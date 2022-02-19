Трасс відповіла Зеленському щодо превентивних санкцій: Рішуче налаштовані запровадити сувору ціну для Росії у разі вторгнення
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс запевнила, що у випадку вторгнення Росія отримає пакет жорстких економічних санкцій.
Про це вона заявила під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Трасс відповідала на питання щодо заяви президента України Володимира Зеленського, який сказав, що санкції потрібні до вторгнення, а не "після бомбардування".
"Я чула, що президент Зеленський казав про санкції. Ми рішуче налаштовані запровадити сувору ціну для Росії у разі вторгнення, включаючи жорсткі санкції. Ми зупинимо для олігархів можливість міжнародного руху їхніх коштів, ми зупинимо їхні подорожі, ми ускладнимо доступ російських компаній до фінансових ринків", - сказала Трасс.
"Ми вже підготували санкційний пакет, ми вже надаємо оборонну підтримку Україні", - додала міністр.
Нагадаємо, під час зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської конференції 19 лютого Володимир Зеленський заявив, що превентивні санкції проти РФ можуть допомогти мирному врегулюванню в питанні деескалації.
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МуркаЗеля, опять недовольна?
похвально...
а куда має дойти путін, що б санкції рішуче ввелися???
чи скільки тисяч має загинути???
***** - то ***** !
ограниченный доступ российских компаний к финансовым рынкам они переживут, у них в кубышке 650млрд $, на эти деньги кремляди купят много шредеров.
Если сами активно торгуем с оккупантом, то какие вопросы к Европе и США?
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Хорошие новости приходят из Московии.ВЗБУНТОВАЛИСЬ дети кремлевских УПЫРЕЙ.Как известно и дочери Путина и дети Пескова,Патрушева,Шойгу и остальных выродков живут на ЗАПАДЕ.Так вот новые Западные санкции в случае нападения на Украину включили в себя блокировку всех счетов Кремлевцев и их ДЕТОК и немедленную ВЫСЫЛКУ на Россию.А деткам ПОЧЕМУ ТО не хочется возвращаться,да ещё и без денег.По данным Госдепа детки устраивают настоящие скандалы своим ПРЕСТАРЕЛЫМ,ВЫШЕДШИМ ИЗ УМА родителям.Они их умоляют,что бы они напали на кого нибудь другого(хоть на Никарагуа к примеру)ну лишь бы не на Украину))))...И это не шутки друзья,там реальная ПАНИКА)))..
"Конгрессмен республиканец Грин: Белый Дом снял с повестки дня величайшие сдерживающие санкции против России"
В эфире "Вечернего редактора" на Fox Business Network конгрессмен Марк Грин (R-TN) отреагировал на заявление Белого дома ранее в тот же день о том, что исключение России из международной банковской системы Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), вероятно, не будет частью первоначального пакета санкций, которые будут введены, если Россия решит вторгнуться в Украину, заявив, что просто "смехотворно" отказываться исключать Россию из SWIFT, тем более что это "вероятно, самый большой сдерживающий фактор из всех".
Грин сказал: "Они даже сказали, что транзакции SWIFT не обсуждаются, что, на мой взгляд, просто смешно. Мы никогда не должны были говорить, что не рассматриваем такую возможность. Это, наверное, самый большой сдерживающий фактор из всех".
Дехто на Заході впевнений, що якщо члени кооперативу "Озеро" не зможуть літати до гейклубів Канн і Маямі і не зможуть на вечерю їсти в Москві устриці, зловлені у Франції вранці - то це сильно вдарить по Кремлю...
Дуже добре, що Зеленський різко і відверто переконує їх, що це не так, і дуже добре, що принаймні вони погодились на постачання зброї. Але погодилися не всі, а тільки дехто з них... Германія, наприклад, так і не зважилася.
_В переводе на понятный, прямой человеческий язык это означает: мы не собираемся вводить настоящие санкции, пока путлеровцы не начнут бомбить Киев...
подчеркиваю - не теорию, а опыт,
уже поумирали..... давно это было.
опять с нуля начинать. благо хоть материал уже есть
пришел и взял.....
только польша и прибалтика ещё хоть чем то помогают, потому, как сами в такой жопе побывали.....
превентивних санкцій..." - ну, нащо ви
брешете? Вона проігнорувала саме
формулювання "превентивні санкції". Вона
звично пообіцяла покарання тільки "після
того, як..." Preventive sanctions (українською -
попереджувальні заходи) - означає заходи
до початку дії, яку намагаються зупінити, а не
після такої.