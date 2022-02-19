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Новини Агресія Росії проти України Війна
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З початку доби 19 лютого загинуло двоє наших воїнів, четверо - поранені. Російські окупанти 70 разів обстріляли українську територію, - пресцентр штабу ООС

З початку доби 19 лютого загинуло двоє наших воїнів, четверо - поранені. Російські окупанти 70 разів обстріляли українську територію, - пресцентр штабу ООС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Станом на 17 годину 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ про це говориться у вечірньому зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 19 лютого 2022 року.

У зведенні відзначається: "Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Шість разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Старогнатівку - з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Також читайте: Російські окупанти обстрілюють із мінометів дорожній коридор "Луганськ-Щастя", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Три рази Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Болотене - з мінометів калібру 82 мм.

Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Миронівський - з артилерії калібру 122 мм.

Три рази Новогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.

Читайте також: Війська РФ ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми поблизу житлових будинків. З початку доби вже 20 обстрілів, - штаб ООС

Три рази Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Три рази Травневе - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Чотири рази Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету.

Двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.

П’ять разів Щастя - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби до 22:00 російські окупанти здійснили 65 обстрілів, - штаб ООС

Чотири рази Кримське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі Опитне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Тричі Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Лопаскине - з мінометів калібру 82 мм.

Тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення Росії в Україну стане величезною стратегічною помилкою, - заступник голови НАТО Джоане

Двічі Станицю-Луганську – з танку та мінометів калібру 120 мм.

Причепилівку - з мінометів калібру 120 мм .

Сизе - з мінометів калібру 120 мм.

Новогригорівку - з артилерії калібру 122 мм.

П’ять разів Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.

Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.

Три рази Шуми - з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрозділи "вагнерівців" прибули до окупованого Донецька для здійснення підривів житлових будинків, - ОТУ "Схід"

Тричі Зайцеве - артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм.

Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм.

Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог проводить теракти на окупованій території, готується брати в заручники жінок та дітей, - Залужний. ВIДЕО

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+29
Швидкого одужання нашим пораненим захисникам.
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19.02.2022 18:00
+28
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19.02.2022 17:59
+25
І нахрен в НАТО армія, яка грае роль мішені для озброених макак,де волонтери купують безпілотники для розвідки,а верховний- смарфони ********!
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19.02.2022 18:06
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Зеленько опять врот себе ноги !
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19.02.2022 17:59 Відповісти
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19.02.2022 17:59 Відповісти
Швидкого одужання нашим пораненим захисникам.
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19.02.2022 18:00 Відповісти
як там дороги, допомагають
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19.02.2022 18:01 Відповісти
Чому не пишете, скільки рюських орків пішли в небуття, за наших Воїнів😡
Вічна память загиблим....
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19.02.2022 18:03 Відповісти
Таке відчуття, що ніхто не відповідає, на жаль бояться спровокувати.
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19.02.2022 19:22 Відповісти
Бо жодного. Останній орк знищений підрозділами ЗСУ 27 січня.
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19.02.2022 20:39 Відповісти
І нахрен в НАТО армія, яка грае роль мішені для озброених макак,де волонтери купують безпілотники для розвідки,а верховний- смарфони ********!
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19.02.2022 18:06 Відповісти
Скільки разів була відповідь по орках?
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19.02.2022 18:07 Відповісти
это означает что пуйло вышло с Минска.
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19.02.2022 18:08 Відповісти
я конечно понимаю.... и не знаю как поступать стране.... всё очень сложно...враг коварен и силён и не адэкватен....(( но заявлять что всё мол всё под контролем при двух погибших, четверых раненых, и это только сегодня, а было ещё и вчера и позавчера ведь.... дома развалены ,люди ранены и обстреляны по 70 раз в сутки жилые районы ,в том числе в детский сад... это называется контролируема....((
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19.02.2022 18:11 Відповісти
Ви взагалі не читаєте новин? Всі ці роки, майже кожного дня, вбивають по 1-2 українських воїна
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19.02.2022 22:06 Відповісти
я живу новинами діточка...... з 6 ранку до 12 ночі.... я дивлюся і раду. і політ шоу,і оон і інше . у мене друг кіборг, і друзі з правого сектору . спілкуюсь кожного дня, нема сенсу щось більше писаті... все що ти знаеш,я давно забув,коли ти заходив,я з відти виходив .всього найкращого..)) не тобі казати хто і скільки де загинуло((
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19.02.2022 22:11 Відповісти
Треба вимагати у гарантів «Будапешту» та інших країн Європи миротворців на всьому ОРДЛо! По іншому ніхто на почне вирішувати цю проблему. А це-проблема усієї Європи. Х@йло не вгамується,поки не отримає Україну(а за нею і Європу) , або кілок йому в голову.
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19.02.2022 18:13 Відповісти
Именно! Почему РыФы сует своих "миротворцев" в конфликтах где она замешана? Почему весь мир обходит стороной? Правильно Зеля сказал о Будапешстком... Надеюсь там ядерное уже готово...
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19.02.2022 21:26 Відповісти
об этом преЗЕдент заявил с высокой трибуны???? или таки шофер шефира важнее был??????
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19.02.2022 18:23 Відповісти
Заявив вже та поставив ультиматум. Не те що Петя великий "дипломат"
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19.02.2022 21:05 Відповісти
ну дай Боже нашому теляті... *****-вовка з"їсти...
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19.02.2022 21:26 Відповісти
а есть убитые со стороны орков?или только с нашей
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19.02.2022 18:25 Відповісти


Встань Тарасе подивися.
З новою бідою,
Твій народ знову схилився
Битвою з Ордою.
Знов хоронять козаченьків
Вбитих за свободу.
Плачуть вдови молоденькі
З нашого народу.
Посивіли тати й мами
На труні дитини.
За доньками та синами
Чорні, як хустини.
Знов прилізли Московити
Волю в нас забрати.
Полонити й всіх добити
В землю затоптати.
Встань, та дай-но нам пораду
Дорви ті кайдани.
Поведи у бій громаду,
Залікуй їм рани.
Об'єднай всіх українців
Своїм сильним словом.
Півдня, західних та східців
З Донецьком та Львовом.
Розквіте твоя Вкраїна
Доб'єм супостата.
Буде вільна Україна
А для них розплата.

29.05.2018 Анатолий К.
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19.02.2022 18:31 Відповісти
Какие нахрен миротворцы,на упреждение надо пи@@@чить желательно ракетами малого радиуса действия но к сожалению какие к херам ракеты если сильвупле на дороги не хватает.
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19.02.2022 18:41 Відповісти
фото загиблих пацанів, в оон і собез европи.
нехай побачать що ******** не діють....
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19.02.2022 18:48 Відповісти
Двоє загиблих наших... хочеться проклясти бога разом з рфією!
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19.02.2022 18:49 Відповісти
Такі трагічні однобічні повідомлення викликають нездорові сумніви - а чи вміємо ми воювати ? Орки також мають втрати. Українці мають бути переконані, що наша армія сильніша.
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19.02.2022 18:56 Відповісти
Виродки вже гатять відкрито, практично з усього що є... А "байрактари" в ангарах ржавіють
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19.02.2022 19:04 Відповісти
Так коли вже нам конкретно розкажуть як відповили на загибель наших хлопців, чи всі як клоун бояться скривдить ху.ла. Коли цей бред 95 квартала вже закінчиться ?
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19.02.2022 19:13 Відповісти
Клоун тут ты. При порошенко много данных было сколько ЗСУ завило за сутки?
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19.02.2022 20:10 Відповісти
В дерхаві де президент кловун васі кловуни і всі пре
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19.02.2022 23:14 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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19.02.2022 19:17 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
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19.02.2022 19:18 Відповісти
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19.02.2022 19:35 Відповісти
Смерть рашистським *********!!!
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19.02.2022 20:39 Відповісти
Будьте вы прокляты, рашисты, вместо со своим Уйлом Владимировичем Путлером!
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19.02.2022 20:41 Відповісти
Якби адекватно реагували, то москалі б не стріляли. Жидомасони забороняють звільняти українцям українські землі?
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19.02.2022 21:05 Відповісти
Сьогодні до речі депутати попали під обстріл під Новолуганським. А де наш сивочолий? А да, до Шустера вчора ходив, на бої без правил.
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19.02.2022 21:07 Відповісти
Проверь кальсоны, он тебе туда наклад, и соблюдай тишину, а то знаешь что будет..
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20.02.2022 07:39 Відповісти
а зеля продолжает наживаться на войне
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19.02.2022 21:13 Відповісти
Это другое…
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20.02.2022 07:38 Відповісти
Так кидати їм на кожен їхній снаряд десять наших! Ця бесхребетна влада вже якісно дістала!
Світла пам'ять загиблим і одужання пораненим.
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19.02.2022 21:15 Відповісти
Була б моя воля, за те що на смертях наших захисників боти роблять рейтинг своїм работовладцям... - розчленував.
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19.02.2022 21:20 Відповісти
руського з одним «С
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19.02.2022 21:36 Відповісти
Смешной ты, льоня.)))
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19.02.2022 21:41 Відповісти
убейся о поребрик муфлон винторогий, или бегом в залесье!!!...
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19.02.2022 21:47 Відповісти
З залєс'я і пише
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19.02.2022 22:10 Відповісти
Загинув за Україну..
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19.02.2022 22:28 Відповісти


Смертельное осколочное ранение получил наш собрат, капитан Сидоров Антон Олегович, разведчик. В январе ему исполнилось только 35 лет.
Мужчина служил в рядах ВСУ с 2005 года, а на фронте оказался с самых первых дней войны.

Дома в Киеве у него осталась жена и три дочери, старшей из которых 11 лет, а младшей не исполнилось даже года.
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19.02.2022 22:33 Відповісти
РЮЗЬГЕЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.

https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
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20.02.2022 00:34 Відповісти
А нашим за те, що не стріляють у відповідь все ще доплачують, чи вже ні?
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20.02.2022 07:32 Відповісти
 
 