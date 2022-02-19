Росія своїми діями на Донбасі відкрито порушує Мінські домовленості, - заява глав МЗС країн G7
Країни "Групи семи" засуджують застосування важкого озброєння й обстріли населених районів на Донбасі, вважаючи це явним порушенням Мінських домовленостей з боку Росії.
Про це йдеться у спільній декларації міністрів закордонних справ країн G7, текст якого опублікований на сайті МЗС ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зростання кількості порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення останніми днями викликає серйозне занепокоєння дипломатів.
"Ми засуджуємо застосування важкого озброєння та невибіркові обстріли цивільних районів; це явне порушення Мінських домовленостей. Ми також засуджуємо продовження видачі Росією російських паспортів жителям непідконтрольних уряду територій України. Це явно суперечить духу Мінських домовленостей", - наголосили у G7.
Глави МЗС країн "Групи семи" наголосили, що дії незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях України слід розглядати як підготовку до військової ескалації, а інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої військової ескалації.
Дипломати переконані, що РФ має використати свій вплив на окупаційні адміністрації для деескалації.
Також міністри очікують, що Росія здійснить оголошене скорочення своєї військової діяльності вздовж кордонів України.
"Поки що ми не бачили жодних доказів цього скорочення. Ми будемо оцінювати Росію за її діями", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, надзвичайна зустріч міністрів закордонних справ G7 відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції 19 лютого. В ній взяв участь і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Міністри закордонних справ Групи семи висловили непохитну підтримку України та готовність до подальших рішучих кроків задля стримування подальшої агресії РФ. Вони підтвердили міністру Кулебі, що готові вжити кроків, в результаті яких Росія зазнає тяжкого санкційного удару та опиниться в тотальній міжнародній ізоляції", - йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.
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Мільярдер вважає, що зараз складно переконати інші країни відмовлятися від ядерної зброї, адже вони бачать ситуацію, в яку втрапила Україна.
Безсумнівно, продовження агресії Росії проти України демотивує тих, хто раніше хотів скорочувати запаси зброї, оскільки це говорить про те, що будь-яку угоду можна розірвати свавільно,
- пояснив Бренсон.
https://24tv.ua/svit-maye-pidtrimati-********-milyarder-brenson-novini-rosiyi_n1872228
джньте своє засудження собі в сраку.
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https://twitter.com/bamr69/status/1495107995159703552 4 ч
Президент Еврокомиссии в Мюнхене:
Европа готова к зиме без российского газа
Выдержать все это месяца три максимум, а потом... принести цветы на могилку Путина.
Енергорынок, в отличие от рынков большинства товаров, поднимается именно тогда, когда в мире напряженность и нет "тишины" (которую любят деньги, но не энергетические).
В последние 20 лет "большая бензоколонка" делает все, чтобы поднять этот градус напряженности.
Без газонефтедолларов РФия никто - так себе -Сомали.
В этом корень ее политики.
Ну а Украина для них вдвойне - и напряженность для энергоприбылей и выдуманная колыбель их недоцивилизации.
Если Украина не будет с РФией - не будет РФии. Ее выдуманной и пропагандируемой триста лет истории не будет!
И спросят: "А вы собственно кто? Откуда?"
Ведь не зря названия всех народов в мире -имя существительное: кто? - немцы, китайцы, шведы, поляки...
И только этот сброд: какие? - русские.
Как в кино Гурченко говорила - "уймитевашумать".
У Запада планы этого не допустить. А Х*уйло о таком подумывает. Он сегодня тренировался учебные "ядерные" ракеты запускать.
Если администрации ОКУПАЦИОННЫЕ, то это априори уже не украинские граждане.
Не может гражданин страны окупировать свою страну.
Придется все же им очевидно называть вещи своими именами - времена Мерекль проходят.
Не выйдет.
У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти "фашистів"
19 лютого, 2022 субота
16:47
https://espreso.tv/suspilstvo СУСПІЛЬСТВО
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Вдень у суботу, 19 лютого 2022 року, на харківському Майдані Свободи проросійські сили мали намір провести мітинг
Здійсненню такого наміру завадили харківські патріоти України. Про це із посиланням на місцевий паблік https://twitter.com/h_kharkov/status/1495007803978797057 H - Harkov передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
Читайте і дивіться також: https://espreso.tv/v-odesi-rozignali-prorosiysku-aktsiyu-pid-chervonimi-praporami 12 лютого. В Одесі розігнали проросійську акцію під червоними прапорами
"Активісти впіймали одного з організаторів проросійського мітингу на площі Свободи разом із заготовленими плакатами", - йдеться у повідомленні.
На плакатах було написано російською мовою: "Зупинемо фашизм в Україні".
Нагадаємо, за даними української та західних розвідок, план повномасштабного російського збройного вторгнення передбачає "розхитування" ситуації у найбільши містах із залученням орієнтованих на РФ політичних партій та громадських організацій.
В россии были разные правители: и долбо%бы, и конченный мерзавцы, и маньяки, и трусы...
Но чтоб это всё соединилось в одном - такое увы впервые.