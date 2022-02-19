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Україна у разі нападу має право просити Туреччину закрити для РФ протоки у Чорне море, - посол Боднар

Україна у разі нападу має право просити Туреччину закрити для РФ протоки у Чорне море, - посол Боднар

Україна має право на підставі конвенції Монтре звертатися з проханням до Туреччини, щоб закрити протоки і не дозволити додатковим силам РФ зайти в Чорне море.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо б виникла така ситуація, що російська сторона прийняла рішення про напад на Україну, тоді це створює інші умови для застосування положень конвенції, рішення про закриття чи обмеження проходу проток. Тоді ми маємо право на підставі цієї конвенції звертатися з проханням до Туреччини, щоб протоки закрити і не дозволити таким чином додатковим силам РФ зайти в Чорне море", - сказав Боднар.

Дипломат нагадав, що конвенція Монтре дає можливості Туреччині забезпечити свій суверенітет над протоками в особливий період, або у випадках, передбачених конвенцією. Тоді Туреччина сама приймає рішення, які кораблі пускати, а які ні.

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"Підстав закривати протоки в Туреччини нема, принаймні зараз. Для чорноморських держав обмежень по проходу проток немає, для нечорноморських є обмеження по часу перебування та тоннажу. Є особливості по підводному флоту", - сказав посол.

Він нагадав, що у лютому російські кораблі масово заходили в Чорне море, де проводили навчання і створювали загрози для цивільного мореплавства, але формально це все відбувалося без порушення конвенції Монтре. Так само США, Франція чи інша країна можуть надіслати офіційний запит і мають право зайти на три тижні в Чорне море, і вони це роблять.

Конвенція Монтре від 1936 року відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море. Конвенція Монтре зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як у мирний, так і у воєнний час. Режим проходу військових кораблів різний відносно чорноморських і нечорноморських держав.

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Автор: 

Боднар Василь (152) росія (64895) Туреччина (3488) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+24
Так, дане питання теж необхідно було підіймати давно, ще після окупації Криму.
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19.02.2022 23:22
+8
Чорне море стане могилою для пабєдоносних лаптєплавов!
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19.02.2022 23:24
+5
у разі нападу путіна треба знищити к ***** матєрі, як в свій час знищили усаму бен ладана.
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19.02.2022 23:22
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Так, дане питання теж необхідно було підіймати давно, ще після окупації Криму.
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19.02.2022 23:22 Відповісти
u vas oficialjno ne voina a kakoje to ato
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19.02.2022 23:46 Відповісти
Окупація Криму не має жодного стосунку до АТО
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19.02.2022 23:57 Відповісти
Tak chto vihodit chto Krim zahvatili ne tororisti v zeljonih formah?
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20.02.2022 00:06 Відповісти
у разі нападу путіна треба знищити к ***** матєрі, як в свій час знищили усаму бен ладана.
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19.02.2022 23:22 Відповісти
к нему без анализа кала не пускают
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19.02.2022 23:47 Відповісти
Чорне море стане могилою для пабєдоносних лаптєплавов!
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19.02.2022 23:24 Відповісти
Так они уже зашли .
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19.02.2022 23:25 Відповісти
Назад тільки у пекло.
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19.02.2022 23:28 Відповісти
много рашкованских корыт борсается в Средиземном море -типа будем бодаться с тремя авианосными соединениями США.

а база ВМФ у рашки только одна и то плюгавенькая в Тартуссе (Сирия)
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20.02.2022 00:24 Відповісти
пізно , кацапи вже стягнули в Чорне море всі свої корита !
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19.02.2022 23:27 Відповісти
В разі нападу -- вже напало!
...тіки Пан Посол в Туреччині трошки пізно схаменувся...*)
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19.02.2022 23:28 Відповісти
посол Украины, перед этим, принял большую порцию кальвадоса и только сейчас выпал из каматоза
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19.02.2022 23:31 Відповісти
...не без того, похоже...
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19.02.2022 23:33 Відповісти
Украина еще отп"здит Голиафа-путина, вот уведите !! И ядерная ракета не поможет!!
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19.02.2022 23:31 Відповісти
Топити їх треба, бо це вороги, а для цього ніяка Туреччина не потрібна.Севастополь разом з цапською базою має бути стертий з лиця землі.В Криму немає більше бути ніякої "цапської слави".
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19.02.2022 23:34 Відповісти
Севастополь не трожь. На снос кацапских городов тренируйся.
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19.02.2022 23:43 Відповісти
а в Севасе прям 99 процентов укрАинцев ?
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19.02.2022 23:49 Відповісти
Причём здесь население, население и в Сибирь можно выслать, благо мост есть.
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19.02.2022 23:51 Відповісти
Вот я тебе сейчас очень медленно объясню разницу в подходах к проблеме.

Версия Кацапии - приумножить территорию, выселив или умертвив несогласных.

Версия Украины - отстоять людей, желающих быть гражданами Украины.
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19.02.2022 23:54 Відповісти
Вот я и говорю сорванцу - Севастополь не трожь!
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20.02.2022 00:00 Відповісти
Как палучицца, еси мардва сдрыснет на мастосрань у ссысрань, то мабудь.
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20.02.2022 00:32 Відповісти
Головне,-вчасно нагадав
Та й ніколи зараз .Бомбу в каструлі варять.Ядєрну.
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19.02.2022 23:37 Відповісти
Світ має підтримати Україну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз знаходиться на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це.
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19.02.2022 23:41 Відповісти
да кацапы туда уже и так стянули всё, что проржаветь и утонуть не успело...
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19.02.2022 23:41 Відповісти
ЧФ сейчас один из самых новых в рф. Очень много кораблей моложе 10 лет.
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19.02.2022 23:45 Відповісти
Мегаурейсер Кузькин ?
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19.02.2022 23:51 Відповісти
Как остадолбал этот баян про вездесущий кузькин с ашотом и курском. Хоть самую малость про флот, который топить собираешься выясни.
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19.02.2022 23:53 Відповісти
ну, как бы, я в своё время служил на СФ и лично был на 5 проектах АПЛ.

Ты знаешь, что такое Акула или Батон или РТМ ?
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19.02.2022 23:57 Відповісти
Ну и не позорься с плоскими шутками про кузю.
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19.02.2022 23:58 Відповісти
та какие там шутки ?

он сам вместо себя шутит.

Я видел Киев и Киров в конце 80-х.

Да, это было нечто по 5 тысяч рыл на борт.

А из Кузи такой же мега, как из ***** брежнев )))
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20.02.2022 00:05 Відповісти
у вас там в Севасе (между прочим, я иногда жил на Портовой, 11) Москва стояла.

тоже на то время было более-менее.

так та мелкая Москва на сегоднящнего Кузю смотрела бы, как на предсмертного старого пачкуна
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20.02.2022 00:10 Відповісти
Я знаю, СФ 1986-1989. СФП-240.
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20.02.2022 03:13 Відповісти
На китайских дизелях.
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20.02.2022 00:33 Відповісти
Коли путін надумає напасти то всі орки вже будуть на місці. Прости потрібно буде потопити кораблі рф а не не пропускати!
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19.02.2022 23:44 Відповісти
Море то таке, а як же закрити небо як Ваас просити союзники демократії в незалежності!
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19.02.2022 23:50 Відповісти
Салам алейкум, ми смитрим в твои глаза
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20.02.2022 00:01 Відповісти
хм.. а всеобщей мобилизацией я смотрю и не пахнет !? .. или пахнет !?
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20.02.2022 00:13 Відповісти
Ну, попросить, далі шо?
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20.02.2022 00:33 Відповісти
Так они уже все вошли
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20.02.2022 00:55 Відповісти
Україна у разі нападу має право просити Туреччину закрити для РФ протоки у Чорне море, - посол Боднар Джерело:

Ердоган - закривай для кацапів Босфор, хай Волго - Донським каналом расєйські есмінці пензлюють до Азова
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20.02.2022 01:13 Відповісти
А чому міст ще не завалився чи не завалили по ньому теж завозять військову техніку
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20.02.2022 06:16 Відповісти
Во дают!!! Когда они уже фсьо собрали! Это надо было делать раньше.
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20.02.2022 06:59 Відповісти
Т.е. когда захватили Крым и Донбасс Турция отказала в закрытии?
Или пособники ***** "забыли" попросить Турцию закрыть Босфор?
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20.02.2022 07:31 Відповісти
Именно из за Босфора подонок Хутин и кружит вокруг Эрдогана не замечает сбитых самолетов, полной победы Турции в Карабахе и т.д. Закрыть Босфор оч. непростой шаг, и не так важен для нас, как поставка Байрактаров, вот где надо Турцию просить и требовать.
Даже Если все БДК ( больш.дессантные корабли) Кацапстана зайдут в Черное море, это не повлияет на ситуацию. А Сотня Байрактаров может быстро остудить наступателтные грезы старых нкэвэдэшных пердунов.
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20.02.2022 07:52 Відповісти
 
 