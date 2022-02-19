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Українська ГТС могла б легко замінити обидва "Північні потоки", - прем’єр-міністр Польщі Моравецький

Українська ГТС могла б легко замінити обидва

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наполягає, що російський газопровід "Північний потік-2" має бути включений у санкційний пакет на випадок вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції і  заявив, що українська ГТС може легко замінити обидва "Північні потоки".

"Звичайно, президент Путін використовує газ як зброю, тому ми наполегливо виступаємо за те, щоб "Північний потік-2" не запускався як нова газова система, але також, щоб відключити "Північний потік-1", - сказав Моравецький.

За його словами, Україна і її газова система здатні пропускати 130 млрд кубів газу, тоді як обидва "Північні потоки" разом – 100 млрд кубів.

"Тому їх можна легко замінити. І Путін не зможе так легко атакувати Україну, якщо він хоча б частково буде залежним від виконання його контрактів і поставок газу через Україну. Такою була ситуацію до будівництва "Північного потоку-1". І тому хоча б "Північний потік-2" має бути частиною санкційного пакету", - сказав польський прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Моравецьким постачання газу в Україну через польські LNG-термінали

Автор: 

ГТС (587) Польща (8471) Північний потік (2461) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+12
Да,немцы -продажные, а меркель-просто шлюха, до последнего продавлива сп2.
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19.02.2022 20:30
+5
А ТИМ ЧАСОМ...

З підтримкою України виступив Міністр закордонних справ Китаю. Виступив різко, з натяком проти російської пропаганди.

НА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ

***************** МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ





ТОП

19:49, 19.02.2022

19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Министр иностранных дел Китая Ван И выразил поддержку Украине.





Он заявил о необходимости защиты ее независимости и территориальной целостности. Также Ван И подчеркнул, что Украина должна быть мостом, соединяющим Запад и Восток, а не линией борьбы между великими государствами.

Дословно, цитата:



Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, которое китайское правительство выпустило на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая, - подчеркнул глава МИД Китая.
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19.02.2022 20:42
+3
Вот кто друг Украине
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19.02.2022 20:38
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Угу. И шо???
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19.02.2022 20:23 Відповісти
Я теж не люблю німців. Продажні вони.
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19.02.2022 20:24 Відповісти
Не надо ля-ля, они нам помогали поликлинику отремонтировать.(Харьковская обл.)
Правда харкивские падлюки наживались.
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19.02.2022 20:53 Відповісти
Це копійки.
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19.02.2022 20:55 Відповісти
Ну все равно приятно.
А от всех этих политиков тошнит.
И от Пети, и от Юли ну и от Зели.
Хотя при Зеле построили дорог за 3 года больше чем при Пете за 4 в разы.
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19.02.2022 21:05 Відповісти
Так "хотя" или "тошнит"?
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19.02.2022 21:09 Відповісти
Это значит ЧТО "ПН ПОТОКИ" МОЖНО ЗАКРЫТЬ при желании !
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19.02.2022 20:25 Відповісти
Да,немцы -продажные, а меркель-просто шлюха, до последнего продавлива сп2.
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19.02.2022 20:30 Відповісти
А других в Гитлерюгенд, простите их комсомол и не брали.
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19.02.2022 20:42 Відповісти
Вот кто друг Украине
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19.02.2022 20:38 Відповісти
Німці проти !
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19.02.2022 20:40 Відповісти
В случае войны ГТС может быть (и наверняка будет) повреждена. Тогда санкции с СП-2 снимут на раз.
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19.02.2022 20:40 Відповісти
А ТИМ ЧАСОМ...

З підтримкою України виступив Міністр закордонних справ Китаю. Виступив різко, з натяком проти російської пропаганди.

НА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ

***************** МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ





ТОП

19:49, 19.02.2022

19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Министр иностранных дел Китая Ван И выразил поддержку Украине.





Он заявил о необходимости защиты ее независимости и территориальной целостности. Также Ван И подчеркнул, что Украина должна быть мостом, соединяющим Запад и Восток, а не линией борьбы между великими государствами.

Дословно, цитата:



Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, которое китайское правительство выпустило на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая, - подчеркнул глава МИД Китая.
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19.02.2022 20:42 Відповісти
Но в ООН китай всегда голосует за РФ
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19.02.2022 20:51 Відповісти
Вы даёте фальшивую информацию.
Китай не признал ни одной из оккупированных Россией территорий. И не только это.
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19.02.2022 20:54 Відповісти
Де це він писав про визнання Китаєм окупації?
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19.02.2022 21:20 Відповісти
Я всегда даю правдивую информацию.

Индия и Китай встали на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине.

Несмотря на отрицательное отношение Москвы американское предложение было принято: за него проголосовали 10 членов Совбеза. Против голосовали Россия и Китай. Индия, Габон и Кения воздержались.

https://expert.ru/2022/02/1/sovbez/ Индия и Китай встали на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине - ЭкспертРУ - Международные отношения. Кризис на Украине. Заседании Совбеза ООН по Украине. ООН. Новости ООН. Отношения России и Китая. Китай новости. Отношения России и Индии. Индия новости. Россия. Новости России. Россия новости. (1 февраля 2022) (expert.ru)
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19.02.2022 23:10 Відповісти
Вы даёте путинско-фашистский источник. К ним нет доверия в цивилизованном мире.
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19.02.2022 23:18 Відповісти
Я даю факты, которые вы не можете опровергнуть

https://gordonua.com/news/worldnews/kitay-ne-podderzhal-provedenie-zasedanie-sovbeza-oon-po-ugroze-vtorzheniya-rf-v-ukrainu-1593233.html
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20.02.2022 00:54 Відповісти
Повторяю ещё раз. Россия не признаёт суверенитет Украины. Китай ответил на это заявлением Министра иностранных дел, вот точная цитата из его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности:

Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, которое китайское правительство выпустило на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая, - подчеркнул глава МИД Китая.
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20.02.2022 02:12 Відповісти
это единственное такого рода китайское заявление, все остальные против Украины. всегда
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20.02.2022 10:24 Відповісти
Китай не признал "суверенитет" ни одной из оккупированных Россией территорий - ни одной, никогда. И не признает.
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20.02.2022 17:26 Відповісти
А что они собираются качать по украинской гтс если против России введут санкции на продажу энергоресурсов?
И просто интересно после вторжения РФ транзит продолжится?
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19.02.2022 20:49 Відповісти
Напоминание тупым немцам от наших друзей поляков что еще не вечер
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19.02.2022 20:51 Відповісти
В банде ЛНР заявили, что "обнаружили взрывное устройство под мостом на шоссе, по которому следуют автобусы с беженцами", передает ТАСС.
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19.02.2022 20:53 Відповісти
А шо это к вечеру в болотах вой затих шо операция Матреха или только применение реанимировали пузыри пускающих
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19.02.2022 20:55 Відповісти
Польша в 1920 году спасла Европу от нашествия красной чумы. Может повторить.
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19.02.2022 21:04 Відповісти
Это же элементарно. Путин сам перекроет оба северные потоки и пустит газ поперёк Украины, если Украина откажется от оплаты за его прокачку в Европу.
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19.02.2022 21:05 Відповісти
Україна має платити за прокачку газу в європу своєю територією?
Від чого така фантазія накрила чи це по Фрейду?)
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19.02.2022 21:24 Відповісти
Потому, что для газпрома, платить, это хуже чем не платить. Поэтому Украина по любому скоро не будет платить за его прокачку, в виду отсутствия газа в той трубе. Ну а Вы сами как думаете, почему он по вашему должен платить Украине а не себе?
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19.02.2022 21:37 Відповісти
Не розумію вашої логіки. Україна ніколи не платила за прокачку московського газу, а лише брала оплату, раніше натурою: газ в обмін на прокачку, а зараз майже за безцінь прокачує за плату
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19.02.2022 22:20 Відповісти
Ничто не вечно под луной. Раньше, то была одна казна, доходы от продажи газа были общие. А последние 30 лет, Украина независимая, самостоятельная, свободная страна. Страна, не друг, ни брат, ни союзник. Что же тут не логичного? Ну не хочет газпром Украине деньги вечно платить, за ту советскую трубу. Платить вообще не так приятно, как получать от кого то. Так мир устроен. И продавать надо всегда на взаимовыгодных условиях. А какая выгода россии от Украины? Если Украине действительно нужен газ в той трубе, то надо создать выгодные условия. Если не бесплатно, то обменять на что нибудь. Есть же и у Украины свои рычаги влияния. Например транзит Днепровской воды через Крым. Вы торгуйтесь, а не капризничайте безо всякой причины.
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19.02.2022 22:45 Відповісти
Розмріялись московити). Не буде халяви, як і Криму не буде.
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20.02.2022 00:40 Відповісти
Вот ты сам себе и ответил. Видишь, можешь думать, когда захочешь. Халява кончилась после развала СССРа.
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20.02.2022 05:34 Відповісти
Ты же вкурсе чмошник, что рашка скиздила все имущество, которое пропорционально принадлежало всем республикам? И деньги всех вкладчиков Сбербанка ССР точно также скиздила? Там сотни миллиардов долларов по курсу!

Халява говоришь закончилась, гавно набутылочное лишнехромосомное?
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20.02.2022 23:42 Відповісти
твой вонючий козлостан высосал из Украины нефти и газа в 1960-70-х столько, что Украине хватило бы на 200 лет!

это было ДО открытия месторождений в Сибири (которые разрабатывали также украинцы)!

начни теперь придуриваться что ты об этом не знал
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20.02.2022 23:44 Відповісти
Эй товарищ! А не сильно ли Вы борзанули со своими претензиями? Давай те на пальцах считать, кто из кого соки высасывал. Украина вошла в союз первобытной крестьянской страной, в хатах с глиняными полами и соломенными крышами, а выходила из него прибарахлившись и развитой индустрией и наукой и новыми территориями. Я в курсе про Украинский газ из 60-70х. Так и куда он делся? Он в промышленность Украины вернулся, в виде рельсов и самолётов, удобрений, тракторов и продуктов нефтехимии. А в рашке и деревни и города только при Пуtинe газофицировались, и жила рашка в нищете, но с кровавыми мозолями на руках работяг. А про вклады и имущество, так это у вас товарищь, вообще наглость. Вы из союза тикалы, от того, что он был вами же и обанкрочен. С громадными долгами он был, которые Вы на несчастную рашку повесили, и не одна падла ни одного доллара не дала на его погашение. И, что Вы там, за какое то имущество плетёте и бумажки деньги уже дохлого СССРа? Видно Вам товарищь сифилис, мозги проел, раз Вы кроме стекляного протеза, ни о чём больше думать не можете. Может и в Вашей импотенции, тоже рашка виновата?
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24.02.2022 21:38 Відповісти
ввиду
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20.02.2022 13:32 Відповісти
Одна молодая девушка сказала "Ни одного поцелуя без любви. Я выйду замуж за самого самого, который будет меня любить всю жизнь. "
И жизнь прошла, старая дева смотрит на женатые пары, и ждёт старичка вдовца. А может? Последний шанс.
Спасибо Юлии Владимировне, что не позволила воздать ни один консорциум. Наша труба осталась нашей.
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19.02.2022 21:08 Відповісти
- не кажіть ...
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19.02.2022 21:15 Відповісти
Глубокая аллюзия и очень верная мысль. ЯЧто не отменяет того факта, что потрут тебя отсюда, дружище. Местные колхозники умных не шибко любят
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19.02.2022 21:16 Відповісти
Колхозники эт чё. Я раз в три месяца с Юрием Евгеньевичем ругаюсь (на неделю)
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19.02.2022 21:30 Відповісти
А консорциум с кем? с лукашенко? Хотя в то время это было бы грамотно...5 лет минимум кацапы бы не могли рыпаться...
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19.02.2022 22:53 Відповісти
путин строил северный поток 2, потому что он знал, что в случае нападения на Украину, украинский газопровод будет разбомблен, и россия не сможет зарабатывать на поставках газа в европу.

теперь северный поток 2 достроен. путин считает, что можно уже нападать.
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19.02.2022 21:30 Відповісти
Українська ГТС на відміну від тих сраних потоків має істотну перевагу завдяки наявності у своєму складі величезних за обсягом(майже 32 млрд м3) газосховищ природного походження. А також наявність компрессорних станцій на протязі всіх гілок газопроводу(яких у "потоках" - тільки на вході і на виході), що дає споживачам більше впевненності у надійності і безперебійності газопостачання. Але для фріців то не аргумент, бо ім вигідніше мати прямий доступ(завдяки політичному гешефту з ******) до "труби"(а ***** відповідно - прямий механізм контролю і тиску на хєрманію). Оці "потоки" - це як (вибачте за порівняння) злягання двох підарасів, один з яких більш активний, а інший довірливо підставляє цьому більш активному свою дупу. Та то вже його(себто іх хєрманська)справа - може йому таке до вподоби
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19.02.2022 22:22 Відповісти
Де СП2, українська ГТС, і де Маковецький? Займися ти Балтик Пайп. Тільки Данія мозок трахнула на рік, скоро Газпром дозвіл давати буде.
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20.02.2022 00:37 Відповісти
Ха! коли не було ніяких потоків. а була одна українська труба. українська влада сосала лапу в міжнародній політиці. А треба було тоді вплоть до шантажу не пускати газ в європу без гарантій ( не таких як будапештські) все просрали...вибачте. тепер коли кацапія побудувала за багато років інші шляхи українські довбойоби волають про зраду.
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20.02.2022 04:17 Відповісти
 
 