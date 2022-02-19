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РФ готує теракти на окупованому Донбасі, щоб ввести регулярні війська під виглядом миротворців, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ готує теракти на окупованому Донбасі, щоб ввести регулярні війська під виглядом миротворців, - Залужний

На окупованих територіях Донбасу російські військові та спецслужби готують теракти. Жертви серед мирних жителів використають як привід для введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом миротворців.

Про це йдеться у заяві головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Він наголосив, що поширюючи фейк про затримання нібито українських диверсантів, Росія розкриває власні плани, серед яких - мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілів, житлових будинків та громадських об’єктів.

Залужний наголошує, що під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами і літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби російські війська на Донбасі 101 раз зривали "тишу", - пресцентр Об’єднаних сил

"Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі. За останні дні загострення з боку противника не було жодної жертви ні з серед мирного населення, ні серед військових найманців. Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій", - заявив головнокомандувач.

Він додав, що оприлюдненням цих намірів Росії Україна намагається зламати її сценарії і зберегти життя співгромадян по обидва боки лінії зіткнення.

Також Залужний вказав на підступність дій росіян на Донбасі.

"Незаконні збройні формування, підтримувані державою-агресором Російською Федерацією, продовжують масовані обстріли позицій українських військових. Сьогодні в їх наслідок двоє наших воїнів загинули, четверо отримали поранення. Підступність дій противника полягає в застосуванні артилерії, яку навмисне розмістили в населених пунктах, створивши загрозу для мирних мешканців тимчасово окупованих територій", - переконаний головнокомандувач.

Також читайте: Світ не повірить у вигадки Росії, спрямовані на виправдання агресії проти України, - Бербок

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+29
Миротворцы вводятся по решению ООН, и никак иначе. В противном случае это иностранная агрессия.
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19.02.2022 22:15
+26
"Борцы за русский язык" не знают, как пишется слово "фашизм"
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19.02.2022 22:26
+25
Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва

Париж гибнет практически всегда, Лондон - часто, Вашингтон - регулярно

А Москва - НЕТ!!!

Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать!
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19.02.2022 23:12
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статисти і лєтописци)))
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19.02.2022 22:13 Відповісти
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19.02.2022 22:15 Відповісти
Город грузят на плот и вывозят его в океан,
вместе со всем населением, включая горстку цыган,
осколки еврейских общин и немецкую слободу,
христиан, мусульман и поклонников культа Вуду.

В океане город выгрузят на острова, 
на прощание поцелуют, скажут ласковые слова,
наобещают с три короба, не сделают ни хрена. 
В заключение - землетрясение, и руины смоет волна.

Борис Херсонський
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19.02.2022 23:17 Відповісти
Миротворцы вводятся по решению ООН, и никак иначе. В противном случае это иностранная агрессия.
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19.02.2022 22:15 Відповісти
Грузія передає вітаннячко. Тих "миротворців" декілька років з Осетії виштовхати не могли, хоча ніякий ООН добро не давав, поки конфлікт не загострився, а вони тут як тут... "Навчання", до речі, також були. Класти расєя хотіла на міжнародне право
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19.02.2022 23:05 Відповісти
Сейчас ситуация другая: напрямую задет авторитет США и Британии как гарантов Будапештского меморандума. Открытая РФ агрессия против Украины вынудит Британию заняться активами российских олигархов в Лондоне. Потому Москва не проявляет никакого энтузиазма и не реагирует на вопли из Донецка и Луганска "Путин, введи !!!"
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19.02.2022 23:25 Відповісти
Там был межгосударственный (Грузия и Россия) договор. Совместные "миротворческие" силы именовались СКК (смешанная контрольная комиссия - по батальону от ВС Грузии и ВС РФ.
Плод Дагомысских соглашений 1992 года.
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20.02.2022 00:44 Відповісти
В Грузию русских пустили в качестве "миротворцев" официально, ещё в 90-х
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20.02.2022 01:04 Відповісти
то есть залужный не нагнетает, а запад нагнетает
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19.02.2022 22:15 Відповісти
Залужный где-то сказал, что завтра будут бомбить Киев?
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20.02.2022 04:14 Відповісти
Разве миротворческий контингент вводится не по обоюдному согласию враждующих сторон?
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19.02.2022 22:21 Відповісти
В адекватных странах да. Но разве можно наРоссию назвать адекватной?
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19.02.2022 23:57 Відповісти
невже вони гадають, що світ ще не знає, хто вони такі, і їм треба маскуватись?
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19.02.2022 22:22 Відповісти
Питин - Миротворец ?!
это как
Сатана - Христос!!
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19.02.2022 22:23 Відповісти
или Путос-Спаситель
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20.02.2022 00:20 Відповісти
Харьков раскачивают для нужной картинки в ТВ. Вдень у суботу, 19 лютого 2022 року, на харківському Майдані Свободи проросійські сили мали намір провести мітинг
Активісти впіймали одного з організаторів проросійського мітингу на площі Свободи разом із заготовленими плакатами
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19.02.2022 22:24 Відповісти
"Борцы за русский язык" не знают, как пишется слово "фашизм"
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19.02.2022 22:26 Відповісти
фашиСм пилять...настоящий фашизм сейчас - это рашизм, это шовинизм *********.

чому цьому покидьку не розбили пику?
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20.02.2022 00:38 Відповісти
От теж саме хотів запитати-Шуфричу можна, та ще й в студії, а цьому шмаркальові не було кому? Ми такі гуманні, чи все таки дурні?
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20.02.2022 09:33 Відповісти
В жопу эти плакаты надо было этому подарку судьбы забить…. Фашисм мля грамотеи… а остальные шо убежали????
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20.02.2022 00:08 Відповісти
Лицо у него кривое-требует рихтовки
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20.02.2022 02:33 Відповісти
Цапкам никто не поверит,только поднятый взрывом вверх кремль способен выдавить скупую мужскую слезу у Байдена и выразить обеспокоенность Джонсона...Цапье,не тратьте взрывчатку зря,а то если не хватит вас не поймут и накажут.
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19.02.2022 22:31 Відповісти
Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва

Париж гибнет практически всегда, Лондон - часто, Вашингтон - регулярно

А Москва - НЕТ!!!

Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать!
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19.02.2022 23:12 Відповісти
Залужний говорить то, що йому наказуюь шмаркля і Єрмак. Вони шукають можливість якнайшвидше здати країну Путлеру.
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19.02.2022 22:32 Відповісти
Маячню несеш, вельминешановний...
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20.02.2022 14:19 Відповісти
И Одессу раскачивают. 12 в Одесі розігнали проросійську акцію під червоними прапорами за скасування декомунізації, проти НАТО та ЄС, а також до повернення до радянських поглядів на українську історію

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19.02.2022 22:33 Відповісти
Тітухани проплачені стоять із червоними коммуняцькими тряпками , яких проплатила п'ята колона кремля ОПЗЖ !
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20.02.2022 05:27 Відповісти
*****, переписать ******-акселератів-дегенератів, і вилучити паспорти України, забрати Громадянство, чумадан - вокзал - рабсея нах.
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20.02.2022 10:45 Відповісти
А чому це Залужний оддувається за спецняків?! Твоє діло - воювати, а не плакатися, які погані вороги.
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19.02.2022 22:40 Відповісти
Сарацин 🌙@SaraceniVostok·1 чЕще одно видео из Белгородской области. На всей военной технике, пребывающей к границе с Украиной, закрашены обозначения для мирного времени и нанесены тактические знаки "Z", сообщает ТК "ВЧК-ОГПУ"
Сарацин 🌙@SaraceniVostok·1 чНа военную технику, которая пребывает к границе с Украиной в Белгородской области нанесены тактические знаки "Z ". Эти флюресцентной краской наносят условные символы подразделений что бы свои вертолетчики и штурмовики не ударили ночью.
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19.02.2022 22:42 Відповісти
Так это даже выгодно Украине, поскольку тогда рашка сама выйдет из невыгодных для Украины Минских соглашений.
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19.02.2022 22:45 Відповісти
На росії віднайшлись нові лунки від українських снарядів.
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19.02.2022 22:45 Відповісти
І давно в нас так було?
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19.02.2022 23:02 Відповісти
і не кажіть. Через рік таке саме буде на усіх дорогах що построїв Бубочка з Коломойшею. Главное бабло Розпилить, а якість доріг - діло десяте.
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20.02.2022 10:47 Відповісти
Не знаю як по всієї Україні, а в нас у Житомирі зараз як раз так - сніг зійшов і з ним асфальт, залишился лише пісок від того "асфальту".
Хоча може і не мер вінен, а то власник асфальтового заводу. До речи, колись казали, що Гройсман власник дуже великої кількості асфальтових заводів в Україні...
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20.02.2022 15:39 Відповісти
Лунный пейзаж, а шо
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20.02.2022 00:16 Відповісти
покажи загарбникам ТРИЗУБ
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19.02.2022 23:00 Відповісти
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19.02.2022 23:00 Відповісти
Если пуйло подтвердит подписью признание ОРДиЛО то присутствующие на Донбассе рос.войска будут признаны официально, и тут и кацапо-миротворцы уже не нужны !?
И эта ситуация отличается от Карабаха, который недавно освободил Азербайджан.
Вопрос - Как Мы будем освобождать Донбасс военным путем после того как пуйло признает ОРДиЛО?!
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20.02.2022 00:25 Відповісти
Влад Борода@Analytic_center
5 ч

Увага!
Звертаємо особливу увагу наших громадян на тимчасово окупованих територіях, що ваше життя перебуває під загрозою.
Закликаємо в ці дні не користуватися громадським транспортом, транспортом для «евакуації», уникати місць скупчення людей, громадських установ.
Звертайте увагу на «ремонтні роботи» у своїх будинках, невідомі автомобілі, припарковані біля ваших будинків.
Росіяни відомі терактами навіть проти власного населення, тим менше для них важить життя українців, які стали заручниками їх амбіцій в чергових геополітичних ігрищах.
Нижче лінк на випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре можна бачити "стиль" диверсантів, навіть їх ляпи - https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1s
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20.02.2022 00:39 Відповісти
РЮЗЬГЕЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
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20.02.2022 00:39 Відповісти
Любые миротворцы обязаны иметь мандат ООН. В противном случае они есть оккупанты, и подлежат уничтожению.
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20.02.2022 00:41 Відповісти
Российские самозванцы, независимо от того, как они себя называют, на нашей территории являются такими же оккупантами (противоправными захватчиками), как и остальные российские оккупанты.
Т.е., для обороны от российских оккупантов-захватчиков, которые самозванно будут называть себя якобы "миротворцами", следует применять такие же меры, как и для обороны от других российских оккупантов-захватчиков.
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20.02.2022 03:39 Відповісти
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20.02.2022 06:48 Відповісти
це просто кіно-оператор від ВСУ: зйомка завжди з першого дубля
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20.02.2022 07:51 Відповісти
Зачем Залужный рот открывает на публике?
Показать какие мы сильные, и враг только о нашем упоминании начинает трястись от страха?
Бойцовские собаки редко лают, но хорошо кусают!
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20.02.2022 07:39 Відповісти
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20.02.2022 11:32 Відповісти
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