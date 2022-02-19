РФ має надати гарантії безпеки для евакуації громадян з окупованих територій Донецької та Луганської областей, - Верещук
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У Донецькій та Луганській областях працює гаряча лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати необхідну інформацію та допомогу.
Про це заявила віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо гуманітарних коридорів та евакуації людей з тимчасово окупованих територій: у нас є така можливість і ми можемо її забезпечити. Проте є одне "але" - це безпекові гарантії. Росія має надати гарантії безпеки, щоб такі коридори не були використані нею з метою провокації", не було обстріляно, і щоб не постраждало мирне населення", - заявила Верещук на брифінгу про актуальну ситуацію на Донбасі в Краматорську у суботу.
За її словами, зараз у Донецькій та Луганській областях працює гаряча лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати необхідну інформацію та допомогу.
"Ми готові взяти на себе відповідальність та забезпечити всім можливим - житлом, їжею, медикаментами - усім, що потрібно буде людям, які захочуть залишити тимчасово окуповані території", - сказала вона.
Раніше Верещук повідомляла, що уряд України затвердив план гуманітарного реагування з евакуації громадян з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на випадок ескалації бойових дій, а також закликав жителів ОРДЛО виїжджати на підконтрольну українському уряду територію.
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Тоиздь, другими словами, подтверждает версию Кремля об опасности военного вторжения на эти территории
Говорят у нее муж какой то СБУшник.
Ирина Андреевна Верещук що будете «БОМБИТИ» Тимчасово окуповані території України ??
Це стосується й НАТО. Нам кажуть: двері відкриті. Але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити - скажіть чесно. Відкриті двері - це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання. Хіба право на правду не входить до наших розширених можливостей? Найкращий час для неї - найближчий саміт у Мадриді.
РФ заявляє, що Україна прагне вступу до Альянсу, щоб повернути Крим силовим шляхом. Тішить, що слова «повернути Крим» з'являються в їхній риториці. Але вони неуважно читали статтю 5 Статуту НАТО: колективні дії передбачені для захисту, а не нападу. Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться до України, але тільки мирним шляхом. ...
Выступление президента Зеленского в Мюнхене
от ковида,или от дручбы с раиськой...все едино
помянуть.(политически
Чому вони стільки чекали якщо хотіли виїхати..я не про одиначок/пенсіонерів/інвалідів,я про здорових фізично чоловіків і жінок,чому якщо вони хотіли не виїхали раніше..а живуть народжують дітей,навчаються,отже все влаштовує
Может вас интересует интрига "Кто подслушивал премьера"?
А клоповники беженцев никому не нужны.
Хорошо видно вечером. Максимум 75% окон светится. В "МАКО" Напротив Звёздочки они ваще никогда не зажигались
надо гарантии - так обеспечивай их, а не языком болтай ....