Зеленський після повернення з Мюнхена дав доручення щодо додаткового матеріально-технічного забезпечення військ, - ОП
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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом сил безпеки та оборони в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" після повернення з Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Президент заслухав детальні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності військ.
Він отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.
Крім того, йшлося про нагальні проблеми гуманітарного характеру та шляхи їх розв'язання.
Учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій та необхідні кроки України у разі реалізації кожного з них.
Володимир Зеленський дав доручення щодо актуального додаткового матеріально-технічного забезпечення військ.
Будь ласка, зачекайте...
хтось проспав всю зиму....
З висотами вище-дійсно проблема..,але,думаю вирішиться оголошенням НАТО У ВИПАДКУ ПОЧАТКУ використання авіації російським АГРЕСОРОМ АВІАЦІЇ.
4 ч
А ви помітили, що зєгівнюк постійно меле щось про паніку в Україні?
Це він робить за вказівками рфії.
На думку раші, українці зараз мали битися у чергах за гречкою.
Але не так сталося, як планувалося.
журналістка, телеведуча (UA: Перший / Суспільне мовлення)
(FB)
Кілька перших вражень від виступу Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції.
Не поділяю загального схвалення.
1. Україна має повне право на справедливі вимоги до Заходу. Але лобові, повторювані претензії і буквальне «пристиджування» союзників сьогодні - це слаба, істерична позиція.
2. Варто було подякувати Заходу за підтримку. Не почула жодної подяки за надважливу допомогу.
3. Не почула (можливо, прослухала) жодної прямої претензії до РФ. Далі «обстріли з того боку».
4. Наприкінці - незграбне навішування сьогоднішніх смертей українських військових на передовій «на совість та карму» лідерів деяких країн, які не стали надійними союзниками, яким «сьогодні повинно бути соромно»: «що вони скажуть убитим сьогодні двом вбитими і трьом пораненим українським солдатам?»
Це незграбно, інфантильно маніпулятивно.
5. «З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав - гарантів Будапештського меморандуму. Тричі - безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я як Президент - уперше…»
Це помилка. Зеленський може не знати про консультації в Парижі, Женеві навесні 2014 року, але спічрайтери повинні були перевірити.
6. Ну, і останнє. Текст він бачить вперше уже за трибуною. Варто було все ж таки прочитати промову перед виступом, вникнути і осмислити, щоб читати без імітування і помилок.
Ну зачем обс*ть не по делу??!
5. А что, Европа не виновата в этих смертях, нет? белы е и пушистые все? просто немного озабоченные? только слышали про их озабоченность... 8 лет уже...
По 6-му пункту вообще дурня какая-то... откуда эта журналистка знает впервые он видел текст или нет? ишь какая героина прям...
Зеленский держался отлично, сказал всё правильно и сопли вообще там не распускал. Говорил правду всё как есть, не лицемерил и не заискивать, не унижался прося помощи.
Але для цього йому слід:
-З Ледаря... стати Лідером
-стати українським патріотом-націоналістом...
- розвернути на 180 градусів внутрішню і зовнішню політику- на користь "пересічних", а не олігархів та злодюг
-перестати врешті добиватися зустрічі з пуйлом-агресором
-радикально почистити своє оточення!
-та повністю позбавитися антиукраїнців та корупціонерів у владі
-знову перевтілитися і.є.. стати "Головобородьком"
- Але тоді він перестав би бути ЗЄлєю, "слугою" Бабломойського...
Але це вже навіть для нього -неможливо... Так само - як і пуйлу- неможливо вже стати нормальним і цивілізованим!
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ЯК?
якщо перша особа навіть СЛАБША і тупіша свого гнилого оточення?
Два года весь Запад думал, что с ним делать и как быть.
Уже плюнули и не обращают внимания - считают временным недоразумением.
Пробачте нам всьо накрадене, прийміть злодіїв такими як є, в Нато ну і дайте нам багато дєнєг, бо Раша дає тільки красти, а ето другоє. А война ця взагалі дуже дорого, тому її нема, поїду так і скажу Пу.
и то скорее всего западные лидеры ему там яйца скрутили сначала как мотивация к такому решению
але якусь кількість"брудних бомб" для рф-ії організувати можливо..
ну, граждане - это уже преступление ...
1ый раз язык не повернулся напомнить моим родственникам за кого они голосовали))
ну может же когда хочет!!!
Почему Украина до сих пор позволяет наРФии беспрепятственно снабжать Приднестровье?!
У нас война, или что?!
вот зебзик с утра посмотрел вчерашнее шоу и вон как пробрало. такое ощущение что ему речь порох писал (ну или он конспектировал то что порох вчера у шустрика говорил)
правда когда без бумажки начал на вопросы отвечать - поплыл и скатился в криворагульский базар
тупі стратеги здається проспали відвоювання Азербайджаном Карабаху
внутриукраинская деятельность вовочки и его шоблы взрослых мало интересует.
они играют в свои взрослые игры и единственное их требование к вовочке - не путайся под ногами и не мешай