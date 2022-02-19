УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10841 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
8 628 81
війна (56084) Росія (47112) евакуація (1920) Верещук (605) ОРДЛО (299)

РФ має надати гарантії безпеки для евакуації громадян з окупованих територій Донецької та Луганської областей, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ має надати гарантії безпеки для евакуації громадян з окупованих територій Донецької та Луганської областей, - Верещук

У Донецькій та Луганській областях працює гаряча лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати необхідну інформацію та допомогу.

Про це заявила віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо гуманітарних коридорів та евакуації людей з тимчасово окупованих територій: у нас є така можливість і ми можемо її забезпечити. Проте є одне "але" - це безпекові гарантії. Росія має надати гарантії безпеки, щоб такі коридори не були використані нею з метою провокації", не було обстріляно, і щоб не постраждало мирне населення", - заявила Верещук на брифінгу про актуальну ситуацію на Донбасі в Краматорську у суботу.

За її словами, зараз у Донецькій та Луганській областях працює гаряча лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати необхідну інформацію та допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Приїхали в нікуди. Не знаємо, що робити далі", - біженців з ОРДЛО кинули напризволяще в Росії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми готові взяти на себе відповідальність та забезпечити всім можливим - житлом, їжею, медикаментами - усім, що потрібно буде людям, які захочуть залишити тимчасово окуповані території", - сказала вона.

Раніше Верещук повідомляла, що уряд України затвердив план гуманітарного реагування з евакуації громадян з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на випадок ескалації бойових дій, а також закликав жителів ОРДЛО виїжджати на підконтрольну українському уряду територію.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
Хтось зрозумів взагалі, ЩО ЦЯ КУРКА НЕСЕ ?
показати весь коментар
19.02.2022 21:01
+29
В Госдуме предложили передать беженцам из Донбасса жильё умерших от коронавируса россиян

показати весь коментар
19.02.2022 21:03
+16
Боже яка кончена !
показати весь коментар
19.02.2022 21:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось зрозумів взагалі, ЩО ЦЯ КУРКА НЕСЕ ?
показати весь коментар
19.02.2022 21:01 Відповісти
говорит, что в принципе одобряет такое преступление, как принудительная депортация
показати весь коментар
19.02.2022 21:14 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 21:31 Відповісти
Тётка вещает, что в данный момент применимо слово Эвакуация.

Тоиздь, другими словами, подтверждает версию Кремля об опасности военного вторжения на эти территории
показати весь коментар
19.02.2022 21:54 Відповісти
Дегенератка 🦠
показати весь коментар
19.02.2022 21:59 Відповісти
Верещук психбольная. Какие гарантии сепаратисткам Донбасса, которых наконец -то вывозят с Украины? У них мужья и сыновья остались, пошли на мобилизацию, чтобы наших защитников убивать, а они сами уже давно с рос. паспортами и похерили Украину 8 лет назад. Верещук просто идиотка. Этих людей надо вычеркнуть из граждан Украины и не пускать на нашу территорию, а не гарантии ей от Путина. Тьфу.
показати весь коментар
20.02.2022 00:11 Відповісти
Не закатывай истерику, а сыпь афоризмами. А теперь вспомни за что голосовала!
показати весь коментар
20.02.2022 09:48 Відповісти
Шоколадная шоколада, я голосовала за Гриценка. Ты разве забыл? Память у тебя отшибло.
показати весь коментар
20.02.2022 21:36 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 10:16 Відповісти
Ну и как в заднем проходе!?
показати весь коментар
21.02.2022 10:29 Відповісти
Я ее сегодня видел. Это просто писец. Она гипнотизировала меня секунд 10, стала напротив меня, загородила собой проход і хотела от меня отримати військове вітання. Думал испепелит меня , когда её проигнорил і привітав командуючого, который вышел из транспорта после нее.
показати весь коментар
19.02.2022 21:18 Відповісти
Співчуваю. 😔 Сподіваюся, ця зустріч не відіб'є у вас смак до життя і жінок?
показати весь коментар
19.02.2022 21:21 Відповісти
время покажет
показати весь коментар
19.02.2022 21:29 Відповісти
Ну вона несе, а хоть в это верит.
Говорят у нее муж какой то СБУшник.
показати весь коментар
19.02.2022 21:19 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 21:26 Відповісти
"Щодо гуманітарних коридорів та евакуації людей з тимчасово окупованих територій: у нас є така можливість і ми можемо її забезпечити. Проте є одне "але" - це безпекові гарантії. Росія має надати гарантії безпеки, щоб такі коридори не були використані нею з метою провокації", не було обстріляно, і щоб не постраждало мирне населення", - заявила Верещук на брифінгу про актуальну ситуацію на Донбасі в Краматорську у суботу Джерело: https://censor.net/ua/n3317365
Ирина Андреевна Верещук що будете «БОМБИТИ» Тимчасово окуповані території України ??

Це стосується й НАТО. Нам кажуть: двері відкриті. Але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити - скажіть чесно. Відкриті двері - це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання. Хіба право на правду не входить до наших розширених можливостей? Найкращий час для неї - найближчий саміт у Мадриді.

РФ заявляє, що Україна прагне вступу до Альянсу, щоб повернути Крим силовим шляхом. Тішить, що слова «повернути Крим» з'являються в їхній риториці. Але вони неуважно читали статтю 5 Статуту НАТО: колективні дії передбачені для захисту, а не нападу. Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться до України, але тільки мирним шляхом. ...
Выступление президента Зеленского в Мюнхене
показати весь коментар
19.02.2022 21:44 Відповісти
В Госдуме предложили передать беженцам из Донбасса жильё умерших от коронавируса россиян

показати весь коментар
19.02.2022 21:03 Відповісти
А детей и внуков умерших послать нαφγй.
показати весь коментар
19.02.2022 21:05 Відповісти
Мне нравится Лукашенко- сказал шо нам Ковид пох.., и никто не болеет.
показати весь коментар
19.02.2022 21:23 Відповісти
та луке не все равно,от чего сябры сдохнут?
от ковида,или от дручбы с раиськой...все едино
показати весь коментар
20.02.2022 08:02 Відповісти
Абсолютно байдуже на долю тих вилупків.
показати весь коментар
19.02.2022 21:03 Відповісти
Боже яка кончена !
показати весь коментар
19.02.2022 21:03 Відповісти
Це говорить людина, яка не виконує свої прямі обов'язки, а лише льотає каналами поливаючи брудом п'ятого.
показати весь коментар
19.02.2022 21:04 Відповісти
Та п'ятого уже можно помянуть.(политически
показати весь коментар
19.02.2022 21:35 Відповісти
никак портрет четвёртого не можешь снять со стены ?
показати весь коментар
19.02.2022 21:57 Відповісти
ця зелена курка підігрує гібридній атаці москви...
показати весь коментар
19.02.2022 21:04 Відповісти
Вона що оху...ла ??? Приберіть цю б...дь з парасолькою... і не поширюйте її блювоту!!! Вона хоче відповідати за все, що може статися з крисами, які дрищуть в Рассею????
показати весь коментар
19.02.2022 21:04 Відповісти
Она просит открыть КПВВ и гарантировать возможность эвакуации, но вы не останавливайтесь.
показати весь коментар
19.02.2022 21:13 Відповісти
навіщо вона таке говорить ? вона мабуть знає про плани Зеленського спровокувати еРеФію на вторгнення ???
показати весь коментар
19.02.2022 21:05 Відповісти
это не эвакуация..а депортация..
показати весь коментар
19.02.2022 21:06 Відповісти
Нєєє. На ростов, так на ростов, у рідну говень . Начпуя вони тут потрібні? Для додаткових провокацій?
показати весь коментар
19.02.2022 21:06 Відповісти
Вона зрадниця не менше ніж Зеля.
показати весь коментар
19.02.2022 21:07 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 21:07 Відповісти
Леццо у него стало какое то дебильное ! Как и было !
показати весь коментар
19.02.2022 21:20 Відповісти
👍
показати весь коментар
19.02.2022 21:38 Відповісти
Хай бере свою парасольку , і летить к ...беням в Гімалаї...
показати весь коментар
19.02.2022 21:07 Відповісти
Вже були одні гарантії перед котлом..
Чому вони стільки чекали якщо хотіли виїхати..я не про одиначок/пенсіонерів/інвалідів,я про здорових фізично чоловіків і жінок,чому якщо вони хотіли не виїхали раніше..а живуть народжують дітей,навчаються,отже все влаштовує
показати весь коментар
19.02.2022 21:08 Відповісти
Когда наконец то будут обнародована администрацией США самая секретная информация со времен карибского кризиса? Вроде обещали. Или я что то упустил? Или снова болтовня.
показати весь коментар
19.02.2022 21:08 Відповісти
Вы про фильм о вангеровцев или пресс-конференцию сбежавшего сбушника?
Может вас интересует интрига "Кто подслушивал премьера"?
показати весь коментар
19.02.2022 21:16 Відповісти
а ты внешний долг США видел ?
показати весь коментар
19.02.2022 21:18 Відповісти
Идиотка,когда прилетает мина,как ты докажешь чья она?
показати весь коментар
19.02.2022 21:08 Відповісти
верещущка верещить зелене лайно шо воно меле
показати весь коментар
19.02.2022 21:08 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2022 21:08 Відповісти
нищеброд какой то
показати весь коментар
19.02.2022 21:15 Відповісти
Чим гірше за арахамію???
показати весь коментар
19.02.2022 21:18 Відповісти
нее всё по делу пусть компенсируют . В Крыму камни с неба , этим хаты ковидные .
показати весь коментар
19.02.2022 21:17 Відповісти
зачем нам бамбазята?
показати весь коментар
19.02.2022 21:14 Відповісти
Днями прозвучало что РФ вроде по 10 тыс р дадут всем беженцам для подержки. Дают или нет---не слыхал пока. Возможно народ и повёлся, рванул на выходные как бы. А то что границу назад закрывать станут, не сказали им. Сюр-прайз конечно великолепный конечно. Может и дойдёт до упоротых. Но сомневаюсь. Скорее всего обратно попрут днями. Это действие чем то перекликается когда бульбаши свозили втихаря желающих в ЕС, а потом на колючую проволоку отрядами направляли и с детьми тоже. Идея конечно продумана там же где и эта что пошла с вчерашнего дня. Изуверы ещё те.
показати весь коментар
19.02.2022 21:16 Відповісти
Теоретически дадут, но на действующий карту российского банка, потом.
показати весь коментар
19.02.2022 21:21 Відповісти
Та лучше бы наличкой дали. Тогда с понедельнка сорвутся массово. Может тогда дойдёт? За кого держат все эти годы любителей русского мира браты наши северные.
показати весь коментар
19.02.2022 21:32 Відповісти
петулишин даже отказался предоставлять гарантии тем кто выезжает на россию и что их жилье не будет передано в упраление ммм. или просто взорвано по пьяни лидерами луганды.
показати весь коментар
19.02.2022 21:17 Відповісти
В центре Донецка с 14-го года стоят пустые жилищные комплексы "МАКО"
А клоповники беженцев никому не нужны.
Хорошо видно вечером. Максимум 75% окон светится. В "МАКО" Напротив Звёздочки они ваще никогда не зажигались
показати весь коментар
19.02.2022 21:25 Відповісти
ну туда бурят и мордву заселят,которые приехали убивать украинцев за ипотеку.
показати весь коментар
19.02.2022 21:29 Відповісти
Только не смейтесь. В Тельмановском р-не (на территории ОРДО) не дают пахать землю владельцы которой переехали в Украину. Правда при условии поступления налогов.
показати весь коментар
19.02.2022 21:47 Відповісти
Малохольна, які гарантії безпеки тебе турбуть для зрадників і колаборантів? ще й з мордорськими паспортами... гарантії для біосміття - аксюморон.
показати весь коментар
19.02.2022 21:23 Відповісти
А її ж пхали на міністра оборони. Бережи Боже Україну!
показати весь коментар
19.02.2022 21:27 Відповісти
запхати її в дупу Зелі, й хай би там жила... керувала глистами.
показати весь коментар
19.02.2022 21:40 Відповісти
Кого ж вона хоче звідти евакуювати, якщо ще не встигли виїхати за 8 років ? Бабушек сепарів чи дітей сепарів які люто ненавидять Україну і яких треба вивчити на держамовленні в українських університетах ???
показати весь коментар
19.02.2022 21:27 Відповісти
Верещучка така, що готова і вагнерівців евакуювати. Не треба недооцінювати ступінь мерзотності цієї паскуди.
показати весь коментар
19.02.2022 21:33 Відповісти
про шо воно верещить?....які гарантії від путлера..?
показати весь коментар
19.02.2022 21:29 Відповісти
Каким боком Украина к кацапскому шухеру с беженцами?! Куда верещук собирается забирать этих убогих? К себе домой или к агрохими? А може к зеленскому на хату?
показати весь коментар
19.02.2022 21:32 Відповісти
ТИ ВЖЕ ПО МЕМОРАНДУМУ ОТРИМАЛА ГАРАНТІЇ І ПО ДОГОВУРУ ДРУЖБИ ЩЕ ХОЧЕШ!!!
показати весь коментар
19.02.2022 21:33 Відповісти
тупая бабенка
показати весь коментар
19.02.2022 21:37 Відповісти
старуха Шапокляк, скоро нею дітей в школах будуть лякати - не хочете вчитись, подзвонимо шапокляк, вона вас швидко навчить.
показати весь коментар
19.02.2022 21:38 Відповісти
Не будете вчитись - вона вас реінтегрує. Та ще й в ОРДЛО.
показати весь коментар
19.02.2022 21:56 Відповісти
Верещук, ты хотела быть министром - так давай работай, реинтегрируй,
надо гарантии - так обеспечивай их, а не языком болтай ....
показати весь коментар
19.02.2022 21:38 Відповісти
Вспомните Иловайский Коридор и прочие "Гарантии россии".
показати весь коментар
19.02.2022 21:48 Відповісти
Половина пенсіонерів живе на 2000гр.а вона ще бидло ,,путін введи" хоче посадить на нашу голову!
показати весь коментар
19.02.2022 21:52 Відповісти
Логіка залізна, але точка відправлення ідіотська. Від чого їх евакуювати?!
показати весь коментар
19.02.2022 22:03 Відповісти
ДУРА *** !!!!!
показати весь коментар
19.02.2022 22:52 Відповісти
Овца, читай Бісмарка.
показати весь коментар
19.02.2022 22:56 Відповісти
Россия вышла из женевской конвенции в 2019году!
показати весь коментар
19.02.2022 23:02 Відповісти
Це вже не смішно Відверті вороги держави знищують Україну.
показати весь коментар
19.02.2022 23:17 Відповісти
...носятся с ними как дураки со ступой...а потому что латентные скрытые враги...5 колонна типа Шуфрича...
показати весь коментар
19.02.2022 23:26 Відповісти
Эта кобыла прямо таки жаждет создать благоприятные условия для диверсии кацапов. Её поганый рот надо зашить проволокой
показати весь коментар
20.02.2022 07:17 Відповісти
 
 