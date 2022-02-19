Україна має бути мостом між Заходом і Сходом, а не лінією боротьби між великими державами, - глава МЗС КНР Ван Ї у Мюнхені
Пекін не ставить під сумнів принцип, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України має поважатися.
Про це заявив міністр закордонних справ КПН Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції, у якій узяв участь віртуально, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна має бути мостом, який сполучає Захід і Схід, а не лінією боротьби між великими державами", - заявив Ван Ї.
За його словами, суверенітет, незалежність і територіальна цілісність будь-якої держави, у тому числі й України, має поважатися. Глава МЗС Китаю підкреслив, що Пекін не ставить цей принцип під сумнів.
Говорячи про НАТО, китайський урядовець висловив думку, що "треба керуватися сьогоднішньою ситуацією та адаптувати Альянс".
Стосовно нинішньої безпекової ситуації Ван Ї заявив, що всі сторони мають право висловити свої занепокоєння. Китай сподівається, що рішення буде знайдено через діалог і консультації, які дійсно гарантуватимуть стабільність і безпеку в Європі.
За його словами, у Пекіні вбачають шлях виходу з кризи у виконанні Мінських угод. Глава МЗС Китаю закликав усі сторони зосередитися саме на цьому, "а не на тому, щоб посилювати напругу та сіяти паніку".
Як повідомлялося, голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у Пекіні напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор. Дві країни опублікували спільну заяву, в якій виступили проти подальшого розширення НАТО. Цей документ викликав критику як в Україні, так і з боку багатьох партнерів.
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тоесть люди и государство превращаются в мост и функционируют.
Там самые первые пункты паРашей не выполняются с момента подписания этих договорняков !
Чтобы все, кому не лень, топтались по этому мосту своими грязными лаптями.