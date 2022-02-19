Українська ГТС могла б легко замінити обидва "Північні потоки", - прем’єр-міністр Польщі Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наполягає, що російський газопровід "Північний потік-2" має бути включений у санкційний пакет на випадок вторгнення РФ в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції і заявив, що українська ГТС може легко замінити обидва "Північні потоки".
"Звичайно, президент Путін використовує газ як зброю, тому ми наполегливо виступаємо за те, щоб "Північний потік-2" не запускався як нова газова система, але також, щоб відключити "Північний потік-1", - сказав Моравецький.
За його словами, Україна і її газова система здатні пропускати 130 млрд кубів газу, тоді як обидва "Північні потоки" разом – 100 млрд кубів.
"Тому їх можна легко замінити. І Путін не зможе так легко атакувати Україну, якщо він хоча б частково буде залежним від виконання його контрактів і поставок газу через Україну. Такою була ситуацію до будівництва "Північного потоку-1". І тому хоча б "Північний потік-2" має бути частиною санкційного пакету", - сказав польський прем'єр.
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Правда харкивские падлюки наживались.
А от всех этих политиков тошнит.
И от Пети, и от Юли ну и от Зели.
Хотя при Зеле построили дорог за 3 года больше чем при Пете за 4 в разы.
З підтримкою України виступив Міністр закордонних справ Китаю. Виступив різко, з натяком проти російської пропаганди.
НА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ
***************** МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ
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19:49, 19.02.2022
19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Министр иностранных дел Китая Ван И выразил поддержку Украине.
Он заявил о необходимости защиты ее независимости и территориальной целостности. Также Ван И подчеркнул, что Украина должна быть мостом, соединяющим Запад и Восток, а не линией борьбы между великими государствами.
Дословно, цитата:
Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, которое китайское правительство выпустило на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая, - подчеркнул глава МИД Китая.
Китай не признал ни одной из оккупированных Россией территорий. И не только это.
Индия и Китай встали на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине.
Несмотря на отрицательное отношение Москвы американское предложение было принято: за него проголосовали 10 членов Совбеза. Против голосовали Россия и Китай. Индия, Габон и Кения воздержались.
https://expert.ru/2022/02/1/sovbez/ Индия и Китай встали на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине - ЭкспертРУ - Международные отношения. Кризис на Украине. Заседании Совбеза ООН по Украине. ООН. Новости ООН. Отношения России и Китая. Китай новости. Отношения России и Индии. Индия новости. Россия. Новости России. Россия новости. (1 февраля 2022) (expert.ru)
https://gordonua.com/news/worldnews/kitay-ne-podderzhal-provedenie-zasedanie-sovbeza-oon-po-ugroze-vtorzheniya-rf-v-ukrainu-1593233.html
Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, которое китайское правительство выпустило на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая, - подчеркнул глава МИД Китая.
И просто интересно после вторжения РФ транзит продолжится?
Від чого така фантазія накрила чи це по Фрейду?)
Халява говоришь закончилась, гавно набутылочное лишнехромосомное?
это было ДО открытия месторождений в Сибири (которые разрабатывали также украинцы)!
начни теперь придуриваться что ты об этом не знал
И жизнь прошла, старая дева смотрит на женатые пары, и ждёт старичка вдовца. А может? Последний шанс.
Спасибо Юлии Владимировне, что не позволила воздать ни один консорциум. Наша труба осталась нашей.
теперь северный поток 2 достроен. путин считает, что можно уже нападать.