"Дуже складно досягати прогресу в перемовинах, коли РФ приставила дуло пістолета до скроні України", - Блінкен
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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 24 лютого в Європі пропонуватиме йому "заходи щодо зміцнення довіри, способи зниження ризиків, заходи щодо подальшого розвитку контролю за озброєннями".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це Блінкен сказав в інтерв’ю російському телеканалу "Дождь" 19 лютого.
"У нас запланована зустріч 24 числа, наприкінці наступного тижня у Європі. Але, як я сказав міністру закордонних справ Лаврову у своєму листі у відповідь, це передбачає, що за цей час Росія не нападе на Україну", – заявив Блінкен.
На запитання, чи є щось конкретне, що він може запропонувати Лаврову, держсекретар відповів: "Ми вже запропонували безліч сфер, у яких ми можемо вести спільну роботу щодо посилення безпеки для всіх. Є заходи щодо зміцнення довіри, є способи зниження ризиків, є заходи щодо подальшого розвитку контролю за озброєннями. Є питання розміщення військових і озброєнь, які, знову ж таки, на взаємній основі можуть сприяти посиленню безпеки для всіх".
"Я вже зустрічався з міністром закордонних справ Лавровим, у тому числі в Женеві кілька тижнів тому. Ми повністю готові працювати над цим. Але робити все це з дулом пістолета, приставленим до скроні України, коли 150 000 російських військових перебувають на північ, на схід і на південь від кордону – дуже складно досягати прогресу в такому становищі", – наголосив він.
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Еспресо
@EspresoTV
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
https://espreso.tv/rosiyani-tezh-lyudi-voni-ne-zmozhut-piti-viynoyu-na-ukrainu-zelenskiy-u-*********
Но это, скорее, такой психологический приём - обращение непосредственно к россиянам. Бесполезно, конечно.
Но на самом деле Путин их мнения и раньше не спрашивал, и сейчас не будет.
все справедливо
"Приїзджайте в Прикарпаття
приїзджайте московити
завжди будуть раді вам
Дуже красно вас зустрінуть
Файну пісню заспівають":
https://www.youtube.com/watch?v=JfJ9SbiCJAY
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
многие считают, что когда в россии появляются лишние деньги - тогда она устраивает войны.
в 2008 была Грузия. в 2014 Крым.
я считаю немного не так. когда цены на нефть высокие - россия считает, что западу будет тяжело объявить ЭМБАРГО. потому что это взвинтит цены на нефть еще выше. поэтому она не боится в такие периоды устраивать войны.
Основные тезисы:
🔹у границ Украины стоит 150 тысяч российских солдат;
🔹Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия, что не хочет наступать. Кто-то из нас врет;
🔹дети, глядя на воронку от мины, спрашивают - ... как так произошло... Что в XXI веке в Европе идет война длиннее Второй мировой;
🔹Мы будем защищать нашу землю, при поддержке партнеров или без нее;
🔹Крым и оккупированные районы Донбасса обязательно вернутся в Украину. И это произойдет мирным путем;
🔹Нам говорят двери открытые для вступления в НАТО, но пока что посторонних не пускают;
🔹Мы готовы к переговорам в любой точке мира. Мир в Украине нужен миру - в международно признанных границах.
https://charter97.org/be/news/2022/2/19/455371/