Зеленський в Мюнхені: Пропоную скликати саміт постійних членів Радбезу ООН, Туреччини та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський пропонує скликати саміт держав - постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) - за участю Туреччини та Німеччини.

"Я пропоную скликати саміт держав - постійних членів Радбезу ООН за участю Туреччини та Німеччини з метою вирішення викликів безпеки в Європі та напрацювання нових, дієвих гарантій безпеки для України. Гарантій сьогодні, доки ми не є членами оборонного Альянсу і, фактично перебуваємо в сірій зоні – у вакуумі безпеки", - сказав він у суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Щодо того, що ще країни-партнери України можуть зробити для неї в умовах російської агресії, президент зазначив: "продовжити дієво підтримувати Україну, її стійкість і обороноздатність, почати дискусію про надання Україні чіткої європейської перспективи, відкрити доступні для країн-кандидатів інструменти підтримки, якнайшвидше ухвалити рішення щодо чітких і осяжних часових рамок вступу України в НАТО, а також всебічно підтримати економічну стійкість і трансформацію в Україні.

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