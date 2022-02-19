УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10767 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 094 12

Кулеба запросив Трійку ОБСЄ відвідати Україну для встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження

Кулеба запросив Трійку ОБСЄ відвідати Україну для встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив в Україну Трійку ОБСЄ для встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Я запрошую Трійку ОБСЄ, Анн Лінде, Збігнева Рау та Буяра Османі, невідкладно здійснити візит до України задля встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження, який був активований генеральною секретаркою ОБСЄ Гельгою Шмід минулого тижня", - зазначив Кулеба.

Трійка ОБСЄ складається з колишнього, нинішнього і наступного діючих голів ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі висловили непохитну підтримку України та готовність до подальших рішучих кроків, - Кулеба зустрівся з главами МЗС країн "Великої сімки" у Мюнхені

Автор: 

ОБСЄ (3497) Кулеба Дмитро (3604) Лінде Анн (56) Рау Збіґнев (105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Это идеальное действие с точки зрения Кремля. Просто их мечта. Они выдумывают провокации с "химическим опужием на Донбассе" - а тут был бы ***************...

Подобные действия будут названы ядерным терроризмом. Названы не только Рашкой. С соответствующими последствиями.
показати весь коментар
19.02.2022 19:22
+2
Отличньій ход , в Кремле задергаются , 100% !
показати весь коментар
19.02.2022 18:59
+2
Что вы все твердите- нет ядерного оружия, нет ядерного оружия, есть Будапештский меморандум, есть Будапештский меморандум.

Чтобы заставить всех гарантов заняться наконец безопасностью Украины надо

осознать одну простую вещь - Украина живет в XXI веке, а не в 17-ом и потому у нее есть аж пять АЭС. И чтобы всех обделанных гарантов привести в чувство всего-то надо издать один указ Президента Украины примерно такого содержания:

Привести в полную готовность силы противорадиационной защиты.
Подготовить убежища, развернуть дезактивационные пункты, сформировать из сил территориальной обороны дезактивационные отряды.
Раздать населению средства защиты от радиации.
Подготовить все действующие атомные реакторы, имеющиеся на территории Украины, к мгновенному переводу в режим неконтролируемой ядерной реакции. Выгрузить из недействующих реакторов ядерное топливо, переместить к границам угрожающих безопасности Украины государств и подготовить его к использованию в режиме "грязной" ядерной бомбы.

После издания Указа и принятия мер следует направить правительствам стран Европы, Азии, Америки и международным организациям документ, поименованный как "Киевский меморандум" в котором объявляется, что с целью самозащиты от военного захвата страны Украина предпринимает исключительные меры по нанесению агрессорам непоправимого ущерба путем радиоактивного заражения территорий противника и меры максимального снижения возможного ущерба для собственного населения.

Таким вот способом. Дешево не возьмете, гады!

А кто наложил из под хвоста на гарантии безопасности Украины- сами виноваты!
показати весь коментар
19.02.2022 19:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отличньій ход , в Кремле задергаются , 100% !
показати весь коментар
19.02.2022 18:59 Відповісти
По великому рахунку, кремлю на*рати на обсє.... Обмежують доступ, погрози зброєю, конфіскацією авто, збиття беспілотників, пошкодження камер спотереження. А скільки випадків порушень обсє "не бачило", щоб не накаляти відносини? Для ***** обсє - ніщо і ткг - ніщо. Та й "нормандія" - ніщо. В нього є монархічне "Я" і все. Впевнений, йому навіть гаага по барабану, він своє віджив
показати весь коментар
19.02.2022 19:23 Відповісти
Жаль только никто никуда не поедет, они же не дураки умирать
показати весь коментар
19.02.2022 19:06 Відповісти
Что вы все твердите- нет ядерного оружия, нет ядерного оружия, есть Будапештский меморандум, есть Будапештский меморандум.

Чтобы заставить всех гарантов заняться наконец безопасностью Украины надо

осознать одну простую вещь - Украина живет в XXI веке, а не в 17-ом и потому у нее есть аж пять АЭС. И чтобы всех обделанных гарантов привести в чувство всего-то надо издать один указ Президента Украины примерно такого содержания:

Привести в полную готовность силы противорадиационной защиты.
Подготовить убежища, развернуть дезактивационные пункты, сформировать из сил территориальной обороны дезактивационные отряды.
Раздать населению средства защиты от радиации.
Подготовить все действующие атомные реакторы, имеющиеся на территории Украины, к мгновенному переводу в режим неконтролируемой ядерной реакции. Выгрузить из недействующих реакторов ядерное топливо, переместить к границам угрожающих безопасности Украины государств и подготовить его к использованию в режиме "грязной" ядерной бомбы.

После издания Указа и принятия мер следует направить правительствам стран Европы, Азии, Америки и международным организациям документ, поименованный как "Киевский меморандум" в котором объявляется, что с целью самозащиты от военного захвата страны Украина предпринимает исключительные меры по нанесению агрессорам непоправимого ущерба путем радиоактивного заражения территорий противника и меры максимального снижения возможного ущерба для собственного населения.

Таким вот способом. Дешево не возьмете, гады!

А кто наложил из под хвоста на гарантии безопасности Украины- сами виноваты!
показати весь коментар
19.02.2022 19:10 Відповісти
Это идеальное действие с точки зрения Кремля. Просто их мечта. Они выдумывают провокации с "химическим опужием на Донбассе" - а тут был бы ***************...

Подобные действия будут названы ядерным терроризмом. Названы не только Рашкой. С соответствующими последствиями.
показати весь коментар
19.02.2022 19:22 Відповісти
Не терроризм ,а самооборона.
Хоча в попередньому коменті лякає фраза роздати населенню засоби захисту.. - їх просто нема ( хіба совдеповські протигази та озк), так як і масок не було в час пік пандемії..
показати весь коментар
19.02.2022 19:29 Відповісти
Радиопротекторы наверняка есть. После Чернобыля не может не быть в госрезервах. А это уже полдела в защите. Потом, взрослым можно будет в пунктах дезактивации выдавать Каберне.
В Украине, как нигде в мире, изучены последствия радиоактивного заражения и разработаны методики нивелирования последствий. Это преимущество в конфликте со смертельным врагом. На войне все средства хороши.
показати весь коментар
19.02.2022 19:46 Відповісти
Тогда нам союзники не ПТУР привезут, а пошлют нас куда подальше.
показати весь коментар
19.02.2022 19:24 Відповісти
Не пошлють, всеруться. Або бігом десантом всі аес візьмуть
показати весь коментар
19.02.2022 19:31 Відповісти
Это более вероятный вариант: получим вместо союзников "второй фронт".
показати весь коментар
19.02.2022 19:41 Відповісти
Кулеба очень неплох. дал проверку на вшивость

показати весь коментар
19.02.2022 19:21 Відповісти
Ну ты глянь. во понаехали из-за поребрика на Цензор! И что только не гонят - и "на руку России", и "отвернется Запад" и даже "второй фронт Украина получит".
Нет, не зря говорят, что на фабрике троллей только полные дебилы задерживаются надолго. Украине-то только и нужен сейчас этот второй фронт с Западом. Пусть наступают поскорее. Они еще не успеют до Киева доехать по дорогам, усыпанным цветами, как в Киеве объявят о формальной капитуляции перед объединенными силами Европы и США. Ну а далее как по накатанной- прием в НАТО потом в ЕС.
И ваш Великий Пу больше не у дел.
показати весь коментар
19.02.2022 20:10 Відповісти
 
 