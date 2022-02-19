Зеленський на Мюнхенській конференції: Я не знаю, чого хоче президент Росії, тому пропоную зустрітися

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не знає, чого хоче президент Російської Федерації Володимир Путін, тому пропонує зустрітися з ним.

"Я не знаю, чого хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися", - сказав Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так Зеленський відповів на запитання про те, як він інтерпретує наміри президента РФ, що він має намір робити, чи прийняв він рішення про вторгнення в Україну.

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