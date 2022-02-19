"Трасс відповіла Зеленському щодо превентивних санкцій: Рішуче налаштовані запровадити сувору ціну для Росії у разі вторгнення"

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс запевнила, що у випадку вторгнення Росія отримає пакет жорстких економічних санкцій.

Про це вона заявила під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Трасс відповідала на питання щодо заяви президента України Володимира Зеленського, який сказав, що санкції потрібні до вторгнення, а не "після бомбардування".

"Я чула, що президент Зеленський казав про санкції. Ми рішуче налаштовані запровадити сувору ціну для Росії у разі вторгнення, включаючи жорсткі санкції. Ми зупинимо для олігархів можливість міжнародного руху їхніх коштів, ми зупинимо їхні подорожі, ми ускладнимо доступ російських компаній до фінансових ринків", - сказала Трасс.

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"Ми вже підготували санкційний пакет, ми вже надаємо оборонну підтримку Україні", - додала міністр.

Нагадаємо, під час зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції 19 лютого Володимир Зеленський заявив, що превентивні санкції проти РФ можуть допомогти мирному врегулюванню в питанні деескалації.