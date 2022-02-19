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Лондон заборонить в'їзд російським олігархам у разі вторгнення РФ в Україну, – глава МЗС Британії Трасс

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Лондон заборонить в'їзд російським олігархам у разі вторгнення РФ в Україну, – глава МЗС Британії Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що у разі вторгнення Росії в Україну Лондон заборонить в'їзд російським олігархам та ускладнить доступ російських компаній до ринків капіталів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це вона повідомила на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ми сповнені рішучості завдати Росії серйозних збитків у разі вторгнення, включаючи жорсткі санкції. Ми позбавимо олігархів можливості рухати свої гроші по всьому світу. Ми зупинимо їхні подорожі та ускладнимо для російських компаній доступ до наших ринків капіталу. І ми також збираємося ускладнити для Росії доступ до ринків суверенних боргів", — заявила Трасс.

Міністерка вважає, що світ має проявити свої сильні сторони, "тому що Росія розуміє силу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трасс відповіла Зеленському щодо превентивних санкцій: Рішуче налаштовані запровадити сувору ціну для Росії у разі вторгнення

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+32
Достаточно выселить их "деточек", чтобы они завыли в процветающей расее!
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19.02.2022 21:25
+17
На мой взгляд, недостаточно не пускать новых,нужно вернуть старых - к скрепам, в "дым отечества"...
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19.02.2022 21:30
+14
Тре к забрати в парашистів все. І нікуди не пускати ту наволоч.
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19.02.2022 21:24
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Тре к забрати в парашистів все. І нікуди не пускати ту наволоч.
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19.02.2022 21:24 Відповісти
На мой взгляд, недостаточно не пускать новых,нужно вернуть старых - к скрепам, в "дым отечества"...
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19.02.2022 21:30 Відповісти
на наших глазах разворачивается премьера шоу: "гарантии независимости, границ и вообще существования страны зависит от наличия ЯДЕРНОЙ БОМБЫ! никакие обещания больших государств не имеют веса, если вам что-то по-обещают - вас обманут"
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19.02.2022 21:46 Відповісти
А так же от % национального финансового лобби в США...Хочу видеть чтобы кто-то напал на Израиль
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19.02.2022 22:59 Відповісти
так Израиль регулярно обстреливают из Палестины и чё?
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19.02.2022 23:01 Відповісти
Но это не попытка 7дневной войны..и Израиль мочит высокоточным...
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19.02.2022 23:20 Відповісти
В резервацію, кацапських гнид, уйла на електростілець.
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20.02.2022 08:07 Відповісти
Достаточно выселить их "деточек", чтобы они завыли в процветающей расее!
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19.02.2022 21:25 Відповісти
деточек как раз нужно интернировать т.е. держать в заложниках
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19.02.2022 21:36 Відповісти
Я вот думаю, что жизнь в раиси этих "деточек" и есть самый лучший способ держать в заложниках
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19.02.2022 21:39 Відповісти
І почати з Лізи Пєскової.
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19.02.2022 22:04 Відповісти
І це все!?
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19.02.2022 21:25 Відповісти
нит
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19.02.2022 21:39 Відповісти
ну хз, такие "мать всех санкций" можно было бы УЖЕ вводить
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19.02.2022 23:00 Відповісти
Кулеба, напомни пожалуйста госпоже Трасс что Россия напала 8 лет назад
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19.02.2022 21:25 Відповісти
Британія теж ''здулась''?
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19.02.2022 21:26 Відповісти
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19.02.2022 21:26 Відповісти
крутая кара...
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19.02.2022 21:26 Відповісти
І вони стануть безхатченками від таких півмір? Та всіх кацапів в ЄС-штатах треба спакувати в товарняки і відправити в мордор, тоді буде ефект!
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19.02.2022 21:26 Відповісти
Ну вот уже по делу. Конечно теоретически это. Но там если говорят на таком уровне---то делают.
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19.02.2022 21:26 Відповісти
Робіть і надумайте наперед, що ращка під неадекватним шизофреніком загроза не тільки Україні, а усьому цивілізованному світу, і взагалі - людству.
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19.02.2022 21:26 Відповісти
о боже! какие большие санкции!))
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19.02.2022 21:27 Відповісти
Ух ты серьезные санкции аж страшно стало.. пипец .. похоже на обеспокоенность..
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19.02.2022 21:27 Відповісти
оце ***** якраз і зупинить
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19.02.2022 21:28 Відповісти
Ооооооочень большая цена за погибших и разрушенные города будет.
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19.02.2022 21:29 Відповісти
Заберіть клуб Челсі в абрамовича і ***** відступить
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19.02.2022 21:29 Відповісти
Ну ничего мы к вам приедем и сожрем ваши харчи.
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19.02.2022 21:30 Відповісти
Гарний початок. Зараз вилупки кремлядських утирків влаштують папанькам істерику про таку "великую таску па родінє" та й самі тварі подумають, де ж награбоване переховати. Руда гнида і інші співчуваючі теж піднапряглись, думаю.
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19.02.2022 21:32 Відповісти
Чёй-то Лондон совсем опопулистился... *)
Не верю! Там всё законно!
...тут новости из Германии тоже так подают иногда... -- сплошная шняга, особенно, если от Гордона -- стыр и срал! -- стыд и срам, в смысле...*)
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19.02.2022 21:33 Відповісти
Так вторгнення відбулось 8 років тому, і не припинялось.
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19.02.2022 21:34 Відповісти
Дітки виродків, смітник рубльовки чекає на вас
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19.02.2022 21:36 Відповісти
это конечно хорошо,но...нельзи ли нам еще пару тысяч НЛО подкинуть?
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19.02.2022 21:36 Відповісти
це називається пекельні санкції ?
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19.02.2022 21:38 Відповісти
америка могла бы сейчас ликвидировать путина. и войну предотвратили бы. и миллионы жизней людей сохранили бы. это было бы сейчас самым простым решением. а то этот путин уже весь мир задолбал со своими войнами.
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19.02.2022 21:47 Відповісти
Напугала ежа голой жопой! Да плевать они хотели на єтот запрет!!!
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19.02.2022 21:49 Відповісти
І українським олігархам теж забороніть
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19.02.2022 21:56 Відповісти
Їм треба рахунки заморозити і активи, щоб не встигли назад в свій ********* вивести
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19.02.2022 22:01 Відповісти
Все это хорошо но у многих уже есть гражданство Британии.и как их собираетесь не пускать?
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19.02.2022 22:04 Відповісти
Господи, как же много они "сделают", когда будет уже пох@й...
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19.02.2022 22:31 Відповісти
Вариантов миллион, если Англичане только захотят.
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19.02.2022 22:32 Відповісти
Ха-ха. Це зовсім неозначає, що звідти виселять усіх понаєхавших кацапів. Кому треба вони давно там.
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19.02.2022 22:55 Відповісти
а можно пожалуйста еще и наших туда приписать, чтоб дома сидели и страну защищали, которую высасывают уже несколько десятилетий
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20.02.2022 01:59 Відповісти
Жесткие санкции.Нихера себе,это круто.😁
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20.02.2022 06:53 Відповісти
Бритам-черговий респект...
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20.02.2022 08:42 Відповісти
 
 