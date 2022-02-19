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Зеленський на Мюнхенській конференції: Я не знаю, чого хоче президент Росії, тому пропоную зустрітися

Зеленський на Мюнхенській конференції: Я не знаю, чого хоче президент Росії, тому пропоную зустрітися

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не знає, чого хоче президент Російської Федерації Володимир Путін, тому пропонує зустрітися з ним.

"Я не знаю, чого хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися", - сказав Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Так Зеленський відповів на запитання про те, як він інтерпретує наміри президента РФ, що він має намір робити, чи прийняв він рішення про вторгнення в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може поставити під сумнів зобов'язання щодо Будапештського меморандуму, - Зеленський в Мюнхені

Автор: 

Зеленський (23659) путін (23746)


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Топ коментарі
+75
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19.02.2022 18:42
+59
а Байден же попереджав, не пускайте оце на люди...
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19.02.2022 18:49
+54
Тепер я розумію, чому у передвиборчій компанії 2019го в основному говорив Размуков. Інакше у Зеленського не було шансів.
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19.02.2022 18:43
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та пуйло открытым текстом говорит что он хочет, а зелох думает с глазу на глаз он ему другое что-то скажет... зелох в неадеквате
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19.02.2022 21:00 Відповісти
Да чьо тут не понять. Отдававй, говорит, Кемскую волость!
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19.02.2022 21:08 Відповісти
Весь світ вже зрозумів чого хоче путін - позбавити Україну незалежності, байдуже яким способом - війною, вбивствами цивільних, знущанням над людьми в ОРДЛО. А Президент України за 8 років війни цього збагнути не може.
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19.02.2022 21:13 Відповісти
"Я не знаю, чого хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися", - сказав Зеленський --Дебіл гля!
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19.02.2022 21:14 Відповісти
Зеленский на Мюнхенской конференции: Я не знаю, чего хочет президент России, поэтому предлагаю мне встретиться с психиатром или специальным доктором для даунов.
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19.02.2022 21:27 Відповісти
"Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться" Источник:

Нафиг ты нужен, бестолочь. Встречаться (если вообще встречаться) нужно с тем, кто хоть что то решает. Иди лучше на рояле сыграй, у тебя это лучше всего получается
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19.02.2022 21:31 Відповісти
Шикарный текст! Браво автору!!!!
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19.02.2022 21:35 Відповісти
ой, мудааак!
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19.02.2022 22:03 Відповісти
З вбивцею треба не зустрічатися, а вбивати.
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19.02.2022 22:50 Відповісти
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19.02.2022 23:21 Відповісти
Дурачок коверный ***** раскатает тебя в блин при встрече.
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19.02.2022 23:28 Відповісти
Ти, дебільне, вісім років війни, ти досі не розумієш шо хоче чахлик?
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19.02.2022 23:39 Відповісти
Млять, а ви знали напевно. Тіки сивочолого не додавайте у котрий раз. Дякую!
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19.02.2022 23:41 Відповісти
Напоминает анекдот. Собирается мужик вечером потусить, побрился, брызнул одеколоном - "Может соблазню какую деваху?", потом дезодорантом сбрызнул подмышки, подумал, "А это для нахалок", и брызнул оттянув трусы дезиком на причандалы. Постоял перед зеркалом, почистил зубы и вздохнув, со словами " На всякий случай" взял вазелин и обильно смазал задний проход.
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20.02.2022 01:51 Відповісти
У мене запитання до шановної редакції і Бутусова: ви на яку країну працюєте, панове? У мене враження, що я читаю якусь російську пропагандистську помийку, а не українське агенство, під час фактично війни. Гібридної, в першу чергу.

Ви думаєте що під час війни розумно публікувати такі провокаційні матеріали, які ще більше розколюють суспільство? Або ви дурні і цього не розумієте? По коментарях все видно. І цей матеріал зараз підігрує Путіну і тільки.

Я не захищатиму Зеленського, але який би він не був, і які б помилки не робив, він зараз президент моєї країни, і вашої також (я сподіваюсь, принаймні), а вона знаходиться під загрозою великої біди. І в цей час ви не публікуєте текст промови (яка була просто блискуча на мій погляд, і там є справді дуже важливі тези), а публікуєте "оце". Питання: НАВІЩО?

І взагалі пане Бутусов, останнім часом по ваших дуже "мудрих" словах і діях, ви більше нагадуєте якогось провокатора, ніж свідомого українця і тим більш журналіста. Я сам журналіст і знаю про що кажу, з огляду на вищенаписане. Ваше хамство і тим більше рукоприкладство - це признак розуму і гідності? Якщо б ви хотіли допомогти країні, то маєте знати, що під час війни треба мати холодну голову і виваженість, а не творити оцей жалюгідний цирк і картинку для російсьских пропагандонів. Навіть цинічний пустобріх Порох і той зараз веде себе куди стриманіше щодо політичних опонентів і влади.
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20.02.2022 02:52 Відповісти
дядья , не можна терпіти , коли треба до вітру .... ми вже і так досить обісцялись , піднявши цю ГИДОТУ разом з коломойшею до Банкової
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20.02.2022 07:38 Відповісти
Якщо ви журналіст (говорите) то ви несете персональну відповідальність,що народ вибрав не ПРЕЗИДЕНТА великої держави ,а клоуна--лоха ,який попутав сцену театру з державним керівництвом,це такі як ви розганяли брехню на Порошенко.а в наслідок має владу неучів,крадіїв,офшорників і шахраїв,а головне ворогів України. А "помилкі" як ви сказали виллються в знищені країни і вчитись на 40млн населенні НЕДОПУСТИМО вчитись потрібно було в школі,університеті. Тому ваше твердження--мовчіть і не критикуйте це також дебілізм і тупість,якщо не більше. .
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20.02.2022 10:06 Відповісти
То що, вже цитувати президента не можна ?
Може краще би воно слідкувало за своїм язиком ?
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20.02.2022 12:53 Відповісти
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20.02.2022 02:57 Відповісти
Не, скумбрия нынче в почёте.)
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20.02.2022 10:41 Відповісти
І ще, думаю нормальним розумним людям зрозуміло, про що каже Зеленський. Ердоган зараз пропонує тристоронню зустріч - фактично новий формат переговорів, на заміну мертвим Мінським протоколам, які неможливо виконати і жодна сторона вже й не буде.

Будь яка війна закінчується переговорами. То якщо існує хоч один варіант з шансом хоча б 0,1% чи не потрібно його використати щоб уникнути кровопролиття? А чого хоче Путін - питання ледь не риторичне, з одного боку він хоче контроль над Україною та відновлення імперії, з іншого - бути володарем світу і щоб всі країни його боялися, поважали та йшли на будь-які поступки. Його ультиматими НАТО і Америці - цьому яскравий приклад. Чи він хворий - певно так. Але діагнози краще хай ставлять відповідні спеціалісти.
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20.02.2022 03:16 Відповісти
Хочет уничтожить Европейское .Унитарное.Независимое Государство Украину и поставить свою марионетку-клоуна . который будет играть роль проукраинского президента .которому будет позволено пилить видосики-бабосы на великих делах но он обязан сдаться и уйти в обьятия мордора
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20.02.2022 03:24 Відповісти
патрушев сказал так в Омане .жарь шашлыки.пили видосы.окружи себя нашими людьми.ушами и глазами и главное лайтово заморозь армию . а ты. ... играй на пианино.делай жизнь Украинцев невыносимо-терпимой ..только тихо.никому не говори ЗЕ
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20.02.2022 04:12 Відповісти
Президент Зеленский разорвал Мюнхен,на данный момент он является цитируемым по всему миру.А местные ботоводы говмон исходят.
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20.02.2022 05:00 Відповісти
как то божья роса.окрылила?
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20.02.2022 06:43 Відповісти
Порвал Мюнхен и это главное! какой ты молодец!! а то что заморозил повышение зарплат ЗСУ как пришел к власти и вообщем что связано с армией. при том что денег вливать в армию стали меньше.потому что у нас все пучком.жарим шашлыки в Украине все выросло в цене на 50% .окружил себя кацапскими кротами . сливы операций.важных для мировой и в первую очередь для Украины в агрессии рф против Украины. ценных свидетелей МН17. блокировки избранного комиссией главы САП . зашквары с однопартийцами СН. великие крадывныцтва.Так что бот зеленый это ты.
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20.02.2022 07:02 Відповісти
Стандартный порохопутинские фейки для упоротых, распространяемые ботоводами на цензоре и Ко.
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20.02.2022 20:28 Відповісти
Путин хочет нравица не нравица терпи моя красавица))



Ну ты сходи проверь



Твоей попы не жалко, Вов.
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20.02.2022 05:55 Відповісти
Доки по папірцю читає то все добре...
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20.02.2022 06:52 Відповісти
А ви помітили, що нєлох має якісь претензії тільки до країн-союзників? Всі ці заяви, якими він кидається - направлені саме на них?
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20.02.2022 07:45 Відповісти
Вова ты дурак что не знаеш чего хочет ***** пу, он хочет убить тебя, меня и всех кто мешает ему
делать то чего он хочет. Может он хочет Ленку твою трахнуть, а может у него развился комплекс
Наполеона Бонапарта и появилось желание к захвату чужих территорий, ты ему позвони спроси а
встречатся тебе с *****м не стоит потому что эта старая кгбистская тварь 100 % тебя обманет, а ты
молодой еще и что нибудь подпишеш что не нужно подписывать.Так что послушай людей постар-
ше и мудрее тебя не ищи встречи с гбистом.
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20.02.2022 08:48 Відповісти
Комлекс Наполеона выдумка росийской царской пропаганды чтобы оправдать огрессиию против Франции .Наполеон был гением и реформатором своего времени.
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20.02.2022 19:11 Відповісти
Слышиш идиот,если сам не знаеш,давай я тебе раскажу.
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20.02.2022 09:03 Відповісти
Без толку. Ему хоцца вновь проникнуться в глубину взгляда свиных глаз ботоксного ублюдка.
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20.02.2022 10:46 Відповісти
Не просто пика ідіота, а і є ідіот.
Нормальний політик ніколи не скаже - "Я не знаю...."
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20.02.2022 09:17 Відповісти
Якщо хто не помітив - вся "творчість" Зеленського у 95-му - грати ідіота під регіт публіки - що завгодно, аби публіка реготала. До чого звик - те й зараз робить. Тільки клинічний ідіот зараз може заявити: "я не знаю, чого хоче путін".
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20.02.2022 09:35 Відповісти
И кто его знает: чего он моргает...чего он вздыхает на что намекает...
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20.02.2022 09:37 Відповісти
То есть три года назад оно мир видело в глазах ***** , а теперь оно не знает , чего ***** хочет . У Осла память как у золотой рыбки , но только если оно не помнит , что трендело пару лет назад , то мы помним отлично.
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20.02.2022 10:11 Відповісти
всё дворники Нью-Йорка и Лондона уже знают что именно хочет питерский гопник и ведомое им население мордора - реанимацию эсэсэсэрии и только (кагбэ) президент воююей за свою независимости страны этого блть не знает......
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20.02.2022 10:36 Відповісти
Уже в 14-м году стало понятно чего хочет Хубло, а этот человекообразный высер до сих пор не знает.
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20.02.2022 10:43 Відповісти
Діти початкових класів знають що хоче путєн, а воно не знає, зустріч йому мотрібна))) якщо не течеш за кордон то зустріч з путєним тобі гарантована...)))
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20.02.2022 10:56 Відповісти
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20.02.2022 11:41 Відповісти
А если бы на его месте был како-то дурачок ?(с)
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20.02.2022 15:04 Відповісти
Три роки воно президенствує і не знає , бідося , до сих пір , чого хоче
кремлівський вбивця від нього 😡

Це вже не смішно ,бо від такого гавнокомандуючого можна очікувати
все що завгодно , крім оборони нашоі краіни , так як він навіть не знає
хто на нас напав і як оборонятися !
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20.02.2022 12:37 Відповісти
НА ТЕРОБОРОНУ ГРОШЕЙ НЕМАЄ, А У КРИВОМУ РОЗІ БУДУЮТЬ СТАДІОН І БАСЕЙН НА 830 МЛН. ГРН

https://tverezo.info/post/152458
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20.02.2022 13:16 Відповісти
Этот офшорный дебил Зелнскийвыступант как бывшие члены ЦК КПСС!! Об всё и в то же время ни очём!!
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20.02.2022 13:39 Відповісти
Він же не скаже що він зрадник.
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20.02.2022 15:03 Відповісти
Чого хоче *****?Загляни знову йому в очко там увідіш рускай мір.
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20.02.2022 13:45 Відповісти
И СДЕЛАЙТЕ ОТКРЫТЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ, ЧТОБЫ ВЕСЬ МИР МОГ УВИДЕТЬ И УСЛЫШАТЬ ВАШ РАЗГОВОР !!!
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20.02.2022 13:54 Відповісти
Зеленский (ука , я тебе подскажу , ***** хочет всю Украину . И не благодари. .Не знает он , включил ראש קטן , совестно за брата
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20.02.2022 13:59 Відповісти
Да-нет.надо тебя с пуйлом в труху измолотить и не важно под какой нумерацией пункта
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21.02.2022 01:56 Відповісти
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