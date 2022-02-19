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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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"Автобуси стоять по кілька годин. Діти змучені. Їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять", - генконсул України в Ростові-на-Дону Малишевський про евакуацію

Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський вважає, що рішення ватажків ОРДЛО щодо евакуації людей на російську територію є незаконним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, за словами Малишевського, є підозра, що евакуація проводилася не з власної волі мешканців окупованих територій.

"Рішення ватажків про так звану евакуацію ми розцінюємо як незаконне переміщення громадян України через державний кордон України на територію РФ, вірогідно, попри волю і бажання цих людей", - сказав Малишевський.

Він зазначив, що про примусовий характер евакуації свідчать дані журналістів, які на власні очі бачили, як людей кидали напризволяще.

"Раніше ми бачили у російських ЗМІ, що триває підготовка і наметів, і санаторіїв. А по факту картина наступна: автобуси стоять по кілька годин і діти змучені, притулившись до вікон сплять. А їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять", — розповів генконсул України.

Втім, за його даними, люди продовжують прибувати на територію РФ, навіть на відстань 300 кілометрів від державного кордону в такі міста, як Волгодонськ, куди привезли понад 100 людей.

Малишевський повідомив, що до консульства ще не зверталися люди, яких привезли в Ростовську область. При цьому він зазначив, що консульство буде приймати такі звернення та надавати допомогу в межах своїх повноважень.

"Подивимось, як буде розвиватись ситуація. Але з того, що ми фіксуємо на сьогодні, можна сказати, що мова не йде про ту кількість, про яку говорить російська сторона і ватажки так званих "Л/ДНР". Ніхто не відстежив великого завантаження автошляхів з боку державного кордону", - поінформував генконсул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ має надати гарантії безпеки для евакуації громадян з окупованих територій Донецької та Луганської областей, - Верещук

Автор: 

окупація (6658) росія (64895) евакуація (2300)


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Топ коментарі
+57
Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️@UaArtem·10 ч

Самое трагичное, что довоенный Донецк, по сравнению с городами Ростовской области, был Лас-Вегасом. Звезды футбола, хоккея, Рианна, Бейонсе. Но вы поверили, что вас завалят пенсиями и зарплатами, как в москве. А в какой жопе жили шахтерские городки россии, вы, конечно, знали всегда!

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20.02.2022 00:00
+47
Зато збулась мрія: не треба розмовляти українською. Отож, нехай радуються і терплять.
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20.02.2022 00:00
+36
Не знаю почему, но у меня такое чувство, что путену осталось совсем недолго... что-то интуитивное... надеюсь я не ошибаюсь.
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19.02.2022 23:59
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Не знаю почему, но у меня такое чувство, что путену осталось совсем недолго... что-то интуитивное... надеюсь я не ошибаюсь.
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19.02.2022 23:59 Відповісти
да, похоже на последние конвульсии
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20.02.2022 00:01 Відповісти
Маю надію, що твоє відчуття не підведе
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20.02.2022 00:21 Відповісти
що Frau Каплан вже чистить зброю...?!
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20.02.2022 00:23 Відповісти
вже й китай у мюнхені дав знати, що україна має стати місточком між сходом та заходом...
но, ще має бути конфлікт на підходах до єрусалиму...
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20.02.2022 08:44 Відповісти
Та тоже сдается что по все кацапским каналам ТВ скоро лебединое озеро транслировать будут. Кажется все к тому идет.
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20.02.2022 11:21 Відповісти
Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️@UaArtem·10 ч

Самое трагичное, что довоенный Донецк, по сравнению с городами Ростовской области, был Лас-Вегасом. Звезды футбола, хоккея, Рианна, Бейонсе. Но вы поверили, что вас завалят пенсиями и зарплатами, как в москве. А в какой жопе жили шахтерские городки россии, вы, конечно, знали всегда!

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20.02.2022 00:00 Відповісти
а как в масквачхале? только не как показывают по телевизору, а как на самом деле)
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20.02.2022 00:04 Відповісти
Пригласили кацапов в дом , а те теперь их из домов выгоняют . Итог .
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20.02.2022 00:10 Відповісти
Добре спостереження! Арабська притча: " Одна людина попросила хазяїна
хати посидіти на присьбі його будинку. На наступний день він попросив дозволу
забити цвях в стіні щоб повісити свій халат. На третій день ця людина не пускає
хазяїна в дім. Той питає:- Чого це ти не пускаєш мене в хату? А той відповідає:
"А тому що в стіні забитий мій цвях.Зараз цей будинок став моїм!" Ось так малята.
Посади свиню за стіл, вона і з копитами на нього вмоститься! Ось нам і Крим,
ось нам і Донбас.Будемо й надалі приколюватися?
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20.02.2022 14:50 Відповісти
Это правда. Как раз прошёл чемпионат европы по футболу, в город было влито дооофига бабла. Зарплаты там и так были очень неплохие. Но фауне пох, "хатим как на раиссе! путенбох, путенбох". Ну, хотели - ок. Получите, распишитесь.
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20.02.2022 00:25 Відповісти
вони хотіли руSSкій мір....якби вони читали мій лозунг: "яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!"

тоді б вони знали: що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.02.2022 00:29 Відповісти
Angelica@ThisThornyRose

·
https://twitter.com/ThisThornyRose/status/1494830029666234368 22 ч



У Оттаві нарешті розчищають блокаду.
"Мітингувальники" відгородилися від поліції власними дітьми
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20.02.2022 00:52 Відповісти
Рюзьгє чи шо!? Дебіли мітенгувальники!!!
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20.02.2022 07:08 Відповісти
Зато збулась мрія: не треба розмовляти українською. Отож, нехай радуються і терплять.
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20.02.2022 00:00 Відповісти
как будто их кто-то заставлял
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20.02.2022 00:09 Відповісти
Ніби їх хтось змушував розмовляти українською...Хіба що на якихось офіційних заходах, і то на те все дивились крізь пальці
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20.02.2022 00:09 Відповісти
Я когда во Львове служил в 2015-2016, часто на русише говорил (ну скорее на суржике) - кроме официальных мероприятий, конечно . В армии. Мне никто и никогда не сделал замечания.
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20.02.2022 00:49 Відповісти
а міг би нарватись на ігора йовічевіча
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20.02.2022 08:46 Відповісти
О, нас оказывается есть генеральный консул в Ростове- на - Дону..вот интересно, а что он там вообще делает?
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20.02.2022 00:02 Відповісти
походу забыли среди мусора
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20.02.2022 00:10 Відповісти
Пайку консул одробляє, хоче забрати взад в Даунбас той біомусор ватний, що Пушилін вивозитть.
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20.02.2022 07:10 Відповісти
"Діти змучені. Їхні батьки... дебіли!"
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20.02.2022 00:02 Відповісти
их отцы крошат укропов. Они преступники и террористы.
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20.02.2022 00:08 Відповісти
Свиноматки с приплодом наконец- то на родине-в рассее! а осеменители популченцы защищают "родину"!
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20.02.2022 00:44 Відповісти
Домбас вже давно на колінах перед рашкою
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20.02.2022 00:04 Відповісти
Дамбас давно не тількі на колінах,а ще й на ліктях.
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20.02.2022 09:42 Відповісти
главное, что по-украински не "заставляют разговаривать"
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20.02.2022 00:03 Відповісти
Просто домбас вже сім років відсасує у путіна як ти у нього відсасуєш все життя, русобот а чому не петр петров чи сідор сідоров монголо татарський подонок
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20.02.2022 00:08 Відповісти
Через раз проскакують у тих втікачів українські слова, як і у місцевих. Російськомовні вчіть Українську мову, менше буде шансів що прийдуть от ті защітнікі.
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20.02.2022 00:08 Відповісти
Зато квест "Авдрухбиндерынападут" бесплатный..
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20.02.2022 00:08 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1495006340300918787 10 ч



Депутат-единоросс Фёдоров: беженцам из Донбасса надо отдать жильё тех россиян, которые умерли от ковида. От ковида умерла сестра Шойгу. Предлагаю первым делом отдать беженцам её жильё. Да и жильё самого Шойгу, он же поедет в окоп теперь жить. Поддерживаете?
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20.02.2022 00:09 Відповісти
А я й не чув... Дякую... Дуже засмутився... Та я збрехав
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20.02.2022 07:34 Відповісти
Якщо молоді люди створють в ордло якісь сім'ї і мають там дітей, значить вони відбиті ватники.
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20.02.2022 00:09 Відповісти
Значіт ім там нравіцца.
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20.02.2022 07:12 Відповісти
Дебилы ***... Вам мясу так и не дошло что вы там делаете!? Массовкой работали на роста. Теперь все съёмки окончены все вы мясо свободно
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20.02.2022 00:09 Відповісти
Батьки неадеквати, вони вірять у все, що їм прилітає у вуха з телевізора.
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20.02.2022 00:12 Відповісти
Нет еды, туалетов и возможности вернуться. Эвакуированные из ОРДЛО рассказали об условиях в РФ.

Эвакуированные из оккупированного Россией Донецка люди рассказали журналистам об условиях, с которыми столкнулись в Ростовской области. Об этом сообщило издание https://www.znak.com/2022-02-19/bezhency_iz_donecka_rasskazali_o_nerazberihe_i_ogromnyh_ocheredyah_na_granice_s_rossiey?fbclid=IwAR1aTa_0-0AQ1ssS_JDAb_1BXcXfsOM55xtKCiQ6JJUFmnjpuK3tz51mk8A Znak.com.

Жители ОРДО рассказали, что на границе с РФ образовались большие очереди из автомобилей.

"Тем, кому "повезло" пересечь границу, не знают, что делать дальше: места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться обратно у них нет", - отметили в публикации.

В поселок Красный Десант приехало около 1 тыс. человек из Донецка. В населенном пункте находятся детские лагеря и санатории, в них планировали поселить украинцев. Среди эвакуированных много женщин с грудными детьми, их не обеспечили едой и санитарными условиями.

Местные чиновники заявили, что в поселке не осталось мест для расселения эвакуированных - все забито под завязку. Людей хотят отправить в Ростов.

"При этом квота на заселение - 400 человек", - уточнили журналисты.

Издание написало, что перемещенные из ОРДЛО граждане возмущаются, что их вывезли ночью под вой сирен, после этого границу на въезд на оккупированную территорию Украины закрыли.
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20.02.2022 00:12 Відповісти
Зрадники ЗАВЖДИ страждають.
Зрадники непотрібні НІКОМУ, навіть тим за кого вони зрадили.
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20.02.2022 01:31 Відповісти
Не евакуація,а ДЕПОРТАЦІЯ.
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20.02.2022 00:15 Відповісти
Ну надо же где то ************* войска с и личинками квартировать. Вот и освобождают помещения.
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20.02.2022 02:14 Відповісти
кацапы с пушками в их доме,
и ..."заи пались жить на стрёме"
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20.02.2022 00:17 Відповісти
Головне щоб с ОРДЛО всякі ДРГ під виглядом біжанців в Україну не евакуювали
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20.02.2022 00:17 Відповісти
Здійснилась мрія ідіотів.
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20.02.2022 00:21 Відповісти
вони хотіли руSSкій мір....якби вони читали мій лозунг: "яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!"

тоді б вони знали: що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.02.2022 00:31 Відповісти
Немає в українській мові слова"лжива", є "брехлива". Кілька років трапляються твої коменти, одне й те ж. Свою мову потрібно знати.
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20.02.2022 10:17 Відповісти
мабуть кричать, ай, ай, ай! шо делать, шо делать,?
скажіть нехай їх батьки кацапів б'ють киркою
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20.02.2022 00:21 Відповісти
Будни выгребной ямы и происшествия в метастазах...
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20.02.2022 00:25 Відповісти
Это русский мир.

Не понимаю, чем недовольны те, кто его хотел.
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20.02.2022 00:40 Відповісти
А ще скоро місцеве населення "("братья) почне їх тупо ******* бо "понаехали бендери" тут и командуют !
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20.02.2022 00:52 Відповісти
Яке рішення ватажків , про що він торочить ???

Це рішення кремлівського обмилка і вбивці , крапка!!
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20.02.2022 01:07 Відповісти
Консул , не наговаривай . Ничего они не решали .
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20.02.2022 01:17 Відповісти
Ну Волгодонск понятно. Там дом в 1999 взрывали. Новая сакральная жертва. Помянем лохов ордловских.
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20.02.2022 02:32 Відповісти
Малишевський повідомив, що до консульства ще не зверталися люди, яких привезли в Ростовську область. При цьому він зазначив, що консульство буде приймати такі звернення та надавати допомогу в межах своїх повноважень

А на каком основании? Они же граждане параши с куриными паспортами .
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20.02.2022 02:48 Відповісти
я куєю! накуя за наші податки в Україну іде допомога? якщо український консул переймається долею кацапських *********??? поясніть мені недолугому платнику податків.
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20.02.2022 04:13 Відповісти
Та то він ляпнув по службовому обов'язку, сказав же, ніхто до нього не звертався.
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20.02.2022 10:20 Відповісти
Денег не брали за проезд?Бесплатный атракцион?Радоваться нужно ведь
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20.02.2022 07:45 Відповісти
Не забывайте, что мы этим самкам оплачиваем "детские деньги" со своего кармана, со своих налогов, благодаря чему они себя чувствуют вальяжно и ненавидят Украину
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20.02.2022 08:27 Відповісти
Кацапських самиць-потаскух не шкода! Іх з нетерпінням
чекє російська тундра.Треба ж комусь там кукурудзу саджати.
Не захочуть ,іх посадят! Які ж ви суки продажні! Так вам і треба!
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20.02.2022 15:04 Відповісти
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20.02.2022 14:29 Відповісти
 
 