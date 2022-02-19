Україна у разі нападу має право просити Туреччину закрити для РФ протоки у Чорне море, - посол Боднар
Україна має право на підставі конвенції Монтре звертатися з проханням до Туреччини, щоб закрити протоки і не дозволити додатковим силам РФ зайти в Чорне море.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо б виникла така ситуація, що російська сторона прийняла рішення про напад на Україну, тоді це створює інші умови для застосування положень конвенції, рішення про закриття чи обмеження проходу проток. Тоді ми маємо право на підставі цієї конвенції звертатися з проханням до Туреччини, щоб протоки закрити і не дозволити таким чином додатковим силам РФ зайти в Чорне море", - сказав Боднар.
Дипломат нагадав, що конвенція Монтре дає можливості Туреччині забезпечити свій суверенітет над протоками в особливий період, або у випадках, передбачених конвенцією. Тоді Туреччина сама приймає рішення, які кораблі пускати, а які ні.
"Підстав закривати протоки в Туреччини нема, принаймні зараз. Для чорноморських держав обмежень по проходу проток немає, для нечорноморських є обмеження по часу перебування та тоннажу. Є особливості по підводному флоту", - сказав посол.
Він нагадав, що у лютому російські кораблі масово заходили в Чорне море, де проводили навчання і створювали загрози для цивільного мореплавства, але формально це все відбувалося без порушення конвенції Монтре. Так само США, Франція чи інша країна можуть надіслати офіційний запит і мають право зайти на три тижні в Чорне море, і вони це роблять.
Конвенція Монтре від 1936 року відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море. Конвенція Монтре зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як у мирний, так і у воєнний час. Режим проходу військових кораблів різний відносно чорноморських і нечорноморських держав.
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а база ВМФ у рашки только одна и то плюгавенькая в Тартуссе (Сирия)
...тіки Пан Посол в Туреччині трошки пізно схаменувся...*)
Версия Кацапии - приумножить территорию, выселив или умертвив несогласных.
Версия Украины - отстоять людей, желающих быть гражданами Украины.
Та й ніколи зараз .Бомбу в каструлі варять.Ядєрну.
Ты знаешь, что такое Акула или Батон или РТМ ?
он сам вместо себя шутит.
Я видел Киев и Киров в конце 80-х.
Да, это было нечто по 5 тысяч рыл на борт.
А из Кузи такой же мега, как из ***** брежнев )))
тоже на то время было более-менее.
так та мелкая Москва на сегоднящнего Кузю смотрела бы, как на предсмертного старого пачкуна
Ердоган - закривай для кацапів Босфор, хай Волго - Донським каналом расєйські есмінці пензлюють до Азова
Или пособники ***** "забыли" попросить Турцию закрыть Босфор?
Даже Если все БДК ( больш.дессантные корабли) Кацапстана зайдут в Черное море, это не повлияет на ситуацию. А Сотня Байрактаров может быстро остудить наступателтные грезы старых нкэвэдэшных пердунов.