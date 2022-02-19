"Автобуси стоять по кілька годин. Діти змучені. Їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять", - генконсул України в Ростові-на-Дону Малишевський про евакуацію
Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський вважає, що рішення ватажків ОРДЛО щодо евакуації людей на російську територію є незаконним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, за словами Малишевського, є підозра, що евакуація проводилася не з власної волі мешканців окупованих територій.
"Рішення ватажків про так звану евакуацію ми розцінюємо як незаконне переміщення громадян України через державний кордон України на територію РФ, вірогідно, попри волю і бажання цих людей", - сказав Малишевський.
Він зазначив, що про примусовий характер евакуації свідчать дані журналістів, які на власні очі бачили, як людей кидали напризволяще.
"Раніше ми бачили у російських ЗМІ, що триває підготовка і наметів, і санаторіїв. А по факту картина наступна: автобуси стоять по кілька годин і діти змучені, притулившись до вікон сплять. А їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять", — розповів генконсул України.
Втім, за його даними, люди продовжують прибувати на територію РФ, навіть на відстань 300 кілометрів від державного кордону в такі міста, як Волгодонськ, куди привезли понад 100 людей.
Малишевський повідомив, що до консульства ще не зверталися люди, яких привезли в Ростовську область. При цьому він зазначив, що консульство буде приймати такі звернення та надавати допомогу в межах своїх повноважень.
"Подивимось, як буде розвиватись ситуація. Але з того, що ми фіксуємо на сьогодні, можна сказати, що мова не йде про ту кількість, про яку говорить російська сторона і ватажки так званих "Л/ДНР". Ніхто не відстежив великого завантаження автошляхів з боку державного кордону", - поінформував генконсул.
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но, ще має бути конфлікт на підходах до єрусалиму...
Самое трагичное, что довоенный Донецк, по сравнению с городами Ростовской области, был Лас-Вегасом. Звезды футбола, хоккея, Рианна, Бейонсе. Но вы поверили, что вас завалят пенсиями и зарплатами, как в москве. А в какой жопе жили шахтерские городки россии, вы, конечно, знали всегда!
хати посидіти на присьбі його будинку. На наступний день він попросив дозволу
забити цвях в стіні щоб повісити свій халат. На третій день ця людина не пускає
хазяїна в дім. Той питає:- Чого це ти не пускаєш мене в хату? А той відповідає:
"А тому що в стіні забитий мій цвях.Зараз цей будинок став моїм!" Ось так малята.
Посади свиню за стіл, вона і з копитами на нього вмоститься! Ось нам і Крим,
ось нам і Донбас.Будемо й надалі приколюватися?
тоді б вони знали: що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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https://twitter.com/ThisThornyRose/status/1494830029666234368 22 ч
У Оттаві нарешті розчищають блокаду.
"Мітингувальники" відгородилися від поліції власними дітьми
@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1495006340300918787 10 ч
Депутат-единоросс Фёдоров: беженцам из Донбасса надо отдать жильё тех россиян, которые умерли от ковида. От ковида умерла сестра Шойгу. Предлагаю первым делом отдать беженцам её жильё. Да и жильё самого Шойгу, он же поедет в окоп теперь жить. Поддерживаете?
Эвакуированные из оккупированного Россией Донецка люди рассказали журналистам об условиях, с которыми столкнулись в Ростовской области. Об этом сообщило издание https://www.znak.com/2022-02-19/bezhency_iz_donecka_rasskazali_o_nerazberihe_i_ogromnyh_ocheredyah_na_granice_s_rossiey?fbclid=IwAR1aTa_0-0AQ1ssS_JDAb_1BXcXfsOM55xtKCiQ6JJUFmnjpuK3tz51mk8A Znak.com.
Жители ОРДО рассказали, что на границе с РФ образовались большие очереди из автомобилей.
"Тем, кому "повезло" пересечь границу, не знают, что делать дальше: места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться обратно у них нет", - отметили в публикации.
В поселок Красный Десант приехало около 1 тыс. человек из Донецка. В населенном пункте находятся детские лагеря и санатории, в них планировали поселить украинцев. Среди эвакуированных много женщин с грудными детьми, их не обеспечили едой и санитарными условиями.
Местные чиновники заявили, что в поселке не осталось мест для расселения эвакуированных - все забито под завязку. Людей хотят отправить в Ростов.
"При этом квота на заселение - 400 человек", - уточнили журналисты.
Издание написало, что перемещенные из ОРДЛО граждане возмущаются, что их вывезли ночью под вой сирен, после этого границу на въезд на оккупированную территорию Украины закрыли.
Зрадники непотрібні НІКОМУ, навіть тим за кого вони зрадили.
и ..."заи пались жить на стрёме"
тоді б вони знали: що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
скажіть нехай їх батьки кацапів б'ють киркою
Не понимаю, чем недовольны те, кто его хотел.
Це рішення кремлівського обмилка і вбивці , крапка!!
А на каком основании? Они же граждане параши с куриными паспортами .
чекє російська тундра.Треба ж комусь там кукурудзу саджати.
Не захочуть ,іх посадят! Які ж ви суки продажні! Так вам і треба!