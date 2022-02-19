РФ має надати гарантії безпеки для евакуації громадян з окупованих територій Донецької та Луганської областей, - Верещук

У Донецькій та Луганській областях працює гаряча лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати необхідну інформацію та допомогу.

Про це заявила віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо гуманітарних коридорів та евакуації людей з тимчасово окупованих територій: у нас є така можливість і ми можемо її забезпечити. Проте є одне "але" - це безпекові гарантії. Росія має надати гарантії безпеки, щоб такі коридори не були використані нею з метою провокації", не було обстріляно, і щоб не постраждало мирне населення", - заявила Верещук на брифінгу про актуальну ситуацію на Донбасі в Краматорську у суботу.

За її словами, зараз у Донецькій та Луганській областях працює гаряча лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати необхідну інформацію та допомогу.

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"Ми готові взяти на себе відповідальність та забезпечити всім можливим - житлом, їжею, медикаментами - усім, що потрібно буде людям, які захочуть залишити тимчасово окуповані території", - сказала вона.

Раніше Верещук повідомляла, що уряд України затвердив план гуманітарного реагування з евакуації громадян з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на випадок ескалації бойових дій, а також закликав жителів ОРДЛО виїжджати на підконтрольну українському уряду територію.