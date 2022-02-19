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Уболівальники британського "Ліверпуля" під час поєдинку проти "Норвіча" розгорнули прапор України. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Уболівальники британського

Уболівальники "Ліверпуля" на своєму стадіоні "Енфілд" під час поєдинку англійської прем'єр-ліги проти "Норвіча" розгорнули прапор України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, світлину з жовто-синім стягом розмістила на своїй сторінці в соцмережі журналістка Марічка Падалко.

"Вболівальники "Ліверпуля" розгорнули сьогодні під час домашнього матчу прем’єр-ліги прапор України. Фото мені щойно прислав Imran Ghoorbin, який разом з донькою гостював в нашій родині під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві у 2018. Ох, і були тоді часи). You’ll never walk alone! Thank you, Liverpool FC!", - пише Падалко в своєму дописі.

Уболівальники британського Ліверпуля під час поєдинку проти Норвіча розгорнули прапор України 01

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+44
Круто!!!
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19.02.2022 21:36
+30
ла-ла-ла *****, співали
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19.02.2022 21:38
+27
Прапор Свободи. Слава Україні !!
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19.02.2022 21:40
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Круто!!!
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19.02.2022 21:36 Відповісти
От якби Челсі розгорнуло такий прапор - о це було б круто!
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19.02.2022 21:38 Відповісти
Сначала не понял, а потом как понял
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19.02.2022 22:10 Відповісти
Абрамович подумает.
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20.02.2022 06:36 Відповісти
Скоро он там сам с прапором бегать будет
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20.02.2022 06:53 Відповісти
ла-ла-ла *****, співали
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19.02.2022 21:38 Відповісти
Дякуємо !!!
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19.02.2022 21:40 Відповісти
Мировой тренд! Ла-ла-ла-ла!
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19.02.2022 21:40 Відповісти
Прапор Свободи. Слава Україні !!
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19.02.2022 21:40 Відповісти
You'll never walk alone!
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19.02.2022 21:40 Відповісти
Подяка британцям! Але треба ще, що б: "путін - *****" - стало улюбленою кричалкою ультрас всього світу.
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19.02.2022 21:41 Відповісти
Гімн Ліверпуля
You'll Never Walk Alone (Ти ніколи не будеш одиноким)
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19.02.2022 21:42 Відповісти
Если ты попал в шторм,

Не теряйся

И забудь скорей пустоту.

Скоро буря пройдет,

Выйдет солнце

Песни птиц гонят прочь темноту.

Иди через снег,

Иди через дождь,

И пусть ветер все мечты разбил…

Иди, иди - с надеждой в душе

Ты никогда не будешь один…

Иди, иди - с надеждой в душе

Ты никогда не будешь один…

Никогда не будешь один.

Когда ты идешь сквозь шторм

Не опускай головы

И не бойся темноты.

В конце шторма будет голубое небо

И прекрасная, серебряная песня жаворонка.

Иди сквозь ветер,

Иди сквозь дождь,

Даже если твои мечты разбиты и развеяны.

Иди вперед, иди вперед с надеждой в сердце

И ты никогда не будешь один,



Ты никогда не будешь один.

Иди вперед, иди вперед с надеждой в сердце

И ты никогда не будешь один,

Ты никогда не будешь один.

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19.02.2022 21:59 Відповісти
Стрим Цимбалюка идет на ютубе 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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19.02.2022 21:43 Відповісти
Дякуємо!
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19.02.2022 21:48 Відповісти
Молодцы, так держать!!!
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19.02.2022 21:49 Відповісти
С1986 года, 17 тачек поменял -- и везде под лобовухой Золото-Блакитний...
Держим! Держим! *)
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19.02.2022 21:57 Відповісти
А мене жінка питала - чому без прапорця? Кажу, дурепа, ми на Таврії, куди вже далі?
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20.02.2022 06:57 Відповісти
Это супер, конечно. А Соболев в это время, чего делал? С 2019 года сметун затихарился, видать устал.
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19.02.2022 22:06 Відповісти
YNWA
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19.02.2022 22:09 Відповісти
В славному місті Верона взагал некомільфо з'являтись на поліі без таких прапорів
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19.02.2022 22:11 Відповісти
Дякую,друзі !Для нас це дуже важливо!
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19.02.2022 22:13 Відповісти
От хто наші справжні друзі, long live for UK!
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19.02.2022 22:19 Відповісти
На матче Ливерпуль-Норвич болельщики Ливерпуля развернули флаг Украины. Ещё одно подтверждение, что весь мир и болельщики Ливерпуля с нами! А вот на чью мельницу льют воду болельщики Норвича, которые не развернули флаг Украины?
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19.02.2022 22:20 Відповісти
а я з дитинства вболівав за Ліверпуль.
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19.02.2022 22:22 Відповісти
Жалоба в УЕФА из-за поребрика уже отправлена?
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19.02.2022 23:27 Відповісти
Думаю, це був вболівальник українського походження / заробітчанин / студент. Пересічним корінним вболівальникам байдуже.

От якби прапор був на пів-сектора, його б тримали щонайменше 20 людей - то тоді так, масова підтримка вболівальників
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20.02.2022 08:34 Відповісти
 
 