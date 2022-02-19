З початку доби 19 лютого загинуло двоє наших воїнів, четверо - поранені. Російські окупанти 70 разів обстріляли українську територію, - пресцентр штабу ООС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Станом на 17 годину 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у вечірньому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 19 лютого 2022 року.

У зведенні відзначається: "Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Шість разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Старогнатівку - з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

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Три рази Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Болотене - з мінометів калібру 82 мм.

Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Миронівський - з артилерії калібру 122 мм.

Три рази Новогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.

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Три рази Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Три рази Травневе - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Чотири рази Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.

Двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.

П’ять разів Щастя - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Чотири рази Кримське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі Опитне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Тричі Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Лопаскине - з мінометів калібру 82 мм.

Тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

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Двічі Станицю-Луганську – з танку та мінометів калібру 120 мм.

Причепилівку - з мінометів калібру 120 мм .

Сизе - з мінометів калібру 120 мм.

Новогригорівку - з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.

Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.

Три рази Шуми - з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

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Тричі Зайцеве - артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.

Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм.

Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.

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Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.