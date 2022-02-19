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Народ Російської Федерації не зможе піти війною проти України, - Зеленський в Мюнхені

Народ Російської Федерації не зможе піти війною проти України, - Зеленський в Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський вважає, що народ Російської Федерації не зможе піти війною проти українського народу.

"Російська Федерація, коли ми говоримо Російська Федерація - все-таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу", - сказав він у суботу, відповідаючи на запитання на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Президент України також додав, що"хоча зараз на тимчасово окупованих територіях багато провокацій, ми повинні зберігати спокій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Мюнхені: Пропоную скликати саміт постійних членів Радбезу ООН, Туреччини та Німеччини

Автор: 

вторгнення (380) Зеленський (23659) росія (64895)


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Топ коментарі
+115
А зараз хто воює?
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19.02.2022 18:24
+85
Та сторона
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19.02.2022 18:24
+48
"народ" ********* у своїй більшості підтримує війну, не носіть рожеві окуляри
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19.02.2022 18:34
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плохо он знает этот народ!я там прожил 24 года т ничему от них не удивлюсь!твари они!
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19.02.2022 19:51 Відповісти
Млять, а с кем тогда Украина воюет? Марсиане Крым отжали? Ох оно и епанутое...
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19.02.2022 20:05 Відповісти
Убейте эту сцуку!
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19.02.2022 20:05 Відповісти
Так пусть поинтересуется, там по этому поводу опросы проводят, пусть попросит чтобы ему папочку с докладом подготовили, если тяжело погуглить
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19.02.2022 20:05 Відповісти
вазЄлін мабуть трохи переплутав, чи перенюхав!?
P.S.
А що існує такий народ - рОсійска *********?
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19.02.2022 20:10 Відповісти
Интересные эти ватники-малороссы. Говорят, что русский народ воевать не хочет, типа, то всё политики воюют. Говоришь им про российских политиков, т.е. Путина, а они отвечают: "Что, Путин лично на Донбассе стреляет?" Получается, и народ русский у них воевать не хочет, и Путин лично не стреляет. А кто ж это тогда, *****, воюет с Украиной? Кто ж на Грузию напал?
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19.02.2022 20:10 Відповісти
два питання
- Хто напав на Ю. Осетію 08.08.08? дивись резолюцію ООН
- Скільки російських в / сл потрапили в полон за 8 років конфлікту?
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20.02.2022 10:46 Відповісти
ты проснулся, ватник? и попало, и продолжает быть в Украине под арестом
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20.02.2022 15:55 Відповісти
Було 2 ГРУшника заарештованих. За 8 рокiв ВСЕ
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20.02.2022 17:39 Відповісти
Ага, той народ надивився "Сватів" і "Папіків" і з "умілєнієм" 8 років вбиває українців з "божим благословєнієм" від РПЦ.
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19.02.2022 20:19 Відповісти
Можливо десь трапляються і хороші кацапи. Значить їм треба хороші гроби.
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19.02.2022 20:28 Відповісти
Ворог
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19.02.2022 20:36 Відповісти
Яке ж "воно" консене. 'Народ расєйской *********" уже 8ий рік воює проти України. ****, дибіл.
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19.02.2022 20:43 Відповісти
Гундосый опять увидел мир в глазах Х...йла?
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19.02.2022 20:51 Відповісти
зайди на форумы и почитай что они хотят, или на ихний тв
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19.02.2022 21:01 Відповісти
***
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...

1995 Ю. Нестеренко
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19.02.2022 21:03 Відповісти
-Прошу, не плачьте обо мне!

-А о тебе никто не плачет.

-Но я и вправду ухожу!

-Никто не держит, уходи.

-Что это значит, черт возьми?

-А ничего совсем не значит.

И нету пользы никакой гадать, что будет впереди.

-Но я же в бой иду за вас!

-Всяк развлекается, как может.

-Меня там ждет сплошной кошмар!

-А что ты, собственно, хотел?

-Но я могу и умереть!

-И нас когда-то в гроб положат,

Но мы, однако, не спешим пополнить список мертвых тел.

-Вы мне не верите? Ну что ж!

-Ну почему? Конечно, верим!

-Вы, может, мне хотите зла?

-Да нет, нам просто все равно.

-А коль война придет сюда?

-Мы подведем итог потерям,

Врагам признаемся в любви и будем дальше пить вино.

-Нет, я останусь, вам назло!

-Никто не гонит, оставайся.

-Да что вы всё ни то, ни сё!

-А что ты всё и так, и сяк?

-Нет, вас не следует спасать!

-Ну ты давай скорей решайся:

Или туда, или сюда! Не стой в дверях, а то сквозняк.

1996 Ю . Нестеренко "Диалог"
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19.02.2022 22:55 Відповісти
***
И снова течет с экрана
Прогоркло-гнилая чушь,
Довольная пасть тирана
Плюет в миллионы душ.
Под пафосный посвист плеток,
Под пыльные миражи
Глумливый оскал решеток
Сочится слюною лжи.
И лязгают ржаво звенья,
И душит навозом хлев,
И черная желчь презренья
Рождает багровый гнев!
Мириться с плюгавой швалью
Трудней, чем идти на бой,
И ненависть станет сталью,
И честь пропоет трубой.
И нету желаний, кроме
Удушье остановить -
Давить эту вошь на троне,
Любою ценой - давить!

Однако державной мрази,
Не морща во гневе лбов,
Но дружно зайдясь в экстазе,
Внимает толпа рабов.
И славят, и бьют поклоны,
И лижут наперебой,
И счастливы встать в колонны
Шагающих на убой.
Зачем же пред горсткой сброда
Они расшибают лоб?
Неужто толпы народа
Сильнее мундирный клоп?
Продажны? Глупы? Не каждый,
И помнят свободы дни -
Зачем же холопьей жаждой
Объяты опять они?
Причина не в том, что туже
Сжимают кольцо псари;
Раб - это не цепь снаружи,
Но жажда цепей внутри!
И тщетно твердить баранам
Про волю как цель борьбы:
Не раб порожден тираном -
Тиранов родят рабы!
И в том, чтобы свергнуть гада,
Конечно же, нет греха,
Но вскоре, как прежде, стадо
Потребует пастуха.
И не исцелится рана,
И сделает круг резьба...
Свободный, убей тирана,
Но прежде - в себе раба!
Все прочее - бесполезно,
Хоть замыслы хороши,
И нагло глумится бездна
Ухмылкой верховной вши

(Ю. Нестеренко)
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19.02.2022 23:01 Відповісти
Та ти що???? Історію так з 12-го століття почитав би...
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19.02.2022 21:11 Відповісти
Там стадо, а не народ
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19.02.2022 22:05 Відповісти
Зелёный осел безнадёжен.
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19.02.2022 22:12 Відповісти
ха-ха -ха тупий брандікозлік. А кто вбиває наш дітей? пришельці? з космосу?
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19.02.2022 22:59 Відповісти
Нет такого народа - Россия это Мордор в котором куча ненавидящих друг друга народов которых заставляют встать вместе в строй и воевать на одной стороне, тогда от бессильности они выливают всю свою накопившуюся злобу на жертву нападения.
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19.02.2022 23:24 Відповісти
ЗЕ не раскрыта тема мышебратьев, лучшего в мире советского пломбира и совместной победы над фошиздами.
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19.02.2022 23:26 Відповісти
Так в тому і справа,що на московіє не має народу-одні раби
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19.02.2022 23:31 Відповісти
от простофіля! еще как может! расейский народ верен своему фюреру и идее "великой" державы. и он, этот народ, не то что пойдет - побежит исполнять приказы "светлейшего" плешивого
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20.02.2022 01:13 Відповісти
Идиот кварталовский
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20.02.2022 03:38 Відповісти
Дурак, кто их будет СПРАШИВАТЬ!?
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20.02.2022 07:40 Відповісти
Заявлять подобные вещи -это детская глупая наивность или абсолютное непонимание реальности .Плюс незнание истории. Пойдут и еще как пойдут.Это огромное стадо тупых зомбированных баранов. Всю свою никчемную историю могли только пить , воровать и неустанно воевать с соседями ненавидя весь окружающий мир....
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20.02.2022 09:08 Відповісти
Правда? А с кем тогда 8 лет война, с инопланетянами?
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20.02.2022 09:32 Відповісти
Этот народ рф уже пошёл войной ещё в 2014 году! Не знал?
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20.02.2022 11:51 Відповісти
Владимир Зеленский считает, что народ Российской Федерации не сможет пойти на войну против украинского народа. Сможет, по той причине что действия Путина против Украины сегодня в России поддерживают более 70% людей.
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19.03.2022 18:41 Відповісти
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