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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Лавров (1469) перемовини (2482) Росія (47112) США (14430) Блінкен (935)

"Дуже складно досягати прогресу в перемовинах, коли РФ приставила дуло пістолета до скроні України", - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 24 лютого в Європі пропонуватиме йому "заходи щодо зміцнення довіри, способи зниження ризиків, заходи щодо подальшого розвитку контролю за озброєннями".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це Блінкен сказав в інтерв’ю російському телеканалу "Дождь" 19 лютого.

"У нас запланована зустріч 24 числа, наприкінці наступного тижня у Європі. Але, як я сказав міністру закордонних справ Лаврову у своєму листі у відповідь, це передбачає, що за цей час Росія не нападе на Україну", – заявив Блінкен.

На запитання, чи є щось конкретне, що він може запропонувати Лаврову, держсекретар відповів: "Ми вже запропонували безліч сфер, у яких ми можемо вести спільну роботу щодо посилення безпеки для всіх. Є заходи щодо зміцнення довіри, є способи зниження ризиків, є заходи щодо подальшого розвитку контролю за озброєннями. Є питання розміщення військових і озброєнь, які, знову ж таки, на взаємній основі можуть сприяти посиленню безпеки для всіх".

"Я вже зустрічався з міністром закордонних справ Лавровим, у тому числі в Женеві кілька тижнів тому. Ми повністю готові працювати над цим. Але робити все це з дулом пістолета, приставленим до скроні України, коли 150 000 російських військових перебувають на північ, на схід і на південь від кордону – дуже складно досягати прогресу в такому становищі", – наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лавров про зустріч із Блінкеном: "У нас є поняття "Пацан сказав - пацан зробив". Поняття мають бути і на міжнародному рівні". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+10
Харьков, тероборона. Людей немерено, сейчас.

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19.02.2022 21:34
+9
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19.02.2022 21:35
+8
Українці в 2019 сказали - какая разніца.
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19.02.2022 21:17
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Еспресо


@EspresoTV



"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
https://espreso.tv/rosiyani-tezh-lyudi-voni-ne-zmozhut-piti-viynoyu-na-ukrainu-zelenskiy-u-*********

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19.02.2022 21:15 Відповісти
Это он очень зря, конечно.
Но это, скорее, такой психологический приём - обращение непосредственно к россиянам. Бесполезно, конечно.
Но на самом деле Путин их мнения и раньше не спрашивал, и сейчас не будет.
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19.02.2022 21:29 Відповісти
Блинкен-не ковбой.
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19.02.2022 21:38 Відповісти
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19.02.2022 21:35 Відповісти
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19.02.2022 21:36 Відповісти
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19.02.2022 21:37 Відповісти
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19.02.2022 21:38 Відповісти
Странно , как врагу США открыли визу ? Абсурд
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19.02.2022 21:42 Відповісти
Ну так его фамилия в списке ожидаемых санкций. Вот и решил напоследок...... потом визу не получит
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19.02.2022 22:07 Відповісти
А еще санкциями пугают.
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19.02.2022 21:39 Відповісти
А ми так століттями живемо.
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19.02.2022 21:15 Відповісти
Українці в 2019 сказали - какая разніца.
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19.02.2022 21:17 Відповісти
То в деяких у вуха надуло усілякого сміття.
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19.02.2022 21:19 Відповісти
З плюсів багато чого надуло.
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19.02.2022 21:19 Відповісти
то сказали малороси з паспортом України !
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19.02.2022 21:19 Відповісти
Але виявилось, що їх багато.
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19.02.2022 21:20 Відповісти
ось для цього і потрібен паспорт не громадянина .
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19.02.2022 21:22 Відповісти
У Польщі такі є, та й у Латвії теж - добра штукенція
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19.02.2022 21:41 Відповісти
одни сказали какая разница, лишь бы война закончилась - другие за всех остальных решили что в нато надо не спросив никого. вот и результаты вылазят.
все справедливо
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19.02.2022 21:50 Відповісти
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19.02.2022 21:19 Відповісти
Блинкен красавчик, Я представляю,как ему тяжело общатся с нашими идиотами у власти,и русской террористами?и это все нужно разрулить.Жесть.
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19.02.2022 21:20 Відповісти
Нічого страшного!
"Приїзджайте в Прикарпаття
приїзджайте московити
завжди будуть раді вам
Дуже красно вас зустрінуть
Файну пісню заспівають":
https://www.youtube.com/watch?v=JfJ9SbiCJAY
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19.02.2022 21:21 Відповісти
Ось що значить запустити хворобу, стурбовані та глибоко озабочені
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19.02.2022 21:28 Відповісти
Слушне зауваження! Тому Україні потрібно дати такого ж пістолета. Або забрати пістолет у кацапів. Інших варіантів нема. Блінкен, Сподіваюся, це розуміє?
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19.02.2022 21:30 Відповісти
Харьков, тероборона. Людей немерено, сейчас.

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19.02.2022 21:34 Відповісти
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19.02.2022 21:35 Відповісти
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19.02.2022 22:01 Відповісти
Время Рейгана,Коля,Тэтчер,Миттерана прошло сейчас одни блинкены,шольцы,макроны и зеленские пресмыкаются перед ******,лишь бы он не осерчал и не напал.
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19.02.2022 21:34 Відповісти
І встромити того пістолета в бридку кацапську дупу. І прокрутити кілька разів. Сподіваюсь, мушка велика
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19.02.2022 21:36 Відповісти
Сейчас цена на нефть 90!

https://ru.investing.com/commodities/brent-oil

многие считают, что когда в россии появляются лишние деньги - тогда она устраивает войны.

в 2008 была Грузия. в 2014 Крым.

я считаю немного не так. когда цены на нефть высокие - россия считает, что западу будет тяжело объявить ЭМБАРГО. потому что это взвинтит цены на нефть еще выше. поэтому она не боится в такие периоды устраивать войны.
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19.02.2022 21:39 Відповісти
На х дуло у скрони у нас есть нож у яиц!!!
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19.02.2022 21:40 Відповісти
Блинкен - насправді красавчик ! Дякуєм !
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19.02.2022 21:40 Відповісти
Ребята, ну это не серьезно........ Вас учить надо, что делать с гопником в подворотне? Я конечно понимаю, что развала запоребрика вы не хотите, но сделайте хотя бы так, чтобы вернуть эту орду в каменный век.
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19.02.2022 21:45 Відповісти
Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции

Основные тезисы:

🔹у границ Украины стоит 150 тысяч российских солдат;
🔹Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия, что не хочет наступать. Кто-то из нас врет;
🔹дети, глядя на воронку от мины, спрашивают - ... как так произошло... Что в XXI веке в Европе идет война длиннее Второй мировой;
🔹Мы будем защищать нашу землю, при поддержке партнеров или без нее;
🔹Крым и оккупированные районы Донбасса обязательно вернутся в Украину. И это произойдет мирным путем;
🔹Нам говорят двери открытые для вступления в НАТО, но пока что посторонних не пускают;
🔹Мы готовы к переговорам в любой точке мира. Мир в Украине нужен миру - в международно признанных границах.
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19.02.2022 21:45 Відповісти
Приставьте дуло пистолета к детям рашисткой элиты, или хотя бы пригрозите, что жить они будут только на свой исторической родине, если это можно считать жизнью.
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19.02.2022 21:46 Відповісти
Вот такая она, война руками украинцев с окупированных территорий против свободной части Украины




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19.02.2022 21:51 Відповісти
Закройте небо
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19.02.2022 21:54 Відповісти
Колонна военной техники, в темное время суток, движется по трассе М1 в сторону Бреста (С300 или С400)
https://charter97.org/be/news/2022/2/19/455371/
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19.02.2022 22:51 Відповісти
 
 