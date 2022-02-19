УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10841 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
11 055 36
війна (56084) Росія (47112) Анналена Бербок (323)

Світ не повірить у вигадки Росії, спрямовані на виправдання агресії проти України, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Світ не повірить у вигадки Росії, спрямовані на виправдання агресії проти України, - Бербок

Загроза для України насправді дуже велика, але якщо РФ знову наважиться порушити суверенітет України - негайно опиниться під масштабними санкціями.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок після зустрічі глав МЗС країн G7 на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Яким би не неймовірним це не здавалося, ми стоїмо перед дуже реальною загрозою військового конфлікту в серці Європи", - заявила міністр.

Вона підкреслила, що світ знає, хто несе за це відповідальність, і жодні боти у Твітері, операції "під фальшивим прапором" та кампанії з дезінформації не вплинуть на це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трасс відповіла Зеленському щодо превентивних санкцій: Рішуче налаштовані запровадити сувору ціну для Росії у разі вторгнення

За словами Бербок, світ кілька місяців спостерігає за скупченням російських військ уздовж кордонів України, чого не було після завершення холодної війни. Водночас заяви представників окупаційних адміністрацій за останні 24 години повністю відповідають сценаріям для "виправдання" військового вторгнення.

"Ми не знаємо, чи рішення про атаку вже прийняте (керівництвом РФ. - Ред.), але вважаємо, що загроза для України насправді дуже велика, і це вже має реальні наслідки", - зазначила глава німецької дипломатії.

За її словами, учасники зустрічі наголосили, що Росія помиляється, якщо вважає, що може посилити свою безпеку шляхом тиску на інших. Натомість якщо РФ знову наважиться порушити суверенітет України, негайно опиниться під масштабними санкціями - політичними, економічними, фінансовими, стратегічними та персональними щодо тих, хто несе відповідальність за цю кризу.

Проте головне завдання - шляхом переговорів не допустити такого розвитку подій, підкреслила Бербок.

Також читайте: Німеччина та Австрія рекомендують своїм громадянам покинути Україну

Під час зустрічі глави МЗС країн G7 висловили солідарність із Україною та закликали Росію "не припускатися фатальної помилки, відвести війська та не завдавати шкоди ані Україні, ані собі".

Запрошеного на цю зустріч міністра закордонних прав України Дмитра Кулебу запевнили у підтримці. Бербок поінформувала, що з 2014 року разом з міжнародними фінансовими інституціями вони надали Києву понад 48 млрд доларів допомоги та готові сприяти тому, що Україна отримувала допомогу без затримок задля забезпечення економічної та фінансової стабільності.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі глав МЗС країн G7 у Мюнхені детально поінформував колег про ескалацію напруги з боку РФ та безпекову ситуацію поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

Глава МЗС України також укотре спростував повідомлення російської пропаганди про нібито підготовку України до наступальних військових операцій, диверсій чи провокацій.

Читайте також: Глави МЗС Німеччини Бербок і Франції Ле Дріан засудили порушення режиму припинення вогню на сході України

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Із рубрики - мілості просім в расію , братья дончанє . .
..
показати весь коментар
19.02.2022 20:48
+11
показати весь коментар
19.02.2022 20:43
+11
. .
показати весь коментар
19.02.2022 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НЕ! Ну надо хорошенько отпи"здеть путина !! Что б больше он сюда гнида не лез !!!
показати весь коментар
19.02.2022 20:41 Відповісти
Дві жінки в уряді ФРН з яйцями,т а всі мужики євнухи і Пуйлососи.
показати весь коментар
19.02.2022 20:44 Відповісти
Бербок от Зеленых..топить ее начали русские гниды, когда Зеленые начали лидировать в соцопросах..и утопили таки..Зеленые младшие партнеры в коалиции..ограничена рамками коалиции, но все равно она умничка..
показати весь коментар
19.02.2022 23:00 Відповісти
для роіські нічого не має значення.
особливо нікчемні життя зрадників серед українців.
показати весь коментар
19.02.2022 20:45 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2022 01:46 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 20:43 Відповісти
Ну про МН-17 уже забыли.
показати весь коментар
19.02.2022 20:44 Відповісти
Мою думку я сказал пред своим позапрошлым, регулярным субботним баном на Цензоре.
Повторююсь: Россия грохнет по Украине из всех стволов и ракетниц. Не переходя границы. И будет ждать, что скажет Киев? А Киев скажет: Мы не стреляем -- мы поговориь хотим!
...собственно -- забаньте Зелю, если я прав... *)
показати весь коментар
19.02.2022 20:47 Відповісти
А ніщо це Росії?
Послухайте, що говорить )(уйло, послухайте що говорять всі ті, хто має хоч мінімальний політичний вплив на Росії. Всі вони говорять одне. Україну, потрібно повернути в стойло, змінити українську владу, поставити тут якогось умовного Лукашенка, ніякої незалежності України не має, ніякого суверінітету не має, потрібно створити новий СРСР-2, о його розпад найбільша трагедія.
Як ракетний, допоможе досягти цієї мети? Що це дасть )(уйлу?
НІ! Цього не буде. )(уйлу потрібно саме захопити Україну, зломити український народ, приєднати Україну до Росії. І зробити це можна лише ща допомогою танків, піхоти та регулярної армії.
Ні ракетний обстріл, ні авіація не допоможе досягти мети.
показати весь коментар
19.02.2022 21:19 Відповісти
Послухайте сперва Льва Давидовича Троцкого: Движение все, конечная цель ничто!
показати весь коментар
19.02.2022 21:28 Відповісти
Иди уже отсюда ***** своего слушай
показати весь коментар
19.02.2022 21:35 Відповісти
Із рубрики - мілості просім в расію , братья дончанє . .
..
показати весь коментар
19.02.2022 20:48 Відповісти
а в так называемой «ЛНР» разрешили изымать необходимые «для нужд обороны» транспортные средства и имущество у предприятий и граждан (пункт 4).

показати весь коментар
19.02.2022 21:22 Відповісти
. .
показати весь коментар
19.02.2022 20:52 Відповісти
Работа там найдётся. Копать не перекопать.
показати весь коментар
19.02.2022 21:10 Відповісти
Ну так чего ждёшь, мордва жопорукая, вперёд
показати весь коментар
19.02.2022 21:36 Відповісти
Жириновский же орал всех в Сибирь, подымать экономику...вот начало положено
показати весь коментар
19.02.2022 21:40 Відповісти
Ну хоч щось.
показати весь коментар
19.02.2022 20:53 Відповісти
это очень много. Представьте, Германия готова остановить СП-2, в который вбахала миллиарды.
Это ДО ФИГА.
Украина бы так не сделала. Наоборот - мы говорим - а вы остановите свои выгодные трубопроводы чтобы мы могли зарабатывать на НАШИХ выгодных трубопроводах.
показати весь коментар
19.02.2022 21:14 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 20:57 Відповісти
немчучня з франчучнейю повірять леґко...
показати весь коментар
19.02.2022 20:57 Відповісти
***** захватил треть донбасса,крым,приднестровье.южную осетию,абхазию,семипалатинск и эта госпожа только раззадоривает его на захват новых территорий ибо нет конкретикии что такое масштабные санкции,запрет на въездд в ЕС петушилину?
показати весь коментар
19.02.2022 21:05 Відповісти
конкретики более чем достаточно. Одной остановки СП-2 хватит с головой.
показати весь коментар
19.02.2022 21:14 Відповісти
пока одно балабольство.
показати весь коментар
19.02.2022 21:19 Відповісти
тебе из Германии виднее.
показати весь коментар
19.02.2022 21:59 Відповісти
Звичайно, не повірить. Але проковтне.
показати весь коментар
19.02.2022 21:24 Відповісти
Кацапско-рашистские захватчики по своей циничности, подлости и человеконенавистничеству оставили далеко позади своих немецко-фашистких учителей !
показати весь коментар
19.02.2022 21:25 Відповісти
Какой путин придумает казус белли?

Взорвет дома в Донецке мешками с гексогеном, как в Москве?

Химическую атаку устроит в Донбассе?

Школу взорвет с детьми?

Убьет киселева в москве и скажет, что это плохие "укропы"?

А, я знаю! Ему нужно убить себя, и чтобы пропаганда потом свалила на "укропов". Можно же собой пожертвовать ради восстановления совка! который всё равно потом развалится.
показати весь коментар
19.02.2022 21:25 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 22:15 Відповісти
Яка різниця німцям чим смердітиме газ з ерефії.Трупами чи фіалками.Головне побілше грошей заробити.Більших Іуд в Європі не знайти.
показати весь коментар
19.02.2022 22:36 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2022 00:36 Відповісти
Öбнуленное
показати весь коментар
20.02.2022 06:52 Відповісти
**** пивинне сдохнути.
показати весь коментар
20.02.2022 09:05 Відповісти
 
 