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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Всі висловили непохитну підтримку України та готовність до подальших рішучих кроків, - Кулеба зустрівся з главами МЗС країн "Великої сімки" у Мюнхені

Всі висловили непохитну підтримку України та готовність до подальших рішучих кроків, - Кулеба зустрівся з главами МЗС країн

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 (Велика Британія, Канада, США, ФРН, Франція, Італія і Японія) в рамках участі в 58-й Мюнхенській конференції з безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України, зустріч у такому форматі відбулася вперше з 2018 року.

"Міністри закордонних справ Групи семи висловили непохитну підтримку України та готовність до подальших рішучих кроків задля стримування подальшої агресії РФ. Вони підтвердили міністру Кулебі, що готові вжити кроків, в результаті яких Росія зазнає тяжкого санкційного удару та опиниться в тотальній міжнародній ізоляції", - йдеться в повідомленні.

Кулеба знову спростував повідомлення російської пропаганди про нібито підготовку України до наступальних військових операцій, диверсій або провокацій. Він також наголосив, що повідомлення російських ЗМІ про нібито потрапляння українських снарядів на територію РФ є дезінформацією.

"Вдячний німецькій колезі Анналені Бербок як головуючій у міністерському форматі Групи суми за запрошення взяти участь. Група семи непохитно стоїть на боці України. Я озвучив партнерам конкретні потреби України. З їхньої реакції роблю висновок, що вони нададуть цю конкретну підтримку. Крім того, у вигадки російської дезінформації про нібито атаки з боку України ніхто не вірить", - наголосив міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

Автор: 

G-7 G7 (1032) Кулеба Дмитро (3604) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+8
Респект цензору, що тепер новина українською з'являється раніше ніж російською.
Колись було навпаки.
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19.02.2022 18:53
+6
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19.02.2022 18:52
+5
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19.02.2022 18:58
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19.02.2022 18:52 Відповісти
Шуфрич теперь похож на адмирала Нельсона, которому вставили глаз...
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19.02.2022 18:55 Відповісти
натянули...
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19.02.2022 18:58 Відповісти
и швабру. Правда швабру с єтого ракурса не видно)
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19.02.2022 18:59 Відповісти
Респект Бутусову. Добряче відмудохав.
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19.02.2022 18:56 Відповісти
Красень мущіна.
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19.02.2022 19:16 Відповісти
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19.02.2022 19:21 Відповісти
Чо, красава. Он сейчас являет собой наглядный пример как будут выгляедеть в Украине так называемые любители "рускага мира". И я не согласен с Савиком относительно Бутусова, что он типа тот повел себя неподобающе как для публичной информационной программы. Наоборот все должны видеть что сраные защитнички оккупантов подобные Шуфричу будут чувствовать себя в Украине крайне неуютно.
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19.02.2022 19:23 Відповісти
Мудак Шустер повел себя не подобаючи, когда позвал коллаборантов на эфир. Жаль мураеву никогда не достается. Та еще паскуда
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19.02.2022 21:57 Відповісти
ну исправили же)
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19.02.2022 18:55 Відповісти
Респект цензору, що тепер новина українською з'являється раніше ніж російською.
Колись було навпаки.
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19.02.2022 18:53 Відповісти
Английская версия все равно хромает.
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19.02.2022 19:04 Відповісти
Треба подивиться !
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19.02.2022 19:46 Відповісти
Там далеко не все новости.
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19.02.2022 19:54 Відповісти
Президент США Джо Байден прокомментировал намерение украинского коллеги Владимира Зеленского лететь в Германию на Мюнхенскую конференцию. Свое мнение он выразил в ходе пресс-конференции в Белом доме по теме ситуации вокруг Украины.

Американский лидер отметил, что решение Зеленского лететь в Мюнхен в разгар эскалации в Донбассе может быть «не самым мудрым» выбором. «Но решать ему», - приводят слова Байдена

Ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с предстоящей поездкой Зеленского в Мюнхен. В Белом Доме считают, что президент России Владимир Путин может якобы этим каким-то образом «воспользоваться» этим обстоятельством.
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19.02.2022 18:55 Відповісти
***** как раз этого хотел.
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19.02.2022 18:58 Відповісти
Внешняя политика Украиньі заслуживает вьісокой оценки . А как вспомнишь Климкина ...
Лучше не вспоминать !
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19.02.2022 18:57 Відповісти
Ваша дерьмаковська кулеба не варта і ломаного нігтя Клімкіна.
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19.02.2022 18:59 Відповісти
Мені подобався Клімкін, але Кулеба чи не єдиний адекватний з усіх міністрів
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19.02.2022 19:23 Відповісти
Оборони теж толковий! Мабуть, вперше.
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19.02.2022 19:49 Відповісти
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19.02.2022 18:58 Відповісти
ПОТРІБНО тиснути на реальні плани і цифри допомоги !
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19.02.2022 18:58 Відповісти
Мостом між Китаєм і Заходом - будь ласка!
Роль такого трансконтинентального хабу дуже вигідна.
Але при чім тут московія???
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19.02.2022 19:02 Відповісти
"Звернення Айдера Рустемова до народів Кавказу, Татарстану, Башкортостану та до їхніх родичів!"

https://www.youtube.com/watch?v=wWiM4fOTPpY

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19.02.2022 19:03 Відповісти
У нас ужасная жопа, Россия прямо говорит что утопит нас в крови. Короче, я окончательно в них разочаровался. Дипломатия у нас мертва. Никакой реакции, одни дежурные заявления.
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19.02.2022 19:05 Відповісти
ЕС,США,НАТО должны иметь чёткое представление,какие санкции собирается внедрять Германия и соответствуют ли они категории "жёсткие"...
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19.02.2022 19:05 Відповісти
Смотри. Санкции введут. Но они должны успеть сработать. Если там Зеленский через неделю-две подпишет капитуляцию нам уже будет плевать на санкции.
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19.02.2022 19:07 Відповісти
G7-респект...
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19.02.2022 19:08 Відповісти
под решительными (как тсами они утверждают) санкциями нужно немедленно начать депортацию членов семей российских олигархов и топ-чиновников с !уютных стран" и заморозка их активов в западных банках.А получившие гражданство западных стран должны получит временное (на неопределённый срок) приостановление гражданства и рассматриваться как иностранные лица.Вот эта должна стать первой быстродействующей и очень эфективно санкцией.Вторая-запрет для российских воздушных и водных суден заходить в порты запада и остановка всех бизнес-проектов с РФ..Дальше вряд ли придётсЯ усиливать санкции,потому как в РФ сами олигархи порвути путина...
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19.02.2022 19:15 Відповісти
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19.02.2022 19:44 Відповісти
що, шаги будуть ще рішучіші???
та ну нах...й...
за 8 років дошагали до жмені зброї і то не всі.
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19.02.2022 19:45 Відповісти
Пишаються 1.5 мільярдами баксів військової допомоги... Та бюджет одного Москвабаду - під 30 мільярдів баксів щорічно
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19.02.2022 21:59 Відповісти
Я так розумію далі ми маємо чекати на "дуже непохитну" і "надзвичайно непохитну"
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19.02.2022 19:51 Відповісти
Благаю Бога щоби він, заради благодаті для німеччини, засунув якомога глибше її рішучість в її дупу...
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19.02.2022 22:02 Відповісти
 
 