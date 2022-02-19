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Україна має бути мостом між Заходом і Сходом, а не лінією боротьби між великими державами, - глава МЗС КНР Ван Ї у Мюнхені

Україна має бути мостом між Заходом і Сходом, а не лінією боротьби між великими державами, - глава МЗС КНР Ван Ї у Мюнхені

Пекін не ставить під сумнів принцип, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України має поважатися.

Про це заявив міністр закордонних справ КПН Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції, у якій узяв участь віртуально, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна має бути мостом, який сполучає Захід і Схід, а не лінією боротьби між великими державами", - заявив Ван Ї.

За його словами, суверенітет, незалежність і територіальна цілісність будь-якої держави, у тому числі й України, має поважатися. Глава МЗС Китаю підкреслив, що Пекін не ставить цей принцип під сумнів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

Говорячи про НАТО, китайський урядовець висловив думку, що "треба керуватися сьогоднішньою ситуацією та адаптувати Альянс".

Стосовно нинішньої безпекової ситуації Ван Ї заявив, що всі сторони мають право висловити свої занепокоєння. Китай сподівається, що рішення буде знайдено через діалог і консультації, які дійсно гарантуватимуть стабільність і безпеку в Європі.

За його словами, у Пекіні вбачають шлях виходу з кризи у виконанні Мінських угод. Глава МЗС Китаю закликав усі сторони зосередитися саме на цьому, "а не на тому, щоб посилювати напругу та сіяти паніку".

Як повідомлялося, голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у Пекіні напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор. Дві країни опублікували спільну заяву, в якій виступили проти подальшого розширення НАТО. Цей документ викликав критику як в Україні, так і з боку багатьох партнерів.

Також читайте: Захід перебільшує російську загрозу для України, - речник МЗС Китаю

Автор: 

Китай (4500) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+37
Не хочу быть никаким мостом.
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19.02.2022 18:45
+32
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19.02.2022 18:50
+24
Украина должна быть Западом,хватит с нас этих мостов.
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19.02.2022 18:52
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что он за дичь несёт?
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19.02.2022 18:43 Відповісти
він каже, що ***** і бацька старі маразматики
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19.02.2022 18:45 Відповісти
Він каже, шо єсть вєлікіє государства, а єсть пєрхоть ***********, імєнуємая мостами, шоб по цим мостам вєлікіє государства могли лазить своїми грязними чьоботями
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19.02.2022 18:56 Відповісти
протів принципів він не протів, а на факти йому насрать
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19.02.2022 18:57 Відповісти
Написано же, хочет чтобы Украина выполнила минские договорняки
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19.02.2022 18:50 Відповісти
в порушення цих же самих договорняків
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19.02.2022 18:58 Відповісти
А Ви не зрозуміли? 😊 Китаєць позначив кацапію, як власну територію - "восток" 😁 А Україну від того восток відділив. Назвав "мостом". Це правда не Захід, але й не ординський схід. 😁
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19.02.2022 19:19 Відповісти
Перевожу с китайского: "Пуйло фу! Место! Лежать!"
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19.02.2022 19:45 Відповісти
Мостик на українсько-японському кордоні
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19.02.2022 18:44 Відповісти
Хай краще тим мостом буде Тайвань.
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19.02.2022 18:45 Відповісти
Краще не треба. Бо чомусь у мене стурбованість за Asus, VIA Technologies, Gigabyte, Acer та інші тайванські бренди - ще пздою накриються, опинившись на такому слизькому мості...
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19.02.2022 19:55 Відповісти
Не хочу быть никаким мостом.
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19.02.2022 18:45 Відповісти
А Китай не хоче бути мостом між США та Японією?
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19.02.2022 18:46 Відповісти
а это важно и своевременно. Китай-реальный хозяин московии сегодня , и сраное кремлевское хйло не посмеет его ослушаться.
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19.02.2022 18:47 Відповісти
Помечтайте. Китайцам как раз на нас абсолютно начхать. Ели ***** у нас застрянет надолго то им Сибирь дешевле и быстрее досьанеться.
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19.02.2022 18:58 Відповісти
І довго по нашій спині топтаться будуть? Ми тим "мостом" служили ще з часів "Великого переселення народів"!
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19.02.2022 18:48 Відповісти
Украина вам не мост.
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19.02.2022 18:48 Відповісти
А как это понимать.. За кого Китай.. За нас? Если за нас, то Путину звизда
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19.02.2022 18:50 Відповісти
китай ніколи не буде за нас,для них ми Тайвань у Європі,якшо у руских проканає з нами то вони то саме зроблять з Тайваньом,китай грає свою гру-це та сама росія тільки в азії,вірити китайцям-це то саме що і вірити руским
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19.02.2022 22:01 Відповісти
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19.02.2022 18:50 Відповісти
Це фото мосту...
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19.02.2022 18:51 Відповісти
Нє, просто класне фото
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19.02.2022 18:53 Відповісти
вже 1 день не битий
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19.02.2022 19:02 Відповісти
Боец! Шрамы лицо мужчины украшают! Зато остальные "зажопники" - по Европам да западным рванули!
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19.02.2022 19:34 Відповісти
добавки не дали!
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19.02.2022 20:06 Відповісти
Україна САМОСТІЙНО обере свій шлях.
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19.02.2022 18:51 Відповісти
Украина должна быть Западом,хватит с нас этих мостов.
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19.02.2022 18:52 Відповісти
Китайцы, как обычно, в своём репертуаре : "мы за мир во всём мире и миром поганяем". Только вот правда непонятно зачем усиленно вооружаются...
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19.02.2022 18:52 Відповісти
Так на миролюбивую Украину посмотри! И что с этого вышло!
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19.02.2022 19:37 Відповісти
Ну, в одном китайский товарищ прав, московия и Китай - таки да, Восток. А вот Украина, несмотря ни на шо - таки да, Запад.
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19.02.2022 18:53 Відповісти
Еще одним Украина должна ? Мы уже хотели жить в мире и дружбе. И к чему это привело? А Китай еще тот "друг"
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19.02.2022 18:54 Відповісти
Між іншим, цікава заявочка. З уст китайців це звучить не так банально, як від німеччини чи франції.
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19.02.2022 18:57 Відповісти
НЕХАЙ ТОДІ КАЦАПНЯ ЗАБЕРАЄ МАНАТКИ І УБИРАЄТЬСЯ З НАШОГО "МОСТУ" !!!!!!!!!!
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19.02.2022 18:57 Відповісти
Ви нічого не поняли! Вони вже майже відкрито заявили, що кацапстан - схід, їх зона впливу!
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19.02.2022 18:57 Відповісти
умственные способности сегодняшней власти как и предыдущей, понятие стать мостом рассматривается буквально.
тоесть люди и государство превращаются в мост и функционируют.
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19.02.2022 18:58 Відповісти
Все кому не лень бубнят про Минские соглашения. А кто-то из них читал хотя-бы эти соглашения.
Там самые первые пункты паРашей не выполняются с момента подписания этих договорняков !
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19.02.2022 18:59 Відповісти
Прикиньте, Китай вже вважає московію своїми західними землями, а Україна міст між Китаєм і Європою!
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19.02.2022 19:00 Відповісти
А давайте поговорим о Тибете, Тайване, правах человека в КНР?
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19.02.2022 19:02 Відповісти
Украина никому ничего не должна.
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19.02.2022 19:03 Відповісти
Все так як є Путін своїми ''маневрами'' примусив весь світ говорити про себе і Україну Про китайську Олімпіаду всі наче забули А це сотні мільярдів доларів роки підготовки якісь пов'язані плани... Вони йому цього не пробачуть
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19.02.2022 19:04 Відповісти
Можливо...
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19.02.2022 19:18 Відповісти
Китаец делает вид, что он Ни Хе Ра не понял.
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19.02.2022 19:05 Відповісти
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19.02.2022 19:05 Відповісти
Проведите учения на границе с рф
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19.02.2022 19:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=50Z52KUv844&list=PLfXSNLrIiT4zJ69Pjfjift7bCm-RnRq_1&index=2
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19.02.2022 20:25 Відповісти
«Нет постоянных друзей, нет постоянных врагов, есть постоянные интересы китайской империи» этот тезис, который любил повторять британский премьер Черчиль, приписуют перу древнекитайского философа Конфуция. В этом и есть вся суть внешней политики Китая (от древности до современности) на мировой арене. Поэтому раша с плешивым куйлом - может курить бамбук!
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19.02.2022 19:06 Відповісти
Якщо Україна захоче бути мостом, вона всім повідомить. А поки що йдіть всі вялікіє лісом
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19.02.2022 19:07 Відповісти
Україна не міст і не двері для когось. Ми будемо частиною Заходу і крапка. Ци так дипломатично по-китайськи звучить "сіра зона"
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19.02.2022 19:08 Відповісти
чума на тебе, червона китайська мерзото!
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19.02.2022 19:08 Відповісти
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19.02.2022 19:09 Відповісти
а чтор кроме голословной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины сделал практически Китай???..Где его "последовательная поддержка" и в чём? В говорильне типеа как от Германии? так та хоть отмазку деньгами предлагает..Китай-соответчик агрессивной политики РФ.поскольку поддерживает не только амбиции путина,но и воен. сотрудничеством..ООН должна дать оценку действиям Китая,а не словам.
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19.02.2022 19:09 Відповісти
Вау, це дуже сильний сигнал Росії. Це не жарт! Сподіваюсь, консультації принесуть гарантії миру Україні. Чекаємо розв'язки. Китай перекроює під себе миропорядок.
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19.02.2022 19:11 Відповісти
Мост между великими слишком трудная и не благодарная миссия Быть самодостаточными, независимыми и благополучными гораздо правильнее.
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19.02.2022 19:17 Відповісти
Янукович и Кучма тоже любили Украину мостом называть.
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19.02.2022 19:20 Відповісти
Ну, тобто буферною зоною між КНР і Європою? ПНХ, Сі!
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19.02.2022 19:23 Відповісти
На сегодня товарооборот Китая с США=800 миллиардов. дол. с ЕС примерно 570 миллиардов, с РФ 147 миллиардов. Какие тут коменты?
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19.02.2022 19:38 Відповісти
Китайцы дали понять плешивому (своему рабу) , что бы не вые****ся .... это хороший знак
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19.02.2022 19:45 Відповісти
Китайцы самые умные. Как бы их не задирал Запад, всегда спокойны как монахи кунфу. Можно притвориться бамбуком, пока эти белые обезьяны рвут друг другу глотки.
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19.02.2022 19:45 Відповісти
Почему тогда Китай всегда поддерживает РФ в СБ ООН против Украины?
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19.02.2022 19:51 Відповісти
Он в нейтралитете
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21.02.2022 12:48 Відповісти
Пусть рашка будет мостом между Украиной и Китаем.
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19.02.2022 19:54 Відповісти
неожиданное заявление от китая...
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19.02.2022 20:36 Відповісти
Для цього потрібно мати ядерну зброю,а якщо її немає тоді блок НАТО як гаратія того ,що сусід "з бодуна" не спалить той "місток" між заходом та сходом.
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19.02.2022 20:41 Відповісти
"..."

Чтобы все, кому не лень, топтались по этому мосту своими грязными лаптями.
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19.02.2022 20:48 Відповісти
И что значит это выступление китайца.
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19.02.2022 21:16 Відповісти
Может отожмут у парашников Сибирь
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19.02.2022 22:04 Відповісти
Суки
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19.02.2022 23:37 Відповісти
Україні треба обмежувати "дружбу" з Китаєм. Це не дружня держава.
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20.02.2022 01:10 Відповісти
Пішли вони лісом зі своїми інвестиціями разом із Арахамією.
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20.02.2022 01:12 Відповісти
восток дєло тонкоє! але кацапський далекий схід--реально територія китаю!!!!!
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20.02.2022 04:18 Відповісти
Китайці свого служку - путю - надрочили на те щоб вимазатись в донбаському лайні. А самі залишилися чистенькими , осторонь. Дуже мудро
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20.02.2022 10:30 Відповісти
Это надо читать так-Украинские солдаты должны подставлять свои головы под российские снаряды, чтобы защитить их бюргерские задницы. А они будут раказываты, что нам делать и как жить. А Китайцам это все выгодно. Пока Путло занят с Украиной он не видит как они оотяпывают у него сотно квадратных колометров в год и территории за Уралом уже больше подконтрольны Китаю чем России.
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20.02.2022 10:38 Відповісти
 
 