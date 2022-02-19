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Захід не має довіряти Росії, яка не виконує жодних обіцянок і прагне лише односторонньої переваги, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захід не має довіряти Росії, яка не виконує жодних обіцянок і прагне лише односторонньої переваги, - Моравецький

Держави ЄС та НАТО не мають розглядати ідею про створення так званої "буферної зони", що включала би Україну, оскільки Росія не дотримається очікуваних від неї зобов’язань.

Про це заявив під час панельної дискусії на Мюнхенській безпековій конференції прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як відомо, це є однією з вимог Путіна, наряду з демілітаризацією східних членів НАТО. Прем’єр Польщі назвав це "Ідеєю про те, щоби встановити "буферну зону" між РФ та НАТО та зробити держави східної Європи державами другого класу та понизити присутність США".

"Наївно думати, що виконання частини вимог Росії призведе до мирного співіснування, мирного співіснування з Росією. Я знаю, що люди на Заході думають саме так. Але ви просто не знаєте Росії. Вони прагнуть лише односторонньої своєї переваги", - заявив він.

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Моравецький також завив, що Путін не хоче дозволити Україні стати успішною, і це визначає його дії.

"Успіх демократичної України буде надто заразним для Росії. Це - причина, чому Зеленський та Україна під таким нападом", - заявив він.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
Параше не надо доверять или не доверять. Её надо уничтожать.
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19.02.2022 22:51
+12
Верить кацапу - себя обманывать !
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19.02.2022 22:36
+12
Поляки стільки разів потерпали від Кацапо-німецької імперії, що хто як не вони знають про звички та рефлекси росіських гієн.
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19.02.2022 22:41
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Була б Польща в районі Португалії, і погляд був би інший. А так надійні союзники України.
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19.02.2022 22:33 Відповісти
Поляки стільки разів потерпали від Кацапо-німецької імперії, що хто як не вони знають про звички та рефлекси росіських гієн.
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19.02.2022 22:41 Відповісти
русский царь, немецкий кайзер и английский король перед Первой мирой были кузенами

 т.е двоюродными братьями
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19.02.2022 22:56 Відповісти
Верить кацапу - себя обманывать !
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19.02.2022 22:36 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.02.2022 00:52 Відповісти
******** кацапов и будем жить норм. Просто это надо пережить
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19.02.2022 22:40 Відповісти
Не знаю, почему? -- но сейчас поляков в Германии нет. Вообще никаких... -- до Короны, их было валом везде!
Я, по А9 -- Нюрнберг -- Берлин -Ляйпциг -- уже 15 лет рулю каждый день.
Их там было -- в 6 полос битком. Но -- исчезли поляки...
И на стройках в Германии их тоже не стало.
Мой магазин, в 2007 году, исключительно юги строили. Тогда тоже поляки не котировались...
Очень тяжко в этом мире! (с) ...короче... -- про поляков... *)
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19.02.2022 22:45 Відповісти
дядя осси из Казахстана ?
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19.02.2022 22:57 Відповісти
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19.02.2022 22:48 Відповісти
Это так, но некоторым товарисчам газпромовское бабло застилает глаза😁
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19.02.2022 22:51 Відповісти
Параше не надо доверять или не доверять. Её надо уничтожать.
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19.02.2022 22:51 Відповісти
Дайошь русафобію!
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19.02.2022 22:53 Відповісти
Рабсія ********* має згинути як пережиток КПСС, СССР, Орда, МОРДОР.

Існувала і існує лише Київська Русь в Україні. Мокшане-андрофаги-кроманьйонці, це тупіковий виток еволюції людсства.

Генетично Вата не має права на життя в Україні. Лишнєхрлмосомніє епти.
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19.02.2022 22:52 Відповісти
*** да ******* санкции этому недофюреру (отключите SWEEFT, выкинуть всег дегенератов детей которые живут на западе забрать их бизнесс, запретить хлждение доллара по параше), параша развалится и дищать станет всем легче
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19.02.2022 22:52 Відповісти
Росія це скажений пес який має бути пристрелений.
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19.02.2022 22:55 Відповісти
В Польше, как я понимаю, бо тут имеются пшеки-камарады... -- шо-то там у них жопа. В экономическом и политическом смысле.
Пока что, была у нас Ремзона поляцкая -- стала румынская -- в смысле национальном.
А поляцкие слесаря и мастера пересели на дальнобой рулить... -- аж в Россию, даже!
ХеЗ? ... -- я на такэ вжэ не спроможный... -- бо лень и жинка молодая...*)
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19.02.2022 22:57 Відповісти
Наверно боишься, что она при первом удобном случае тебе рога наставит?
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19.02.2022 23:17 Відповісти
...я за всё всегда боюсь.. -- даже за тебя...*)
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19.02.2022 23:24 Відповісти
Я уже очень старый и с кучей хронических болячек, так что меня боятся нечего. Бойся соседского Фрицци, или Гансика.
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20.02.2022 08:42 Відповісти
У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні

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20.02.2022 06:18 Відповісти
Цікаво мені, а ляхи коли небуть збираються ставити крапку у справі таємничоі загибелі літака ТУ-154 під Смолєнском 10.04.2010 року? Чи москалі вже остаточно замазали баблом?
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20.02.2022 08:33 Відповісти
 
 