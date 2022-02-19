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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Росія своїми діями на Донбасі відкрито порушує Мінські домовленості, - заява глав МЗС країн G7

Росія своїми діями на Донбасі відкрито порушує Мінські домовленості, - заява глав МЗС країн G7

Країни "Групи семи" засуджують застосування важкого озброєння й обстріли населених районів на Донбасі, вважаючи це явним порушенням Мінських домовленостей з боку Росії.

Про це йдеться у спільній декларації міністрів закордонних справ країн G7, текст якого опублікований на сайті МЗС ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зростання кількості порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення останніми днями викликає серйозне занепокоєння дипломатів.

"Ми засуджуємо застосування важкого озброєння та невибіркові обстріли цивільних районів; це явне порушення Мінських домовленостей. Ми також засуджуємо продовження видачі Росією російських паспортів жителям непідконтрольних уряду територій України. Це явно суперечить духу Мінських домовленостей", - наголосили у G7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери країн G7 проведуть 24 лютого відеоконференцію щодо ситуації довкола України

Глави МЗС країн "Групи семи" наголосили, що дії незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях України слід розглядати як підготовку до військової ескалації, а інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої ​​військової ескалації.

Дипломати переконані, що РФ має використати свій вплив на окупаційні адміністрації для деескалації.

Також міністри очікують, що Росія здійснить оголошене скорочення своєї військової діяльності вздовж кордонів України.

"Поки що ми не бачили жодних доказів цього скорочення. Ми будемо оцінювати Росію за її діями", - йдеться у заяві.

Також читайте: Україна підтримує виконання Мінських угод, але не за вказівкою РФ, - Данілов

Нагадаємо, надзвичайна зустріч міністрів закордонних справ G7 відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції 19 лютого. В ній взяв участь і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Міністри закордонних справ Групи семи висловили непохитну підтримку України та готовність до подальших рішучих кроків задля стримування подальшої агресії РФ. Вони підтвердили міністру Кулебі, що готові вжити кроків, в результаті яких Росія зазнає тяжкого санкційного удару та опиниться в тотальній міжнародній ізоляції", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.

Автор: 

G-7 G7 (1032) росія (64895) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+13
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19.02.2022 23:56
+13
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20.02.2022 00:07
+13
Отключиь свифт, заблокировать счета всех компаний РФ и граждан, где больше миллиона дол., прекратить любые торговые отношения с РФ, в том числе закупки нефти и наза.
Выдержать все это месяца три максимум, а потом... принести цветы на могилку Путина.
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20.02.2022 00:08
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19.02.2022 23:56 Відповісти
😂😂😂
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19.02.2022 23:56 Відповісти
Світ має підтримати Україну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз знаходиться на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це.
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19.02.2022 23:59 Відповісти
За словами Бренсона, окупація Криму Росією у 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму. Водночас нове можливе вторгнення повністю розірве меморандум. Це призведе до катастрофічних наслідків.

Мільярдер вважає, що зараз складно переконати інші країни відмовлятися від ядерної зброї, адже вони бачать ситуацію, в яку втрапила Україна.
Безсумнівно, продовження агресії Росії проти України демотивує тих, хто раніше хотів скорочувати запаси зброї, оскільки це говорить про те, що будь-яку угоду можна розірвати свавільно,
- пояснив Бренсон.

https://24tv.ua/svit-maye-pidtrimati-********-milyarder-brenson-novini-rosiyi_n1872228
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20.02.2022 00:20 Відповісти
Засуджньте своє засудження собі в сраку.
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20.02.2022 00:01 Відповісти
Цікава реакція пересічних "братів" на те, що відбувається - жодного антивоєнного мітинга, жодної антивоєнної демонстрації. В Волгограді одна жіночка вийшла з плакатом на одиночний пікет. Заява Івашова та йому подібних зроблена лише тому, що бояться, що програють.
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20.02.2022 00:05 Відповісти
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20.02.2022 00:07 Відповісти
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20.02.2022 00:07 Відповісти
bamr@bamr69

·
https://twitter.com/bamr69/status/1495107995159703552 4 ч



Президент Еврокомиссии в Мюнхене:
Европа готова к зиме без российского газа
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20.02.2022 00:55 Відповісти
Отключиь свифт, заблокировать счета всех компаний РФ и граждан, где больше миллиона дол., прекратить любые торговые отношения с РФ, в том числе закупки нефти и наза.
Выдержать все это месяца три максимум, а потом... принести цветы на могилку Путина.
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20.02.2022 00:08 Відповісти
Еще, вдогонку.
Енергорынок, в отличие от рынков большинства товаров, поднимается именно тогда, когда в мире напряженность и нет "тишины" (которую любят деньги, но не энергетические).
В последние 20 лет "большая бензоколонка" делает все, чтобы поднять этот градус напряженности.
Без газонефтедолларов РФия никто - так себе -Сомали.
В этом корень ее политики.
Ну а Украина для них вдвойне - и напряженность для энергоприбылей и выдуманная колыбель их недоцивилизации.
Если Украина не будет с РФией - не будет РФии. Ее выдуманной и пропагандируемой триста лет истории не будет!
И спросят: "А вы собственно кто? Откуда?"
Ведь не зря названия всех народов в мире -имя существительное: кто? - немцы, китайцы, шведы, поляки...
И только этот сброд: какие? - русские.
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20.02.2022 00:35 Відповісти
Використати свій вплив? Треба тим занепокоєним токмачити що ніяких власних керівників лугандон не має, всім там керує виключно росія.
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20.02.2022 00:10 Відповісти
👏👏👏👏👏
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20.02.2022 06:13 Відповісти
а мне понравилось: "россия должна использовать своё влияние на окупационные администрации", типа окупационные администрации не состоят из рассейских говорящих голов
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20.02.2022 00:15 Відповісти
Оккупационная администрация = администрация оккупантов. Так что всё верно.
Как в кино Гурченко говорила - "уймитевашумать".
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20.02.2022 02:43 Відповісти
Эксперты: "Предстоящая война будет решающей для всех этих недо-империй - от Беларуси Лукашенко, до Таджикистана Рахмона. У всех головы полетят. Главное обезглавить путинскую россию..."
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20.02.2022 00:16 Відповісти
"Предстоящая война" может мгновенно превратиться в ядерную. Для большей части цивилизации всё закончится очень быстро - а её остатки добьют морозы и вечная ночь ядерной зимы, когда на экваторе летом будет -20°С, а в наших широтах -80°С.
У Запада планы этого не допустить. А Х*уйло о таком подумывает. Он сегодня тренировался учебные "ядерные" ракеты запускать.
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20.02.2022 02:48 Відповісти
Если они дословно так сформулировали, то сами себя поймали.
Если администрации ОКУПАЦИОННЫЕ, то это априори уже не украинские граждане.
Не может гражданин страны окупировать свою страну.
Придется все же им очевидно называть вещи своими именами - времена Мерекль проходят.
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20.02.2022 00:20 Відповісти
Собственно, Хутину теперь никакой "казус белли" не нужен. Байден четко дал понять, что не поверит ни в какую инициативу Украины по развязыванию войны. Это был основной месседж.. Ставки сделаны , пора вскрывать карты.
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20.02.2022 00:21 Відповісти
Карты ***** это вазелин
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20.02.2022 00:31 Відповісти
Инсайд - В ордило заехало около 5к чвкашников. Основная задача совместно с местными орками - провокации. Добиться ответки, после ответки держаться три , ТРИ часа. Типа потом рашка придет на помощь. Ну в общем как то так.
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20.02.2022 00:44 Відповісти
Неизвестно, правда это или нет, но это вписывается в постоянные старания Х*уйла всегда и везде прикрываться ихтамнетами, пытаясь избежать ответственности.
Не выйдет.
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20.02.2022 02:54 Відповісти
Порушення без санкцій - слова на вітер.
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20.02.2022 00:26 Відповісти
👏👏👏👏👏
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20.02.2022 06:16 Відповісти
ау!монастырский где реакция?

У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти "фашистів"

19 лютого, 2022 субота
16:47

https://espreso.tv/suspilstvo СУСПІЛЬСТВО

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Вдень у суботу, 19 лютого 2022 року, на харківському Майдані Свободи проросійські сили мали намір провести мітинг

Здійсненню такого наміру завадили харківські патріоти України. Про це із посиланням на місцевий паблік https://twitter.com/h_kharkov/status/1495007803978797057 H - Harkov передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .

Читайте і дивіться також: https://espreso.tv/v-odesi-rozignali-prorosiysku-aktsiyu-pid-chervonimi-praporami 12 лютого. В Одесі розігнали проросійську акцію під червоними прапорами

"Активісти впіймали одного з організаторів проросійського мітингу на площі Свободи разом із заготовленими плакатами", - йдеться у повідомленні.



На плакатах було написано російською мовою: "Зупинемо фашизм в Україні".



Нагадаємо, за даними української та західних розвідок, план повномасштабного російського збройного вторгнення передбачає "розхитування" ситуації у найбільши містах із залученням орієнтованих на РФ політичних партій та громадських організацій.
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20.02.2022 00:29 Відповісти
почему прокацапские ******** не на нарах?
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20.02.2022 00:30 Відповісти
ФашиСм? Блеать,какие всё таки дятлы эти кацапы. И подписывают на провокации ещё больших дегенератов,которые и грамоте не обучены. "Рюцкемир",ёпта.🤦
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20.02.2022 00:57 Відповісти
Ну судя по заявам Джонсона на счёт вскрывания матрёшек , первый должен попасть под раздачу ромчик ********** , если ещё не успел продать их Челси .
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20.02.2022 00:34 Відповісти
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20.02.2022 00:36 Відповісти
Нигера немного жаль, он конечно быковатый был, за что и получил маслину в живот, которую медики того времени достать не только не смогли, но и даже не пытались. Но сказки у него хорошие получились,
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20.02.2022 03:01 Відповісти
Леонид Ильич



В россии были разные правители: и долбо%бы, и конченный мерзавцы, и маньяки, и трусы...
Но чтоб это всё соединилось в одном - такое увы впервые.
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20.02.2022 00:47 Відповісти
Вы не понимаете. Это во всём ВСУ виноваты. Манька захерова не даст соврать. Как и её старший по конюшне. А Запад подстрекает киевский режим,заставляя его быть нацистским. И вообще-ихтамнет.
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20.02.2022 00:53 Відповісти
Дипломати переконані, що РФ має використати свій вплив на окупаційні адміністрації для деескалації. Джерело: - это диагноз . Они безнадёжны .
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20.02.2022 01:14 Відповісти
Про який вплив Ви говорите якщо мокшани і окуповали наші території а на керівних посадах сидять ті кого вони призначили.Що самі на себе будуть впливати?
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20.02.2022 07:48 Відповісти
Все санкции которые подготовили ввести в случае торжения нужно вводить до вторжения к примеру на полгода чтоб московиты их ощутили до вторжения и подумали стоит ли вторгатся в Украину и определять свою судьбу самостоятельно а не когда уже разрушат пол Украины и поубивают сотни тысяч людей.
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20.02.2022 07:46 Відповісти
Фины укатали русню. Ура товарищи.
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20.02.2022 08:21 Відповісти
G7-мертва тусовка, клуб найвпливовіших країн))). Хто впливові? Канада з 30 млн. населення?, Італія? Франція, що бігає за Рашкою, як Японія За Курилами? Є 1.5-мільярдний Китай, мільярдна Індія. G7 розганяти треба.
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20.02.2022 18:41 Відповісти
 
 