РФ готує теракти на окупованому Донбасі, щоб ввести регулярні війська під виглядом миротворців, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На окупованих територіях Донбасу російські військові та спецслужби готують теракти. Жертви серед мирних жителів використають як привід для введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом миротворців.
Про це йдеться у заяві головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
Він наголосив, що поширюючи фейк про затримання нібито українських диверсантів, Росія розкриває власні плани, серед яких - мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілів, житлових будинків та громадських об’єктів.
Залужний наголошує, що під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами і літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами.
"Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі. За останні дні загострення з боку противника не було жодної жертви ні з серед мирного населення, ні серед військових найманців. Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій", - заявив головнокомандувач.
Він додав, що оприлюдненням цих намірів Росії Україна намагається зламати її сценарії і зберегти життя співгромадян по обидва боки лінії зіткнення.
Також Залужний вказав на підступність дій росіян на Донбасі.
"Незаконні збройні формування, підтримувані державою-агресором Російською Федерацією, продовжують масовані обстріли позицій українських військових. Сьогодні в їх наслідок двоє наших воїнів загинули, четверо отримали поранення. Підступність дій противника полягає в застосуванні артилерії, яку навмисне розмістили в населених пунктах, створивши загрозу для мирних мешканців тимчасово окупованих територій", - переконаний головнокомандувач.
Будь ласка, зачекайте...
вместе со всем населением, включая горстку цыган,
осколки еврейских общин и немецкую слободу,
христиан, мусульман и поклонников культа Вуду.
В океане город выгрузят на острова,
на прощание поцелуют, скажут ласковые слова,
наобещают с три короба, не сделают ни хрена.
В заключение - землетрясение, и руины смоет волна.
Борис Херсонський
Плод Дагомысских соглашений 1992 года.
это как
Сатана - Христос!!
Активісти впіймали одного з організаторів проросійського мітингу на площі Свободи разом із заготовленими плакатами
чому цьому покидьку не розбили пику?
Париж гибнет практически всегда, Лондон - часто, Вашингтон - регулярно…
А Москва - НЕТ!!!
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать!
Сарацин 🌙@SaraceniVostok·1 чНа военную технику, которая пребывает к границе с Украиной в Белгородской области нанесены тактические знаки "Z ". Эти флюресцентной краской наносят условные символы подразделений что бы свои вертолетчики и штурмовики не ударили ночью.
Хоча може і не мер вінен, а то власник асфальтового заводу. До речи, колись казали, що Гройсман власник дуже великої кількості асфальтових заводів в Україні...
И эта ситуация отличается от Карабаха, который недавно освободил Азербайджан.
Вопрос - Как Мы будем освобождать Донбасс военным путем после того как пуйло признает ОРДиЛО?!
5 ч
Увага!
Звертаємо особливу увагу наших громадян на тимчасово окупованих територіях, що ваше життя перебуває під загрозою.
Закликаємо в ці дні не користуватися громадським транспортом, транспортом для «евакуації», уникати місць скупчення людей, громадських установ.
Звертайте увагу на «ремонтні роботи» у своїх будинках, невідомі автомобілі, припарковані біля ваших будинків.
Росіяни відомі терактами навіть проти власного населення, тим менше для них важить життя українців, які стали заручниками їх амбіцій в чергових геополітичних ігрищах.
Нижче лінк на випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре можна бачити "стиль" диверсантів, навіть їх ляпи - https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1s
Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
Т.е., для обороны от российских оккупантов-захватчиков, которые самозванно будут называть себя якобы "миротворцами", следует применять такие же меры, как и для обороны от других российских оккупантов-захватчиков.
Показать какие мы сильные, и враг только о нашем упоминании начинает трястись от страха?
Бойцовские собаки редко лают, но хорошо кусают!