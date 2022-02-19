Захід не має довіряти Росії, яка не виконує жодних обіцянок і прагне лише односторонньої переваги, - Моравецький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Держави ЄС та НАТО не мають розглядати ідею про створення так званої "буферної зони", що включала би Україну, оскільки Росія не дотримається очікуваних від неї зобов’язань.
Про це заявив під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як відомо, це є однією з вимог Путіна, наряду з демілітаризацією східних членів НАТО. Прем’єр Польщі назвав це "Ідеєю про те, щоби встановити "буферну зону" між РФ та НАТО та зробити держави східної Європи державами другого класу та понизити присутність США".
"Наївно думати, що виконання частини вимог Росії призведе до мирного співіснування, мирного співіснування з Росією. Я знаю, що люди на Заході думають саме так. Але ви просто не знаєте Росії. Вони прагнуть лише односторонньої своєї переваги", - заявив він.
Моравецький також завив, що Путін не хоче дозволити Україні стати успішною, і це визначає його дії.
"Успіх демократичної України буде надто заразним для Росії. Це - причина, чому Зеленський та Україна під таким нападом", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
т.е двоюродными братьями
Я, по А9 -- Нюрнберг -- Берлин -Ляйпциг -- уже 15 лет рулю каждый день.
Их там было -- в 6 полос битком. Но -- исчезли поляки...
И на стройках в Германии их тоже не стало.
Мой магазин, в 2007 году, исключительно юги строили. Тогда тоже поляки не котировались...
Очень тяжко в этом мире! (с) ...короче... -- про поляков... *)
Існувала і існує лише Київська Русь в Україні. Мокшане-андрофаги-кроманьйонці, це тупіковий виток еволюції людсства.
Генетично Вата не має права на життя в Україні. Лишнєхрлмосомніє епти.
Пока что, была у нас Ремзона поляцкая -- стала румынская -- в смысле национальном.
А поляцкие слесаря и мастера пересели на дальнобой рулить... -- аж в Россию, даже!
ХеЗ? ... -- я на такэ вжэ не спроможный... -- бо лень и жинка молодая...*)