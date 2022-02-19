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Новини Санкції проти Росії Війна
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Трасс відповіла Зеленському щодо превентивних санкцій: Рішуче налаштовані запровадити сувору ціну для Росії у разі вторгнення

Трасс відповіла Зеленському щодо превентивних санкцій: Рішуче налаштовані запровадити сувору ціну для Росії у разі вторгнення

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс запевнила, що у випадку вторгнення Росія отримає пакет жорстких економічних санкцій.

Про це вона заявила під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Трасс відповідала на питання щодо заяви президента України Володимира Зеленського, який сказав, що санкції потрібні до вторгнення, а не "після бомбардування".

"Я чула, що президент Зеленський казав про санкції. Ми рішуче налаштовані запровадити сувору ціну для Росії у разі вторгнення, включаючи жорсткі санкції. Ми зупинимо для олігархів можливість міжнародного руху їхніх коштів, ми зупинимо їхні подорожі, ми ускладнимо доступ російських компаній до фінансових ринків", - сказала Трасс.

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"Ми вже підготували санкційний пакет, ми вже надаємо оборонну підтримку Україні", - додала міністр.

Нагадаємо, під час зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції 19 лютого Володимир Зеленський заявив, що превентивні санкції проти РФ можуть допомогти мирному врегулюванню в питанні деескалації.

Автор: 

Велика Британія (5535) Зеленський (23659) росія (64895) санкції (11750) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+10
а як щодо їхніх *********, які живуть по Європах і США?
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19.02.2022 19:50
+7
то ж вони налаштовані рішуче,
похвально...
а куда має дойти путін, що б санкції рішуче ввелися???
чи скільки тисяч має загинути???
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19.02.2022 19:57
+5
ось мені цікаво, що вважати вторгненням? коли танк переїде кордон? чи коли той танк вже буде у Києві? а якщо вони будуть шмаляти зі свого боку просто куди попадуть, тоді це не вторгнення?
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19.02.2022 19:55
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19.02.2022 19:49 Відповісти
За час дії попередніх санкцій 2014-2021 роки паРашка збільшила ЗВР з 400 до 640 млрд доларів.
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19.02.2022 19:55 Відповісти
Не, ну Тнасс уже пора на трассу.
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19.02.2022 20:23 Відповісти
Эти европейцы циники- зачем нам ихние "пэкэльнi санкцiī", когда тебя будут "немножко стрелять"?
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20.02.2022 05:01 Відповісти
а як щодо їхніх *********, які живуть по Європах і США?
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19.02.2022 19:50 Відповісти
Операция Матрешка специально от ВЕЛИКОБРИТАНИИ подробности от премьер-министра Украины Бориса Джонсона насчет премьер-министра так я считаю и президент у нас Байден а что не так вот вчера ждал до 24 часов выступление нашего президента Байдена а то шо шатается в проруби типо зеленодерьмо -ЭТО не мое
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19.02.2022 20:28 Відповісти
Так уже вторглася...чи нє?
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19.02.2022 19:50 Відповісти
рашія ше в 2014році вторглася ...
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19.02.2022 19:54 Відповісти
Наверно вторглася-мне уже на борщ не хватает.
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19.02.2022 20:25 Відповісти
Чем ты, Мурка Зеля, опять недовольна?
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19.02.2022 19:54 Відповісти
Так вже вторглась 2014.........
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19.02.2022 19:54 Відповісти
ось мені цікаво, що вважати вторгненням? коли танк переїде кордон? чи коли той танк вже буде у Києві? а якщо вони будуть шмаляти зі свого боку просто куди попадуть, тоді це не вторгнення?
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19.02.2022 19:55 Відповісти
Коли той танк підіб'ють із джавеліну. Але я сумніваюся, що його підіб'ють раніше, ніж Зеля підпише капітуляцію.
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19.02.2022 21:15 Відповісти
ок!
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19.02.2022 19:55 Відповісти
Я з Вами!
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19.02.2022 19:57 Відповісти
***** кулю у лоба, а не сСАнкції.
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19.02.2022 19:56 Відповісти
Фюрер вичікує "благоприятной обстановки" як тільки відчує слабинку в єдності - Чапай на коні в чорній бурці . Зараз влаштовує психічну атаку, Верховний, судячи із судорогів в Мюнхені, таки здрейфив, думає що і українці здрейфять.
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19.02.2022 19:56 Відповісти
то ж вони налаштовані рішуче,
похвально...
а куда має дойти путін, що б санкції рішуче ввелися???
чи скільки тисяч має загинути???
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19.02.2022 19:57 Відповісти
Зараз не втргнення?Що меле та дурепа?Вторгнення було в 2014
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19.02.2022 19:58 Відповісти
Куля в Лоб - то Сеня !
***** - то ***** !
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19.02.2022 19:59 Відповісти
санкции против олигархов остановят пуйло? Серьезно?

ограниченный доступ российских компаний к финансовым рынкам они переживут, у них в кубышке 650млрд $, на эти деньги кремляди купят много шредеров.
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19.02.2022 20:00 Відповісти
а пізно не буде ні?
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19.02.2022 20:01 Відповісти
Они же Мстители - не предотвратители... (с) фильм
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19.02.2022 21:31 Відповісти
Он дурачок что ли? Как могут быть санкции на вторжение упреждающими? Введение таких санкций по сути было бы сигналом ***** к наступлению.
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19.02.2022 20:01 Відповісти
Довольно самоуверенно требовать от союзников введения превентивных санкций, если объем торговли между Украиной и россией за 2021 год, составил 12,3 миллиарда долларов.
Если сами активно торгуем с оккупантом, то какие вопросы к Европе и США?
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19.02.2022 20:02 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZVAKcOo3P8BcFjOMr9Rl1hz31n-ZaAhzi3ANy_j9gF9Jfa7_wvhvmLtHphRMkcArXk5qBgFEVUQo-eFJS5jPtYw8yRaveoptgGudhNd08Je7XnH0_IsgkhhN2jIeYSau50&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZVAKcOo3P8BcFjOMr9Rl1hz31n-ZaAhzi3ANy_j9gF9Jfa7_wvhvmLtHphRMkcArXk5qBgFEVUQo-eFJS5jPtYw8yRaveoptgGudhNd08Je7XnH0_IsgkhhN2jIeYSau50&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZVAKcOo3P8BcFjOMr9Rl1hz31n-ZaAhzi3ANy_j9gF9Jfa7_wvhvmLtHphRMkcArXk5qBgFEVUQo-eFJS5jPtYw8yRaveoptgGudhNd08Je7XnH0_IsgkhhN2jIeYSau50&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU 1 ч ·



Хорошие новости приходят из Московии.ВЗБУНТОВАЛИСЬ дети кремлевских УПЫРЕЙ.Как известно и дочери Путина и дети Пескова,Патрушева,Шойгу и остальных выродков живут на ЗАПАДЕ.Так вот новые Западные санкции в случае нападения на Украину включили в себя блокировку всех счетов Кремлевцев и их ДЕТОК и немедленную ВЫСЫЛКУ на Россию.А деткам ПОЧЕМУ ТО не хочется возвращаться,да ещё и без денег.По данным Госдепа детки устраивают настоящие скандалы своим ПРЕСТАРЕЛЫМ,ВЫШЕДШИМ ИЗ УМА родителям.Они их умоляют,что бы они напали на кого нибудь другого(хоть на Никарагуа к примеру)ну лишь бы не на Украину))))...И это не шутки друзья,там реальная ПАНИКА)))..
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19.02.2022 20:05 Відповісти
А нафуя санкції коли все ***********
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19.02.2022 20:05 Відповісти
Отказ от блокировки SWIFT для РФ = приглашение к войне

"Конгрессмен республиканец Грин: Белый Дом снял с повестки дня величайшие сдерживающие санкции против России"

В эфире "Вечернего редактора" на Fox Business Network конгрессмен Марк Грин (R-TN) отреагировал на заявление Белого дома ранее в тот же день о том, что исключение России из международной банковской системы Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), вероятно, не будет частью первоначального пакета санкций, которые будут введены, если Россия решит вторгнуться в Украину, заявив, что просто "смехотворно" отказываться исключать Россию из SWIFT, тем более что это "вероятно, самый большой сдерживающий фактор из всех".

Грин сказал: "Они даже сказали, что транзакции SWIFT не обсуждаются, что, на мой взгляд, просто смешно. Мы никогда не должны были говорить, что не рассматриваем такую возможность. Это, наверное, самый большой сдерживающий фактор из всех".
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19.02.2022 20:10 Відповісти
Кто в данной ситуации с санкциями прав , Байден или Зеленский , покажут ближайшие дни . Хотелось бьі , чтобьі неправьім оказался президент Украиньі , и он с удовольствием єто признает! А если просчет допустил президент США , то єто беда...
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19.02.2022 20:17 Відповісти
усложним доступ российских компаний к финансовым рынкам Источник:
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19.02.2022 20:21 Відповісти
На жаль, все ще існує ДУЖЕ велика розбіжність у розумінні ситуації між Заходом і Україною. І це правда.

Дехто на Заході впевнений, що якщо члени кооперативу "Озеро" не зможуть літати до гейклубів Канн і Маямі і не зможуть на вечерю їсти в Москві устриці, зловлені у Франції вранці - то це сильно вдарить по Кремлю...

Дуже добре, що Зеленський різко і відверто переконує їх, що це не так, і дуже добре, що принаймні вони погодились на постачання зброї. Але погодилися не всі, а тільки дехто з них... Германія, наприклад, так і не зважилася.
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19.02.2022 20:27 Відповісти
Збільшення кількості обстрілів с заборонених угодами калібрів,провокавції і кібератаки на міністерства і відомства це не являється умовами введення санкцій?
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19.02.2022 21:11 Відповісти
"Трасс відповіла Зеленському щодо превентивних санкцій: Рішуче налаштовані запровадити сувору ціну для Росії у разі вторгнення"

_В переводе на понятный, прямой человеческий язык это означает: мы не собираемся вводить настоящие санкции, пока путлеровцы не начнут бомбить Киев...
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19.02.2022 21:29 Відповісти
они и тогда ничего не введут
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19.02.2022 22:14 Відповісти
Європа - срана жопа. Треба відновлювати ядерну бомбу!
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19.02.2022 22:09 Відповісти
те, кто действительно имел опыт такого производства,
подчеркиваю - не теорию, а опыт,
уже поумирали..... давно это было.
опять с нуля начинать. благо хоть материал уже есть
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19.02.2022 22:17 Відповісти
он же гопник. какая цена?

пришел и взял.....
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19.02.2022 22:11 Відповісти
европа уже и не рада, уже мечтает быстрее украину сдать...
только польша и прибалтика ещё хоть чем то помогают, потому, как сами в такой жопе побывали.....
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19.02.2022 22:13 Відповісти
Твари , на ваших глазах идёт подготовка к совершению преступления, вы ждёте пока его совершат? Кто вы после этого?
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20.02.2022 00:04 Відповісти
«В случае вторжения» - это уже не называется превентивным
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20.02.2022 01:29 Відповісти
"Трасс відповіла Зеленському щодо

превентивних санкцій..." - ну, нащо ви

брешете? Вона проігнорувала саме

формулювання "превентивні санкції". Вона

звично пообіцяла покарання тільки "після

того, як..." Preventive sanctions (українською -

попереджувальні заходи) - означає заходи

до початку дії, яку намагаються зупінити, а не

після такої.
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20.02.2022 03:37 Відповісти
 
 