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"Спите, братья мои, ваш закончился бой", - пісня у виконанні загиблого сьогодні українського офіцера Антона Сидорова. ВIДЕО

Капітан ЗСУ Антон "Варяг" Сидоров, котрий загинув сьогодні на Донбасі був автором і виконавцем пісні "Спите, братья мои", що присвячена загиблим українським воїнам на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн виконував її разом з побратимом на фестивалі "Мелодія двох сердець".

Капітан, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Антон Сидоров загинув сьогодні в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області, близько 07.00 внаслідок смертельного осколкового поранення загинув.

Обстріл вівся із напрямку Нижнє Лозове 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в напрямку Миронівського по позиціях ЗС України із застосуванням артилерії калібру 122 мм, було здійснено 15 пострілів.

Сидоров 1987 року народження, був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр (військова частина А0409).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського обстрілу сьогодні загинув розвідник 30-ї ОМБр Антон Сидоров

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Топ коментарі
+130
Герою Слава і вічна пам'ять !!
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19.02.2022 23:34
+87
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19.02.2022 23:37
+77
За твою смерть вороги заплатять десятикратно. Покойся з миром, друже...
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19.02.2022 23:38
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Слава українським воїнам !
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20.02.2022 09:56 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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20.02.2022 10:30 Відповісти
Героям Честь!!!
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20.02.2022 10:30 Відповісти
Цю пісню потрібно прокручувати перед кожною програмою "Говорить Великий Львів".Можливо тоді упороті фаріони-тягнибоки зрозуміють,що не в мові справа,і не в призвіщі,а в любові до землі,де народився і виріс...
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20.02.2022 10:47 Відповісти
Питання в дотриманні конституції та законів. Мова є необхідною умовою, але недостатньою. Якби усі в Україні уміли користуватися українською, то питання захисту русскоязичних взагалі не могло б виникнути. Усі тоді були б україноязичні. І не було б кого захищати. Інший народ та інша нація. При цьому, звичайно, усі етноси мають право вивчати свою мову, послуговуватися нею та знати її без будь-яких обмежень та зберігати свою ідентичність. Якщо ж ви порушуєте закони та конституцію, і там де маєте використувувати українську використовуєте мову Путіна, то кому ви тоді допомагаєте? Ви фактично звете війну в Україну, а потім кажете, що мова не має значення.
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20.02.2022 11:50 Відповісти
Я за три года войны потерял не одного побратима.С Докучаевска,Донецка,Николаева,Кривого Рога.Все они говорили по русски,как и я.Все граждани Украины,любой национальности, должны уметь пользоваться государственым языком.Но вне официальной среды,между своими, имеют право разговаривать на любом языке который они считают своим этническим.Парашки для войны не нужен повод.Им хватает желания убивать,а повод они придумают.Даже если в Украине не останеться ни одного русскаязычного,это и будет повод.Раньше были,а сейчас нет,значит Украина проводит геноцид.Чем не повод.
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21.02.2022 05:03 Відповісти
співчуваю вашій утраті, вони були справжніми героями, але на жаль є соціологічні дослідження, які показують, що кількість зрадників (це ті які добре, або в основному добре відносяться до РФ) серед рускаязичних в рази більша ніж серед україномовних. І питання завжди було у тому, що є частина населення України, яка зневажливо та презирливо агресивно ставилася та ставиться до української мови на її носіїв і вони відстоюють своє прано не знати українську і хочуть Україну без українців. Гадаю, що серед таких кількість зрадників 100%.
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21.02.2022 08:40 Відповісти
Якщо справа не у мові, тоді чому мокші її насильно впроваджують ?
Чому нищать українську ?
Щоб сказати - ми один народ.
Якщо ви підтримуєте таку ідею, то ви брат москаля, бурята, тощо.
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20.02.2022 12:07 Відповісти
В Україні тридцять відсотків етнічних росіян (українців руського походження) і більше половини російськомовних.На фронті серед вояків ЗСУ звучить теж в основному російська мова.Не мова воює з нами,а *****.І тільки кінчені ідіоти та ідіотки воюють з мовою,підіграючи *****ві і вибиваючи у нас з під ніг російськомовну українську опору.
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20.02.2022 13:53 Відповісти
А скільки вас "корисних ідіотів" вже порахували ?
Видаляйте свій маразм.
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20.02.2022 13:55 Відповісти
Україномовні не воюють з російськомовними, питання лише в одному, якщо ти живеш маєш паспорт громадянина України держчиновники зобовязаний знати та спілкуватись в держ установах та громадських місцях державною. Дома з друзями, в магазині як покупець чи як той що отримує будь які послуги у сфері обслугування розмовляй на тій мові яку розуміє твій опонент. Всеж просто, так само як в сотнях країнах світу включаючи РФ, США, Німеччину.
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20.02.2022 14:11 Відповісти
В Криму взагалі три мови А в США державного язика отродясь не було Так шо приклад не вдалий В нас же просто відбувається геноцид мовний та по віри одної нації над другою А те шо цій геноцид ми україноязичні не визнаємо так і Гітлер зі своїм нацизмом теж не визнавав
свій геноцид над іншими нациями ,але геноцид був і нікуди не подівся
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20.02.2022 16:54 Відповісти
Ну і ким ви будете в США без знання англійської ?
Яким сортом ?
А вони ще і на акцент дуже звертають увагу.
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20.02.2022 18:41 Відповісти
На Братоні приживеться. Хоча там більшість маланців, але кацапомовні, і англійську можна не вчити.
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20.02.2022 21:26 Відповісти
Навряд чи життя на Брайтоні може вважатись американським.
Чогось розсердили мене оці їхні коменти.
Дістало вже повторювати очевидці речі.
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20.02.2022 21:51 Відповісти
Там, майже, нема чорних. Нащадки місцевих розїжджаються по країні. Тож в останні роки, Брайтон починають заселяти вихідці із совітської азії. Але він лишається кацапомовним. По суті це совітський острів Нью Йорку.
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20.02.2022 22:08 Відповісти
Я дивилась якусь передачу. Там показували життя совкового анклаву. Мало схоже на Америку
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20.02.2022 22:15 Відповісти
Америка може собі дозволити бути різною.)
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20.02.2022 22:28 Відповісти
Там багато є подібних анклавів.
Єврейський, китайський, чорний, тощо.
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20.02.2022 22:35 Відповісти
Ви навіщо брешете? Етнічних московитів в Україні близко 15%. Решта "російськомовних" - це зросійщені українці, бвби і діди яких кацапомовними не були.
Попри гаряче протистояння, що почалося в 14, московити воюють проти України 300 з гаком років. І зкацаплення, що відбулось в тому столітті - було лише однією з численних нашиих поразок: українська нація і українська мова - програли. Саме через це зараз відбуваються важкі змагання, і щодо мови зокрема.
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20.02.2022 19:13 Відповісти
Що ти несеш? Мова це наш всесвiт i оберiг для кожного особисто.
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20.02.2022 13:03 Відповісти
Ну як шо мова оберіг для кожного особисто Тоді Ви розумієте чому повстали за свою мову за свою віру за свої родини ідеали люди на сході ?
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20.02.2022 16:59 Відповісти
Авжеж розумiю, не розумiю, чому цього не хочуть визнати можновладцi.
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20.02.2022 20:04 Відповісти
Можно хорошо говорить на украинском языке - как предатель на службе у врага Шуфрич, сдающий Украину *****, как Тягнибок, берущий деньги у Клюева, и рядом десятки тысяч украинцев, говорящих на русском, сейчас на фронте под обстрелами защищают Украину.
Путинская "русская весна" и "Новороссия" потерпели поражение, потому что русскоязычные украинцы пошли не в сепарские отряды, а в добробаты, в ВСУ и волонтеры.
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20.02.2022 13:48 Відповісти
Та на нас нападають через росіску мову.
Основний меседж про один нарот забули ?
Зустріне вас німець, хто ви для нього ? Кацап.
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20.02.2022 13:56 Відповісти
Главное, не внести раскол (как этого хочет РФ и наша 5 колонна) между украинцами из-за языка. Как бы они обрадовались, если бы на фронте били бы не врага , а друг друга.
Многие сами уже переходят на украинский язык.
Главное - всем патриотам Украины быть вместе и враг у нас один.
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20.02.2022 14:06 Відповісти
У вас українське прізвище. Можливо це чоловікове. АЛЕ. Цей рід явно був україномовним.
Чому ж ви їх зрадили і продовжуєте зраджувати ?
Чому ви не поважаєте України ?
Вам подобається жити кацапом ? Виростите дітей кацапів.
Ви на об'єднання країни працюєте ?
ТО ЯКОЇ КРАЇНИ ????ї
ЯК ВОНА НАЗИВАЄТЬСЯ ????
НАЗВУ НАПИШІТЬ, ***** Ж МУХА !!!
Не доходить до вас ніяк, хоч по лобі граблями давай.
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20.02.2022 14:09 Відповісти
Ксюша, а ты часом не ольгинский бот? Который косит под "патриота", чтоб в это сложное время вбивать клинья между украинцами. Это первое.

Второе - чтоб ты знала, как минимум половина бойцов в ВСУ говорит по-русски, пока ты там жопу в интернетике просиживаешь. Доходчиво объяснил, чмо тупенькое?
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20.02.2022 18:26 Відповісти
Це ви вбиваєте клінья. Не терпиться принизити за мову, виказуючи своє рускоязичіє.. ?
То це не вас не терпиться загарбати путлєру ?
Чи не через тих, які не вчив мову, маємо доводити тепер, що ми не раби роіські ?
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20.02.2022 18:37 Відповісти
Українці, це не мешканці України, а її громадяни. 77% з яких належать до українського етносу. Кожен має право розмовляти хоч дравідійською, якщо він зневажає оточуючиїх. Але поважні члени соціуму, які усвідомлюють, що мова пращурів зазнала утисків, буде приєднуватися до україномовної спільноти і уникати використання мови свого споконівчного ворога.
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20.02.2022 21:54 Відповісти
Отправь-ка свою жопу туда, где убили этого парня и поори там на ребят, говорящих по-русски, которые своей жизнью рискуют, чтоб ты могла жрать, срать и корчить из себя великую патриотку. Хочу посмотреть, насколько тебя хватит. На хлебушек хоть хватает за провоцирование конфликтов среди украинцев, а? Ольгино нормально платит?
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20.02.2022 18:29 Відповісти
Вони тепер ризикують, бо через те цузкоязичіє нас вважають одним наротом з кацапами.
Вам казали - будьте Україною. Будьте з Україною. Нєєє... Ми звикли до мови окупанта. То тепер вони прийшли по ваші душі.
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20.02.2022 18:39 Відповісти
Вiчна память. Слава герою
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20.02.2022 11:27 Відповісти
Дякуємо Антону за захист кораіни! Герою слава! R.I.P😢
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20.02.2022 11:49 Відповісти
Справа саме у мові, більшість кацапів не зрозуміють радіоперехоплення не на суржику, а на українській мові. Я вуйка з полонини зрозумію, а от кацап швидше китайську, бо їх у них навала і вчити кацапську не поспішають, бо прийшли надовго і на власних умовах. І скільки сотень наших бійці із-за цього загинули, що розмовляли з ворогом його мовою у етері. Навіть шифровані перехоплюють і розкодовують, а от зрозуміти треба час, а в бою ситуація швидко міняється. На місці скабеєвої цю пісню перед кожною передачею давав і казав, бачите, це громадянська війна, якщо би не знаки розрізнення, то ніби хлопці з "нашего рязанского ВДВ, которым мозги промыли проклятые англосаксы, поют". І в Афгані такі пісні були, і за душу брало, там кожен третій був українець, і загиблі теж, хоча по статистиці мав бути кожен 6-й, від фактів не втекти і мелодія схожа. Але там це було нормою, десятки народів СРСР вимушені були говорити однією мовою. Уявити, щоб хтось таку пісню заспівав на "пушту", навіть не уявити.
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20.02.2022 11:54 Відповісти
В СССР кожна країна мала свою мову і поміж країнами спілкувались зрозумілою для всіх І не було заборони в школах поміж уроків заборони на всі крім державної як зараз Не вже не розумієте шо ми вже програваємо і будемо як нація шо розвинула нацизм І будемо цю пляму нести роками як зараз німці Вже в Європі зараз багато наших украіномовних спілкуються московітою мовою шо б не індіфікувати себе с
нацисткой Україною А років пьять потому вони радистно щебетали нашою співучою Шось після Революції Гідності ми кудись не туди завернули
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20.02.2022 17:14 Відповісти
Ви з головою геть не дружите?
На яких підставах смієте обвинувачувати українців в нацизмі?
Совок для нього ідеал йоли пали...
Капець, скільки довбнів на сайті.
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20.02.2022 21:58 Відповісти
Це ви не туди звернули. Але не після революції гідності, до якої ви не причетні, а ще в тому срср-і.
В Європі кацапів зневажають, за неповагу до оточуючих, за нерозуміння суспільного етикету. Тепер будуть зневажати ще більше. Тож звичайніукраїнці, щоб уникнути підозри у причетності до регіональної країни суцільного зла, свідомо уникають використання кацапського суржика.
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20.02.2022 22:26 Відповісти
Героям слава!
І потече ізнову медом
І молоком свята земля.
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20.02.2022 11:56 Відповісти
Антон Сидоров "Варяг" "Спите, братья мои" 2015 г.
На щеке не тает иней,
Не пройти весь путь сначала,
Спите, братья, в небе синем
Ваша песня отзвучала.
Время замерло в прощанье,
Стрелкой между двух делений,
В миг разлуки и печали
Мы вас просим о прощении.

В круговерте черной пыли,
Не считали мы утраты,
Ненавидели, любили,
Становились под снаряды.
Не прощаясь расставались,
Но прощали всё друг другу.
Мы тогда не ожидали,
Эту страшную разлуку.

Припев:
Спите, братья мои,
Вновь горит небосвод,
Время благословит
Наш нелёгкий поход.
От тревожных зарниц,
Вы вернулись домой,
Спите, братья мои,
Ваш окончился бой.

Наша память черной лентой,
Вместе связывает даты,
В ней победы, пораженья,
Стоны мин и залпы града.
Жизнь ушла в одно мгновенье,
В небо серое от боли,
Дни прощанье как паденье,
На нескошенное поле,
Наша память с нами рядом,
Наша память жжет как пламя,
Наши души остаются
Над Донецкими степями.
Нам не отыскать покоя,
Словно откровенье свыше,
Вновь зовёт нас поле боя,
Голосами всех погибших.

Припев:
Спите, братья мои,
Вновь горит небосвод,
Время благословит
Наш нелёгкий поход.
От тревожных зарниц,
Вы вернулись домой,
Спите, братья мои,
Ваш окончился бой.

Иней на щеке не тает,
Смерть устало смотрит в душу,
Спите, братья, бряск метала
Сон ваш больше не нарушит

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20.02.2022 13:29 Відповісти
А ТОТ КТО НЕ СПИТ - ПУСТЬ СТОИТ !!!
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20.02.2022 14:37 Відповісти
А теперь скажите мне. Где ущимления русскоязычных? Герой жил. Розговаривал и пел на русском. А погиб за свою родину. УКРАИНА.
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20.02.2022 19:17 Відповісти
Покійся з миром, Брате капітан. Мужності рідним витримати горе...
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20.02.2022 20:45 Відповісти
Jeszcze Ukraina nie zginęła

Póki my żyjemy

Co wam Ruska przemoc wzięła,
szablą odbierzemy!
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21.02.2022 04:26 Відповісти
Спи брат...
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21.02.2022 04:37 Відповісти
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