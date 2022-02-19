Лондон заборонить в'їзд російським олігархам у разі вторгнення РФ в Україну, – глава МЗС Британії Трасс
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що у разі вторгнення Росії в Україну Лондон заборонить в'їзд російським олігархам та ускладнить доступ російських компаній до ринків капіталів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це вона повідомила на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Ми сповнені рішучості завдати Росії серйозних збитків у разі вторгнення, включаючи жорсткі санкції. Ми позбавимо олігархів можливості рухати свої гроші по всьому світу. Ми зупинимо їхні подорожі та ускладнимо для російських компаній доступ до наших ринків капіталу. І ми також збираємося ускладнити для Росії доступ до ринків суверенних боргів", — заявила Трасс.
Міністерка вважає, що світ має проявити свої сильні сторони, "тому що Росія розуміє силу".
Будь ласка, зачекайте...
Не верю! Там всё законно!
...тут новости из Германии тоже так подают иногда... -- сплошная шняга, особенно, если от Гордона -- стыр и срал! -- стыд и срам, в смысле...*)