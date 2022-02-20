В ОДКБ вже заявили, що можуть відправити "миротворців" на Донбас "у разі потреби"

Щоб відправити Донбас війська контрольованої Росією "Організації договору про колективну безпеку" (ОДКБ) як "миротворців", потрібна "добра воля" України й погодження ООН.

Про це заявив генеральний секретар ОДКБ генерал-лейтенант Станіслав Зась в інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Ми можемо надіслати стільки, скільки потрібно. Якщо нам (членам ОДКБ. - Ред.) потрібно 3 тисячі, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно 17 тисяч, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно більше - буде більше", - підкреслив генсек організації.

Зась додав, що ОДКБ може перекинути "стільки, скільки потрібно" військових.

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"Гіпотетично можна собі це уявити (введення військ ОДКБ на Донбас. - Ред.), якщо буде добра воля України, це все ж їх територія, якщо буде мандат Ради Безпеки ООН, таке рішення, якби це було необхідно, підтримали всі наші уряди", - переконаний Зась.

Reuters констатує, що розгортання військ ОДКБ на сході України наразі виглядає малоймовірним, враховуючи сприйняття Заходом цієї організації як інструменту впливу Кремля.

Він додав, що наразі необхідно "сісти за стіл переговорів і домовитися".

Зазначимо, що збройні сили ОДКБ формуються її членами (Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан). РФ із загальною чисельністю 900 тисяч осіб є найвпливовішим членом ОДКБ, а єдиний військовий штаб організації очолює росіянин.

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