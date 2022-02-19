УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7653 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
22 627 47

Глава МВС Монастирський та група іноземних журналістів потрапили під обстріл російських окупантів на Донбасі

Під обстріл російських окупантів потрапив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та група іноземних журналістів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав радник керівника МВС Антон Геращенко.

Він відзначив: "Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, група народних депутатів, а також 25 іноземних журналістів щойно потрапили під міноментний обстріл на позиції 30 Бригади в районі смт Новолуганського. Дивом ніхто не постраждав.
Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America та інших світових медіа змогли переконатися, хто насправді готується до наступу на мирну Україну, а хто готується до оборони".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група депутатів та іноземних журналістів потрапила під обстріл військ РФ у районі Світлодарська. ВІДЕО+ФОТО

Також Геращенко опублікував список представників ЗМІ, які були на місці пригоди.

Глава МВС Монастирський та група іноземних журналістів потрапили під обстріл російських окупантів на Донбасі 01

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354) Монастирський (392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+36
alim ansarov


@alimansarov

·
https://twitter.com/alimansarov/status/1494957879907991552 6 ч



Во время первой чеченской войны я недоумевал почему за нас воюют украинские добровольцы. Гораздо позже я уяснил, что они воевали за себя!
показати весь коментар
19.02.2022 17:36
+24
Не важливо. Головне, що були люди які ще тоді усвідомлювали шо з себе представляє кацапсяче лайно.
показати весь коментар
19.02.2022 17:46
+21
Сегодня мы могли лишиться Арахамии и Монастырского. Неудачный день.
показати весь коментар
19.02.2022 17:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
alim ansarov


@alimansarov

·
https://twitter.com/alimansarov/status/1494957879907991552 6 ч



Во время первой чеченской войны я недоумевал почему за нас воюют украинские добровольцы. Гораздо позже я уяснил, что они воевали за себя!
показати весь коментар
19.02.2022 17:36 Відповісти
І скільки їх було? Жменька. УНА-УНСО.
показати весь коментар
19.02.2022 17:41 Відповісти
Не важливо. Головне, що були люди які ще тоді усвідомлювали шо з себе представляє кацапсяче лайно.
показати весь коментар
19.02.2022 17:46 Відповісти
В Грузии тоже была "жменька" украинских добровольцев против кацапии в Абхазии, эта "жменька" лупанула кацапню так, что даже Ельцин звонил Кравчуку жаловался и требовал вывести их из Грузии, Кравчук, как не странно, послал уго *****
показати весь коментар
19.02.2022 17:54 Відповісти
08.08.08 во время этого конфликта после первого дня боев "горишь, бубновый!" сверхдержавные решили больше не летать, от греха подальше
показати весь коментар
20.02.2022 00:25 Відповісти
Да ладно… По версии рашка ТВ один Кролик Джихада вырезал больше русни, чем все чеченские бойцы…
показати весь коментар
19.02.2022 18:26 Відповісти
Та Агрохімії орден потрібно видати, що журналісти таких СМІ попали під обстріл разом з ним.
показати весь коментар
19.02.2022 17:36 Відповісти
Журналісти найвпливовіших видань світу. Пуйло добавив собі кілька пунктів папулярності. Акули пера як розпишуть... Але санкції потом.
показати весь коментар
19.02.2022 17:44 Відповісти
Адін вапрос - нахіра там був Агрохімія ?

Вєртольот МВД, тобто Монастирського - з ним все ясно.

Агрохімія там нах ?

Свідоцтво УБД отримати ?
показати весь коментар
19.02.2022 18:30 Відповісти
Проверить фейки.
показати весь коментар
19.02.2022 20:09 Відповісти
то депутати верховної ради з журналістами, тепер міністр вутрішніх справ з журналістами попали під обстріл..наче по одному сценарію вивозили журналюг і за дивом не попадали в них...
хто наступний вивозитиме журналістів, щоб пережили і написали після цього?
напевне офіси президента та прокурора
показати весь коментар
19.02.2022 17:47 Відповісти
цікаво що арахамія втікав у перших рядах залишивши позаду жінок кореспондентів.
показати весь коментар
19.02.2022 18:59 Відповісти
Он прикрывался что ли иностранцами?
показати весь коментар
19.02.2022 17:37 Відповісти
это тот моня стырский, который недавно грозно заявлял, что не чего-то там не допустит?
показати весь коментар
19.02.2022 17:40 Відповісти
Сегодня мы могли лишиться Арахамии и Монастырского. Неудачный день.
показати весь коментар
19.02.2022 17:40 Відповісти
это сверху падали фейки СNN
показати весь коментар
19.02.2022 17:44 Відповісти
Единственный и уникальный раз сегодня, когда пожалел, что Лугандон не попал в цель
показати весь коментар
19.02.2022 17:45 Відповісти
Ага.
показати весь коментар
19.02.2022 17:47 Відповісти
Там еще безуглая была.....эх....
показати весь коментар
19.02.2022 19:11 Відповісти
А чого на скріні дата 18?
показати весь коментар
19.02.2022 17:41 Відповісти
Це мабуть та група яку возили дитячий садок знімати.
показати весь коментар
19.02.2022 17:45 Відповісти
А Трухин с собой взял ? Тот, как Сусанин, отвёл бы их в лес....
показати весь коментар
19.02.2022 17:42 Відповісти
абхазохамия уже выступил, что нужно разобраться с провокацией?... кто стрелял, куда стрелял...
показати весь коментар
19.02.2022 17:42 Відповісти
А німці там є? "Бургерам " було б корисно пару разів від страху обісратись .
показати весь коментар
19.02.2022 17:43 Відповісти
Як мінімум журналісти двох найвпливовіших німецьких видань.
показати весь коментар
19.02.2022 17:45 Відповісти
із скріна зверху не зрозуміло:
там щось обведено червоним колом, мабуть
"фейкомьотчики із СNN та прочіє ворожі ЗЄ-льним піндоси"
показати весь коментар
19.02.2022 17:48 Відповісти
нe факт що бургeрам то покажуть
показати весь коментар
19.02.2022 17:56 Відповісти
В том-то и дело...
показати весь коментар
19.02.2022 18:10 Відповісти
все! зараз вєрховний гівнокомандувач всіх нагородить і присвоїть позачергові звання. про те, що вони вже УБД ні в якого сумніву немає.
показати весь коментар
19.02.2022 17:43 Відповісти
Монастирському героя України!
Скільки разів воно всралося?
показати весь коментар
19.02.2022 17:44 Відповісти
Тоха прокоментував Ну,ви поняли...
показати весь коментар
19.02.2022 17:45 Відповісти
Цікаво,а монастирський та його челядь

рідким,а чи твердим в штани наклали???
показати весь коментар
19.02.2022 17:52 Відповісти
ботва в комментах радуется.
показати весь коментар
19.02.2022 17:57 Відповісти
ну что вы как маленькие? Надо крикнуть пароль: перестаньте стрелять - и всё... Можно выходить из подвала. Только сразу, не задерживаясь
показати весь коментар
19.02.2022 18:00 Відповісти
Да ,ветеранів та учасників поприбавилось!
показати весь коментар
19.02.2022 18:14 Відповісти
Всі напади Росії останніх днів та особливо цей буде використано проти Кремля по максимуму. Одне діло для журналістів писати про обстріли, роблячи копіпасти чи огляди, інтерв'ю зі свідками тощо - і зовсім інше виявитися самому мішенню російсько-фашистського обстрілу. Дивом вцілілою.
Наслідки не забаряться.

А ТИМ ЧАСОМ...

Диктор одного з центральних польських каналів весело повідомив, щоб громадяни не думали навіть влазити до військових колон під час їх руху. Бо вага військової техніки кільканадцять або кількадесят тон, гальмує вона з особливостями, і непрошений автомобіль, який влізе в колону, піде на утилізацію.
Глядачі добре зрозуміли, що автомобіль піде на металолом разом з тупим водієм.
показати весь коментар
19.02.2022 18:21 Відповісти
..жаль Зели Супермена там не было, он бы им всем показал, что покушал перед этим ну или как "сдал анализы" после этого..
показати весь коментар
19.02.2022 18:21 Відповісти
а теперь обезьяна пустьназовет их скобеевыми
показати весь коментар
19.02.2022 18:27 Відповісти
О, тут статусом УБД не обійдеться! Такий подвиг потягне на Героїв України.
показати весь коментар
19.02.2022 18:40 Відповісти
какая косорукая св* не попала в арахамию?
показати весь коментар
19.02.2022 19:30 Відповісти
ВИДЕО ОБСТРЕЛА https://www.youtube.com/watch?v=uc75ZcBD6jg https://www.youtube.com/watch?v=uc75ZcBD6jg


Монастырский хорошо в придорожной грязюке повалялся. Наверное, первый раз за время войны под обстрелом
показати весь коментар
19.02.2022 20:44 Відповісти
То, что Монастырский попал под обстрел - это ему справедливая, но не доведенная до конца кара. Которая обязательно его еще настигнет. За то, что он как Трухина, укрывает известных ему оборотней в полиции Днепра.
Я лично ему написал семь заявлений. А с него никакого толку!
показати весь коментар
19.02.2022 20:56 Відповісти
Журналистов CNN надо было заранее предупредить, что на всякий случай им заказали катафалки.
показати весь коментар
19.02.2022 21:14 Відповісти
хз чого. але якось як почув про дяпутатів, захотілось щоб ворог влучив.
показати весь коментар
19.02.2022 23:07 Відповісти
Для чого журналістів з собою потягли, попіаритись? Краще б весь депутатський корпус туди вивезли. Шансів порадувати українців у бойовиків було б більше.
показати весь коментар
20.02.2022 16:37 Відповісти
 
 