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РФ загрожує не Європі або Україні, а світопорядку, - глава МЗС Данії Кофод

РФ загрожує не Європі або Україні, а світопорядку, - глава МЗС Данії Кофод

Санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну справді мають бути руйнівними для Кремля, інакше згодом за недостатні санкції доведеться платити значно більше.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод під час Українського ланчу в Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звісно, ми негайно зберемося і, сподіваюся, виконаємо свої обіцянки, тобто запровадимо чи не найбільш руйнівні політичні та економічні санкції щодо Росії", - сказав Кофод у відповідь на запитання, якою буде відповідь Європи на вторгнення Росії.

Він зауважив, що санкції також матимуть свою ціну для бізнесу та людей у Європі. Водночас, додав очільник МЗС Данії, якщо запровадити недостатні санкції, то згодом ціна виявиться набагато вищою, бо зараз на кону не просто безпека Європи чи України, а зміна порядку світу, в якому ми живемо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія надасть Україні додаткові кошти на стабілізацію та реформи, - глава МЗС Кофод

"Ми маємо стати на захист цінностей, які поділяємо. Росія реалізувала різні загрози: вбивство лідерів опозиції, арешт Навального, отруєння в Солсбері, неможливість працювати спостерігачам ОБСЄ. Нам треба боротися за ці цілі. Я сподіваюсь, що коли настане час, ми зможемо виступати зі справжніми санкціями, які стануть зрозумілими Путіну. Якщо ми діятимемо розумно, то Росія звільниться від тоталітаризму, але відстоювати свою свободу ми маємо вже сьогодні", - переконаний Кофод.

Нагадаємо, у Мюнхені проходить конференція з безпеки, яка є одним із ключових аналітичних форумів для обговорення загроз та викликів, що постають перед континентом у цій сфері. Однією з ключових тем для обговорення цього року є військове нарощування Росії вздовж кордонів України та наслідки цих дій для всієї системи європейської та євроатлантичної безпеки.

Автор: 

Данія (765) росія (64895) Кофод (9)


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Топ коментарі
+15
НАРЕШТІ ! Дійшло !
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19.02.2022 19:20
+10
А разве не Хламидия рассказывал, шо западные СМИ - хуже соловьева и скабеевой?
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19.02.2022 19:23
+8
Данія навіть свій простір надала Великій Британії для доставки зброї в Україну, так що вони вже давно все зрозуміли.
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19.02.2022 19:44
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19.02.2022 19:20 Відповісти
До кого?
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19.02.2022 19:21 Відповісти
До одного мзс...
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19.02.2022 19:33 Відповісти
І тільки до чогу тут БУДАПЕШКИЙ МЕМОРАНДУМ ?!
До чогу тут ядерна зброя ?! Ніхто не знає ??
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19.02.2022 19:43 Відповісти
Данія навіть свій простір надала Великій Британії для доставки зброї в Україну, так що вони вже давно все зрозуміли.
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19.02.2022 19:44 Відповісти
Датчане годами блокировали Северный Поток. Они вообще давно против России.
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19.02.2022 19:46 Відповісти
Я б сказав, вони не проти раісі, вони за цивілізований світ, а вони дійсно знають, що це таке.
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19.02.2022 19:52 Відповісти
ще поки не дійшло - війна іде 8 років а тільки тепер вони хочуть зруйнувати це
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19.02.2022 19:53 Відповісти
Світ зрозумів в якій загрозу Україна, лише частина коментарів радіє, що Арахімія обкалялася.
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19.02.2022 19:21 Відповісти
А разве не Хламидия рассказывал, шо западные СМИ - хуже соловьева и скабеевой?
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19.02.2022 19:23 Відповісти
Бешеную собаку надо пристрелить
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19.02.2022 19:21 Відповісти
точніще - скаженого медведя, який корчить з себе манґуста.
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19.02.2022 20:49 Відповісти
Санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну

А що рахується як "вторгнення"? Розстріл шкіл і дитсадків з гаубиць то не воно?
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19.02.2022 19:21 Відповісти
Ну це типу не вона - це типу терористи з невизнаних республік.
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19.02.2022 19:28 Відповісти
Вот такое вот планомерное вторжение. Типа, оно само. Ну посмотрим на реакцию санкционников.
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19.02.2022 19:47 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=482605289981024
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19.02.2022 19:26 Відповісти
Заколебали общими фразами грозить,если расея нападет на Украину,то она без всяких условий,тот же час будет исключена из УЕФА.Вот это сразу на ***** подействует.
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19.02.2022 19:34 Відповісти
Якщо , не дай Боже, України не стане, то в найближчі 20-30 років не стане і Європи...
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19.02.2022 19:36 Відповісти
Я конечно тоже переживаю за страну, ну глупости откровенные зачем уж говорить. Украина как полноценно признанное государство существовала короткие сроки, вот сейчас испытание очередное
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19.02.2022 19:38 Відповісти
У Середньовічній Україні біля 50 міст мали Магдебурзьке Право. Розумієш, що це означає?
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19.02.2022 19:46 Відповісти
Аппетит приходит во время еды. Проглотив Украину, захочется и Европу проглотить. Идеи великого рейха покоя не дают. Российские правители даже гитлеровской риторики не стесняются, Anschluß, например
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19.02.2022 19:53 Відповісти
не сравниваю Украину с 200к солдатами, артой 3-4 уровня
и НАТО, где там все передовые армии, рф максимум светит финляндия
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19.02.2022 20:48 Відповісти
и то 5 км в обмен на млн витязей
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19.02.2022 20:49 Відповісти
Вікінги данці хні не скажуть
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19.02.2022 19:37 Відповісти
Психопат-клептократ путін...міжнародний терорист...
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19.02.2022 19:43 Відповісти
Путінська наволоч не нападе на Україну, ця наволоч злякалась, весь цивілізовний світ об'єднався енавколо України, навіть їх типу "союзник" Китай сьогодні на Мюнхенській конференції заявив, що Україна має право на суверенність та захист, тобто Китай "умив руки", фашист путлєр залишився один, він за кілька місяців зумів просрати навіть ту невилику підтриму від інших диктаторів, яку мала ********* "много ходов очка" у нього вийшло чудово.
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19.02.2022 19:49 Відповісти
Она будет действовать из-под тишка, как обычно. "Россия не сторона конфликта, это нас наши российские граждане из Луганска и Донецка попросили".
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19.02.2022 19:54 Відповісти
Ви бачили заголовки світових ЗМІ, якщо ви думаєте, що вони просто хайпують і це робота на клікбейт, то ви помиляєтесь, це все було зроблено для того, щоб показати всьому світу наміри російськіх фашистів, вони як таргани на кухні, коли вмикнули світло. ТОму на їхні казки про "захист расіян" ніхто не повірить. Тому я вважаю, що це була блискуча операція адміністрації США, ви всі її бачили))
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19.02.2022 20:01 Відповісти
На Западе прекрасно знают, что произошел захват Крыма россиею. Они возмущены, но... Крым и ныне там. Они будут обеспокоены, когда наши сыновья будут погибать на востоке. Я очень не хочу войны, я ей уже сыта. Мой сын - один из тех, кто защищал ДА и чудом остался жив. Я не хочу повторения. Сейчас он не попал под обстрелы ( был в отпуске),а его сослуживцы сейчас в Станице Луганской. Как он говорит, сепары плотно кроют. А в понедельник ему на службу и я хочу чтобы и он, и его побратимы оставались живыми и здоровыми.
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19.02.2022 20:23 Відповісти
храни Его и Вас Господь!
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20.02.2022 00:03 Відповісти
пане міністр.
ніхрена Ви не розумієте.
янелох сказав в тому числі і Вам, що
російський народ, не може воювати проти України.
а янелох у нас вумний.
йому залишилось тільки путіну в очко заглянути.
а взагалі, у нього все прекрасно
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19.02.2022 19:52 Відповісти
 
 