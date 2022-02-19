З початку доби російські війська на Донбасі 101 раз зривали "тишу", - пресцентр Об’єднаних сил

З боку збройних формувань РФ з початку доби було зафіксовано 101 порушення режиму тиші, з яких 88 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 20:00 суботи, 19 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 20 годину 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 101 порушення, 88 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, російсько-окупаційні війська шість разів обстріляли Новотроїцьке (з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів) і Гранітне (з артилерії калібру 122 мм), чотири рази - Старогнатівку (з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм), тричі - Новоселівку (з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм) і Болотене (з мінометів калібру 82 мм); двічі - Водяне (з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм), Широкине (з мінометів калібру 120 мм) і Миронівський (з артилерії калібру 122 мм).

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Від ворожих обстрілів також постраждали Новогнатівка (чотири рази - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм); Світлодарськ (чотири рази - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів); Травневе (тричі - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів), Лобачеве (тричі - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм); Південне (двічі - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї); Новозванівка (чотири рази - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів); Луганське (тричі - з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету); Авдіївка (двічі - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів); Щастя (п'ять разів - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів); Кримське (п'ять разів - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів); Мар’їнка (чотири рази – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів); Опитне (двічі - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм); Нью-Йорк (тричі - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів); Лопаскине (двічі - з мінометів калібру 82 мм); Новолуганське (чотири рази - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм); Станиця Луганська (чотири рази - з танка, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм); Причепилівку (двічі - з мінометів калібру 120 мм); Сизе (з мінометів калібру 120 мм); Новогригорівка (з артилерії калібру 122 мм); Троїцьке (п'ять разів - з мінометів калібру 120 мм).

Також російські найманці відкривали вогонь по Старому Айдару - з артилерії калібру 122 мм; по Шумах, тричі - з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів; по Зайцевому, тричі - з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм; по Станиці Луганській - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Окупанти обстріляли двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм; Богданівку - з мінометів калібру 120 мм; Авдіївку - з мінометів калібру 120 мм; Новоселівку другу - з мінометів калібру 120 мм; Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм; Новоолександрівку - з мінометів калібру 120 мм.

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Обстріляні були і Чермалик - з мінометів калібру 120 мм, та Піски - з ручних протитанкових гранатометів.

У пресцентрі ОС нагадали, що, окрім того, на Донеччині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Також у відомстві нагадують, що внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, несумісні з життям, а четверо військовослужбовців - отримали поранення різного ступеня важкості та перебувають у лікувальних закладах.

У Командуванні Об’єднаних сил висловили щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначається у повідомленні.

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