Глава МВС Монастирський та група іноземних журналістів потрапили під обстріл російських окупантів на Донбасі
Під обстріл російських окупантів потрапив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та група іноземних журналістів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав радник керівника МВС Антон Геращенко.
Він відзначив: "Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, група народних депутатів, а також 25 іноземних журналістів щойно потрапили під міноментний обстріл на позиції 30 Бригади в районі смт Новолуганського. Дивом ніхто не постраждав.
Журналісти CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America та інших світових медіа змогли переконатися, хто насправді готується до наступу на мирну Україну, а хто готується до оборони".
Також Геращенко опублікував список представників ЗМІ, які були на місці пригоди.
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@alimansarov
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https://twitter.com/alimansarov/status/1494957879907991552 6 ч
Во время первой чеченской войны я недоумевал почему за нас воюют украинские добровольцы. Гораздо позже я уяснил, что они воевали за себя!
Вєртольот МВД, тобто Монастирського - з ним все ясно.
Агрохімія там нах ?
Свідоцтво УБД отримати ?
хто наступний вивозитиме журналістів, щоб пережили і написали після цього?
напевне офіси президента та прокурора
там щось обведено червоним колом, мабуть
"фейкомьотчики із СNN та прочіє ворожі ЗЄ-льним піндоси"
Скільки разів воно всралося?
рідким,а чи твердим в штани наклали???
Наслідки не забаряться.
А ТИМ ЧАСОМ...
Диктор одного з центральних польських каналів весело повідомив, щоб громадяни не думали навіть влазити до військових колон під час їх руху. Бо вага військової техніки кільканадцять або кількадесят тон, гальмує вона з особливостями, і непрошений автомобіль, який влізе в колону, піде на утилізацію.
Глядачі добре зрозуміли, що автомобіль піде на металолом разом з тупим водієм.
Монастырский хорошо в придорожной грязюке повалялся. Наверное, первый раз за время войны под обстрелом
Я лично ему написал семь заявлений. А с него никакого толку!