Всі висловили непохитну підтримку України та готовність до подальших рішучих кроків, - Кулеба зустрівся з главами МЗС країн "Великої сімки" у Мюнхені

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 (Велика Британія, Канада, США, ФРН, Франція, Італія і Японія) в рамках участі в 58-й Мюнхенській конференції з безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України, зустріч у такому форматі відбулася вперше з 2018 року.

"Міністри закордонних справ Групи семи висловили непохитну підтримку України та готовність до подальших рішучих кроків задля стримування подальшої агресії РФ. Вони підтвердили міністру Кулебі, що готові вжити кроків, в результаті яких Росія зазнає тяжкого санкційного удару та опиниться в тотальній міжнародній ізоляції", - йдеться в повідомленні.

Кулеба знову спростував повідомлення російської пропаганди про нібито підготовку України до наступальних військових операцій, диверсій або провокацій. Він також наголосив, що повідомлення російських ЗМІ про нібито потрапляння українських снарядів на територію РФ є дезінформацією.

"Вдячний німецькій колезі Анналені Бербок як головуючій у міністерському форматі Групи суми за запрошення взяти участь. Група семи непохитно стоїть на боці України. Я озвучив партнерам конкретні потреби України. З їхньої реакції роблю висновок, що вони нададуть цю конкретну підтримку. Крім того, у вигадки російської дезінформації про нібито атаки з боку України ніхто не вірить", - наголосив міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО