потенциал сравнимый с мордором нам создавать ни к чему. У Франции или даже Китая - вы думаете сравнимый с совком или США ядерный потенциал? Гляньте статистику. Да и нафига нам столько?) даже одной баллистической ракеты способной жахнуть где-то под Москвой достаточно для остужения пыла орков. Или хотя-бы бомбочки какой-то несчастной)
Он только афиша в том , что Украина сдала свой ядерный потенциал.
Порох 17 раз собирал консультации по БМ----кацапы не являлись, начнешь пугать союзников ЯО---останешься 1 на 1 с кацапами---может э
то и есть цель главзебила?
Короче впервые в четвёртый раз. Кто сказал, что зеля разучился шутить ?
Кроме того соседи совсем не обрадуются, что в географическом центре Европы вдруг возвели комбинат "Маяк".
Я пессимистичен в этом вопросе...
"Силу и честь" проталкивает Гордон, который называл Зюзю гением.
Зюзя, Гордон и Смешко прекрасно знают друг друга
А то, что несет с высокой трибуны Зеленский, называется "кусать руку, которая тебя кормит". Такое впечатление, что все его мысли и устремления сводятся к следующему:
- получить побольше денег для распила, якобы на дороги;
- посадить Порошенко;
- легализовать канабис.
Сын Жириновского солдат, а дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут , две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курок , кричат ,,за Родина за Папу !,,
Тут танк горящий на боку, а в нём Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу достав его несёт в сан блок,
Зюганов внук, Зюганов сын, наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт ,чтоб украинцы в НАТО не вступали!
Бегут в строю Ковальчуки и Ротенберги рядом,
И рвётся Миллер на прорыв во фланг с газпромовским отрядом!
Открыл глаза потом закрыл, что за фантастика творится!?
Наверно зря смотрел ТВ, вот хрень подобная и снится !!
ОТ ЩО ОЗНАЧАЄ ПРИПИНИТИ БАЛОВАТИСЬ СНІЖКОМ
ДОВОЛІ ЗДРАВІ СЛОВА.
Подивимося що буде далі, а ядерна зброя Україні пасувала би.
Бо Хмельницька АЕС у Нетішині за 100 км від самого Хмельницького.
Я ещё в школе говорил, что зря Украина отдала всё ядерное оружие, ох зря. Нужно было хоть что-то оставить на чёрный день, а то мало ли... Вдруг кто-то нападёт...
Что тогда при опытных упырях воровали миллионами , что сейчас при «новой, молодой, не искушённой команде» воруют миллионами !
Что тогда никто не сел, что сейчас никто не сидит …
Только вот улучшений никаких нет.
Или мы его в гаражах будем мастерить?
На этом всё.
ми не тупіші за Іран
Про допомогу Заходу... та легше всього " дати допомогу", але воювати(якщо щось) прийдеться таки українцям-просто виходу немає. Так що витягувати каштани з вогню прийдеться українцям і не факт, що ми їх скуштуємо.
Колись теж щось починалось з Мюнхена...Приїхав "крутий пацан" і нагнув Захід? Да ладно, Захід може і "передумати" про допомоги(хоча дуже вже проблемно-влізли і стратились достатньо, а результат...) Так що, не дуже вже і круто "сказано" , бо реакція може бути не такою, як очікують на Банковій. Вийти з ядерного клубу(примусили) легко, а от ввійти... так, що не тішмо себе великими надіями, для цього "працювали" всі попередні уряди-не пацанові це під силу.
А що лишається Україні? Крім ВІРИ І НАДІЇ в краще маже нічого...
Да всей своею кожей!
Но не в трехсотых, чтоб, сыны
И не в двухсотых тоже.
Чтоб все по телеку смотреть -
Чужой бедой не тронешь.
А чтобы санкции иметь?
Ну нет, бомбим Воронеж.
Уважно читаємо
1. Поважати
2. Не будем використовувати зброю
3. Утримуватись від економічного
тиску
4. надання допомоги ЯКЩО ЯЗ
5. не застосовувати ядерну
зброю
6. проводити консультації
Як бачимо будь-яких зобовязань, з вказанням мінімальних обємів, гарантій і т.д. і т.п. НЕМАЄ
Тобто держава Україна ТУПО віддалла ЯЗ на клаптик паперу, який написав студент на швидкоруч сидячи в туалеті.
ЧОМУ кучма не засуджений - НЕЯСНО. Крім того у чукчи були консультанти, відомства, і т.д.
Тобто всі ці старі пердуни віддали ГАРАНТІЮ за НУЛЬ.
По нормальному вони, як військові злочинці мають бути повішені. ВСІ хто приклав свою лапку до здачі зброї взамін ні на що.
Згадаймо 2 світову. ссср США допомагали конвоями, які доставляли в порти сотні тисяч тон вантажів, перепливаючи атлантику, втрачаючи кораблі, солдат та грузи. При цьому саме ссср активно допомагав німцям задовго до початку 2 світової. Навчав льтчиків, танкістів, підводників, артилеристів.... Окрім того ешелони з ссср доставляли вантажі до німеччии аж до 23 червня 1941. 2 світова почалась в 1939. ссср також долучився до окупації Польші.
АЛЕ цій країні допомагали лендлізом, хоча по всій лозіці цього не потрібно було робити. Хто підгодовує вовка який жере овець?
Рейтинг ему малость подпортил. Подымать надо. А доверчивых дурачков в стране много.
Щас перетрудится, бедняга, и на Сейшелы с гоп-компанией укатит отдыхать и поржать над наивными идиотами.
Типа никто ничего незнал, а тут Зюзик открыл всему миру глаза.
Но к Расее как одному из подписантов Будапештского меморандума у него что-то гораздо меньше претензий, чем к остальным.
С Расеей оно ж дружить готовится, как уже дружит с Бульбофюрером
Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323943/ розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.
Пряма мова: "Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/18/7324458/
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html
Верещук о НАТО:
Нам нельзя идти туда, где нас не ждут
https://news.liga.net/politics/news/nelzya-idti-tuda-gde-nas-ne-jdut-sluga-naroda---o-nato
Владимир Владимирович, заберите меня, ну хоть за долги, я вас очень прошу".
https://tsargrad.tv/news/vladimir-vladimirovich-zaberite-menja-hot-za-dolgi-zelenskij-obratilsja-k-putinu-neskolko-let-nazad_192275