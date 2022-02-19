З початку доби 19 лютого загинуло двоє наших воїнів, четверо - поранені. Російські окупанти 70 разів обстріляли українську територію, - пресцентр штабу ООС
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Станом на 17 годину 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у вечірньому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 19 лютого 2022 року.
У зведенні відзначається: "Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Шість разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.
Чотири рази Старогнатівку - з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Три рази Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Болотене - з мінометів калібру 82 мм.
Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
Миронівський - з артилерії калібру 122 мм.
Три рази Новогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.
Три рази Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Три рази Травневе - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Двічі Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі Південне - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Чотири рази Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.
Двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.
П’ять разів Щастя - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Чотири рази Кримське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Чотири рази Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
Двічі Опитне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Тричі Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Лопаскине - з мінометів калібру 82 мм.
Тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі Станицю-Луганську – з танку та мінометів калібру 120 мм.
Причепилівку - з мінометів калібру 120 мм .
Сизе - з мінометів калібру 120 мм.
Новогригорівку - з артилерії калібру 122 мм.
П’ять разів Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.
Три рази Шуми - з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Тричі Зайцеве - артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.
Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм.
Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.
Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Вічна память загиблим....
Встань Тарасе подивися.
З новою бідою,
Твій народ знову схилився
Битвою з Ордою.
Знов хоронять козаченьків
Вбитих за свободу.
Плачуть вдови молоденькі
З нашого народу.
Посивіли тати й мами
На труні дитини.
За доньками та синами
Чорні, як хустини.
Знов прилізли Московити
Волю в нас забрати.
Полонити й всіх добити
В землю затоптати.
Встань, та дай-но нам пораду
Дорви ті кайдани.
Поведи у бій громаду,
Залікуй їм рани.
Об'єднай всіх українців
Своїм сильним словом.
Півдня, західних та східців
З Донецьком та Львовом.
Розквіте твоя Вкраїна
Доб'єм супостата.
Буде вільна Україна
А для них розплата.
29.05.2018 Анатолий К.
нехай побачать що ******** не діють....
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Світла пам'ять загиблим і одужання пораненим.
Смертельное осколочное ранение получил наш собрат, капитан Сидоров Антон Олегович, разведчик. В январе ему исполнилось только 35 лет.
Мужчина служил в рядах ВСУ с 2005 года, а на фронте оказался с самых первых дней войны.
Дома в Киеве у него осталась жена и три дочери, старшей из которых 11 лет, а младшей не исполнилось даже года.
Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
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