"Спите, братья мои, ваш закончился бой", - пісня у виконанні загиблого сьогодні українського офіцера Антона Сидорова. ВIДЕО
Капітан ЗСУ Антон "Варяг" Сидоров, котрий загинув сьогодні на Донбасі був автором і виконавцем пісні "Спите, братья мои", що присвячена загиблим українським воїнам на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн виконував її разом з побратимом на фестивалі "Мелодія двох сердець".
Капітан, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Антон Сидоров загинув сьогодні в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області, близько 07.00 внаслідок смертельного осколкового поранення загинув.
Обстріл вівся із напрямку Нижнє Лозове 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в напрямку Миронівського по позиціях ЗС України із застосуванням артилерії калібру 122 мм, було здійснено 15 пострілів.
Сидоров 1987 року народження, був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр (військова частина А0409).
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Чому нищать українську ?
Щоб сказати - ми один народ.
Якщо ви підтримуєте таку ідею, то ви брат москаля, бурята, тощо.
Видаляйте свій маразм.
свій геноцид над іншими нациями ,але геноцид був і нікуди не подівся
Яким сортом ?
А вони ще і на акцент дуже звертають увагу.
Чогось розсердили мене оці їхні коменти.
Дістало вже повторювати очевидці речі.
Єврейський, китайський, чорний, тощо.
Попри гаряче протистояння, що почалося в 14, московити воюють проти України 300 з гаком років. І зкацаплення, що відбулось в тому столітті - було лише однією з численних нашиих поразок: українська нація і українська мова - програли. Саме через це зараз відбуваються важкі змагання, і щодо мови зокрема.
Путинская "русская весна" и "Новороссия" потерпели поражение, потому что русскоязычные украинцы пошли не в сепарские отряды, а в добробаты, в ВСУ и волонтеры.
Основний меседж про один нарот забули ?
Зустріне вас німець, хто ви для нього ? Кацап.
Многие сами уже переходят на украинский язык.
Главное - всем патриотам Украины быть вместе и враг у нас один.
Чому ж ви їх зрадили і продовжуєте зраджувати ?
Чому ви не поважаєте України ?
Вам подобається жити кацапом ? Виростите дітей кацапів.
Ви на об'єднання країни працюєте ?
ТО ЯКОЇ КРАЇНИ ????ї
ЯК ВОНА НАЗИВАЄТЬСЯ ????
НАЗВУ НАПИШІТЬ, ***** Ж МУХА !!!
Не доходить до вас ніяк, хоч по лобі граблями давай.
Второе - чтоб ты знала, как минимум половина бойцов в ВСУ говорит по-русски, пока ты там жопу в интернетике просиживаешь. Доходчиво объяснил, чмо тупенькое?
То це не вас не терпиться загарбати путлєру ?
Чи не через тих, які не вчив мову, маємо доводити тепер, що ми не раби роіські ?
Вам казали - будьте Україною. Будьте з Україною. Нєєє... Ми звикли до мови окупанта. То тепер вони прийшли по ваші душі.
нацисткой Україною А років пьять потому вони радистно щебетали нашою співучою Шось після Революції Гідності ми кудись не туди завернули
На яких підставах смієте обвинувачувати українців в нацизмі?
Совок для нього ідеал йоли пали...
Капець, скільки довбнів на сайті.
В Європі кацапів зневажають, за неповагу до оточуючих, за нерозуміння суспільного етикету. Тепер будуть зневажати ще більше. Тож звичайніукраїнці, щоб уникнути підозри у причетності до регіональної країни суцільного зла, свідомо уникають використання кацапського суржика.
І потече ізнову медом
І молоком свята земля.
На щеке не тает иней,
Не пройти весь путь сначала,
Спите, братья, в небе синем
Ваша песня отзвучала.
Время замерло в прощанье,
Стрелкой между двух делений,
В миг разлуки и печали
Мы вас просим о прощении.
В круговерте черной пыли,
Не считали мы утраты,
Ненавидели, любили,
Становились под снаряды.
Не прощаясь расставались,
Но прощали всё друг другу.
Мы тогда не ожидали,
Эту страшную разлуку.
Припев:
Спите, братья мои,
Вновь горит небосвод,
Время благословит
Наш нелёгкий поход.
От тревожных зарниц,
Вы вернулись домой,
Спите, братья мои,
Ваш окончился бой.
Наша память черной лентой,
Вместе связывает даты,
В ней победы, пораженья,
Стоны мин и залпы града.
Жизнь ушла в одно мгновенье,
В небо серое от боли,
Дни прощанье как паденье,
На нескошенное поле,
Наша память с нами рядом,
Наша память жжет как пламя,
Наши души остаются
Над Донецкими степями.
Нам не отыскать покоя,
Словно откровенье свыше,
Вновь зовёт нас поле боя,
Голосами всех погибших.
Припев:
Спите, братья мои,
Вновь горит небосвод,
Время благословит
Наш нелёгкий поход.
От тревожных зарниц,
Вы вернулись домой,
Спите, братья мои,
Ваш окончился бой.
Иней на щеке не тает,
Смерть устало смотрит в душу,
Спите, братья, бряск метала
Сон ваш больше не нарушит
Póki my żyjemy
Co wam Ruska przemoc wzięła,
szablą odbierzemy!