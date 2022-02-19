УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10767 відвідувачів онлайн
Новини Війна
38 059 281

Твердий і рішучий виступ Зеленського не всім на Заході сподобається, але з ними треба говорити саме так, - Гриценко

Твердий і рішучий виступ Зеленського не всім на Заході сподобається, але з ними треба говорити саме так, - Гриценко

Промова президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки може позитивно вплинути на позиції західних партнерів України.

Про це пише у фейсбуці колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Виступ Зеленського у Мюнхені. Твердий, рішучий, часом агресивний. Як на мене - абсолютно вірний по суті й абсолютно виправданий за тоном у даній ситуації. І переконливий, для всіх неангажованих дружбою з Путіним і здатних бути відповідальними. Досить уже дипломатичних танців з "партнерами", для яких Путін-агресор дотепер друг і союзник, попри всю його ворожість і небезпеку для світу. Досить ритуальних обіцянок про "відкриті двері" НАТО з дулею в кишені. Досить пропутінської мантри про "внутрішній конфлікт" і "безальтернативність Мінських домовленостей". Досить егоїзму і короткозорості. Час відповідальної політики, довіри і підтримки, час ефективних рішень і спільних дій. Виступ Зеленського не всім на Заході сподобається, це точно. Бо не всі доросли у своїй відповідальності до лідерства, попри поважні високі посади. Але - говорити з ними треба і треба говорити саме так. Най думають і зважують. Швидких змін у позиціях очікувати не варто, але - крапля камінь точить", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) Зеленський (23659)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+50
хоспидя!.. поеденный молью и притрушенный нафталином, политический труп Гриценко очнулся и испортил воздух..
показати весь коментар
19.02.2022 20:26
+37
В международных отношениях больше всего цениться - ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ! зелемойский - не политик и не дипломат - поэтому его заявления довольно безумны для Западных политиков
грицацуеву вообще не стоило вылазить из склепа
показати весь коментар
19.02.2022 20:37
+26
Твердий це: пачєму ми єщє нє в ната?
показати весь коментар
19.02.2022 20:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Опохмелився ...
показати весь коментар
19.02.2022 21:10 Відповісти
Анатолий Степанович, исключительно благодаря Вам и Вашей политической близорукости и амбициям, некто основатель партии регионов и хаявший "агрессивный блок" НАТО бывший зам мертвечука по сдпу (ноль), коньюктурно одевший вышиванку, выполз во второй тур вместо Йулии Тимошенко вместе с клованом. Как Вам нравится благодарные комментарии в их ареале обитания? Кажется Вы здесь раньше вели блоги. Теперь нет. Гидко? Отож бо
показати весь коментар
19.02.2022 21:14 Відповісти
твою вону перетрахав чи не кожен член з сдпуноль з неодноразовою ширкою.
показати весь коментар
19.02.2022 21:32 Відповісти
Я з панами бувшими комуняками, які на цей момент сліпо підтримують синьоносу політичну хвойду, яка ходить на вибори щораз з іншою партією, цапів не пас, щоб вони мені тикали
показати весь коментар
19.02.2022 21:42 Відповісти
от цікава інтерпретація воєнного загострення , як торг корумпованих так званих еліт України і росії (можна дивитись з 27:00) https://www.youtube.com/watch?v=1a9q7fLWkyQ&ab_channel=UKRLIFE.TV
показати весь коментар
19.02.2022 21:15 Відповісти
а Гриценко чмо, якщо коротко.
показати весь коментар
19.02.2022 21:17 Відповісти
Він не твердий та рішучій, а істеричний та зухвалий, той виступ був…
Взагалі, від істерічки, іншого очікувати іне доводилось…
Краще би не їздив, як рекомендував Байден…
показати весь коментар
19.02.2022 21:16 Відповісти
Кацап, умри в муках..."зухвалий", просто щезни.
показати весь коментар
19.02.2022 21:21 Відповісти
Лучше бы он так жестко и решительно с путиным разговаривал
показати весь коментар
20.02.2022 09:01 Відповісти
Україна погодилася позбавитися ядерної зброї тому що це було вигідно, розпродали танки, літаки тому що це було вигідно, щоб не витрачати гроші на армію.
Гриценко особисто долучився до розпродажу армії. А тепер хто всралася - невістка. Поклали, кладуть гроші в кишені і просять в заходу захистити нас, і ще так в нахабному тоні. Кому б це сподобалось.
показати весь коментар
19.02.2022 21:19 Відповісти
Идите нах троляки кремля. Это ***** хотело чтоб Зеля забился в угол и ждал нападения. Правильно и сделал что поехал. Нужно было ещё там нах немцев послать за их комментарий про будапештский меморандум
показати весь коментар
19.02.2022 21:20 Відповісти
Мабуть то Німеччина продавала тисячами українські танки, бронетранспортери і літаки по всьому світу з 90-х років, а якби "шахтарі Донбасу" "відкопали" парочку ядерних боєголовок у шахтах ти б зараз тут не сидів і не писав хєрню
показати весь коментар
19.02.2022 21:28 Відповісти
Ого який вой порохоботи підняли - а що Гриценко не так по суті сказав?
показати весь коментар
19.02.2022 21:22 Відповісти
Путин "шьёт" в России Гриценко судимось на 6 лет, а Порошенко жмёт Путину руку и обнимает. Ну не позор?!
показати весь коментар
20.02.2022 09:15 Відповісти
Казав , що не треба було випускати зе нікуди в такий час ! А це вилізло ще одне чудо , при якому з ЗСУ найбільше вкрали .
показати весь коментар
19.02.2022 21:23 Відповісти
Бть. Вылезло...
показати весь коментар
19.02.2022 21:24 Відповісти
Були б ви такі рішучі і агресивні в тих питаннях, які перед вами десятиліттями ставлять країни заходу), то може би в даному випадку агресивність і не знадобилася би
показати весь коментар
19.02.2022 21:29 Відповісти
как по мне Зеленский сказал все правильно но такое заявление должно было прозвучать еще в 14 от того же Турчинова как исполняющего обязанности президента ( ну да ладно с Турчиновым он стал ИО по воле случая ) но чего зацелованный в зад всеми порозоботами Порошенко не напомнил западу о меморандуме ?
Да сейчас порохоботы меня конечно "забанят" но да флаг им в руки и барабан на шею
показати весь коментар
19.02.2022 21:31 Відповісти
Пане, тільки що Бербок пояснила що таке меморандум. А до того декілька разів пояснювали американці. Перш ніж щось підписувати нашим варто би зрозуміти зміст того що підписуєш
показати весь коментар
19.02.2022 21:35 Відповісти
твой Бербок будет нести все что угодно что бы сохранить лицо запада - это что получается ЯО настоящее а меморандум так кусок туалетной бумаги кинутой нам западом россией ?
показати весь коментар
19.02.2022 21:38 Відповісти
Пане, погугліть що таке меморандум і що таке договір
показати весь коментар
19.02.2022 21:40 Відповісти
ну так чего тогда 20 лет трясли друг перед другом этим меморандумом - как сейчас помню разговоры что на нас ни кто не нападет у нас есть гарантии безопасности - или не было такого? вот тот же , и не зачем сейчас малодушничать
показати весь коментар
19.02.2022 21:43 Відповісти
Пане, чого трясли запитайте тих хто тряс і продавав танки і інше військове майно за кордон. Хто відмовився від яо в обмін на меморандум а не в обмін на міжнародний договір, хто довів країну до нестабільності і навіть проявів сепаратизму що використали братья
показати весь коментар
19.02.2022 21:48 Відповісти
Пане, чого трясли запитайте тих хто тряс і продавав танки і інше військове майно за кордон. Хто відмовився від яо в обмін на меморандум а не в обмін на міжнародний договір, хто довів країну до нестабільності і навіть проявів сепаратизму що використали братья
показати весь коментар
19.02.2022 21:48 Відповісти
ти, видать, не цікавився тим, як вчора шухричу пику натовкли. Бо, якби цікавився, то би втямив, що з 2014-го по 2019-тий Україна СІМНАДЦЯТЬ РАЗ скликала засідання Будапештського формату, і жодние засідання не відбулося через відмову одного з підписантів того меморандусу.
показати весь коментар
19.02.2022 21:36 Відповісти
Якщо це мені, то прочитайте ще раз мій попередній коментар і знайдіть що з цього приводу сказала Бербок і ще раніше пояснювали США
показати весь коментар
19.02.2022 21:39 Відповісти
не тобі
показати весь коментар
19.02.2022 22:40 Відповісти
было бы желание напомнить - зеленский смог и без присутствия кацапов
показати весь коментар
19.02.2022 21:40 Відповісти
а так і не нагадав
показати весь коментар
19.02.2022 22:43 Відповісти
Погоджуюсь з паном Гриценко. Дуже потужний виступ Президента. І це слід визнати і підтримати. Рівень коментарів вражає. І це читачі Української правди?
показати весь коментар
19.02.2022 21:33 Відповісти
Рівень ботоферм Зеленського чи Ольгіно вражає, вони навіть не знають де пишуть коментарі!
показати весь коментар
19.02.2022 21:34 Відповісти
поміняй методичку, ботяра подлякова. В тебе - для форуму УП. А тут - Цензор
показати весь коментар
19.02.2022 21:37 Відповісти
Ви ся заблудили, Наталі...
показати весь коментар
19.02.2022 22:11 Відповісти
Я вже думав що воно тихенько померло на прикінці 19-року і забули за нього..
Упс..
показати весь коментар
19.02.2022 21:34 Відповісти
Посмотрел выступление Зеленского в Мюнхене. В тяжёлые времена вселенная послала Украине достойного президента с которым мы победим
показати весь коментар
19.02.2022 21:37 Відповісти
пабєдітє много раз кіло кокаїна !!!
показати весь коментар
19.02.2022 22:12 Відповісти
Якби ще всєлєнная розуму тому достойному послала...
показати весь коментар
19.02.2022 22:14 Відповісти
А ми його пошлемо наху....
показати весь коментар
19.02.2022 22:27 Відповісти
Вот лизнул так лизнул! Гриценко самому не противно?!
показати весь коментар
19.02.2022 21:38 Відповісти
О, Грыць живой!
А "твёрдость и решительность" проявлять надо было раньше и в другом месте. Сейчас все уже в курсе, что такое Вова и чего стоят его слова. Ну а Украина, в нынешних обстоятельствах заново создающая ядерное оружие - это из области фантастики.
показати весь коментар
19.02.2022 21:39 Відповісти
По Наталії Тейлор зрозуміло звідки прибігають підлизувачі дупи Зеленського, позитивні коментатори строчать про несамовиті успіхи Зеленського аж пітніють, що плутають ресурси. І самі ж питають куди поділися боти Ольгіно, які в 19-му топили за Зеленського.
показати весь коментар
19.02.2022 21:44 Відповісти
Згоден
показати весь коментар
19.02.2022 21:50 Відповісти
Дякую, дуже дякую.
показати весь коментар
19.02.2022 22:09 Відповісти
Жму руку, обнимаю!
показати весь коментар
20.02.2022 06:47 Відповісти
При всій моїй неприязні до Зеленського той, хто писав йому промову, вчинив дуже правильно. Вісім років, як Росія веде руйнівну війну з Україною, а "стурбовані" союзники збираються запровадити санкції лише після "вторгнення" ! Коли Київ ***********? Який цинізм! Підкуплені Кремлем за свої ж нафто-газодолари!
показати весь коментар
19.02.2022 22:00 Відповісти
Не думав що воно може озвучити таке потужне послання… Просто не врізаю хто це міг написати… Але моцно, погодьтесь…
показати весь коментар
19.02.2022 22:02 Відповісти
я уже писал, чтобы огласили фамилию спичрайтера. Ему респект!!
зеленскому респект что прочитал))
показати весь коментар
19.02.2022 22:48 Відповісти
дабл Жучка, респект, що вміє читати- це до вчительки криво-рагульської школи та мамми Римми.
показати весь коментар
20.02.2022 10:21 Відповісти
вони там з Єлдаком трохи попутали, буба звертався до ООН а ж сам поперхнувся. Накладка. В ООН він виступав для Габону і Берега Слонової Кості, а тут зовсім інший елемент. Ну а ядерна зброя і Зеленський - це дійсно круто, так сказав аж в Мосійчук щось заклинило від екстазу.
показати весь коментар
20.02.2022 00:17 Відповісти
Правильно говорит дед. Им нравится пожестче.🤪
показати весь коментар
19.02.2022 22:04 Відповісти
Вибачте, я не прихильниця Зеленського, але деякі речі він сказав правильно:
- зараз шлях до НАТО для нас вимірюється не стільки часом, скільки ще в людських втратах - а вони вже почалися, тому вимагати забезпечення безпеки на цьому шляху є правильним, ми не можемо безкінечно жити з ордою, яка стоїть на кордоні і погрожує;
- завуальоване присоромлення Німеччини, Італії, Франції на міжнародному майданчику за те що мають, навіть не нейтральну позицію, а позицію плазуна перед Ху, так нехай подивляться інші держави що таке Стара Європа (бо вже повилазили німці з заявами, що Будапештська угода не має юридичних зобов'язань);
- і не треба казати, що Європа нічого не винна нам - винна, оскільки зараз війна не лише за України, а за Європу, за світогляд який вони декларують, а також є ймовірність, що Ху на Україні не зупиниться, не даремно була вимога відкотити НАТО до 1997 року.
показати весь коментар
19.02.2022 22:15 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 22:15 Відповісти
Що гріценко , що зілєнскій два чоботи пара....настроїлі ...тепер будуть пєрєстраївать....мільярд дерев посадили ...бідність побороли.... Путіна посадили в клітку....пора єті єго мать братись за атомноє вооружєніє... шасливої дороги,дебіли !!!
показати весь коментар
19.02.2022 22:19 Відповісти
Істіна. Акі Боженька молвіл. 👆
показати весь коментар
19.02.2022 22:41 Відповісти
Виступ Зеленського не всім на Заході сподобається, це точно. Бо не всі доросли у своїй відповідальності до лідерства. ©
А хто доріс? "Найвеличніший лідер **********"? Чи Толік, який добре знає, що треба стояти за спиною Зе, щоби він, не дай боже, ***** Україну не здав?

показати весь коментар
19.02.2022 22:34 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 23:15 Відповісти
Ты лучше вспомни как в бытность министром обороны при Ющенко загнал по дешевке ЗРК Бук, которых так сейчас нахватает украинским войскам.
показати весь коментар
19.02.2022 23:16 Відповісти
цікавий був час... Якщо щось добре- це ТЮлька-терафлютистка зробила, якщо зле, так усі інші.
показати весь коментар
20.02.2022 10:30 Відповісти
Тимошенко вообще волк в овечьей шкуре. Она 100% агент *****, но маскируется, в мелочах ему противоречит для правдоподобности, но всегда сдает по крупному, как тогда с газовым контрактом при Ющенко. А сейчас затихла, совсем русских не критикует, видимо ее готовят на роль гауляйтера захваченной Украины - будет типа спасать Украину продвигая "финляндизацию" как единственное решение.
показати весь коментар
20.02.2022 13:20 Відповісти
все вірно, тільки росіянців...
показати весь коментар
20.02.2022 18:33 Відповісти
на жаль, щоб не казав зеля, загалом то не має значення ,
бо нічого він не може зробити, бо немає можливостей..

максимум що може, то не здавати Україну пуйлу і не робити дерибан країні, але для цього багато геройських промов не треба
показати весь коментар
19.02.2022 23:22 Відповісти
Геополітика і політика--це не сцена 95 кварталу,де можна говорити все що завгодно. допомога зброєю це не заслуга зеленого чмо,а всупереч,бо потрібно народ України захищати. а грицацуй--просто маразматик з мисленням ком. взводу. Ніяк не влізе в той табун баранів від влади,але лізе без вазеліна .
показати весь коментар
19.02.2022 23:28 Відповісти
Как мне нравятся эти рассуждения про Будапештский меморандум--какой он плохой, почему он не работает, почему Запад нас плохо и мало защищает по этой бумажке,а почему"плохой"Порошенко в 14 году не махал этой бумажкой в ООН и не стучал туфлей по трибуне ?
А КТО же подписал такую дешевку и лишил нас статуса ядерной державы, не потребовав НИЧЕГО взамен?
Лучший Президент (по опросам) Л.Кучма!
Но виноват Порошенко!
Нарид невыликовний!
показати весь коментар
19.02.2022 23:32 Відповісти
Для зелених цей меморандум як банан для А... , Це Єлдакова відмазка, яку він поширив с еред с воїх симпатиків. Вся його нова ботоферма тільки і про це. Бабетта тільки і говорить про цей шлях, Шуфрич туди ж, і Толян теж почав предрікати Будапешт. Зараз Притула притулиться до "лучезарного" Смешко вже там. А що там було, знає тільки Макарович, то була його згода передати ракети Єльцину
показати весь коментар
20.02.2022 00:25 Відповісти
Всплыл
показати весь коментар
19.02.2022 23:43 Відповісти
тогда греби к берегу...
показати весь коментар
20.02.2022 10:47 Відповісти
Лучше бы он так жестко и решительно с путиным разговаривал
показати весь коментар
20.02.2022 08:59 Відповісти
А сколько после Гриценко Министров обороны в Украине сменилось, что на него всех "собак вешают"???!!!
Гриценко 2005 - 2007
Ехануров 2007 - 2009
Иващенко 2009 - 2010
Ежель 2010 - 2012
Саламатин 2012 - 2012
Лебедев 2012 - 2014
Замана 2014 - 2014
Тенюх 2014 - 2014
Коваль 2014 - 2014
Гелетей 2014 - 2014
Полторак 2014 - 2019
Загороднюк 2019 - 2020
Таран 2020 - 2021
Резников 2021
показати весь коментар
20.02.2022 09:56 Відповісти
РЕСПЕКТ А.С. Гриценко и тому, кто написал текст этой Мюнхенской речи, молодец!!!
показати весь коментар
21.02.2022 00:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 