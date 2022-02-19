Росія своїми діями на Донбасі відкрито порушує Мінські домовленості, - заява глав МЗС країн G7

Країни "Групи семи" засуджують застосування важкого озброєння й обстріли населених районів на Донбасі, вважаючи це явним порушенням Мінських домовленостей з боку Росії.

Про це йдеться у спільній декларації міністрів закордонних справ країн G7, текст якого опублікований на сайті МЗС ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зростання кількості порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення останніми днями викликає серйозне занепокоєння дипломатів.

"Ми засуджуємо застосування важкого озброєння та невибіркові обстріли цивільних районів; це явне порушення Мінських домовленостей. Ми також засуджуємо продовження видачі Росією російських паспортів жителям непідконтрольних уряду територій України. Це явно суперечить духу Мінських домовленостей", - наголосили у G7.

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Глави МЗС країн "Групи семи" наголосили, що дії незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях України слід розглядати як підготовку до військової ескалації, а інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої ​​військової ескалації.

Дипломати переконані, що РФ має використати свій вплив на окупаційні адміністрації для деескалації.

Також міністри очікують, що Росія здійснить оголошене скорочення своєї військової діяльності вздовж кордонів України.

"Поки що ми не бачили жодних доказів цього скорочення. Ми будемо оцінювати Росію за її діями", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, надзвичайна зустріч міністрів закордонних справ G7 відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції 19 лютого. В ній взяв участь і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Міністри закордонних справ Групи семи висловили непохитну підтримку України та готовність до подальших рішучих кроків задля стримування подальшої агресії РФ. Вони підтвердили міністру Кулебі, що готові вжити кроків, в результаті яких Росія зазнає тяжкого санкційного удару та опиниться в тотальній міжнародній ізоляції", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.