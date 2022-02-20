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Україна робить НАТО сильнішим, об’єднанішим і відданішим потребам миру та демократії, - Пелосі

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Україна робить НАТО сильнішим, об’єднанішим і відданішим потребам миру та демократії, - Пелосі

Допомога Україні у протистоянні російській агресії посилила двопартійну єдність у США, а також сприяла об’єднанню позиції країн Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час пресбрифінгу на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що цікаво в плані України, я вважаю, що вона робить НАТО сильнішою, більш об’єднаною та відданою потребам миру і демократії організацією", - зауважила спікер палати представників.

За її словами, у США існує двопалатна, двопартійна й багатостороння підтримка позиції на захист України, яка також присутня у інтенсивній дипломатії США з європейськими країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вимагає чесних відповідей про перспективи членства в ЄС і НАТО, - Зеленський на Мюнхенській конференції

"Ми хочемо розвіяти всі сумніви у будь-кого включно з президентом Росії: Сполучені Штати повною мірою прихильні до об’єднаних зусиль із нашими європейськими союзниками в інтересах дипломатії",- наголосила Пелосі.

Вона підкреслила, що "напад Путіна на Україну є нападом на демократію", і про це мають пам’ятати всі, а в Росії мусять бути готовими, що дістануть адекватну й ефективну відповідь на будь-яку агресію.

Однак зараз, за словами спікера, існує шлях для врегулювання кризи дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, у Німеччині 18-20 лютого проходить Мюнхенська безпекова конференція, яка зібрала близько 30 глав держав і урядів, а також понад 100 міністрів.

Також читайте: Росія своїми діями на Донбасі відкрито порушує Мінські домовленості, - заява глав МЗС країн G7

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
Украина в НАТО может стать наконечником копья против свинорахи.
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20.02.2022 01:58
+7
Впаде Україна... Впаде Європа ...
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20.02.2022 01:27
+4
и поэтому нас туда не пускают
офигеть логика....
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20.02.2022 01:15
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и поэтому нас туда не пускают
офигеть логика....
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20.02.2022 01:15 Відповісти
оборонный блок против коммунизма примет в свои ряды страну с прокоммунистическим правительством и парламентом. как вы это себе представляете?
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20.02.2022 09:12 Відповісти
у нас не прокоммунистическое правительство
а комми вообще запрещены
Не пишите ерунду
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20.02.2022 14:36 Відповісти
такое впечатление, что если кпсс обозвать партией регионов или слугой народа, она от этого станет партией другой идеологии.
сами ерунды не пишите. это та самая вкп(б)
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20.02.2022 14:48 Відповісти
эта другое (с)
если серьезно, комми и их идеология у нас запрещены законодательно, чего не скажешь о многих странах НАТО.
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20.02.2022 14:55 Відповісти
Впаде Україна... Впаде Європа ...
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20.02.2022 01:27 Відповісти
Украина в НАТО может стать наконечником копья против свинорахи.
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20.02.2022 01:58 Відповісти
Чудні діла твої,НАТА………
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20.02.2022 02:18 Відповісти
НАТО створювалось , як військово-політичний блок в противагу СРСР ( а ще ж були СЕАТО і СЕНТО)! СРСР розпався, що важко було представити в ті часи. А відтепер 2 ведучі країни колишнього СРСР в військовому протистоянні знаходяться, 2 "братні" народи, а може й Бєларусь ще підключиться. Не слухайте, що там Путін каже, прийміть Україну в члени НАТО! І чим скоріше, тим краще буде для всіх!
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20.02.2022 04:36 Відповісти
Навіщо вмирати за Данциг обернулося необхідність гинути за Дюнкерк і за десятки (тисячі?) інших міст Європи і світу. Ціною десятків мільйонів життів... Президент України В. Зеленський. Мюнхен 19.02.2022 р.
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20.02.2022 05:05 Відповісти
это был прекрасный посыл....
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20.02.2022 14:37 Відповісти
Ну и приняли бы нас в НАТО. Хотя бы назло рашке
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20.02.2022 06:39 Відповісти
то приймайте вже, бо ви ще не чули як ми співаемо!
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20.02.2022 07:01 Відповісти
Ненсі Пелосі за здоровий глузд-респект...
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20.02.2022 08:13 Відповісти
НАТО походу это не интересно...
НАТО превратилось в какой-то "клуб по интересам с военной тематикой", куда можно прийти, побренчать пыльными медальками, похвастаться кто сколько урезал из военного бюджета (*************)...
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20.02.2022 08:17 Відповісти
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20.02.2022 14:28 Відповісти
 
 