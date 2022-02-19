РФ загрожує не Європі або Україні, а світопорядку, - глава МЗС Данії Кофод
Санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну справді мають бути руйнівними для Кремля, інакше згодом за недостатні санкції доведеться платити значно більше.
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод під час Українського ланчу в Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Звісно, ми негайно зберемося і, сподіваюся, виконаємо свої обіцянки, тобто запровадимо чи не найбільш руйнівні політичні та економічні санкції щодо Росії", - сказав Кофод у відповідь на запитання, якою буде відповідь Європи на вторгнення Росії.
Він зауважив, що санкції також матимуть свою ціну для бізнесу та людей у Європі. Водночас, додав очільник МЗС Данії, якщо запровадити недостатні санкції, то згодом ціна виявиться набагато вищою, бо зараз на кону не просто безпека Європи чи України, а зміна порядку світу, в якому ми живемо.
"Ми маємо стати на захист цінностей, які поділяємо. Росія реалізувала різні загрози: вбивство лідерів опозиції, арешт Навального, отруєння в Солсбері, неможливість працювати спостерігачам ОБСЄ. Нам треба боротися за ці цілі. Я сподіваюсь, що коли настане час, ми зможемо виступати зі справжніми санкціями, які стануть зрозумілими Путіну. Якщо ми діятимемо розумно, то Росія звільниться від тоталітаризму, але відстоювати свою свободу ми маємо вже сьогодні", - переконаний Кофод.
Нагадаємо, у Мюнхені проходить конференція з безпеки, яка є одним із ключових аналітичних форумів для обговорення загроз та викликів, що постають перед континентом у цій сфері. Однією з ключових тем для обговорення цього року є військове нарощування Росії вздовж кордонів України та наслідки цих дій для всієї системи європейської та євроатлантичної безпеки.
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До чогу тут ядерна зброя ?! Ніхто не знає ??
А що рахується як "вторгнення"? Розстріл шкіл і дитсадків з гаубиць то не воно?
и НАТО, где там все передовые армии, рф максимум светит финляндия
ніхрена Ви не розумієте.
янелох сказав в тому числі і Вам, що
російський народ, не може воювати проти України.
а янелох у нас вумний.
йому залишилось тільки путіну в очко заглянути.
а взагалі, у нього все прекрасно