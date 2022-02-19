"Автобуси стоять по кілька годин. Діти змучені. Їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять", - генконсул України в Ростові-на-Дону Малишевський про евакуацію

Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський вважає, що рішення ватажків ОРДЛО щодо евакуації людей на російську територію є незаконним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, за словами Малишевського, є підозра, що евакуація проводилася не з власної волі мешканців окупованих територій.

"Рішення ватажків про так звану евакуацію ми розцінюємо як незаконне переміщення громадян України через державний кордон України на територію РФ, вірогідно, попри волю і бажання цих людей", - сказав Малишевський.

Він зазначив, що про примусовий характер евакуації свідчать дані журналістів, які на власні очі бачили, як людей кидали напризволяще.

"Раніше ми бачили у російських ЗМІ, що триває підготовка і наметів, і санаторіїв. А по факту картина наступна: автобуси стоять по кілька годин і діти змучені, притулившись до вікон сплять. А їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять", — розповів генконсул України.

Втім, за його даними, люди продовжують прибувати на територію РФ, навіть на відстань 300 кілометрів від державного кордону в такі міста, як Волгодонськ, куди привезли понад 100 людей.

Малишевський повідомив, що до консульства ще не зверталися люди, яких привезли в Ростовську область. При цьому він зазначив, що консульство буде приймати такі звернення та надавати допомогу в межах своїх повноважень.

"Подивимось, як буде розвиватись ситуація. Але з того, що ми фіксуємо на сьогодні, можна сказати, що мова не йде про ту кількість, про яку говорить російська сторона і ватажки так званих "Л/ДНР". Ніхто не відстежив великого завантаження автошляхів з боку державного кордону", - поінформував генконсул.

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