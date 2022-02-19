Народ Російської Федерації не зможе піти війною проти України, - Зеленський в Мюнхені
Президент України Володимир Зеленський вважає, що народ Російської Федерації не зможе піти війною проти українського народу.
"Російська Федерація, коли ми говоримо Російська Федерація - все-таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу", - сказав він у суботу, відповідаючи на запитання на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Президент України також додав, що"хоча зараз на тимчасово окупованих територіях багато провокацій, ми повинні зберігати спокій".
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+115 Николай Николаевич #334532
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P.S.
А що існує такий народ - рОсійска *********?
- Хто напав на Ю. Осетію 08.08.08? дивись резолюцію ООН
- Скільки російських в / сл потрапили в полон за 8 років конфлікту?
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки
Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.
Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
1995 Ю. Нестеренко
-А о тебе никто не плачет.
-Но я и вправду ухожу!
-Никто не держит, уходи.
-Что это значит, черт возьми?
-А ничего совсем не значит.
И нету пользы никакой гадать, что будет впереди.
-Но я же в бой иду за вас!
-Всяк развлекается, как может.
-Меня там ждет сплошной кошмар!
-А что ты, собственно, хотел?
-Но я могу и умереть!
-И нас когда-то в гроб положат,
Но мы, однако, не спешим пополнить список мертвых тел.
-Вы мне не верите? Ну что ж!
-Ну почему? Конечно, верим!
-Вы, может, мне хотите зла?
-Да нет, нам просто все равно.
-А коль война придет сюда?
-Мы подведем итог потерям,
Врагам признаемся в любви и будем дальше пить вино.
-Нет, я останусь, вам назло!
-Никто не гонит, оставайся.
-Да что вы всё ни то, ни сё!
-А что ты всё и так, и сяк?
-Нет, вас не следует спасать!
-Ну ты давай скорей решайся:
Или туда, или сюда! Не стой в дверях, а то сквозняк.
1996 Ю . Нестеренко "Диалог"
И снова течет с экрана
Прогоркло-гнилая чушь,
Довольная пасть тирана
Плюет в миллионы душ.
Под пафосный посвист плеток,
Под пыльные миражи
Глумливый оскал решеток
Сочится слюною лжи.
И лязгают ржаво звенья,
И душит навозом хлев,
И черная желчь презренья
Рождает багровый гнев!
Мириться с плюгавой швалью
Трудней, чем идти на бой,
И ненависть станет сталью,
И честь пропоет трубой.
И нету желаний, кроме
Удушье остановить -
Давить эту вошь на троне,
Любою ценой - давить!
Однако державной мрази,
Не морща во гневе лбов,
Но дружно зайдясь в экстазе,
Внимает толпа рабов.
И славят, и бьют поклоны,
И лижут наперебой,
И счастливы встать в колонны
Шагающих на убой.
Зачем же пред горсткой сброда
Они расшибают лоб?
Неужто толпы народа
Сильнее мундирный клоп?
Продажны? Глупы? Не каждый,
И помнят свободы дни -
Зачем же холопьей жаждой
Объяты опять они?
Причина не в том, что туже
Сжимают кольцо псари;
Раб - это не цепь снаружи,
Но жажда цепей внутри!
И тщетно твердить баранам
Про волю как цель борьбы:
Не раб порожден тираном -
Тиранов родят рабы!
И в том, чтобы свергнуть гада,
Конечно же, нет греха,
Но вскоре, как прежде, стадо
Потребует пастуха.
И не исцелится рана,
И сделает круг резьба...
Свободный, убей тирана,
Но прежде - в себе раба!
Все прочее - бесполезно,
Хоть замыслы хороши,
И нагло глумится бездна
Ухмылкой верховной вши
(Ю. Нестеренко)