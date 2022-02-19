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Зеленський в Мюнхені: Пропоную скликати саміт постійних членів Радбезу ООН, Туреччини та Німеччини

Зеленський в Мюнхені: Пропоную скликати саміт постійних членів Радбезу ООН, Туреччини та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський пропонує скликати саміт держав - постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) - за участю Туреччини та Німеччини.

"Я пропоную скликати саміт держав - постійних членів Радбезу ООН за участю Туреччини та Німеччини з метою вирішення викликів безпеки в Європі та напрацювання нових, дієвих гарантій безпеки для України. Гарантій сьогодні, доки ми не є членами оборонного Альянсу і, фактично перебуваємо в сірій зоні – у вакуумі безпеки", - сказав він у суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.  

Щодо того, що ще країни-партнери України можуть зробити для неї в умовах російської агресії, президент зазначив: "продовжити дієво підтримувати Україну, її стійкість і обороноздатність, почати дискусію про надання Україні чіткої європейської перспективи, відкрити доступні для країн-кандидатів інструменти підтримки, якнайшвидше ухвалити рішення щодо чітких і осяжних часових рамок вступу України в НАТО, а також всебічно підтримати економічну стійкість і трансформацію в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може поставити під сумнів зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, - Зеленський в Мюнхені

Автор: 

Німеччина (7316) Зеленський (23653) Туреччина (3488) Радбез ООН (850)


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Топ коментарі
+18
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО. Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати! Ворог має бачити українські прапори над Україною!
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19.02.2022 17:45
+13
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ЄТО ХОРОШО!!! НО, "УКА, НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО !!!
СОЗДАВАТЬ - НЕ ОТДАВАТЬ !!!
Я ВСЕГДА СЧИТАЛ ЧТО КРАВЧУК И КУЧМА ДВА БЕЗВОЛЬНИХ ПОЦА, СЦЫКУНА И ПРЕДАТЕЛЯ !!
ДОБРОВОЛЬНО ОТДАТЬ ПРАВО НА ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ - ЭТО НАДО БЫТЬ БЕЗПРЕНЦЫПНЫМ ИДИОТОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТО В УГОДУ ЛИЧНЫМ ИНТЕРЕСАМ И СВОЕЙ ТРУСОСТИ ПОСТАВИЛИ ПОД УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ !!!
ПОЗОР УБОГИМ КУЧМЕ И КРАВЧУКУ !
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19.02.2022 17:46
+12
Щоб здійснити запропоноване зеленським нам потрібний новий президент , уряд і парламент.
Візьмемо тимчасовий склад зі штатів ?
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19.02.2022 17:46
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Сторінка 2 з 2
для этого нружно мобилизовать много стран-участниц ООН.А подавляющее большинство из тних выбрали позицию ожидающего наблюдателя со стороны...Кроме того,нужно поднять первичные уставные обязательства стран,создавших ООН с прописанными обязательствами сторон,а для этого нужна ревизия соответствия положений нынешнего состояния ООН к уставному.
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19.02.2022 17:54 Відповісти
А чим Ющенко був поганий? Він перший, хто почав робити Україну українською і почав вживати термін нація. Змінив вектор на Захід.
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19.02.2022 18:09 Відповісти
Ющенко як і Порох, все ніби робили правильно, але нерішуче і невпевнено, при цьому маючи величезну довіру і можливості реформувати все. І оточили себе любими друзями замість спеціалістів.
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19.02.2022 18:17 Відповісти
Послушал только что выступление Зеленского. Было очень патриотичным, очень ярким и сильным. Эмоционально и артистично. Чего стоят только заявления про Будапештский меморандум... Но чтоб был результат от выступления, нужно готовить почву для этого месяцами и годами. А в данном случае его выступление это как заявление мужчины женщине, как много удовольствий она получит или не получит, если не будет с ним, без каких-либо реальных действий, которые показывают серьёзность его слов. А его заяления не фоне всей фигни, что он делал, делает и будет делать - это просто бла бла бла, без действий, для того, чтоб в Украине сказали, какой он молодец и рейтинг вырос.
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19.02.2022 17:52 Відповісти
Украина должна думать о своем ракетном щите
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19.02.2022 17:55 Відповісти
бо він 2 роки думав, що він досі в кварталі. А тепер, коли приперло, проснувся. Хай краще так, ніж би вийшов, скромно подякував за підтримку і пішов.
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19.02.2022 17:56 Відповісти
Не варто сприймати його слова як наміри діяти. Він говорить одне, а робить протилежне.
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19.02.2022 18:04 Відповісти
нічого зараз більшого не зробиш.
Подякуємо, що він не сказав, що це США провокує війну.
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19.02.2022 18:09 Відповісти
прокинувся
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20.02.2022 10:30 Відповісти
деньги идут , оружие дают , поддержка сумашедшая ....... что не так ?
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19.02.2022 17:57 Відповісти
точно не завдяки Зе)
він нічого не просив)
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19.02.2022 18:10 Відповісти
ну якщо він на всіх переговорах та ті хто в його команді , то завдяки Порошенку , чи кому ?
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19.02.2022 18:14 Відповісти
може "завдяки" пуйлу, який вирішив розв'язати велику війну?
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19.02.2022 18:15 Відповісти
вам відніше напевно
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19.02.2022 18:21 Відповісти
Президент не той, всього-навсього...
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19.02.2022 18:11 Відповісти
не так то, что у него в голове. Этого не исправят никакие хорошо написанные речи и помощь партнеров. И помощь дают не зеленскому, а народу Украины. Все партнеры все понимают. Они видели, как в Штатах выбрали Трампа-популиста, как делали это в других странах. Понимают, сколько денег вложила россия и олигархи, чтоб убрать Порошенко из власти. И как трудно охлосу было устоять перед обещаниями аля 4000 долларов. И как взрослые люди, дают второй шанс детям Украины (73%) повзрослеть и выбрать снова профессионалов. Так и скажу, Порошенко и команду.
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19.02.2022 18:13 Відповісти
а кто говорит что ему дают ? он вообще к этой помощи не причастен ? в Мюнхене на трибуне то же народ Украины ?
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19.02.2022 18:19 Відповісти
Любой человек, может прочитать написанную спичрайтерами речь, и большинство людей может это сделать не хуже, чем он. Но к сожалению тот, кто мог это сделать с пониманием того, что там написано сейчас не там. Помощь дают вопреки, а не благодаря действиям зеленского. Это он в речах говорит, давайте нам помощь. А премьер Канады говорил недавно, что у нас не просят, а мы бы хотели дать. После скандала, они попросили и нам дали.
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19.02.2022 18:47 Відповісти
у нас такого человека нет уже шесть президентских сроков . На счёт вопреки не соглашусь , не можем мы всё знать что там происходит .
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19.02.2022 18:59 Відповісти
В этом то и проблема. Они каждый день должны выходить, рассказывать, информировать, объяснять, что происходит точно. А эта власть великих коммуникаторов не рассказывает и не объясняет, и не разъясняет.
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19.02.2022 19:04 Відповісти
Гроші в кредит, а зброя - ніяк не співставна за своєю силою з москальською...
До лампочки їхня підтримка. Вони тільки істерію у нас нагнітати вміють.
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19.02.2022 18:24 Відповісти
в якому сенсі нагнітають ? по вашому ***** в ляльки грає ?
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19.02.2022 18:31 Відповісти
у тому сенсі, що пишуть "дати вторгнення" одну за одною. Застерігайте нас, але ж не пишіть відверту дезінформацію, яка наводить паніку в українців
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19.02.2022 18:34 Відповісти
а як мали написати , якщо 20 числа не нападе то буде мир у всьому світі ? Одна їхня нєгра вже промовчала , коли в нас мають захопить Крим і що , легше нам стало ?
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19.02.2022 18:39 Відповісти
негра получила премию мира. Я б урыл эту суку потому что из-за него и началась большая война. И это было понятно с самого начала.
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19.02.2022 19:18 Відповісти
амеры знали всё о планах ***** , но как они потом пояснили что глава внешней разведки запретил оглашать эту инфу что бы не втягивать штаты в конфликт , а обамыч его в этом поддержал .
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19.02.2022 20:21 Відповісти
а он все эти два года как раз и делал,что укреплял позиции Украины и сплачивал союзников.Он делал много и сделал куда как больше своего предшественника.если бы всё было в руках Украины,то всё давно бы закончилось успехом.Но вот есть внутри страны шуфричи с бойками,есть коррупция 9которая тоже не при зеленском родилась),есть внешние друзья Путина в ЕС (германия,австрияч.Италия.)...есть Китай,который на словах поддерживает Украину в ООН,на деле мешает усиливать санкции к РФ за агрессию...так что,даже не заявлять партнёрам об их обязательстве,ничего не требовать,только потому,что на это потребуется время????
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19.02.2022 18:00 Відповісти
Про що ви говорите? Відвів війська з наших позицій і точок, там зараз сєпари. А де він був у січні, коли все починалось? На буковелі. Скільки раз вже клоун відпочивав? Зато Порошенку мальдіви постійно згадуваа
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19.02.2022 18:14 Відповісти
Той, хто "надо просто перестать стрелять" та "хочу просто посмотреть ему в глаза".
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19.02.2022 17:56 Відповісти
Не совсем понятно, зебилоиды, почему война еще не закончилась. Вы не объясните?
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19.02.2022 17:57 Відповісти
из-за порошенко конечно
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19.02.2022 19:19 Відповісти
Совершенно верно.
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19.02.2022 17:58 Відповісти
Прокидаються потрохи.
"Лондон запретит въезд российским олигархам и наложит ограничения на передвижение капиталов в случае нового вторжения в Украину, заявили в МИД Британии"
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19.02.2022 17:58 Відповісти
Опять двадцать пять!
Все должны, все обязаны, а мы и дальше будем делать так, как сочтем нужным!
Ну и нахрена этот саммит?
Или ты баран думаешь, что соберутся несколько стран-членов совета безопастности ООН разработают какое либо решение, проголосуют без рашки и дело в шляпе?
Может еще предложишь им онлайн-голосование внедрить?
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19.02.2022 18:00 Відповісти
Европу треба будувать в Україні,і армію,якою можна підсилить НАТО,а не ганяться насміх за Порохом,та,циркачить з квартальними дебілами!
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19.02.2022 18:01 Відповісти
Україньский ядер повинен бути.
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19.02.2022 18:06 Відповісти
Все предприятия, которые прямо или косвенно будут связаны с ядерной программой, а также разработкой/производством средств доставки и базирования, попадут под санкции.
Огромное количество товаров двойного назначения, будут запрещены к экспорту в Украину.
Нам банально, даже топливо для АЭС никто не продаст!
Это точно путь в никуда.

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19.02.2022 18:19 Відповісти
Зеля Дура - как пуля со смещённым центром, после малейшего препятствия - с непредсказуемой траекторией и результатом... ну или приколист с гранатой..(
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19.02.2022 18:07 Відповісти
Олександр Олесь
ПАМ'ЯТАЙ

Коли Україна за право

життя
З катами боролась, жила

і вмирала,
І ждала, хотіла лише

співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній

борьбі
Вся сходила кров'ю і

слізьми стікала
І дружної помочі ждала

собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім

ярмі
Робила на пана і в

ранах орала,
Коли ворушились і скелі

німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві

жнива
Зібравши для ката, сама

умирала
І з голоду навіть згубила

слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в

демона зла,
Європа мовчала.

Олександр Олесь 22. 08. 1931
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19.02.2022 18:10 Відповісти
Зеленский клоун, как обычно наговорил бред, одни сопли.. даже боялся до сих пор сказать что путин агрессор и убийца... какой позор,.. и это президент? наголосовали блд...

лучше послушайте Джонсона, это красава!
https://www.youtube.com/watch?v=Mul2WQ2X0QE

Россия потеряет все и упадет: мощное обращение Джонсона к Путину / Россия, Вторжение / Украина 24
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19.02.2022 18:11 Відповісти
Короче говоря, всю эту "новостную дискотеку" нужно и просто необходимо использовать для интересов Украины. Можно сказать, что называется, "перехватить инициативу"! Чем больше саммитов, встреч, площадок и т.д. и т.п.- тем больше внимания к Украине, а соответственно помощи и поддержки, и нужных акцентов на "больных точках", которые есть на сегодня в Украине, и которые требуют внимание и помощи извне. А попробуй тут отказать и не принимать участия в запросах от Украины? Нет шансов. Все СМИ кипят и заполнены новостной лентой событиями в Украине и рядом с её границами. Тут надо не проморгать, включится, и использовать эту ситуацию по максимуму.
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19.02.2022 18:13 Відповісти
Жириновский: «Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка».

2021 г.

Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:

В. Ворсобин:

- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?

В. Жириновский:

- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.

В. Ворсобин:

- Я не хочу войны.

В. Жириновский:

- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?

В. Ворсобин:

- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.

В. Жириновский:

- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…

В. Ворсобин:

- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?

В. Жириновский:

- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.

В. Ворсобин:

- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…


В. Жириновский:

- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.

В. Ворсобин:

- А народ куда денете, в лагеря отправите?

https://im.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2013/12/05/KMO_137549_00173_1_t218_170803.jpg

В. Жириновский:

- Кого?

В. Ворсобин:

- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?

В. Жириновский:

- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.

В. Ворсобин:

- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?

В. Жириновский:

- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?

В. Ворсобин:

- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?

В. Жириновский:

- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.

В. Ворсобин:

- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.

В. Жириновский:

- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.

В. Ворсобин:

- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.

В. Жириновский:

- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.
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19.02.2022 18:15 Відповісти
А как же "мир в глазах пуйла"? Или глаза оказались просто глазиком и то шоколадным?
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19.02.2022 18:17 Відповісти
а то шо? путін нападьот?
" жму руку, абнімаю, лєнка пока тут посідіт, журналісти кончєниє за нєй слєдят..." - https://www.facebook.com/100020439610469/videos/1908613882670687/?notif_id=1645287321473303&notif_t=video_processed&ref=notif
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19.02.2022 18:18 Відповісти
ну поставит путин в Украине марионеточную власть, ну ввалит ему Запад эмбарго за это!

и будут сидеть в нищете. зато Украину будут контролировать!)))

цель оправдывает последствия, конечно же! )))
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19.02.2022 18:22 Відповісти
так отож... Виходячи з цього, я не зовсім розумію, навіщо путіну захоплювати Україну. "Овчинка вичинки" не вартуватиме. От змінити владу в Україні на лояльну до Раші - це так. Питання, яким способом він це робитиме...
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19.02.2022 18:28 Відповісти
Ну что,речь Зеленого была реально сильной. Написали хорошо. Да и прочитал с душой.
Но украинцы это знают и так - а у Зе это просто выхлоп , кста самый лучший с того бреда что оно говорило Нам и всем до этого...
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19.02.2022 18:22 Відповісти
Буквально години півтори тому слухав спіч цього одоробла по Радіо НВ. Скажу так: якраз збирався поїсти м'яса, консервованої кукурудзи, баклажанів по-грецьки (фірма "Ніжин", з вас могарич за продакт плейсмент 😁) - у результаті замість цього похмуро обмежився двома стопками бренді із сигаретою. Щоб заспокоїти нерви. Ґапетита зіпсувалася нахій на найближчі кілька годин, а в голові основний лейтмотив: "який стидяра... яке страменіє... людоньки добрі, ЗА ЩО нам ОЦЕ?!..."
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19.02.2022 18:38 Відповісти
Проверка на вшивость для западных лицемеров
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19.02.2022 18:45 Відповісти
Проверка на вшивость для дурней от Подоляка:что с прокурором САП?я
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19.02.2022 19:27 Відповісти
"Дают нам сотни единиц современного оружия или 5 тысяч шлемов. Мы ценим любую помощь, но все должны понимать: это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать. Не благородные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира. Где Украина 8 лет является щитом. И 8 лет сдерживает одну из величайших армий мира. Которая стоит вдоль наших границ, а не кордному ЕС. И грады летели в Мариуполь, а не в европейские города. И после боев в почти полгода разрушен аэропорт в Донецке, а не во Франкфурте. И горячо всегда на Авдеевской промке, а не на Монмартре. И ни одна страна Европы не знает что такое воинские захоронения ежедневно во всех регионах. А ни один европейский лидер - что такое регулярные встречи с семьями погибших"
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19.02.2022 19:33 Відповісти
В Украине у власти воры и их никуда не возьмут. Не при этой власти.
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19.02.2022 19:36 Відповісти
ОГОЛОШУЙ ВОЄНИЙ СТАН, ІДІОТ!
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19.02.2022 19:47 Відповісти
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