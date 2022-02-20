Україна робить НАТО сильнішим, об’єднанішим і відданішим потребам миру та демократії, - Пелосі

Допомога Україні у протистоянні російській агресії посилила двопартійну єдність у США, а також сприяла об’єднанню позиції країн Північноатлантичного альянсу.

Про це заявила спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час пресбрифінгу на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що цікаво в плані України, я вважаю, що вона робить НАТО сильнішою, більш об’єднаною та відданою потребам миру і демократії організацією", - зауважила спікер палати представників.

За її словами, у США існує двопалатна, двопартійна й багатостороння підтримка позиції на захист України, яка також присутня у інтенсивній дипломатії США з європейськими країнами.

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"Ми хочемо розвіяти всі сумніви у будь-кого включно з президентом Росії: Сполучені Штати повною мірою прихильні до об’єднаних зусиль із нашими європейськими союзниками в інтересах дипломатії",- наголосила Пелосі.

Вона підкреслила, що "напад Путіна на Україну є нападом на демократію", і про це мають пам’ятати всі, а в Росії мусять бути готовими, що дістануть адекватну й ефективну відповідь на будь-яку агресію.

Однак зараз, за словами спікера, існує шлях для врегулювання кризи дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, у Німеччині 18-20 лютого проходить Мюнхенська безпекова конференція, яка зібрала близько 30 глав держав і урядів, а також понад 100 міністрів.

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