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Україна може поставити під сумнів зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, - Зеленський в Мюнхені

Україна може поставити під сумнів зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, - Зеленський в Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, однак, якщо вони не відбудуться або за їхніми результатами не будуть ухвалені конкретні рішення щодо гарантій безпеки для України, то Київ може поставити зобов'язання країн-гарантів під сумнів.

"Я, як президент, вперше ініціюю проведення консультацій в рамках Будапештського меморандуму. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я - робимо це востаннє", - сказав він у суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він додав, що вже доручив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі скликати консультації.

"Якщо вони знову не відбудуться або за їхніми результатами не будуть ухвалені конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вимагає чесних відповідей про перспективи членства в ЄС і НАТО, - Зеленський на Мюнхенській конференції

Також Зеленський зазначив, що за відмову від третього в світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки.

"Зброї у нас немає. Як і безпеки. Немає і частини території, яка за площею більша за Швейцарію, Нідерланди або Бельгію. А головне - немає мільйонів наших громадян. Всього цього немає. Але дещо є. Це право. Право вимагати перейти від політики умиротворення на забезпечення гарантій безпеки і миру", - підсумував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ відповів на виклик Росії глобальній безпеці умиротворенням, - Зеленський на Мюнхенській конференції

Автор: 

Будапештська угода (126) Зеленський (23653)


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Топ коментарі
+65
Хоть я и ненавижу этого зелепрезенерезидента, но неужели хоть кто-то додумался на 9-м году войны озвучить это! Я хотел петицию составлять о том, что пора возвращать себе ЯО. Честно говоря, это первый раз я могу поддержать этого персонажа.
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19.02.2022 17:34
+46
Тогда и нам нужно обнулять. Отменять принятые законы в 1994м и восстанавливать ядерный потенциал.
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19.02.2022 17:33
+37
Вони не допомагати мають а виконувати зобовязання по гарнтіям. Тобто тут вже мали б стояти війська гарантів, а зброї завезено в 100 разів більше й куди серйознішої!
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19.02.2022 17:36
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1. Зеленский тщательно избегает обвинять Россию в агрессии. "Та сторона" и всё тут, даже слово "Россия" произнести боится.

2. все свои воинственные претензии Зеленский предъявляет нашим союзникам. Мол они недостаточно хорошо нас защищают.

3. Зеленский прямым текстом угрожает Западу выйти из Будапештского меморандума, намекая на создание ядерного оружия. Не России угрожает, а США и ЕС!

Перспектива: "гундосый псих с ядерной бомбой против другого такого же психа с ядерной бомбой".

Создать ЯО в Украине: нужны технологии, персонал и производственные мощности, а чтобы их построить - нужны суммы, превышающие годовой бюджет минобороны. И откуда такие суммы возьмутся, если главНаркомандующий заявил, что не может увеличить финансирование армии, потому что тогда не на что будет строить дороги?
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20.02.2022 22:26 Відповісти
Грошей немає, виробництва немає, сировини немає, ракетної програми немає, навіть ********** не виробляються, настомість всі гроші йдуть на дороги втридорога і от на 3 році правління воно заявляє що хоче ядерні ракети коли нам і ппо не дають... Це називається як посратися з союзниками від зекоманди.
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19.02.2022 21:48 Відповісти
Раніше прощали і зараз простять.
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19.02.2022 22:08 Відповісти
Вот кто готовил речь докладчику - Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств. Ну спросили бы у первых двух, тех кто сознательно оставил Украину без третьего в мире ядерного арсенала, старпёров - так нет, он их на переговоры посылал в Минск. А НАТО и Европа - все реформы по НАТО остановлены, и год презедент срывает назначение прокурора САП - там вроде идиоты и этого не знают. Речь популиста-клоуна.
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19.02.2022 21:52 Відповісти
Ну, раз Будапештский мИморандум не имеет юридической силы и подписанты не гарантировали безопасность Украины, то и Украина имеет право восстановить хоть како-то ядерный арсенал. Логика ведь очень простая.
К тому же и Кравчук, который не подписывал тот меморандум, и Кучма, который его подписал, не раз говорили, что Клинтон, Мэйджор и прочие подписавшие позже, что их обманули. После всего вышло так, что подписи руководителей могущественнейших ядерных государств НИЧЕГО НЕ СТОЯТ.
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19.02.2022 22:32 Відповісти
В таком формате - только нравственность и честь государств его подписавших. Вы напрасно сбрасываете со счетов кравчука - именно он и начал переговоры и постоянно продвигал рассмотрение и имплементацию договора. Создать ядерное оружие за неделю ни как не получится и за год и за пять лет. А вот вооружить свою армию новейшими системами обороны, включая крылатые ракеты любой дальности в место строительства дорого -вот задача гл.кома.
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19.02.2022 23:06 Відповісти
За пять лет не получится создать ? А за сколько лет создали его США и СССР при тогдашнем развитии науки и промышленности ?
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20.02.2022 03:17 Відповісти
Создание ядерного оружия включает в себя и испытания баллистической ракеты - где вы будете её испытывать.
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20.02.2022 05:45 Відповісти
З ракетої проще всього. У Південмаша є проект ОТРК Сапсан/Грім-2. Майже завершений. Треба $300 млн. для випробувань і початку масового виробництва. Дальність - 500 км. Горбулін сказав, що реально і до 1000 км довести. А це вже столиця московії.
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20.02.2022 15:00 Відповісти
У меня встречные вопросы.
А сколько денег потратили США и СССР на создание ЯО?
И может ли позволить себе Украина потратить на это аналогичную сумму?
Сколько единиц нужно создать, чтобы получить потенциал, сравнимый с мордорским и в какую сумму это выльется?
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20.02.2022 12:57 Відповісти
На той час Штатам проект ядерної зброї коштував відносно недорого - десь 1 млрд. тодішніх доларів. Головне тут інше: Штати вивезли з Германії у 1945 року фізиків ядерщиків і проектну документаці. Німці у 1944-1945 були на фінішній прямій у розробці ЯО. Ось америкоси їх і задіяли. Швидко довели свою програму до розуму і шмалянули по Японії.
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20.02.2022 15:08 Відповісти
Не забувайте що то були 40-50і роки. Вонибцли першопроходцями. Зараз все це зробити буде набагато простіше і швидше. Тим паче що Україна вже мала ядерну зброю і технології для того.
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04.12.2022 02:27 Відповісти
Так они изобретали новое оружие с нуля, чувствуете разницу? Нам же изобретать ничего не нужно. Всё технологии освоены и обкатаны украинцами за время совка.
И потенциал сравнимый с мордором нам создавать ни к чему. У Франции или даже Китая - вы думаете сравнимый с совком или США ядерный потенциал? Гляньте статистику. Да и нафига нам столько?) даже одной баллистической ракеты способной жахнуть где-то под Москвой достаточно для остужения пыла орков. Или хотя-бы бомбочки какой-то несчастной)
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04.12.2022 02:25 Відповісти
Меморандум- это не договор, а просто памятная записка.
Он только афиша в том , что Украина сдала свой ядерный потенциал.
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20.02.2022 00:30 Відповісти
Винуваті самі українці, які обрали президентом не патріота дисидента Чорновола, а комуніста Кравчука потім такого ж Кучму.. До 2014 року більшість була проти ядерної зброї та проти НАТО було 70% населення.. Ядерна зброя це десяти, сотні мільярдів долларів на утримання та розробку.( управління зброєю було все у Москві), те як хакери взламують наші державні сайти показують те, що так само можуть зламати будь що.. Щоб мати ядерну зброю треба не мати корупцію бо в такому випадку будемо ще бідніші.. треба мати потужні антихакерскі служби яких ми не маємо.. І в такому випадку ми якщо ми в супереч США та Заходу будемо мати Ядерну зброю, то Україна займе місце біля Ірану, РФ та Північною Кореї.. Ви цього хочете?? Розумний народ в 1991 році вибрав президента патріота та таких же депутатів обрав і втупили в НАТО, ось весь рецепт як оптимально захиститись від РФ та інших загроз.
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20.02.2022 14:02 Відповісти
Так я и пишу, что выступление клоуна- популиста. Согласен с вами и по Черноволу, и по обогащению ружейного атома и, что повлечёт за собой чёрная разработка оружия - вот только зачем всё эту ахинею нёс зеленский мне не понятно.
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20.02.2022 16:07 Відповісти
Значит Украина может вернуть ядерное оружие на вооружение, потому что других гарантий безопасности нету!
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19.02.2022 21:57 Відповісти
Нє ... Тут усі збудилися даремно. Можливо мається на увазі превентивні економічні і фінансові міри. Тіпа, заборонити користуватися доларом.
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19.02.2022 22:10 Відповісти
Ага, раскатал губу. Никто ничего не вернёт. Можно только втихаря самим бомбу сделать. Но при нынешней дебильной и продажной власти с долей агентов кремля это невозможно.
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20.02.2022 03:58 Відповісти
Вернуть не старое отданное оружие, а Украина для всего союза делала Ядерное оружие и ядерщики-физики говорят, что если поступит приказ, то дело полугода вернуть Украине ядерный статус!
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20.02.2022 13:14 Відповісти
Понятное дело, что у нас есть всё для создание атомной бомбы - ресурсы и специалисты. Не хватает только адекватного правительства.
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20.02.2022 17:03 Відповісти
Пустой треп НИ О ЧЕМ! Пиар и только....
Порох 17 раз собирал консультации по БМ----кацапы не являлись, начнешь пугать союзников ЯО---останешься 1 на 1 с кацапами---может э
то и есть цель главзебила?
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19.02.2022 22:27 Відповісти
"впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз."
Короче впервые в четвёртый раз. Кто сказал, что зеля разучился шутить ?
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19.02.2022 22:30 Відповісти
А когда это зеля умел шутить?
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20.02.2022 17:06 Відповісти
Если Ишак сделает хоть один реальный шаг в направлении возвращения статуса ядерной державы, то я его не буду называть Ишаком (зебилом, гандоном, педиком гнусавым и другими плохими словами). Расстраивает только, что он уже столько всего наобещал и не выполнил, что надежды на это мало.
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19.02.2022 22:55 Відповісти
ОН ишак потому что это голимый популизм.... На спижженные им бабки статус ядра не вернуть..А технологически для этого надо несколько лет.... А ему надо что-то делать сегодня, чтоб через несколько лет Украина ещё была... А он бьёт чечтку про ядро..при этом денег армии не даёт..ракетрные программы прикрыл , и сам говорит, что не поним ает чего хочет путин... ПРикинь ? Он не поним ает чего хочет путин. вот поэтому он ишак...
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19.02.2022 23:03 Відповісти
да тут даже не во времени дело. чисто технологически. Ни очищенного урана ни оружейного плутония нам никто не продаст. Его надо или очищать самим или как-то выковыривать из сборок в АЭС. Как только мы ковырнём поставляемые сборки, то Украине никто больше ни одного ТВЭЛа не продаст никогда. Придётся переходить на уголь и ветряки
Кроме того соседи совсем не обрадуются, что в географическом центре Европы вдруг возвели комбинат "Маяк".
Я пессимистичен в этом вопросе...
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19.02.2022 23:14 Відповісти
100% это текст на тупого внутреннего избирателя...для чего использована така высокая трибуна..сказано - лох.
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19.02.2022 23:20 Відповісти
Да хз. Внутреннему избирателю то что с этого? Скорее чтоб подписанты всяких меморандумов быстрее шевелились. Никому в мире не хочется ещё одну страну с ЯО. А чисто теоретически, учитывая научно-технический потенциал и имеющуюся промышленную добычу собственного урана, бомбу склепать можно. Может Штаты с Европой посмотрят на это и не будут доводить до истерики. Бомба ведь нужна не как самоцель, а для отражения агрессии.
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19.02.2022 23:30 Відповісти
Дійсно ... Довели людину до істерики, почав БМ згадувати ...
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20.02.2022 00:22 Відповісти
Чистая фантастика.
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20.02.2022 03:59 Відповісти
Головне без шоу, як з Медаедчуко
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19.02.2022 22:58 Відповісти
Это голимчый популизм..На это нужны годы....ПРедвыборная речь популиста - не более...
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19.02.2022 23:04 Відповісти
Иран за год сделал бомбу. А там обезьяны.
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19.02.2022 23:32 Відповісти
Не ворующие . Обезьяны ворам руки отрубают...ПОтому и бабки на бомбу у них были ...
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19.02.2022 23:52 Відповісти
угу ... ще трошки газу і нафти ... геть трошки ...
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20.02.2022 00:23 Відповісти
Думаете они её сами сделали? Без помощи китайских физиков-ядерщиков Ли Си Цина и Си Ни Цина?
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20.02.2022 00:29 Відповісти
Смiшко говорить ппро «Зобов'язання по Будапештському Меморандуму» вже 2 роки, аж тепер почула влада!
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19.02.2022 23:29 Відповісти
Влада не знає його.
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20.02.2022 04:01 Відповісти
Чего это она его не знает?
"Силу и честь" проталкивает Гордон, который называл Зюзю гением.
Зюзя, Гордон и Смешко прекрасно знают друг друга
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20.02.2022 12:12 Відповісти
Это говорит только о том, что и Смешко тоже не читал текст меморандума. Может хоть вы прочитаете, прежде чем о нем рассуждать? Тогда убедитесь, что и США и Великобритания его не то, что выполняют, а даже перевыполняют.
А то, что несет с высокой трибуны Зеленский, называется "кусать руку, которая тебя кормит". Такое впечатление, что все его мысли и устремления сводятся к следующему:
- получить побольше денег для распила, якобы на дороги;
- посадить Порошенко;
- легализовать канабис.
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20.02.2022 13:14 Відповісти
Ви значення слова -"меморандум" знаєте? Той документ не містить прямих, конкретних зобовязань будь якої країни підписантів до "зобов"язання захисту України". Там просто декларація що країни поважають та не будуть нападати. Так РФ і "не нападає", вона "захищає русскоговорящих". А США та Британія надає Україні зброю, кошти для захисту, а РФ санкції. Ні хто не підписувався, що США, чи Британія будуть воювати на українській землі.
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20.02.2022 13:51 Відповісти
Украина еще отп"здит Голиафа-путина, вот уведите !! И ядерная ракета не поможет!!
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19.02.2022 23:33 Відповісти
от это речь Президента. Ненавижу зелень, но мы в демократической стране живем. Еще бы добавил, что если кто к нам сунется сейчас, будем убивать всеми силами и средствами на своей земле
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19.02.2022 23:45 Відповісти
Мне ночью снился страшный сон, и в нём я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат, а дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут , две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курок , кричат ,,за Родина за Папу !,,
Тут танк горящий на боку, а в нём Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу достав его несёт в сан блок,
Зюганов внук, Зюганов сын, наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт ,чтоб украинцы в НАТО не вступали!
Бегут в строю Ковальчуки и Ротенберги рядом,
И рвётся Миллер на прорыв во фланг с газпромовским отрядом!
Открыл глаза потом закрыл, что за фантастика творится!?
Наверно зря смотрел ТВ, вот хрень подобная и снится !!
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20.02.2022 00:32 Відповісти
"Зброї у нас немає. Як і безпеки. Немає і частини території, яка за площею більша за Швейцарію, Нідерланди або Бельгію. А головне - немає мільйонів наших громадян. Всього цього немає. Але дещо є. Це право. Право вимагати перейти від політики умиротворення на забезпечення гарантій безпеки і миру", - підсумував президент. Джерело:
ОТ ЩО ОЗНАЧАЄ ПРИПИНИТИ БАЛОВАТИСЬ СНІЖКОМ
ДОВОЛІ ЗДРАВІ СЛОВА.
Подивимося що буде далі, а ядерна зброя Україні пасувала би.
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20.02.2022 01:22 Відповісти
Корейцам кацапы дали все готовое .
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20.02.2022 03:20 Відповісти
Без "совка" хрен бы что разработали. Первых специалистов прислали аж в 50-х, а первая действующая атомная бомба появилась у северных корейцев только в 90-х.
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20.02.2022 03:42 Відповісти
Естонська розвідка показала карту, на якій Львів позначений ціллю для ймовірного обстрілу з боку російських військ.
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20.02.2022 03:33 Відповісти
ничего удивительного. Целями будут те города, где есть важная инфраструктура, например военный аэродром, электростанции и т.д....
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20.02.2022 08:13 Відповісти
Це, мабуть, якась дивана естонська розвідка.
Бо Хмельницька АЕС у Нетішині за 100 км від самого Хмельницького.
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20.02.2022 09:37 Відповісти
кацапи ще не геть ******** щоб Атомну станцію бомбить.
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20.02.2022 10:12 Відповісти
уверен?
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20.02.2022 11:42 Відповісти
Це мапа об'єктів військової інфраструктури України. Тут нема ніяких цілей ймовірних атак.
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20.02.2022 16:03 Відповісти
Впервые в жизни одобряю действия зелоха.

Я ещё в школе говорил, что зря Украина отдала всё ядерное оружие, ох зря. Нужно было хоть что-то оставить на чёрный день, а то мало ли... Вдруг кто-то нападёт...
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20.02.2022 03:34 Відповісти
Житель мародер-сити прозрел.
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20.02.2022 05:17 Відповісти
Похоже на харакири. Беня загнан в угол. Поэтому писульки крайнего характера. Ясно что запад это восприймет, как угрозу ядерной войны. Лучше оно бы не умело читать. Вся суть позорного чтива. Чтобы понять что озвучило, надо понимать кто это ему написало и зачем
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20.02.2022 05:52 Відповісти
Со стороны Зели, это чистой воды пиар. Почему он "прозрел" на 3-м году своей каденции? Потому что ему пора со своей бандой на выход! Хотя я допускаю мысль что Порошенко об этом мог вспомнить на 1-м году войны. Но крупному международнику было не до Будопештского Меморандума. Он свою фабрику в "Слепой Траст" сдавал.
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20.02.2022 06:46 Відповісти
Дело в том что Зеленский приходил не политиком, а команду набирали из случайных людей. Естественно нужно время чтобы разобраться во всей этой кухне. По крайней мере у него получается не хуже чем у тех упырей которые были до него.
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20.02.2022 07:41 Відповісти
Конечно у него получается не хуже …
Что тогда при опытных упырях воровали миллионами , что сейчас при «новой, молодой, не искушённой команде» воруют миллионами !
Что тогда никто не сел, что сейчас никто не сидит …
Только вот улучшений никаких нет.
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20.02.2022 10:13 Відповісти
это было понятно еще тогда когда его подписали.
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20.02.2022 07:33 Відповісти
Более 40 отраслей (не предприятий, а именно отраслей) должны работать, как часы, чтобы создать ядерное оружие.

Или мы его в гаражах будем мастерить?

На этом всё.
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20.02.2022 07:35 Відповісти
Так его отдали, не потому что дали какие-то гарантии взамен, а потому что пригрозили чуть не международной изоляцией(по крайней мере экономической) в случае отказа, насколько я помню - а меморандум, это так - филькина грамота...
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20.02.2022 07:56 Відповісти
Дивлячись на результати Будапештського меморандуму Іран та інші країни цілком справедливо не хочуть бути в подібній ситуації
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20.02.2022 08:03 Відповісти
не варто шантажувати захід відновленням ядерної зброї тим більше що це неможливо
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20.02.2022 09:07 Відповісти
а то що? занепокояться? )))

ми не тупіші за Іран
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20.02.2022 09:34 Відповісти
Країна, яка не може себе захистити перестає бути суб'єктом, просто перетворюється на об'єкт чийогось впливу. З Україною зробили те саме... світ зацікавлений тільки як територією і ринком збуту, зоною впливу(дуже вже лакомий кусок). Про людей мова не йдеться, вся ця "дипломатична" говорильня тільки прикриття. Всі ці "меморандуми, договори, домовленості" не що інше, як ширма.
Про допомогу Заходу... та легше всього " дати допомогу", але воювати(якщо щось) прийдеться таки українцям-просто виходу немає. Так що витягувати каштани з вогню прийдеться українцям і не факт, що ми їх скуштуємо.
Колись теж щось починалось з Мюнхена...Приїхав "крутий пацан" і нагнув Захід? Да ладно, Захід може і "передумати" про допомоги(хоча дуже вже проблемно-влізли і стратились достатньо, а результат...) Так що, не дуже вже і круто "сказано" , бо реакція може бути не такою, як очікують на Банковій. Вийти з ядерного клубу(примусили) легко, а от ввійти... так, що не тішмо себе великими надіями, для цього "працювали" всі попередні уряди-не пацанові це під силу.
А що лишається Україні? Крім ВІРИ І НАДІЇ в краще маже нічого...
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20.02.2022 09:24 Відповісти
Да ...
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26.03.2022 01:06 Відповісти
Хотят ли русские войны?
Да всей своею кожей!
Но не в трехсотых, чтоб, сыны
И не в двухсотых тоже.

Чтоб все по телеку смотреть -
Чужой бедой не тронешь.
А чтобы санкции иметь?
Ну нет, бомбим Воронеж.
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20.02.2022 09:33 Відповісти
Біда в тому, що ГАРАНТІЙ там нема. Прочитайте текст. За таке саджають довічно або страчують. Це не просто державна зрада, це 100 державних зрад.
Уважно читаємо
1. Поважати
2. Не будем використовувати зброю
3. Утримуватись від економічного
тиску
4. надання допомоги ЯКЩО ЯЗ
5. не застосовувати ядерну
зброю
6. проводити консультації

Як бачимо будь-яких зобовязань, з вказанням мінімальних обємів, гарантій і т.д. і т.п. НЕМАЄ
Тобто держава Україна ТУПО віддалла ЯЗ на клаптик паперу, який написав студент на швидкоруч сидячи в туалеті.
ЧОМУ кучма не засуджений - НЕЯСНО. Крім того у чукчи були консультанти, відомства, і т.д.
Тобто всі ці старі пердуни віддали ГАРАНТІЮ за НУЛЬ.
По нормальному вони, як військові злочинці мають бути повішені. ВСІ хто приклав свою лапку до здачі зброї взамін ні на що.
Згадаймо 2 світову. ссср США допомагали конвоями, які доставляли в порти сотні тисяч тон вантажів, перепливаючи атлантику, втрачаючи кораблі, солдат та грузи. При цьому саме ссср активно допомагав німцям задовго до початку 2 світової. Навчав льтчиків, танкістів, підводників, артилеристів.... Окрім того ешелони з ссср доставляли вантажі до німеччии аж до 23 червня 1941. 2 світова почалась в 1939. ссср також долучився до окупації Польші.
АЛЕ цій країні допомагали лендлізом, хоча по всій лозіці цього не потрібно було робити. Хто підгодовує вовка який жере овець?
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20.02.2022 10:54 Відповісти
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20.02.2022 11:29 Відповісти
Навіщо та ЯЗ, якщо навіть байрактари страшно застосовувати, щоб не провокувати?
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20.02.2022 12:25 Відповісти
Що він того разу про Шефиря з високой трібуни брехав, що цього разу знову з високой трібуни брехав. Все це не для іноземців а для внутрішнього споживача, тобто для піару
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20.02.2022 12:31 Відповісти
а Петро одобріл
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20.02.2022 15:56 Відповісти
Зюзя пытается перегавкать то, что нагадил глава фракции Слуг уродов Арахамия.

Рейтинг ему малость подпортил. Подымать надо. А доверчивых дурачков в стране много.
Щас перетрудится, бедняга, и на Сейшелы с гоп-компанией укатит отдыхать и поржать над наивными идиотами.

Типа никто ничего незнал, а тут Зюзик открыл всему миру глаза.
Но к Расее как одному из подписантов Будапештского меморандума у него что-то гораздо меньше претензий, чем к остальным.

С Расеей оно ж дружить готовится, как уже дружит с Бульбофюрером
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20.02.2022 13:11 Відповісти
ВИСТУПАЮЧИ В РАДІ, РЕЗНІКОВ ВКОТРЕ НАГОЛОСИВ, ЩО АГРЕСІЯ УКРАЇНИ ЩОДО БІЛОРУСЬКОГО НАРОДУ НЕМОЖЛИВА В ПРИНЦИПІ, АДЖЕ ЗА ТАКЕ "НАС ПРОКЛЯНУТЬ НАШІ НАЩАДКИ".

Міністр розповів про практичні кроки, які здійснюють оборонні відомства обох країн. Зокрема після https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323943/ розмови міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

Пряма мова: "Український аташе з питань оборони наступного ж дня після нашої розмови відвідав навчання у Білорусі. 16 лютого ми приймали на Рівненщині білоруського аташе з питань оборони, який спостерігав за нашими навчаннями.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/18/7324458/
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20.02.2022 13:13 Відповісти
Зеленский о НАТО: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут.

https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-nado-li-nam-v-es-i-nato-ya-nikogda-ne-hozhu-v-gosti-esli-menya-ne-zovut-ne-hochu-chuvstvovat-sebya-ushcherbnym-611856.html

Верещук о НАТО:

Нам нельзя идти туда, где нас не ждут

https://news.liga.net/politics/news/nelzya-idti-tuda-gde-nas-ne-jdut-sluga-naroda---o-nato
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20.02.2022 13:14 Відповісти
"Я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя - да что там моя! - судьба всей Украины, - хватаясь за сердце заявил комик. -

 Владимир Владимирович, заберите меня, ну хоть за долги, я вас очень прошу".
https://tsargrad.tv/news/vladimir-vladimirovich-zaberite-menja-hot-za-dolgi-zelenskij-obratilsja-k-putinu-neskolko-let-nazad_192275
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20.02.2022 13:15 Відповісти
МИРУ МИР ВОЙНЕ ВОЙНА !!! Я РАКЕТА САТАНА !)
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20.02.2022 13:52 Відповісти
Порохоботи масово хвалять блазня... Чи переживе "батько нації" такий підлий удар нижче пояса по рейтингу?
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20.02.2022 14:46 Відповісти
Хтось написав у чаті, що Іран зробив ядерний боєзаряд за 1 рік. З Вікіпедії: Ядерна програма Ірану була розпочата в 1950-х роках при підтримці https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сполучених Штатів в рамках програми https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1 Атоми за мир https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83#cite_note-1 [1] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83#cite_note-2 [2] . Сполучені Штати і країни Західної Європи брали участь в ядерній програмі Ірану до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96 Ісламської революції 1979 р. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83#cite_note-iranaffairs-blasts-3 [3] КНДР. Роботи зі створення ядерної зброї були початі в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1970-%D1%96 1970-их роках. У https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1974 1974 році https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 КНДР вступила в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95 МАГАТЕ . У тому ж році Пхеньян звернувся за допомогою в створенні ядерної зброї до КНР; північно-корейські фахівці були допущені на китайські полігони.
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20.02.2022 14:52 Відповісти
Той хто радить Зеленському цю пургу, або ідіот, або на зарплаті у пуйла
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20.02.2022 15:43 Відповісти
а ви читали мінські угоди ? нема запитань ?
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20.02.2022 15:59 Відповісти
А крутий хлопець із загнутого бивня не в курсі що тоді ми зробимо менше доріг. Хоча якщо вчителям зменшити зарплату вдвічі хай не жирують а живуть на 2000 баксів в місяць то гроші можна знайти.
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20.02.2022 16:06 Відповісти
... ему надо перепрофилироваться и приобщиться к Зе-лёному З-мию: тогда появяться новые нарративы в его Программных Катетов, типа Пресную Воду в Засушливые Раёны
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21.02.2022 07:45 Відповісти
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