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Уболівальники британського "Ліверпуля" під час поєдинку проти "Норвіча" розгорнули прапор України. ФОТО
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Уболівальники "Ліверпуля" на своєму стадіоні "Енфілд" під час поєдинку англійської прем'єр-ліги проти "Норвіча" розгорнули прапор України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, світлину з жовто-синім стягом розмістила на своїй сторінці в соцмережі журналістка Марічка Падалко.
"Вболівальники "Ліверпуля" розгорнули сьогодні під час домашнього матчу прем’єр-ліги прапор України. Фото мені щойно прислав Imran Ghoorbin, який разом з донькою гостював в нашій родині під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві у 2018. Ох, і були тоді часи). You’ll never walk alone! Thank you, Liverpool FC!", - пише Падалко в своєму дописі.
Топ коментарі
+44 I D 1f3b7626
показати весь коментар19.02.2022 21:36
+30 Яукр
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+27 Alex K 8d0b77c0
показати весь коментар19.02.2022 21:40
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Иди через снег,
Иди через дождь,
И пусть ветер все мечты разбил…
Иди, иди - с надеждой в душе
Ты никогда не будешь один…
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Ты никогда не будешь один…
Никогда не будешь один.
Когда ты идешь сквозь шторм
Не опускай головы
И не бойся темноты.
В конце шторма будет голубое небо
И прекрасная, серебряная песня жаворонка.
Иди сквозь ветер,
Иди сквозь дождь,
Даже если твои мечты разбиты и развеяны.
Иди вперед, иди вперед с надеждой в сердце
И ты никогда не будешь один,
Ты никогда не будешь один.
Иди вперед, иди вперед с надеждой в сердце
И ты никогда не будешь один,
Ты никогда не будешь один.
Держим! Держим! *)
От якби прапор був на пів-сектора, його б тримали щонайменше 20 людей - то тоді так, масова підтримка вболівальників