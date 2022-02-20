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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В ОДКБ вже заявили, що можуть відправити "миротворців" на Донбас "у разі потреби"

В ОДКБ вже заявили, що можуть відправити

Щоб відправити Донбас війська контрольованої Росією "Організації договору про колективну безпеку" (ОДКБ) як "миротворців", потрібна "добра воля" України й погодження ООН.

Про це заявив генеральний секретар ОДКБ генерал-лейтенант Станіслав Зась в інтерв'ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Ми можемо надіслати стільки, скільки потрібно. Якщо нам (членам ОДКБ. - Ред.) потрібно 3 тисячі, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно 17 тисяч, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно більше - буде більше", - підкреслив генсек організації.

Зась додав, що ОДКБ може перекинути "стільки, скільки потрібно" військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готує теракти на окупованому Донбасі, щоб ввести регулярні війська під виглядом миротворців, - Залужний

"Гіпотетично можна собі це уявити (введення військ ОДКБ на Донбас. - Ред.), якщо буде добра воля України, це все ж їх територія, якщо буде мандат Ради Безпеки ООН, таке рішення, якби це було необхідно, підтримали всі наші уряди", - переконаний Зась.

Reuters констатує, що розгортання військ ОДКБ на сході України наразі виглядає малоймовірним, враховуючи сприйняття Заходом цієї організації як інструменту впливу Кремля.

Він додав, що наразі необхідно "сісти за стіл переговорів і домовитися".

Зазначимо, що збройні сили ОДКБ формуються її членами (Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан). РФ із загальною чисельністю 900 тисяч осіб є найвпливовішим членом ОДКБ, а єдиний військовий штаб організації очолює росіянин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти зосереджують артилерію безпосередньо в Донецьку. ВIДЕО

Автор: 

миротворці (813) ОДКБ (102) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+69
Серьезно? А НАТОв качестве миротворцев в Москву и Беларашку не хотите?
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20.02.2022 00:52
+62
"русские миротворцы" - это которые стремятся творить русский мир. Так это зверье на Донбассе с 2014 года, и ничего,кроме убийств, мародерства и военных преступлений они за почти 8 лет не сотворили.
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20.02.2022 00:58
+60
А разве ето не ваши *миротворцы* сейчас обстреливают наши детские садики и школы и вывозят местных жителей на Рашку?
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20.02.2022 00:55
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я про кулемет ! з снд Україна не вийшла закон набрав 223 голоси . ще більше дратує що на 8 рік війни у нас з кацапами безвіз !
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20.02.2022 09:46 Відповісти
Юридично Україна не була членом СНД, але мала статус засновниці й учасниці. А з 2011 року брала участь у зоні вільної торгівлі в рамках співдружності, де ключову роль відіграє Росія. У травні 2018 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про остаточне припинення участі у статутних органах СНД. У відповідь https://iz.ru/897444/dmitrii-laru/odinnadtcat-stulev-ukrainu-priglasiat-na-sammit-sng виконком СНД заявив, що не отримував від України жодних офіційних документів про вихід, тому вона нібито залишається в складі організації. А Київ продовжує денонсувати договори у рамках СНД, з одного із них - про узгоджену монопольну політику - вивів цього разу чинний президент України https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-********-zakon-shodo-vihodu-********-z-d-65201 Володимир Зеленський . Загалом таких документів є понад двісті, денонсація триває. Тож Україна досі так чи інакше в СНД чи ні? Радіо Свобода розпитало міністра закордонних справ України у 2014-2019 роках Павла Клімкіна. Саме ці роки, після початку російської агресії, стали вирішальними для відносин України і СНД.

- Україні не потрібно виходити із СНД - вона ніколи не була і не є зараз членом цієї структури. Оскільки - і це прикол ситуації - Україна є засновником СНД, але не була стороною співдружності. Ми не підписали статут. Тому фактично, виходячи із СНДшних структур, ми реально повністю, остаточно рвемо з СНД. Як то кажуть, це - точка неповернення. Дороги назад немає в принципі. Ані політично, ані ментально, ніяк. І тут немає жодних хитрощів з боку Києва. А всі ці натяки на якісь юридично-політичні проблеми - це все (якщо висловлюватися такою зовсім недипломатичної мовою) «розвод», яким користуються у Москві. Оскільки вони мріють якимось чином затягнути нас назад.

- Україна ніколи не була членом СНД, але вона досі не вийшла з певних угод у рамках співдружності. Це пов'язано з тим, що саме на пострадянському просторі деякі питання, які реально важливі для українців, досі регулюються СНДшними угодами. Наприклад, пенсійне забезпечення, визнання дипломів, правова допомога. Тобто, ці всі речі реально для українців важливі. Є і специфіка в цьому. Оскільки все-таки процес розпаду СРСР - імперський процес розпаду. І реально люди, які жили в попередній реінкарнації, мають розуміти, яким чином ці питання будуть вирішуватися надалі.

Настане час, коли і ці юридичні інструменти «помруть», бо зникне і в них потреба

І це означає, що повністю руйнуючи саму логіку якоїсь участі в СНД, певні юридичні інструменти є, але вони переглядаються. І це насправді масштабна системна робота. Всі угоди, якісь юридичні документи, юридичні рамки, які не мають стосунку до людських історій, справді у пострадянській реальності руйнуються. Й у цьому є логіка, системність. А решта - важливі для українців юридичні питання - вони ще залишаються. Але настане час, коли і ці юридичні інструменти «помруть», бо зникне і в них потреба.

Україна використовувала СНД як майданчик

- Але ж внески Україна до бюджету СНД платила. Навіщо?

- По-перше, ми були присутні в роботі органів СНД. Звичайно, потім ми це порвали. Потім припинили платити внески. Потім ми скасували наше представництво при СНД, розташоване у Мінську. З 2014 року скасовані всі ці речі, які забезпечували присутність України у СНД. Навіщо ж платила Україна внески до бюджету СНД? Це була до 2014 року така політична гра. Абсолютно свідома гра навколо СНД. «Пішли і не пішли водночас». Тобто, з одного боку, Україна не підписувала статут СНД. А з іншого боку, Україна використовувала СНД як майданчик. Зрештою, після 2014 року це «пішли і не пішли водночас» ми скасували.
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20.02.2022 10:00 Відповісти
і ці 4 букви прихоронимо....
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20.02.2022 07:04 Відповісти
В Казахстан уже ввЯли. Но тут вмешался дядюшка Си, и вывели...
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20.02.2022 07:09 Відповісти
кацапня, вам не остопіzдело мерзнуть біля України?
можe вже по домам по машкам?
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20.02.2022 07:11 Відповісти
********** их морозит и голодом морит, чтобы злее были на бандеровцев.
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20.02.2022 08:17 Відповісти
Не по "машкам", а "по мешкам" - тим, в які трупи запаковують! Вже й з БРСР потроху їхать почали - на днях інформація прийшла : між селом і польовим табором "іхтамнєтів" в лісі знайшли аж шість трупів зразу Напилися горілки, заснули і позамерзали Як це вони ще "укроДРГ" в цьому не звинуватили?
"Паймали мальчикав безаружными, связали, насильно водку в рот заливали! А патом стаяли и зларадна улыбались, наблюдая как люди замерзают!"
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20.02.2022 08:45 Відповісти
та хай відморозять собі все щоб не рождалися - росіяни. .
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20.02.2022 18:50 Відповісти
Украина может свои войска отправить в Краснодарский край и Таганрог как миротворцев.
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20.02.2022 07:27 Відповісти
Відправим кацяпський мотлох в пекло, їх там вже чекають.
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20.02.2022 07:57 Відповісти
Пусти свиню під стіл........ Вас Молдова вже 30 років ніяк не може "викурити".
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20.02.2022 07:33 Відповісти
Значить, прийдеться "розмовляти" і з чурбанами... А їм того потрібно?
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20.02.2022 08:07 Відповісти
Значит надо требовать в ООН, что бы "ОДКБ" признали ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ!
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20.02.2022 08:12 Відповісти
" Жаль" моторола пагиб в асвабадительной вайне, мог бы вазглавить эту банду мародеров.
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20.02.2022 08:16 Відповісти
Карею северную примите в ОДКБ, не хватает для полного списка. Хотя кимченин уже при камунизме живёт, не пустит своих зашореных рабов общаться с чужим телевизором.
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20.02.2022 08:22 Відповісти
- Жора! А Ви знаете что при коммунизме у каждого будет свой самолёт?
- Да ну? Но... а зачем он Вам нужен?
- Как это - зачем?! Представляете - в Калуге в магазине муку дают! Вы сели на самолёт: Р-раз - и уже заняли очередь!
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20.02.2022 08:31 Відповісти
Один совок говорит другому.
- Скоро наступит будущее, технологии, нам уже не придется стирать целофановые кульки, это за нас будут делать роботы!
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20.02.2022 09:18 Відповісти
Ключевое тут -Зась добавил, что сейчас необходимо "сесть за стол переговоров и договориться". Этот его призыв прозвучал на фоне постоянных попыток Москвы вынудить Киев вступить в прямые переговоры с марионеточными оккупационными режимами ОРДЛО.
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20.02.2022 08:48 Відповісти
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20.02.2022 08:59 Відповісти
Во-первых Украина не член этой недоделанной ОДКБ. В-вторых с рашкой нельзя связываться а тем более хоть в чём то ей верить - этих миротворцев Молдова из своего Приднестровья до сих пор выгнать не может
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20.02.2022 09:02 Відповісти
одкб-общество диктаторов,коррупционеров и бандитов.
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20.02.2022 09:06 Відповісти
Окупація
Держав
Капапським
Бидлом
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20.02.2022 16:55 Відповісти
Коцап заявив, що охорону курника найкраще доручити лисицям, куниця і тхоам, які об'єдналися у таке собі ОДКБ. Кури ж резонно хочуть, щоб їх захищали собаки, об' єднанні у таке собі НАТО. Логіка на боця НАТО.Якщо йдеться саме про захист.
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20.02.2022 09:07 Відповісти
Это что,Украину вкупе с кацапами хотят обстреливать белорусы,армяне,киргизы? Кто там еще в той шобле?
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20.02.2022 09:08 Відповісти
Есть не совместимые понятия и пытаясь их совместить можно ,, сломать,, мозг. Русские и миротворцы не совместимы. Молодые того если пытаться объединять можно сразу умереть от лжи, насилия, рабства, звериной жестокости ( Гитлер и фашизм отдыхают) грязи,невежества, пьянства, чванливости. Русские , как не крути - самые мерзкие и недоразвитые полуобезьяны - они безнадёжны , тупик эволюции.
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20.02.2022 09:09 Відповісти
Когда хотят снять с себя ответственность говорят на Я, а мы. хитросделанные кремлевские крысы станут за спинами ОДКБ, чтобы вторгнуться в Украину.
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20.02.2022 09:10 Відповісти
Немцы и прочие, не желаете НАТО поменять на ОКДБ, нищие мародеры в вонючих портянках со всего совка будут вас оберегать.
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20.02.2022 09:14 Відповісти
Станіслав Зась, **** ти ж етнічний українець😡. Запроданець!
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20.02.2022 09:19 Відповісти
По идее, дураку понятно, что никакой "доброй воли Украины" на подобный ввод быть не может. Тем не менее российский генерал об этом говорит. Может он знает что-то такое, чего мы не знаем?
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20.02.2022 09:25 Відповісти
Хто зна що у блазня в голові
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20.02.2022 21:18 Відповісти
Остання фаза "недолгого государства *****"
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20.02.2022 09:40 Відповісти
***** має намір замазати українською кров'ю весь ОДКБ.
Знає, що мандату ООН не получить, тож це буде інтервенція.
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20.02.2022 09:54 Відповісти
Есть предложение разместить на свободных территориях восточной Украины миротворцев, но НАТО численностью до 20 тысяч с воздушно- ракетной -танково- артиллерийской поддержкой. Если ОДКБ или РФ считают что " имеют право" ввода своих сил под видом " миротворцев" на суверенную территорию Украины !!!, охренеть на каком основании... ( или в случае признания даже в так называемые ДНРоЛНРии), то что в таком случае мешает иметь право НАТО , США, Великобритании и т.д. ввести своих миротворцев в ответ на просьбу законного правительства и парламента суверенного государства, члена ООН и ОБСЕ Украины.
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20.02.2022 10:01 Відповісти
Зеленский сказал что чужие войска в Украине не нужны.
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20.02.2022 10:02 Відповісти
Дело в том.. что их ни кто и не пришлет.. ( к сожалению) " как мы видим так называемых" миротворцев" ( оккупантов) использует только РФ ( Приднестровье, Абхазия, Юж. Осетия, Карабах)
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20.02.2022 10:05 Відповісти
Путин вывез с Донбаса своих росиян в Ростов. Говорит что их войск там не и не будет. Почему ВСУ не зачищают этот гребаный Донецк от наемников?
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20.02.2022 10:01 Відповісти
Крыса обосралась в прямом эфире, при этом убеждена, тварь, что всех переиграла.
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20.02.2022 10:06 Відповісти
Государства участники ОДКБ в большой войне пострадают больше, а малой войны не будет. Московия Третью мировую захотела она её и получит, а все пустующие земли заселятся людьми со всего Мира.
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20.02.2022 10:08 Відповісти
Пасылайце адразу гэтага Зася лесам.

Ён ніхто і завуць яго ніяк.
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20.02.2022 10:34 Відповісти
Все повышает эта гнида плешивая ставки. Они- "миротворцы"? Агрессор- миротворец? Тогда я королева Англии...
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20.02.2022 10:35 Відповісти
Добра воля України ?
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20.02.2022 10:42 Відповісти
МЗС запросить послів країн членів ОДКБ для пояснень... а цей хрунь на оплаті,може перекурити і подумати про походження свого прізвища...
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20.02.2022 11:01 Відповісти
Хрен вам, лаптерылые по всей морде. Давите своих холуев - бульбашей и азиатов.
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20.02.2022 11:03 Відповісти
Азиатов???
Да-да, именно поэтому глава Совбеза (!) РФ Патрушев селекторное совещание с губерами Урала провел на тему, как им с мусульманскими мигрантами, которых в РФ лишь официлаьных 11 миллионов(!), жить "в мире и дружбе".
Давить, ага, щаз.
Головы отрежут по чеченской традиции - и рядком на сугробах разложат.
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20.02.2022 11:30 Відповісти
Казахи не поедут.Инфа сотка!
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20.02.2022 11:07 Відповісти
С какой стати казахи дожны вписываться в чуждые им разборки?
Им вообще не уперлось.
И чечены не поедут, что характерно; тем из них кто поехал, в 2014 на Донбассе киздюлей отвесили, они помнят.
Мусульманам совершенно неохота быть "крайними".
Пусть Симоньян с наследниками "миротворить едет, и Пригожин.
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20.02.2022 11:28 Відповісти
Донбасс больше не рвется "в СССР"; они за 8 лет так нажрались того ссср-а, который им братки донбасские построили с "миротворцами" российскими, что в жителей Донбасса больше не лезет "ссср нового типа".

С моей точки зрения, на Донбассе перед знаменитым референдумом были следующие группы граждан
- люди вменяемые, которым "назад в ссср" нафиг не уперлось. Эти люди ни на какие референдумы не ходили, ни за какую "независимость" не волеизъявлялись, и вообще хотели жить в Украине, да радоваться. Большинство этих людей уехало в Украину. К сожалению, уехали не все. Осуждать этих людей мы не имеем права, потому как обстоятельства у людей разные. Это могли быть пожилые или сосвем старые люди, у них могли быть старые родители, которых сложно перевезти и которые отказывались ехать, трудности с нахождением работы, плохое здоровье и так далее.
Я - человек, построивший свою жизнь с нуля в стране, где у меня никого и ничего не было, этих людей никоим образом нисколько ни в чем не осуждаю, так что не бросайте в них камень.
Люди эти ни в чем не виноваты, это заложники обстоятельств и заложники нынешнего преступного режима ЛДНР.
- вторая группа - люди более чем вменяемые и отлично знавшие, за что они голосуют. Голосуя за независимость, они голосовали "нам бы в РФ", и держали в голове, что они там, в РФ, таки будут. Голосовали они не за русский язык, в котором их никто в Украине не щемил, а за российские пенсии, за российский материнский капитал и за то, чтобы жить как на РФ. На каком основании они решили, что РФ будет инвестировать в Донбасс - для меня загадка. С логикой у этой категории людей туго, потому как перед ними был пример Приднестровья (работы нет, очень бедненько, но чистенько) и Абхазии (ничего нет, кроме помойки и бандитов). Почему Донбасс должен был получить предпочтение - то к ним вопрос, только они не ответят, потому как ответа нет.
- Идейные, то есть те, которые именно за "ссср", тот "ссср", в котором шахтер - гегемон, Донецк - город тысяч роз, и так далее. Они ратовали: "Путен, введи" и плакали от счастья, целуя подштанцев чисто от идиотизма. Разочарование наступило быстро. Тот "ссср", что братки им построили в Донбассе, ничего общего не имел с "развитым социализмом", да и почему он должен был? Разве во главе РФ сейчас украинец Брежнев? Большая часть таких полностью излечена от "любви к РФ", но по тому СССР-у они не перестают ностальгировать, если живы, конечно, потому как падеж среди идейных был особенно лютым.
- Преступники. Эта уголовная часть общества отлично знала, что хочет: передела собственности и крышевания главного бизнеса Донбасса - прозводства наркоты. Часть из них прикопана (некоторы с почестями, как Болотов, например), другие во власти, иные стоят на низком старте, чтобы эту власть вырвать сейчас зубами.

Именно эта последняя группа и желает введения "миротворцев" РФ, присоединения к "РФ", и так далее. На подтанцовке у нее те, кто желают российских выплат, прежде всего пенсий (в доплнение к украинской, паспорта украинские они не сдали, они не олигофрены) и материнского капитала.

Таким образом, массового "добровольческого" движения на Донбассе сейчас не будет. Для того, чтобы мужиков донбассих загнать в окопы, их баб с детями в "эвакуацию" в РФ отправили, Цена вороса - выплата по 10 тысяч рублей на рыло, Дешево, как по мне (ибо есть шанс вернуться опаленной потрошенной тушкой или фаршем), но им виднее.

Доказательством нежелания жителей ЛДНР вписываться в эти бандитские разборки братков, является тот факт, что российские СМИ писали, что ожидали 100 тысяч беженцев, а приехали 6 с половиной тысяч, то есть кремлевские аналитеГИ ошиблись в своих рассчетах в 15 раз!
Вот и весь патриотизМъ жителей ЛДНР.
Вот и все их желание комить "миротворцев", которые будут привычно отжимать бизнесы, громить натуральные хозяйства, которыми за эти годы привыкли кормиться жители ОРДЛО, которые не на "подсосе" у Душилина.
Я, собственно, к тому, что вплеска патриотизма на Донбасе не будет, а будет: "а не пойти ли вам, миротворцы, на три известных буквы?"

То, что нам покажет россиский кисельвизор - то пропаганда голимая.
Но в пропаганде и Симоньян на Донбассе готова воевать.
Правда, за 8 лет так и не собралась...
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20.02.2022 11:26 Відповісти
Зазначимо, що збройні сили ОДКБ формуються її членами (Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан).
=============================================

Запровадити візовий режим з цими країнами або взагалі закрити кордон для них, розірвати дипломатичні і економічні звязки з цими окупантами !
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20.02.2022 11:31 Відповісти
Це потрібно було зробити ще в 2014 році....
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20.02.2022 11:39 Відповісти
йще цього!
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20.02.2022 11:44 Відповісти
У рашистских "миротворцев" есть только две функции: карательная - для подавления народных протестов в подконтрольных Кремлю странах-сателитах и прямо-противоположная типа миротворческая - военная и экономическая помощь для поддержки коллаборантов и сепаратистов в странах, выбравших демократический путь развития.
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20.02.2022 11:51 Відповісти
Портников уже сказал что это ловушка,узаконить кацапов анексию,и оон если поимут,далее типа обстрел "миротворцев"нашими,и ввод армии для защиты,и помощь с запада будет ограничена и понятно никаких санкций
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20.02.2022 11:55 Відповісти
в москву.
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20.02.2022 12:18 Відповісти
ЭТИ ТВАРИ И УБИЙЦЫ ЕЩЁ И ПРО ДОБРО СМЕЮТ ГОВОРИТЬ !!!???
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20.02.2022 13:15 Відповісти
А Україна навіть не зможе знищити таких кацапських "миротворців",бо не має такої зброї.
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20.02.2022 16:26 Відповісти
тобто..не має? Танки горять однаково.. що у рос.. що у інших.. з одкб
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20.02.2022 16:28 Відповісти
похоже собьітия в Казакхстане смоделировали использование воинизированьіх подразделений ОДКБ. Предполагаю что Московия захочет ОДКБ использовать в Сирии и в новой войне Армении против Азербайджана за Нагорньій Карабах. Вперед дебильі !! За ***** !!
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20.02.2022 18:55 Відповісти
Нам не потрібні миротворці-вбивці.
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20.02.2022 19:20 Відповісти
От дебіли! Самі створюють напруженість, самі борються з нею, заодно лякають всіх мирних сусідів...
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20.02.2022 19:24 Відповісти
российский миротворец это как людоед вегетарианец, понятия несовместимые. Чтобы наступил мир достаточно восстановить государственную границу Украины.
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20.02.2022 19:24 Відповісти
Сумніваюся, що країни ОДКБ у будь яких форматах зможуть узгодити дії в Україні. Для Арменії це означатиме появу ще одного ворога, приєднання якого до їх протистояння з Азербайжаном колись може виявитись фатальним для країни. Казахстан, попри те, що скористався механізмом, наразі вибудовує наву антикацапську владну вертикаль і співучасть у протистоянні з Україною для них буде шкідливою з кількох причин.
Лукашенко, - так. Цей може і не зуміти відкараскатися від участі. Але пряма участь Білорусі у протистоянні з Україною поставить колишнього "бацьку" в чергу військових злочинців до ешафоту з табуреткою.
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20.02.2022 19:51 Відповісти
Докладніше, будь ласка... Особливо про кількість товару для смаженини у ваших наволоч-обозах.
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20.02.2022 20:49 Відповісти
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