"Спите, братья мои, ваш закончился бой", - пісня у виконанні загиблого сьогодні українського офіцера Антона Сидорова. ВIДЕО

Капітан ЗСУ Антон "Варяг" Сидоров, котрий загинув сьогодні на Донбасі був автором і виконавцем пісні "Спите, братья мои", що присвячена загиблим українським воїнам на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн виконував її разом з побратимом на фестивалі "Мелодія двох сердець".

Капітан, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Антон Сидоров загинув сьогодні в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області, близько 07.00 внаслідок смертельного осколкового поранення загинув.

Обстріл вівся із напрямку Нижнє Лозове 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в напрямку Миронівського по позиціях ЗС України із застосуванням артилерії калібру 122 мм, було здійснено 15 пострілів.

Сидоров 1987 року народження, був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр (військова частина А0409).

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