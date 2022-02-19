Твердий і рішучий виступ Зеленського не всім на Заході сподобається, але з ними треба говорити саме так, - Гриценко
Промова президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки може позитивно вплинути на позиції західних партнерів України.
Про це пише у фейсбуці колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Виступ Зеленського у Мюнхені. Твердий, рішучий, часом агресивний. Як на мене - абсолютно вірний по суті й абсолютно виправданий за тоном у даній ситуації. І переконливий, для всіх неангажованих дружбою з Путіним і здатних бути відповідальними. Досить уже дипломатичних танців з "партнерами", для яких Путін-агресор дотепер друг і союзник, попри всю його ворожість і небезпеку для світу. Досить ритуальних обіцянок про "відкриті двері" НАТО з дулею в кишені. Досить пропутінської мантри про "внутрішній конфлікт" і "безальтернативність Мінських домовленостей". Досить егоїзму і короткозорості. Час відповідальної політики, довіри і підтримки, час ефективних рішень і спільних дій. Виступ Зеленського не всім на Заході сподобається, це точно. Бо не всі доросли у своїй відповідальності до лідерства, попри поважні високі посади. Але - говорити з ними треба і треба говорити саме так. Най думають і зважують. Швидких змін у позиціях очікувати не варто, але - крапля камінь точить", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Взагалі, від істерічки, іншого очікувати іне доводилось…
Краще би не їздив, як рекомендував Байден…
Гриценко особисто долучився до розпродажу армії. А тепер хто всралася - невістка. Поклали, кладуть гроші в кишені і просять в заходу захистити нас, і ще так в нахабному тоні. Кому б це сподобалось.
Да сейчас порохоботы меня конечно "забанят" но да флаг им в руки и барабан на шею
Упс..
А "твёрдость и решительность" проявлять надо было раньше и в другом месте. Сейчас все уже в курсе, что такое Вова и чего стоят его слова. Ну а Украина, в нынешних обстоятельствах заново создающая ядерное оружие - это из области фантастики.
зеленскому респект что прочитал))
- зараз шлях до НАТО для нас вимірюється не стільки часом, скільки ще в людських втратах - а вони вже почалися, тому вимагати забезпечення безпеки на цьому шляху є правильним, ми не можемо безкінечно жити з ордою, яка стоїть на кордоні і погрожує;
- завуальоване присоромлення Німеччини, Італії, Франції на міжнародному майданчику за те що мають, навіть не нейтральну позицію, а позицію плазуна перед Ху, так нехай подивляться інші держави що таке Стара Європа (бо вже повилазили німці з заявами, що Будапештська угода не має юридичних зобов'язань);
- і не треба казати, що Європа нічого не винна нам - винна, оскільки зараз війна не лише за України, а за Європу, за світогляд який вони декларують, а також є ймовірність, що Ху на Україні не зупиниться, не даремно була вимога відкотити НАТО до 1997 року.
А хто доріс? "Найвеличніший лідер **********"? Чи Толік, який добре знає, що треба стояти за спиною Зе, щоби він, не дай боже, ***** Україну не здав?
бо нічого він не може зробити, бо немає можливостей..
максимум що може, то не здавати Україну пуйлу і не робити дерибан країні, але для цього багато геройських промов не треба
А КТО же подписал такую дешевку и лишил нас статуса ядерной державы, не потребовав НИЧЕГО взамен?
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